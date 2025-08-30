Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (30) e domingo (31)

Ester Figueiredo

30/08/2025 - 00h03
Rubenio Marcelo -  poeta de MS

"Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos... do dia para a noite palavras saltam muralhas e viram estrelas...”

 

FELPUDA

A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que apresentar, em um prazo de 60 dias, o projeto final  de adequação daquele local às normas de acessibilidade.  Isso é o que foi estabelecido durante reunião com o Ministério Público de MS. A medida é mais um passo relacionado ao inquérito instaurado para apurar denúncias de falhas estruturais que dificultam o acesso  de pessoas portadoras de necessidades especiais. O MPMS também solicitou que o Procon-MS realizasse vistoria na Feira Central  para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas. 

Quem está em Mato Grosso do Sul gravando o próximo episódio da série “Em busca da melhor Comida do brasil” é o Chef Otto, influenciador gastronômico, que acumula mais de 17 milhões  de seguidores nas redes sociais e mais de 110 milhões de visualizações mensais em seus vídeos. Ele visitou a cidade de Bonito, o Pantanal e neste sábado estará em Campo Grande. Os episódios são exibidos gratuitamente no Youtube  (www.youtube.com/@Cheffotto) e ele tem parceria da Latam. Otto também está no Instagram e no Tiktok.

 

Maria Aparecida Maia, que comemora 95 anos neste domingo
Helder Machado e Georgia Atalla

 Pá de cal

O partido Republicanos  em Mato Grosso do Sul não formará Federação com o MDB, conforme anúncio oficial feito  pelo vereador Neto Santos,  na Câmara Municipal  de Campo Grande, usando  a palavra pela liderança.  Segundo ele, o partido  tem seus projetos em nível nacional e com reflexo  para os estados.  Um dos problemas que distanciou o partido do MDB  foi que a ministra emedebista Simone Tebet apoiará  a reeleição de Lula, enquanto  o Republicanos estará com Tarcísio de Freitas, governador  de São Paulo, se ele entrar  na disputa eleitoral.

Inauguração

Na segunda-feira, às 8h, será inaugurado o 4º andar da unidade 3 – Nelson Buainain, do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA), referência no tratamento oncológico  de Mato Grosso do Sul.  A nova ala contará com 32 leitos. 

Cadeira

Quem tentará retornar à vida pública, buscando conquistar mandato é o ex-deputado federal Giroto, ainda sem partido.  Depois de suas pendências com  a Justiça, das quais, segundo ele,  foi inocentado, quer disputar uma das cadeiras na Câmara Federal.

Aniversariantes

Sábado (30)

Isabela De Britto Maiolino Mendes
Ana Cristina Georges E Castro
Camila Estarópoli Ramos Zeuli
Maria Do Carmo De Souza Ferreira
Thiago Cândido Tosta
Armando Miranda Cândia
Voldi De Medeiros
Claudio Guensei Shinzato
Claudio Regis Andrighetto Filho
José Maria Rocha
Willian Geraldo Maksoud Bussuan
Raul Rodrigues Curto
Marli Torres Campeiro
Marlise Santiago Louzada Da Cruz Echer
Renato Martins Da Costa
Maria José Dos Santos Souza
Reinaldo Solon Silveira Froehlich
Alyne Leite Souza
Ailton Gomes De Oliveira
Ronni Alex Utriachi
Alex Souza Nascimento
Osvaldo Lencina
Inêz Murari Pereira Gentil
Carlos Augusto Sanjiro Yonamine
Rosa Maria Serra Bella
Noely Oliveira Carvalho
Vanusa Alves Ribeiro
Álvaro Ribeiro Matias
Rosimeire Pinheiro De Araujo
Conceição De Arruda
Nelson De Oliveira
Zilda Júlia Campos De Souza
Orlando Alves Sequeira
Gilmar Furtado Constantino
José Rosa Gonçalves
Raimundo Dias
Silvia Aparecida Brum
Angelita Paiva Dos Santos
Horácio De Almeida
Ronaldo Marcos Ojeda
Maria Cristina Mattos
Ronaldo Novaes Ferreira
Janio Batista De Macedo
Luiz Carlos Baptista Guimarães
Miguel José Da Silva
Noêmia De Almeida
Anderson Vieira Lopes
Iraci Melquis Da Silveira
Sônia Correia Da Silva
Maria Zinomar Araújo De Rezende
Margarete Dibo Nacer Lani
Sâmia Sassine De Freitas
Cristina Loiacono
Fabiana Foroni
Jenifer Ferreira Figueiredo Angélica Flores De Oliveira
Fernanda Willig
Ligia Argemon Vieira
Rosa De Souza Arcanjo
Cícero Rosa Vilela
Raimundo Jorge Da Silva
Ana Francisca De Paula E Silva Ribeiro
Andrei Soljenitzen De Castilho
Dulciene Rocha De Carvalho
Aparecido Dos Passos Júnior
Rosemary Luciene Rial Pardo De Barros
Joaquim Da Costa Camponez
Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo
Christiane Lacerda Bejas
Fernando Godoy Marim
Gaze Feiz Aidar
Juliano Mateus Dalla Corte
Erika Rossana Montiel Santander
Olga Lemos Cardoso De Marco

Domingo (31)

Maria Aparecida Pereira Maia
Paulo Roberto Freire Palhano
Silvana Maria Marchini Coelho
Otavio Pazin
Dila Sampaio
Lindalva David Costa
Maysa Lilian De Paula
Davi Gonçalves Costa
Lygia Pletz Neder
Sérgio Fernando Da Costa Lopes
Vécio De Oliveira Brito
Tiago Ferreira De Castro
Siyoji Yamamoto
Sara Dacron Ferreira
Custódio Atanásio Da Silva
Siley De Souza Ferreira Silva
João Custodio Braga
Ângela Bernardes Da Silva
Luciano Ferreira
Joselina Soza Gouveia
Cristiane Gonçalves Pimentel
Roberto Camillo
Semia Raslan Pettengill
Maurício Gomes De Arruda
Vera Cristina Bacchi
Bianca Maria Gasparini
Raimundo Girelli
Kayque Rodrigues Leandro Da Silva
Valdir Donizete Galvão Torres
Sérgio Henrique Cance
Francisco Luiz Rodrigues Cirilo
Alda Fernandes Pulchério
Francisco Modesto Sobrinho
Fernando De Carvalho Santos
Reinaldo Yoshiro Mizobata
Rosa Mônica Lopes Moura
Walmir Tornaciole De Matos
Sidney Ramão Massuda
Jorge André Caetano
Vera Cristina Galvão
Yolanda Tereza De Freitas
Fernando Jeffery
Alceu Menezes Jordão
Eva Maria Fontoura Corrêa
Elizabeth Cristina Bobato
Niwton Lopes Cirqueira
Anibal Apostolo De Oliveira
Eliana Sandra Da Silva
Carla Cristina Souza
Luiza Lima Lopes
Larissa Ferreira
Raissa Guerreiro Caetano
Cláudia Yukimi Sano Iwata
João Nobuko Eguchi Minami
Luiz Henrique Da Silva
Olavo José Dos Santos
Adriane Pires Batiston
Ramon Hector Calderon
Elde De Mattos Fukushima
Leandra Marla Oshiro
Eduardo Tivirolli
José Emílio Bianchini
Norberto Oguro
Wilma Martins Vidal Migotto
Armando Francisco De Mello Netto
Dirceu Paulo Bigaton
Diego Bonilha Schlatter
Therezinha Mercante Zucarelli
Inez Emilia Costa Rodrigues
Ângela Loureiro De Sousa
Elaine Cristina De Lima Schwind
Alexsandra Aparecida Rodrigues
Wander Cardozo
Henrique Fernando Carmona Cogo
Simone Gassen Tonini

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (29)

29/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Charlie Chaplin - ator e comediante britânico

"A vida é estranha. chegamos sem nada, lutamos por tudo, e no final  deixamos tudo e partimos sem nada”.

 

FELPUDA

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é a “muralha” que será formada, dificultando a tentativa de derrubá-la.  Trata-se da chapa a ser formada com Eduardo Riedel à reeleição  para o governo do Estado, Reinaldo Azambuja, além do  segundo nome para fazer dobradinha para o Senado  e chapas dos proporcionais com nomes fortes e com base eleitoral  na maioria dos municípios. Dizem que outras legendas podem  até entrar na briga, mas com previsão de ter muitas dificuldades. É esperar para ver!

Diálogo

Guru

Nos bastidores, há quem diga que os atos de rebeldia do deputado federal Marcos Pollon no seu partido, estariam sendo orientados por Eduardo Bolsonaro. Os dois são “amigos  de carteirinha” e querem  a direita ocupando espaços com candidaturas próprias nos estados.

Mais

O fato de o PL passar a ser comandado por um tucano  e não ter candidatura própria, motivou esse “motim” de bolsonaristas-raiz, explicitado pelo deputado Pollon, que teve Eduardo Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral em MS, nas eleições de 2022.

Diálogo Bárbara com seu pai dr. Geraldo Resende
DiálogoJorge Mudalen e Fernanda Martello

 Rumo

O presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, tem deixado claro que o caminho do seu partido  nas eleições de 2026 é o apoio  à reeleição do governador Riedel. Com relação a presidente da República, ele diz que a sigla emedebista estará no palanque  de um candidato de direita  ou de centro-direita e aponta  o prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome diferenciado para a disputa, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga derrubar a inelegibilidade.

Em conjunto

Por falar em Riedel, a parceria entre as administrações Estadual  e Municipal deverá ser intensificada em Campo Grande.  Com a entrada do governador  no PP, partido da prefeita  Adriane Lopes, a caminhada  será conjunta e haverá ampliação  do diálogo sobre investimentos  em obras prioritárias.  Nas eleições de 2022, Adriane apoiou Riedel ao governo de MS, no segundo turno.  Já na disputa Municipal,  ele “pagou a fatura” e fez o mesmo, na segunda etapa.

Procura-se

Será hoje, às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande,  a Audiência Pública para debater o valor venal dos imóveis e o impacto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis (ITBI). O objetivo é que possam encontrar alternativas que conciliem justiça tributária, desenvolvimento econômico e responsabilidade na arrecadação, segundo o autor da proposta, vereador Salineiro.

Aniversariantes

Clemir Dunbar
Peter Dunbar
Mozart Vilela Andrade Júnior
Solange Valcanaia Brum
Otávio Gomes Figueiró
Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman
Fernando Camilo De Carvalho
Maria De Fátima Rezende
Rosangela Fernandes D’Ávila
Dorvalino Vieira
Maria Virgínia Da Rocha
Shirley Albuquerque (Shell)
Orlando Ferreira Nogueira
Gilmar Oliveira Barros
João De Campos Corrêa
Evenye Luna De Oliveira
Carlos Augusto Ferreira
Cleonice Arruda
Joaquim Candido Teodoro De Carvalho
Amilton Plácido Da Rosa
Mario Real
Gil Carlos Pereira De Camillo
Vanderlei Verdolin
Leila Maria Setti
Mário Rodrigues Zanatta Júnior
Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos
Miriam Menezes
Aparecida Toledo
José Carlos Rezende
Sandra Regina Monteiro Ferzeli
Adilson José Scapim
Mauro Brasil
Cláudia Elaine Peres
Luiz Antônio Ferreira De Alencastro
Aldo Serra Gonçalves
Jucineide Marques Friosi
Célia Regina Nascimento Saraiva
Cláudio Roberto Rezende
Zélio De Oliveira Júnior
Claudinéia Amorim
Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi
Zenóbia Da Silva Pedrosa
Walmir Galto Dos Reis
Mara Sueli Mena Lousada
Eliete Souza Silveira
Carlos Antônio Alves
Maurício Baad
Coriolano José Ferreira
José Da Cunha Rosa
Maria Aparecida Escobar Martins
Clóvis Aparecida Duarte
Jeremias Da Costa Neto
Norma Fróes
José Carretoni
Cláudia Meire Da Silva
Milton Baís Barboza Júnior
Sílvía Maria Ferreira
Jerusa Duarte Da Silva
Maria Da Graça Ramos
Larissa Oliveira
Joana Florinda De Almeida
Esequias Burigato
Pedro Paulo Gomes
Adriana Aparecida Silva
Sílvio Renato De Carvalho
Glauco Lubacheski De Aguiar
Luiza De Barros Pinheiro
Antonio Flavio Lins De Oliveira
João Batista Castro
Walmir De Bortoli
Maria Madalena Nogueira Da Silva
João Batista Dos Reis
Vanusa Borges Barbosa
Ana Paula Santos Fernandes
Nilton Shimabukuro
Solange De Leon Pereira
Andréia Vasco Santos
Flávio Garcia Da Silveira
Thaís Xavier Ferreira Da Costa
Jocir Souto De Moraes
Luiza Gonçalves Medina
Eleaquim Pereira Damasceno
Jane Jocélia De Oliveira
Marco Aurelio Yrigoyen
Josiene Da Costa Martins
Geraldo Carlos Diniz
Flávio Eduardo Marcelino De Souza
Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi
Lucimari Andrade De Oliveira
Adriana Maria De Castro Rodrigues
Abilio Junior Vaneli
Franklin De Deus Cardoso
João Carlos Ferraz
Jeferson Carlos Martins
Maria Emília Torres Barbosa
Nilson Sérgio De Assis
João Maria Ribeiro Nunes
Keila Barros Nascimento
Nádia Gonçalves Marques
Lilian Torres De Assis
Maria Carmem Barbosa Lopes
João Carlos Batista De Carvalho
Carine Santos Ramos
Lucila Cardoso Ferraz
Paola Francisca Dos Reis Rezende
Semiramis Alves Silveira
José Augusto Castro Neto

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

COMEÇA HOJE

Semana do cinema começa hoje com ingressos a partir de R$10 e combos promocionais

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinépolis, Cinemark, UCI e Cine Araújo e a promoção vai até o dia 3 de setembro

28/08/2025 15h00

Semana do cinema começa hoje e vai até o dia 03/09

Semana do cinema começa hoje e vai até o dia 03/09 Divulgação

Começa hoje (28) em todo o Brasil mais uma edição da Semana do Cinema, uma ação voltada ao estímulo de levar o público para as sessões.

Por isso, redes em todo o País se preparam para oferecer ingressos com preços fixos de R$10 nas salas normais, além de promoções exclusivas na sessão de ‘snacks’. 

Esta é a segunda edição do evento em 2025. Em fevereiro, a Semana resultou na venda de mais de 4,2 milhões de ingressos. Esse número reforça que, o que impede as pessoas de irem aos cinemas é a falta de acessibilidade financeira. 

A edição começa hoje e vai até o dia 3 de setembro em todas as regiões do Brasil. 

Os ingressos podem ser adquiridos de forma presencial nos cinemas ou pelo site Ingresso.com, que possui uma sessão especial dedicada à Semana do Cinema, permitindo verificar os cinemas participantes e os filmes em exibição. 

Em Mato Grosso do Sul, os cinemas participantes são da rede Cinemark, Cinépolis e UCI. A promoção veio em boa hora, já que os cinéfilos podem aproveitar de lançamentos 

Confira os filmes e promoções de cada cinema:

Cinemark Campo Grande

O cinemark está localizado no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;

  • Quarteto Fantástico: Primeiros passos
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Ladrões;
  • A hora do mal;
  • Rosário;
  • Faça ela voltar;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Premonição 6: Laços de sangue;
  • F1- O filme;
  • Como treinar o seu dragão;
  • Juntos;
  • Amores materialistas;
  • Atena;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Anônimo 2;
  • Interestelar.

Além dos descontos nos ingressos, o diferencial da rede são os descontos nos comboss com os ítens colecionáveis. Os valores variam de R$39 (combo individual) a R$99 (combo família). Todos eles contam com pipoca, bebida e de um a dois colecionáveis à escolha do cliente, como o balde de Superman, o copo do Quarteto Fantástico, o balde especial do Stitch e do Banguela, por exemplo.

  • Combo individual: 1 pipoca pequena + 1 bebida pequena + 1 colecionável elegível - R$ 39,00*
  • Combo grande: 1 pipoca grande + 1 bebida média + 1 colecionável elegível - R$ 59,00*
  • Combo para dividir: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 1 colecionável elegível - R$ 79,00*
  • Combo família: 2 pipocas grandes + 2 bebidas grandes + 2 colecionáveis elegíveis - R$ 99,00*

*Membros Cinemark Club ganham até 15% a mais de desconto em cima do valor promocional destes combos.

Cinépolis

O Cinépolis está localizado dentro do Shopping Norte Sul, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande; e no Shopping Três Lagoas, na cidade com mesmo nome. Os filmes em cartaz são:

  • Rosário;
  • Quarteto Fantástico - Primeiros Passos;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Os caras malvados 2;
  • Corra que a polícia vem aí!;
  • Uma sexta-feira mais louca ainda;
  • Luiz Gonzaga - Légua Tirana;
  • Faça ela voltar;
  • Os Roses: até que a morte os separe;
  • Uma mulher sem filtro;
  • A hora do mal;
  • Ladrões;
  • Interestelar.

Além dos descontos no ingresso, estarão disponíveis, exclusivamente nas bombonieres físicas das salas tradicionais participantes, os seguintes combos:

  • Combos para Salas Tradicionais: Pipoca Pequena + Refrigerante 500ml – R$ 10,00; Pipoca Média + Refrigerante 500ml – R$ 13,00; Pipoca Grande + Refrigerante 700ml – R$ 17,00; Pipoca Balde + 2 Refrigerantes 500ml – R$ 24,00;
  • Refil Promocional (somente nas unidades participantes): Levando o seu próprio balde ou copo exclusivos Cinépolis o cliente poderá adquirir 1 balde de Pipoca (até 5 litros) no valor de R$10,00 (dez reais) ou 1 refrigerante (até 700ml) por R$10,00 (dez reais) cada. 
  • Nas bombonieres das salas VIPs dos cinemas participantes serão comercializados, neste período:  Combos para Salas VIP: Mozzarella Sticks – R$ 29,00; Crispy Gouda – R$ 29,00; Boneless Chicken – R$ 29,00; Bebida 500ml – R$ 10,00 

 
O cliente da sala VIP que quiser adquirir os combos de pipoca ou refil promocional acima especificados deverá comprar diretamente na bomboniere das salas tradicionais.

UCI

O UCI está localizado dentro do Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2; 
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Ladrões;
  • C.I.C - Central de Inteligência Cearense;
  • Faça ela voltar;
  • Caçadores do fim do mundo;
  • Interestelar;
  • Os Roses: Até que a morte os separe;
  • Anônimo 2;
  • Rosário;
  • A hora do mal.

Além do desconto nos ingressos, também entra na promoção o combo:

  • Combo - Pipoca média salgada + 2 refrigerantes 500ml por R$30;
  • Ítens colecionáveis avulsos por R$15

Cine Araújo

O Cine Araújo Dourados está localizado dentro do Shopping Avenida Center, na Avenida Marcelino Pires em Dourados. Os filmes em cartaz são:

  • Os caras malvados 2;
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Rosario;
  • Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil;
  • Uma mulher sem filtro;
  • Jurassic World: Recomeço;
  • Superman;
  • Faça ela voltar;
  • A hora do mal; 
  • Interestelar.

Além do desconto nos ingressos, entra na promoção o combo com 1 pipoca média + 2 refrigerantes de 500/600ml por apenas R$29. 
 

