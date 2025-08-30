A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que...Leia na coluna de hoje

Rubenio Marcelo - poeta de MS
"Da noite para o dia, silentes instantes tornam-se eternos... do dia para a noite palavras saltam muralhas e viram estrelas...”
FELPUDA
A Prefeitura de Campo Grande e a Associação da Feira Central terão que apresentar, em um prazo de 60 dias, o projeto final de adequação daquele local às normas de acessibilidade. Isso é o que foi estabelecido durante reunião com o Ministério Público de MS. A medida é mais um passo relacionado ao inquérito instaurado para apurar denúncias de falhas estruturais que dificultam o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais. O MPMS também solicitou que o Procon-MS realizasse vistoria na Feira Central para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas.
Pá de cal
O partido Republicanos em Mato Grosso do Sul não formará Federação com o MDB, conforme anúncio oficial feito pelo vereador Neto Santos, na Câmara Municipal de Campo Grande, usando a palavra pela liderança. Segundo ele, o partido tem seus projetos em nível nacional e com reflexo para os estados. Um dos problemas que distanciou o partido do MDB foi que a ministra emedebista Simone Tebet apoiará a reeleição de Lula, enquanto o Republicanos estará com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se ele entrar na disputa eleitoral.
Inauguração
Na segunda-feira, às 8h, será inaugurado o 4º andar da unidade 3 – Nelson Buainain, do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão (HCAA), referência no tratamento oncológico de Mato Grosso do Sul. A nova ala contará com 32 leitos.
Cadeira
Quem tentará retornar à vida pública, buscando conquistar mandato é o ex-deputado federal Giroto, ainda sem partido. Depois de suas pendências com a Justiça, das quais, segundo ele, foi inocentado, quer disputar uma das cadeiras na Câmara Federal.
