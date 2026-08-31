A velha prática do denuncismo vem encontrando uma barreira... Leia na Coluna Diálogo de hoje

Mário Quintana - escritor brasileiro
"A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda”
FELPUDA
A velha prática do denuncismo vem encontrando uma barreira inesperada: a Justiça Eleitoral. Sem provas que sustentem as acusações, as denúncias não avançam e acabam devolvidas ao remetente. Para exercer seu poder de polícia, a Justiça quer mais do que barulho, suspeitas e acusações de ocasião.
É preciso apresentar evidências capazes de dar sustentação ao que está sendo denunciado. Ou seja, quem quiser denunciar terá de chegar com o prato cheio. Caso contrário, a denúncia faz apenas uma viagem de ida e volta, direto para a gaveta de onde saiu.
Voltando
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou projeto que obriga restaurantes, bares e lanchonetes a oferecer cardápio impresso no atendimento presencial. A versão em papel deverá ser legível e estar disponível em quantidade suficiente para atender os clientes.
Mais
O cardápio digital continua permitido, mas como opção adicional. Afinal, nem todo mundo quer transformar o jantar em teste de tecnologia. O acesso ao menu também não poderá exigir cadastro ou coleta de dados do consumidor.
Sem surpresas?
A praticamente um mês das eleições, as pesquisas divulgadas até agora indicam que dificilmente haverá grandes “terremotos” nas candidaturas ao governo e ao Senado. Nos bastidores, a leitura é de que o cenário já ganhou contornos bastante definidos. Até mesmo na Assembleia Legislativa de MS, onde sempre existe espaço para alguma surpresa, fala-se em poucas mudanças. Por enquanto, quem largou bem continua olhando os adversários pelo retrovisor.
Poeira
Em Mato Grosso do Sul, a pesquisa IPR encomendada pelo Correio do Estado mostra Flávio Bolsonaro deixando Lula comer poeira na corrida presidencial. No cenário estimulado, o senador aparece com 39,29% das intenções de voto, contra 29,72% do presidente, vantagem de 9,57 pontos. Na pesquisa espontânea, Flávio também lidera, com 23,85%, contra 19,77% de Lula.
Ausência
O presidenciável Flávio Bolsonaro não deverá vir em MS durante a campanha, mas, segundo Eduardo Riedel, a ausência não provocará mudanças na estratégia da direita no Estado. O governador e candidato à reeleição afirmou que o apoio do grupo permanece e que ele representa Flávio na disputa estadual. Riedel comparou a situação à sua campanha, lembrando que não conseguirá percorrer sozinho os 79 municípios. Segundo ele, lideranças locais acabam representando os candidatos onde eles não conseguem ir.
Aniversariantes
- Paulo Roberto Freire Palhano,
- Silvana Maria Marchini Coelho,
- Maria Aparecida Pereira Maia,
- Dila Sampaio,
- Otavio Pazin,
- Lindalva David Costa,
- Maysa Lilian De Paula,
- Davi Gonçalves Costa,
- Lygia Pletz Neder,
- Sérgio Fernando Da Costa Lopes,
- Vécio De Oliveira Brito,
- Tiago Ferreira De Castro,
- Siyoji Yamamoto,
- Sara Dacron Ferreira,
- Custódio Atanásio Da Silva,
- Siley De Souza Ferreira Silva,
- João Custodio Braga,
- Ângela Bernardes Da Silva,
- Luciano Ferreira,
- Joselina Soza Gouveia,
- Cristiane Gonçalves Pimentel,
- André Luiz Gutierrez,
- Ailton Ramos Lima,
- Roberto Camillo,
- Semia Raslan Pettengill,
- Maurício Gomes De Arruda,
- Dr. Raimundo Girelli,
- Kayque Rodrigues Leandro Da Silva,
- Dr. Valdir Donizete Galvão Torres,
- Aparecido Rojo Duarte,
- Sérgio Henrique Cance,
- Francisco Luiz Rodrigues Cirilo,
- Alda Fernandes Pulchério,
- Francisco Modesto Sobrinho,
- Fernando De Carvalho Santos,
- Reinaldo Yoshiro Mizobata,
- Rosa Mônica Lopes Moura,
- Walmir Tornaciole De Matos,
- Glória Maria De Castro,
- Laura Cardoso,
- Luiz Carlos Antunes,
- Sidney Ramão Massuda,
- Rosa Maria De Oliveira,
- Vera Cristina Bacchi,
- Jorge André Caetano,
- Vera Cristina Galvão,
- dra. Bianca Maria gasparini,
- Yolanda tereza de freitas,
- Lourdes aparecida rodrigues,
- Maria de oliveira santos,
- Patrícia Gutierres De Moraes,
- Fernando Jeffery,
- Luiz Antônio De Queiroz,
- Alceu Menezes Jordão,
- Arnaldo Serafim,
- Eva Maria Fontoura Corrêa,
- Elizabeth Cristina Bobato,
- Glória Maria Moreira Lima,
- Niwton Lopes Cirqueira,
- Anibal Apostolo De Oliveira,
- Eliana Sandra Da Silva,
- Carla Cristina Souza,
- Luiza Lima Lopes,
- Larissa Ferreira,
- João Henrique Santos,
- Senira Flôres,
- Raissa Guerreiro Caetano,
- Izabel Cristina Montes,
- Ronaldo Teixeira,
- Leandra Marla Oshiro,
- Luiz Henrique Da Silva,
- Gerardo Dutra,
- Maria Lúcia Rosa De Carvalho,
- Luciene Alves Ignácio,
- Olavo José Dos Santos,
- Adriane Pires Batiston,
- Ieda Maria Da Cruz Magalhães,
- Ramão Alonso De Lima,
- Ramon Hector Calderon,
- Elde De Mattos Fukushima,
- Sybele Marinho Alves Da Silva,
- Cesar Luiz Porto Gonçalves,
- Eduardo Tivirolli,
- João Nobuko Eguchi Minami,
- Ramão Oder Duarte,
- Suely Reis De Oliveira,
- Ademir José De Oliveira,
- Mário Donizete Ferraz De Queiroz,
- Aldo Loureiro Da Silva,
- José Emílio Bianchini,
- Ana Karina Garcia Javarez De Araújo,
- Wilma Martins Vidal Migotto,
- Arino Braga Do Amaral,
- Ismar Coutinho Malta,
- Armando Francisco De Mello Netto,
- Dirceu Paulo Bigaton,
- Diego Bonilha Schlatter,
- Therezinha Mercante Zucarelli,
- Cláudia Yukimi Sano Iwata,
- Ana Cristina Oliveira Bitencourt,
- Helen Marilia Machado Ribas,
- Elaine Cristina De Lima Schwind,
- Fernanda Danielly Parize Cavalcante,
- Henrique Fernando Carmona Cogo,
- Norberto Oguro,
- Júlio Sérgio Greguer Fernandes,
- Luiz Fernando Rodrigues Villanueva,
- Simone Gassen Tonini,
- Paulo Roberto De Paula.