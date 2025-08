Acompanhada de sua Golden Retrivier, jovem apresenta Celta-home em Campo Grande

Correio B

RAUL SEIXAS - CANTOR E COMPOSITOR BRASILEIRO

"Ninguém tem o direito de me julgar, a não ser eu mesmo. Eu me pertenço e de mim faço o que bem entender”.

FELPUDA

Parlamentar, daqueles que “não se acha”, e sim “se tem certeza”, parece não ter aprendido a lição de que “manda quem pode e obedece quem tem juízo”. Vem articulando para ser escolhido o candidato a voo mais alto, mesmo sabendo que não é o preferido. Aliás, o dito-cujo vem colecionando “nãos”: foi assim nas eleições passadas e também mais recentemente, quando as conversações estão intensas. Para piorar a situação, foi buscar socorro com familiar de poderosa liderança, o que deve causar, nos próximos dias, reações nada amistosas, pois estaria tumultuando o jogo. Há quem diga que o “chega para lá” está vindo a galope.

Sonho

Nem o irmão de Fábio Trad, senador Nelson Trad Filho, está acreditando na hipótese de que ele disputará o governo de MS pelo PT. Ele acha que Fábio não cairá em conto de fadas.

Mais

Até porque o embate é semelhante a uma carnificina e nem sempre o candidato é prioridade, serve apenas para ajudar a eleger os que disputam cadeiras de deputado e senador.

Uma canga de rocha natural coberta por esmeraldas será leiloada no dia 8 de agosto, com lance inicial de R$ 100 milhões. Batizada de Pequena Notável, a peça tem 68 centímetros de altura, pesa 92,5 quilos e foi encontrada na Bahia em 2004. Especialistas destacam o valor geológico e histórico da canga, que apresenta esmeraldas em todas as suas laterais – algo considerado extremamente raro. A estrutura natural da peça, segundo o geólogo César Maia, faz dela uma verdadeira escultura da Terra, com cerca de 2,4 bilhões de anos de formação. A rocha será leiloada pela Bid Leilões.

Dra. Ana Carolina Ali Garcia

Luiza Tomé e Cyntia Moraes

Estratégia

Com as mais recentes declarações do ex-governador Azambuja sobre a praticamente sacramentada ida para o PL, sigla que comandará, começará a nova etapa do processo, que são as conversas para acomodações com vistas à formação das futuras chapas para 2026. O já quase ex-tucano tem sinalizado que seu grupo não é de deixar companheiros na beira da estrada e, como disse um deles, estratégia não significa abandono. Jogar contra, porém, será imperdoável, afirma ainda.

Herança

O PL deverá “herdar” a maioria dos prefeitos do PSDB ligados a Azambuja, e que tiveram apoio dele e do governador Riedel para estarem nas cadeiras que hoje ocupam. Daí o porquê de o ex-governador anunciar que a prioridade é a reeleição do atual governador, o que significa esperar ser a recíproca verdadeira. Com relação aos vereadores, aqueles que são tucanos e pretendem disputar voos mais altos só poderão deixar a legenda com a janela partidária em 2030. Vai daí que...

Missão

Na segunda-feira, o governador Eduardo Riedel estará fora do País. Ele vai liderar missão, que inclui empresários, até o dia 16 de agosto, na Índia, Japão e Singapura. O objetivo é discutir parcerias comerciais. Nesse período, quem estará no comando do Estado será o vice-governador Barbosinha e na presidência da Assembleia Legislativa de MS, no lugar de Gerson Claro, assumirá o primeiro-vice, Renato Câmara.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO