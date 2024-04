Agenda Cultural: Festival na UFMS, show do Djavan, exposição de Van Gogh, cinema, teatro e mais

O artista pilota o sarau "Com a Palavra, o Poeta!", às 17h, e lança seu mais recente livro, "Eu Vou de Bicicleta!", às 17h30min, tudo amahã, pela programação do Festival da Juventude (FestJuv); a entrada é gratuita - Divulgação

Movimentando o campus campo-grandense da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde a noite de ontem, o Festival da Juventude (FestJuv) prossegue até domingo com muita música, artes cênicas,

literatura, oficinas e palestras, tudo gratuitamente e em vários horários.

O melhor mesmo é passar o olho na programação – disponível no site festjuv.com.br –

e decidir entre as opções de maior interesse pessoal. Escolhas difíceis. Dê uma conferida em alguns destaques, a seguir.

Diariamente, das 10h às 21h, a Vila das Letras, montada no estacionamento do Teatro Glauce Rocha, reúne coletivos, livrarias e outras entidades com exposição, venda, troca e doação de livros. Estão por lá União Brasileira de Escritores (UBE), Livraria Hámor, Mulherio das Letras, Tarja Preta, Feira Capivara, Freguesia do Livro, Realidade Aumentada, Feira Cultural Geek, Rafiusk Livraria Sebo Itinerante, Memória Fonográfica de MS e Casa-Quintal Manoel de Barros.

Hoje, às 9h30min, no Auditório Marçal de Souza Tupã-Y, uma mesa redonda reúne membros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) e da Academia Estudantil de Letras Raquel Naveira (AEL).

A primeira tem 51 anos de atuação, enquanto a segunda surgiu há seis anos, a partir de um projeto literário desenvolvido na Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal. O próprio nome da mesa já explica o propósito do encontro: “Conexão Gerações”.

“Os desafios da adolescência em um mundo de muitas escolhas” é o tema da palestra agendada para as 10h, no Complexo Multiuso Decir Pedro de Oliveira, com a psicóloga Aline Henriques Reis, que coordena o curso de Psicologia da UFMS.

No mesmo horário, no estacionamento do Teatro Glauce Rocha, integrantes do Centro Educacional Ubuntu Capoeira, estabelecido nas Moreninhas e na Cohab, fazem uma apresentação dessa expressão cultural afro-brasileira. Na sequência, no mesmo local, o público poderá conferir as seguintes atrações, todas sul-mato-grossenses: às 10h30min, Banda Ecoar (vocal e instrumental), em que – sob a direção de Keyla Brito – os alunos do Sesc Lageado apresentam canções que interagem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU); às 11h20min, Slam Plural, coletivo de mulheres e pessoas LGBTQIAP+ dedicado à poesia urbana; às 13h, performance de BlueCats – Cheerleaders (UFMS); e às 14h, sexteto Slam Camélias.

OFICINAS

Entre as oficinas, alguns dos destaques são a de “Interpretação para Cinema e TV”, com o ator Johnny Massaro (RJ), o qual, aliás, protagoniza “Aumenta que É Rock’n’Roll”, uma das estreias da semana nos cinemas. Ainda, “Criação e Desenvolvimento de Aplicativos para Celular”, com Júlia Alves Corazza, Giovanna Rodrigues Mendes e Giovanna Nantes Coelho, e “CanteMus! – Técnica Vocal para Jovens”, com a solista Ana Lúcia Gaborim. Todas as oficinas ocorrem no Complexo Multiuso Decir Pedro de Oliveira. Consulte horários, mas as inscrições já se encerraram.

Com Johnny Massaro no elenco, o filme conta a história da rádio-rock Fluminense FM, popularmente conhecida como a Maldita

SHOWS

Prepare agora o fôlego para a bateria de shows. Hoje terá Lua e os Cometas (17h), Gabriel Chiad (18h20min), Matu Miranda (21h) e, vindo de São Paulo, “Ana Cañas canta Belchior” (22h20min). Já manhã terá Orquestra Jovem do Sesc-MS (10h), Falange da Rima (20h), Marina Peralta em “Rewind” (21h20min) e DJ Magão (22h30min). E o rap toma conta de vez neste domingo, com MC Anarandá (19h30min) e o grupo Brô MC’s (20h30min). Ambos têm origem na etnia guarani-kaiowá. Quase todas as apresentações citadas serão em frente ao Morenão.

DJAVAN

Aos 75 anos, Djavan, um dos expoentes da MPB, apresenta o repertório de “D” (2023), seu mais recente álbum de estúdio, o qual, inclusive, já virou disco ao vivo, que chegou às plataformas no dia 11. O show é amanhã, no Bosque Expo, a partir das 22h30min.

Trocando em miúdos, trata-se de um panorama das quase cinco décadas de carreira do artista alagoano, o qual, além de já ter encantado multidões pelo Brasil, também deixou de boca aberta medalhões da música norte-americana, a exemplo de Stevie Wonder e do jazzman Wayne Shorter.

Ingressos a partir de R$ 175 (meia para o terceiro lote), disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados ou pela internet (pedrosilvapromocoes.com.br). Mais informações pelo WhatsApp (67) 9 9296-6565.

Um dos expoentes da MPB, o artista de Alagoas traz à capital tour do álbum “D”; amanhã, a partir das 22h30min, no Bosque Expo

FLOR DE PEQUI

Sim, já é tempo de forró. A banda Flor de Pequi, que se apresenta durante o ano inteiro em Campo Grande, programou dois shows no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro), ambos com abertura do DJ Todi.

O primeiro é neste domingo e o segundo, no início de maio (5/5), com início sempre a partir das 18h30min. Ingressos saem a R$ 20.

A banda de forró faz seu arrasta-pé neste domingo, no Teatro do Mundo, a partir das 18h30min; ingressos a R$ 20

