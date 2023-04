Amandha Lee: Capa exclusiva do Correio B+, a atriz volta para a TV na novela "Todas as Flores".

Amandha Lee voltou para a TV e já está no ar na novela "Todas as Flores", na Globoplay desde o início do mês de abril. A atriz interpreta uma delegada na história e sucesso de João Emanuel Carneiro.

Amandha tem mais de 20 anos de carreira e uma dezena de personagens de destaque na televisão e teve um grande destaque quando participou da séria global A Casa das Sete Mulheres (2003) dirigida por Jayme Monjardim, e de lá pra cá emendou diversos trabalhos.

Casada com o ex-jogador de vôlei Nalbert e mãe de dois filhos, Rafaela e Vitor, a atriz optou por dar uma pausa na TV para se dedicar exclusivamente a maternidade, mas manteve trabalhos no teatro.

Além do papel em "Todas as Flores", a atriz também entrou para o elenco de Impuros, série de sucesso da Starplus, no qual interpreta uma policial na quinta temporada da obra.



Capa do Correio B+ desta semana, Amandha falou sobre seu novo trabalho e personagem em sua volta para a televisão, maternidade, novos projetos e sua carreira, com exclusividade ao nosso Caderno.



A atriz Amandha Lee é Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Sérgio Baia - Diagramação: Denis Felipe/Denise Neves

CE - O que lhe motivou a voltar para a TV?

AL - Essa é a minha profissão. Eu decidi dar uma pausa por causa da maternidade. Tive meus dois filhos e queria ficar com eles. Sei o tamanho desse privilégio. Em 2018, fiz minha última peça e a ideia era voltar para a TV em 2019. Eu comecei a me movimentar para isso, mas veio a pandemia. Sou apaixonada por televisão, pelo o meu ofício e estava com muita saudade do set de gravação.

CE - Como foi a sensação de voltar a pisar em um set de filmagens após esses 11 anos?

AL - Eu trabalhei sem parar de 1997 até 2012 na TV. Fiz muitos trabalhos, emendei projetos… Quando eu me tornei mãe, eu queria viver aquela fase com eles. Eu sabia que estava sentindo falta do set, mas não tinha dimensão do quanto. Foi bem emocionante estar no estúdio, de volta à TV Globo. Meu primeiro dia gravando foi de choradeira nos bastidores porque eu ia encontrando pessoas da minha vida, da minha história. Foi bem emocionante.

CE - Quais personagens mais te marcaram ao longo da sua carreira?

AL - É tão difícil escolher personagens, porque, quando a gente faz, aquele é o mais importante. Mas eu vou destacar um trabalho: A Casa das Sete Mulheres, foi uma série que me deu visibilidade, que as pessoas passaram a notar o meu trabalho. Tenho um carinho especial por isso.

CE - Em "Todas As Flores", como foi a preparação para viver a Delegada Teixeira? Houve alguma dificuldade?

AL - Foi tudo muito rápido. Todas as Flores foi uma surpresa muito boa na minha vida. Recebi a ligação e em poucos dias estava gravando. São alguns capítulos, mas eu sou telespectadora da trama e já adorava. Não tive tempo de fazer uma preparação específica para a delegada Teixeira, mas eu fiz uma preparação intensa para viver uma policial na quinta temporada de Impuros, da Starplus. Uma coincidência e tanto. Elas são diferentes, mas são profissionais da lei e tive esse treinamento anteriormente.

Amandha Lee - Foto: Sérgio Baia

CE - E em “Impuros”, pode nos contar um pouco sobre a personagem?

AL - É uma policial. A quinta temporada está sensacional, tem muitas reviravoltas e a minha personagem faz parte dessas novidades. Ela é bem durona, muito profissional, estou ansiosa para o público assistir.

CE - Amanda, você que já cursou jornalismo, pretende fazer algo relacionado à profissão também?

AL - Eu cursei, mas não finalizei. Na pandemia, eu fiz uma série de entrevistas para as redes sociais e eu amei essa experiência como comunicadora. É algo que me atrai bastante. Tenho um projeto sobre esporte, um documentário (em desenvolvimento) que exploro mais esse lado da apresentação e da comunicação.

A atriz com o marido Nalbert - Divulgação

CE - Se pudesse escolher uma outra profissão para atuar também, qual seria e por que?

AL - Olha, depois de fazer uma policial e uma delegada, eu quase me perguntei se tinha alguma mensagem do astral (risos). Mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja arte. É isso que faz o meu coração bater forte, acelerar! É a profissão que eu escolhi.

CE - Retomando a carreira de atriz, quais projetos gostaria de fazer daqui pra frente?

AL - Eu sinto que estou mais preparada do que antes. Muita vontade de fazer personagens mais complexos, com camadas, muita vontade de fazer uma nova novela, mais cinema. Já fiz a minha pausa, agora eu não quero mais parar.

CE - Em relação ao documentário que está preparando, poderia nos contar um pouco de como será?

AL - É um documentário que tem como tema o esporte. Mas é uma abordagem diferente, com uma outra visão e os impactos dele na nossa vida. Mas não posso contar muito ainda!



Amandha Lee - Divulgação

CE - Como triatleta, o que o esporte mudou na sua vida?

AL - Eu sempre pratiquei esportes. O Esporte sempre esteve na minha vida, mas ele se tornou algo vital mesmo. Eu preciso me movimentar, me exercitar, acredito que muito do meu equilíbrio, amadurecimento e disciplina estão ligados ao esporte. Eu acordo antes das 4 para pedalar. Depois eu faço natação e, muitas vezes, uma corridinha. É algo do meu dia a dia.

CE - Quais os maiores ensinamentos que a maternidade lhe proporcionaram?

AL - Você deixa de se colocar em primeiro lugar, é um grande exercício com o seu ego. Percebi que tinha duas pessoas que dependiam de mim, e descobri um amor desmedido. É algo além do que qualquer palavra pode explicar. É um amor muito poderoso e você percebe que sua vida orbita em volta deles. Eu aprendo diariamente com a maternidade.

CE - Há outros projetos em vista? Pode adiantar algo para a gente?

AL - Tenho algumas coisas em vista, mas nada ainda 100% fechado. Tenho o documentário que é algo que estou trabalhando paralelamente, mas desde que eu decidi retomar o trabalho, percebi que cada dia é uma surpresa. Todas as Flores surgiu quando eu nem imaginava, por é exemplo. Estou também me deixando ser surpreendida.