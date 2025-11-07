Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

2º ExpoGenética

Ana Castela agita ExpoGenética neste fim de semana em Campo Grande

Evento ocorre no Parque de Exposições Laucídio Coelho

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/11/2025 - 10h40
Ana Castela sobe ao palco da 2º ExpoGenética – RodeoFest, neste sábado (8), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, em Campo Grande.

No evento, aproximadamente 300 animais estão expostos, com a presença de investidores, criadores e entusiastas da pecuária de corte.

ExpoGenética vai até domingo (9), com exposições de animais, leilões e shows. Esta é a maior mostra de animais zebuínos avaliados do Brasil.

O evento conta com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sicredi, Sicoob, Caixa, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, entre outros.

Confira o preço dos ingressos para o show de Ana Castela:

Os ingressos podem ser comprados neste site.

ANA CASTELA

Ana Flávia Castela, também conhecida como Boiadeira, é uma cantora, compositora e musicista brasileira, nascida em 16 de novembro de 2003, em Amambai (MS), município localizado a 354 quilômetros de Campo Grande.

Ela cresceu em uma fazenda em Sete Quedas (MS), mas depois se mudou para uma mansão em Londrina (PR).

A moça se tornou um dois maiores nomes do sertanejo brasileiro. Seus principais sucessos são:

  • Solteiro forçado
  • Fronteira
  • Roça em mim
  • Boiadeira
  • Nosso quadro
  • Palhaça
  • Pipoco
  • Só não deixa saudade
  • Bombonzinho
  • As menina da pecuária
  • Canudinho
  • Lua
  • Entre outros

Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Atualmente, namora Zé Felipe, cantor e compositor brasileiro, filho de Leonardo.

