Ana Castela agita ExpoGenética neste fim de semana em Campo Grande

Ana Castela sobe ao palco da 2º ExpoGenética – RodeoFest, neste sábado (8), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, em Campo Grande.
No evento, aproximadamente 300 animais estão expostos, com a presença de investidores, criadores e entusiastas da pecuária de corte.
ExpoGenética vai até domingo (9), com exposições de animais, leilões e shows. Esta é a maior mostra de animais zebuínos avaliados do Brasil.
O evento conta com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sicredi, Sicoob, Caixa, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, entre outros.
Confira o preço dos ingressos para o show de Ana Castela:
Os ingressos podem ser comprados neste site.
ANA CASTELA
Ana Flávia Castela, também conhecida como Boiadeira, é uma cantora, compositora e musicista brasileira, nascida em 16 de novembro de 2003, em Amambai (MS), município localizado a 354 quilômetros de Campo Grande.
Ela cresceu em uma fazenda em Sete Quedas (MS), mas depois se mudou para uma mansão em Londrina (PR).
A moça se tornou um dois maiores nomes do sertanejo brasileiro. Seus principais sucessos são:
- Solteiro forçado
- Fronteira
- Roça em mim
- Boiadeira
- Nosso quadro
- Palhaça
- Pipoco
- Só não deixa saudade
- Bombonzinho
- As menina da pecuária
- Canudinho
- Lua
- Entre outros
Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Atualmente, namora Zé Felipe, cantor e compositor brasileiro, filho de Leonardo.