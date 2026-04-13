Com as definições do cenário eleitoral, a exemplo do que ocorre... Leia na coluna de hoje

Davi Roballo - escritor brasileiro
"Se fôssemos educados a valorizar os detalhes
e a simplicidade, não seríamos engolidos
pela ambição do mundo”.
Felpuda
"Se fôssemos educados a valorizar os detalhes
e a simplicidade, não seríamos engolidos
pela ambição do mundo”.
Com as definições do cenário eleitoral, a exemplo do que ocorre em todos pleitos, surge a figura do “pagador de promessas”, aquele que reúne um aparato de “assessores informais” prometendo cargos e outras mordomias. Todo o staff anda de “salto alto” e nariz empinado e reage prontamente a qualquer tipo de insinuação sobre a possibilidade do “homem dos votos” não ser eleito. Após a eleição, começa o drama. Em caso de derrota do candidato, a galera vai viver “um dia de fúria”, enquanto o “senhor das promessas” estará vivendo seu momento de “E o Vento Levou”.
Em alta
O endividamento chegou a 70,1% no mês de março em Campo Grande, com leve alta mensal e avanço de 6,7% em um ano. Entram na conta dívidas como cartão, carnês, empréstimos e financiamentos. A pesquisa é da Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Mais
Também cresceu o atraso, atingindo 28% dos consumidores, com maior peso entre famílias até 10 salários mínimos (31,4%). O cartão de crédito lidera como principal fonte de dívida (67,6%), segundo a pesquisa da CNC, que foi divulgada pela Fecomércio-MS.
Sonho meu...
Nos projetos da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) não está ser vice do colega Flávio Bolsonaro (PL). Quando questionada sobre o assunto, ela se diz honrada em ser lembrada, porém, não cogita essa possibilidade. Como ministra, a parlamentar teve grande destaque por sua atuação e afirma que quer continuar um bom trabalho para o agronegócio. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tem dito por aí que ter Tereza Cristina como vice é seu “sonho de consumo”
Nova cadeira
Dos 29 vereadores, 18 são pré-candidatíssimos a outras Casas, seja a Assembleia Legislativa de MS, seja a Câmara dos Deputados. Pelo número de pretendentes, dá para se ter uma ideia de que essa galera está movida pela vontade de sentar em nova cadeira, pulando fora daquelas em que estão atualmente. Para “especialista” em políticos que pensam mais em si do que no povo, essa é a maior prova de que os votos que essa turma recebeu em 2024 não estão sendo levados em conta. E põe máscaras caindo nisso...
Campanha
Coordenada pelo juiz Alysson Kneip Duque, da 1ª Vara da Comarca de Miranda, acontecerá a 4ª Semana Nacional de Registro Civil – Registre-se! 2026. A ação será realizada entre hoje e sexta-feira naquela cidade, com foco na população indígena, distribuída em diversas aldeias. Entre os serviços prioritários definidos estão o registro de nascimento tardio, a inclusão da etnia terena nas certidões de nascimento e a emissão de certidões para pessoas transgênero.
Aniversariantes
- Leide Laura Meneses,
- Dra. Jaceguara Dantas da Silva,
- Miguel Palacios Rodrigues,
- Rita de Cascia Locci Ferreira Queiroz,
- Carlos Scardini Neto,
- Ana Maria Colombo Peralta,
- Sônia Regina Avedikian,
- Rudenio Gonçalves Ferreira,
- Mirtes Pinto Centurião,
- Enio Taira,
- João Flávio Ribeiro Prado,
- Dr. Salomão Francisco Amaral,
- Luiz Fernando Weber,
- Mário Boiarenco,
- Solene Tomikawa,
- Renilson Cleber Caldeira,
- Vangivaldo Oliveira Miranda,
- Priscilla de Souza Oshiro,
- Maria Celina Fiori Grance,
- Lairtes Chaves Rodrigues Filho,
- Waldete Franco Bogamil Quirino,
- Dra. Selma Guimarães Ferreira,
- Dr. Bruno Higa Nakao,
- Dr. Antônio Graciliano Arguello Filho,
- Dr. Heraldo Marques Figueiredo,
- Dr. Francisco Aurélio Cevallos Rebelo,
- Edimilson Volpe,
- Rita Abussafi Figueiró,
- Agamenon Rodrigues do Prado,
- Louise Isabelita Lima de Brites,
- Leidyuise Anniela Lima de Brites,
- Sabrina Bertholi de Santana,
- Elísio Curvo,
- Zilda Ribeiro Batistoti,
- Marcos Barbosa Ojeda,
- Gilberto Alves Neto,
- Antônio Carlos Braz,
- Dilson Casarotto,
- José Ailton de Souza Nunes,
- José Carlos Alves da Rosa,
- Arlete Soares,
- Ana Lúcia Mendes Brito,
- Joel Cavalcante,
- Dr. José Eduardo Neder Meneghelli,
- Dra. Roseny Maria Russi da Silva,
- Anne Francis Malulei,
- Sodek Afif Hanna,
- Aredes Severino de Mendonça,
- lsmael Almeida Júnior,
- Arlete Freitas de Oliveira,
- Ligia Mejia,
- Caetano Pereira Quirino,
- Sônia Barbosa,
- Denise Ramos,
- Zulma Siman Carvalho,
- José Domingues Ramos,
- Reginaldo Vilanova,
- Carlos Roberto Santana,
- Silvani Mohr,
- Evaristo Camargo Filho,
- Fernando Carlos Sigarini da Silva,
- Gerfison Luis Silveira dos Santos,
- Mabel Rezende Guerra Aguiar,
- Iane Geny da Silva Simões,
- Suzete Simioli Guerreiro,
- Robson Motizuki,
- Dra. Eusa Maria Figueiredo de Oliveira,
- Patrícia Michelle Teijó Zigart,
- Karla Coquemala Guerreiro,
- Francisca Soares da Conceição,
- Valdeci Batista Barbosa Mendes,
- Anelise Brasil Prado Martins,
- Adeir Massena da Silva,
- Sandra Regina Vidal Bravalhieri,
- Odete Soares de Oliveira,
- Maria José Schwarz,
- Helen de Souza Amorim,
- Waldir Siqueira Pinto,
- Gilberto Felipe,
- Sueli Luzia Nogueira,
- Leonardo Paim de Moraes,
- Geraldo Gonçalves de Lima,
- Eliney Miranda Magalhães,
- Sônia Cardoso Martins,
- Dr. Júlio Massanori Hiane,
- Ana Claudia Mello Vasconcelos,
- Plinio de Sampaio Leite Santos,
- Maristela Correa Lopes,
- Tatiana Pimentel Kivel,
- Patricia Bueno Silveira,
- Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,
- Cilmara Miranda Camargo,
- Moacir Francisco Rodrigues,
- Renan Cesco de Campos,
- Gustavo Correa Bezerra de Araújo,
- Rovanes Vilela,
- Grhegory Paiva Pires Moreira Maia,
- Marcondes Flores Bello,
- Mariza Rivarola Rocha,
- Nilda Maria Mendes Coutinho Avila,
- Matheus Malvino Rossi,
- Doralice Camparim Facundo,
- Zélia Barbosa Braga,
- Fernando Bonfim Duque Estrada,
- Katiuscia Gomes Mendonça Ishikawa,
- Jaime Correa de Oliveira.