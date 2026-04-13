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SAÚDE

Casos de Parkinson devem dobrar até 2060; saiba como se prevenir

Avanço projetado da doença de Parkinson no Brasil reforça a importância de hábitos saudáveis e atenção a sinais precoces para reduzir riscos e preservar a qualidade de vida

Mariana Piell

Mariana Piell

13/04/2026 - 08h30
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O avanço do envelhecimento populacional no Brasil já impõe novos desafios à saúde pública, e entre eles está o crescimento acelerado de doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson.

Dados recentes indicam que o número de brasileiros afetados pode mais do que dobrar nas próximas décadas, levantando uma questão urgente: é possível prevenir ou ao menos retardar o desenvolvimento da condição?

Um estudo publicado na revista científica The Lancet Regional Health – Americas, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estima que, atualmente, mais de 500 mil brasileiros com 50 anos ou mais convivem com a doença.

A projeção é de crescimento expressivo, ultrapassando 1,2 milhão de casos até 2060.

Embora tradicionalmente associada ao envelhecimento, a doença vai muito além da idade. Trata-se de um processo progressivo e multifatorial, que começa anos ou até décadas antes dos sintomas mais conhecidos surgirem.

Muito além do tremor

De acordo com o Ministério da Saúde, o Parkinson é uma condição crônica e degenerativa marcada pela perda de neurônios responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos.

Os sintomas motores, como tremores em repouso, rigidez muscular e lentidão, são apenas a face mais visível da doença. Alterações no sono, no olfato, no funcionamento intestinal, no humor e na cognição também fazem parte do quadro e, muitas vezes, aparecem antes mesmo do diagnóstico.

Para o geriatra Vitor Hugo de Oliveira, essa fase inicial ainda é pouco reconhecida. Segundo ele, o início da doença costuma passar despercebido justamente por não envolver sinais clássicos. “O Parkinson não começa no tremor. Há manifestações prévias, como distúrbios do sono e alterações intestinais, que muitas vezes não são associadas ao problema”, explica.

Essa fase silenciosa, no entanto, pode representar uma oportunidade importante. Identificar sinais precoces permite um acompanhamento mais atento e intervenções que ajudam a preservar a qualidade de vida.

Fatores de risco

O desenvolvimento da doença é resultado de uma combinação de fatores. Entre eles estão o envelhecimento natural, a predisposição genética e a exposição prolongada a substâncias tóxicas, como pesticidas e poluentes ambientais.

Esses elementos indicam que o Parkinson não surge de forma isolada, mas sim como consequência de um acúmulo de influências ao longo da vida. Por isso, especialistas reforçam que hábitos cotidianos podem desempenhar um papel relevante tanto na prevenção quanto na evolução do quadro.

Apesar de ainda não existir cura, há evidências de que o estilo de vida pode interferir diretamente na forma como o cérebro envelhece e responde a processos degenerativos.

Como prevenir

Para a fisioterapeuta Jéssica Ramalho, a forma como o cérebro é estimulado ao longo da vida influencia sua capacidade de adaptação. “O cérebro não é estático. Ele responde aos estímulos que recebe, e isso impacta a velocidade com que determinadas perdas acontecem”, afirma.

Uma das estratégias mais recomendadas é evitar a repetição automática de rotinas. Inserir novidades no dia a dia – como aprender algo novo, explorar caminhos diferentes ou vivenciar experiências fora do habitual – ativa áreas cerebrais pouco utilizadas e fortalece conexões neurais.

Esse processo contribui para a chamada reserva cognitiva, uma espécie de “proteção” do cérebro que ajuda a lidar melhor com o envelhecimento e possíveis doenças.

Atividades físicas que exigem coordenação, ritmo e tomada de decisão simultânea são recomendadas para prevenir a doençaAtividades físicas que exigem coordenação, ritmo e tomada de decisão simultânea são recomendadas para prevenir a doença - Foto: Freepik

A prática de atividade física também é fundamental, mas não qualquer movimento. Exercícios que exigem coordenação, ritmo e tomada de decisão simultânea têm impacto mais significativo sobre o cérebro.

Atividades como dança, artes marciais leves ou exercícios que envolvem equilíbrio e atenção estimulam diferentes áreas cerebrais ao mesmo tempo. “O ganho não está apenas no gasto energético, mas na complexidade da tarefa. Quanto mais o corpo precisa se adaptar, mais o cérebro é ativado”, explica Jéssica.

Esse tipo de estímulo é especialmente relevante para os circuitos neurológicos afetados pelo Parkinson.

Outro ponto que merece atenção é a qualidade do sono. Alterações no padrão de descanso podem funcionar como um indicativo precoce da doença.

Distúrbios como o comportamento de sono REM – em que a pessoa realiza movimentos durante os sonhos – têm sido associados a fases iniciais do Parkinson. Segundo especialistas, observar essas mudanças pode ajudar na identificação antecipada do problema.

“O sono funciona como um termômetro do cérebro. Quando ele muda, isso pode indicar que algo já está em transformação”, destaca Vitor Hugo.

Além dos aspectos físicos e cognitivos, a vida social desempenha um papel essencial na saúde cerebral. Interações frequentes, participação em grupos e envolvimento em atividades coletivas estimulam múltiplas funções mentais ao mesmo tempo.

Essas experiências ativam áreas relacionadas à emoção, linguagem, memória e tomada de decisão – um conjunto de estímulos que fortalece o funcionamento do cérebro.

Por outro lado, o isolamento tende a reduzir esses estímulos e pode acelerar perdas funcionais. “As relações sociais são um dos estímulos mais completos que existem, porque envolvem diferentes dimensões do cérebro ao mesmo tempo”, afirma Jéssica.

Pós-diagnóstico

Quando o Parkinson já está instalado, o cuidado contínuo passa a ser determinante para a qualidade de vida.

A presença de cuidadores qualificados pode ajudar a organizar a rotina, reduzir riscos e manter a independência do paciente pelo maior tempo possível.

Adaptações no ambiente doméstico, estímulos cognitivos e acompanhamento próximo são estratégias que auxiliam no enfrentamento das limitações impostas pela doença.

“O cuidado vai além da assistência básica. Ele envolve estímulo constante, respeitando as capacidades de cada pessoa”, reforça a fisioterapeuta.

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Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de abril. Confie nos instintos e aposte na criatividade

O Ás de Paus como carta da semana traz uma energia intensa de novos começos, criatividade e paixão. É um convite para agir, iniciar projetos e confiar nos seus instintos com entusiasmo.

12/04/2026 13h00

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A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de abril. Confie nos instintos e aposte na criatividade

A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de abril. Confie nos instintos e aposte na criatividade Foto: Divulgação

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Com o Ás de Paus como regente, entramos em um período marcado por novas oportunidades, ação e energia criativa. O caminho se abre para começos promissores, iniciativas ousadas e movimentos que podem trazer resultados concretos. É tempo de aproveitar, apenas evite agir por impulso.

A semana chega sob forte influência de Áries. Marte, Mercúrio, Saturno, Netuno e a Lua Nova se concentram no signo, formando um dos céus mais intensos do ano. Há impulso, urgência e um chamado claro à ação.

O início pode trazer certa tensão, especialmente com Marte em conjunção com Netuno, ativando impulsividade, idealizações e até alguma confusão.

Mas o cenário não é só desafiador: aspectos harmônicos entre planetas benéficos ajudam a equilibrar as forças, e o fechamento com a Lua Nova em Áries inaugura um verdadeiro portal de recomeço.

E não por acaso, o Ás de Paus rege esse momento.

Essa carta simboliza o início de novos projetos, o surgimento de ideias inspiradoras e a abertura de caminhos. É uma das energias mais potentes do Tarô quando o assunto é impulso criativo e potencial de realização. Ela indica que algo novo, vibrante e cheio de vida está prestes a começar.

O Ás de Paus convida você a seguir o seu coração e a confiar naquilo que te move. Se existe um desejo de iniciar algo, mas a dúvida ainda trava o primeiro passo, encare essa fase como um teste. Comece pequeno, experimente, ajuste o percurso se necessário. O importante é sair do lugar.

Se você esperava um sinal, ele chegou: o Ás de Paus é um claro “sim”.

A imagem da varinha em broto, com uma paisagem fértil ao fundo, fala de crescimento, expansão e possibilidades reais de desenvolvimento. Não é hora de esperar o plano perfeito. É hora de agir com o que você já tem. Confie nos seus instintos. Se a ideia acende algo dentro de você, há um motivo para isso.

Mas é importante lembrar: os ases representam potencial, não garantia. O Ás de Paus é a semente e toda semente precisa de cuidado, consistência e dedicação para florescer.

A oportunidade existe, mas será a sua entrega que determinará até onde ela pode chegar. Pense nessa carta como a faísca inicial: poderosa, mas que precisa ser alimentada para se transformar em chama duradoura.

Esse também pode ser um momento importante para crescimento pessoal e espiritual. Cursos, novos aprendizados e caminhos criativos tendem a surgir com força. Investir em algo que expanda sua mente e sua expressão pode abrir portas que você ainda nem imagina.

Na vida pessoal, a semana de 13 a 19/04 traz um cenário favorável para amor, autoestima e prosperidade.

No campo afetivo, o Ás de Paus fala de novos começos e intensificação da paixão. Para quem está em um relacionamento, é uma chance de reacender o entusiasmo. Para quem está solteiro, pode indicar o surgimento de um romance intenso, marcado por forte atração e conexão imediata.

No campo financeiro, boas oportunidades podem aparecer, especialmente para quem estiver disposto a agir. É um ótimo momento para iniciar projetos com potencial de retorno.

Os próximos dias também favorecem o fortalecimento de vínculos, o cuidado com o lar e a busca por conforto emocional. A comunicação ganha destaque: falar o que pensa pode ser um diferencial, desde que venha acompanhado de escuta genuína.

A Lua Nova em Áries reforça esse movimento. Ela convida você a plantar intenções ligadas à identidade, autonomia e coragem. Tudo o que envolve iniciativa pessoal, novos projetos e mudanças de postura ganha força neste ciclo.

O Ás de Paus traduz exatamente essa energia: criatividade, impulso, entusiasmo e coragem para começar.

Ele representa avanços, inspiração e ideias que podem transformar a sua realidade. É um momento de expansão mental, de explorar novos caminhos e ultrapassar limites antigos.

A imagem simbólica da carta reforça essa mensagem: uma mão surge das nuvens oferecendo uma varinha, um canal direto com a inspiração. Ao fundo, um castelo em ruínas indica que antigas estruturas e bloqueios estão sendo deixados para trás. O que antes parecia impossível agora começa a se abrir.

Mas há um ponto essencial: a inspiração tem tempo.

Assim como nos contos de fadas, em que a magia tem prazo para acabar, as oportunidades também exigem ação no momento certo. Se você não aproveita o impulso criativo, ele se dissipa. Mas, se age, pode transformar uma ideia em algo concreto e significativo.

Confie em si mesmo. Você é capaz de realizar aquilo que consegue imaginar.

As folhas que caem do Ás de Paus lembram que tudo é cíclico. A oportunidade não é eterna, mas é real agora. E a força da sua mente só se torna transformação quando encontra coragem para agir.

Aproveite o vigor do elemento fogo para impulsionar sua vida profissional e pessoal, mantendo o foco. Vá em frente.

O Ás de Paus atua como a Fada Madrinha de Cinderela (1950), da Disney: um toque de magia que transforma possibilidades em realidade, mas que pede ação no momento certo. Acredite ou não, a magia está no ar. Bibbidi-Bobbidi-Boo.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Moda Correio B+

Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João Braga

João compartilha não apenas conhecimento, mas também inquietações, percepções e histórias que atravessam décadas de pesquisa como historiador de moda.

11/04/2026 19h00

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Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João Braga

Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João Braga Foto: Divulgação

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Há nomes que, mais do que estudar a moda, ajudam a traduzir o seu significado no tempo. João Braga é um desses raros intérpretes. Historiador, professor e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é a leitura cultural do vestir, ele construiu uma trajetória que ultrapassa tendências e temporadas para alcançar algo mais profundo: a compreensão da moda como linguagem, memória e identidade.

Em um mundo marcado pela velocidade das imagens e pelo consumo imediato, olhar para a moda através da história é, também, um exercício de pausa. É nesse espaço de reflexão que João Braga se destaca. Com uma narrativa envolvente e didática, ele revela como roupas, tecidos e silhuetas são, na verdade, registros vivos de transformações sociais, políticas e comportamentais. Cada detalhe — do corte ao ornamento — carrega códigos de uma época, valores de uma sociedade e até mesmo desejos silenciosos de mudança.

Ao longo de sua carreira, Braga tem se dedicado a aproximar o público desse olhar mais sensível e crítico, desmistificando a ideia de que moda se resume ao efêmero. Para ele, vestir-se é um ato cultural, um gesto que comunica pertencimento, ruptura e expressão individual.

Sua fala, sempre generosa em referências e exemplos, convida o interlocutor a enxergar além da superfície, ampliando o entendimento sobre aquilo que usamos — e, sobretudo, sobre quem somos.

Nesta entrevista exclusiva consuzida pela nossa colunista e consultora de moda Gabriela Rosa, com o cuidado de quem reconhece a importância de escutar, João Braga compartilha não apenas conhecimento, mas também inquietações, percepções e histórias que atravessam décadas de pesquisa.

Entre memórias, análises e provocações, ele nos leva a refletir sobre o presente sem perder de vista o passado — e, quem sabe, a imaginar novos caminhos para o futuro da moda.

Abrir espaço para essa conversa é, portanto, mais do que apresentar um especialista: é oferecer ao leitor a oportunidade de revisitar o próprio olhar. Porque, como nos lembra João Braga, a moda nunca é apenas sobre roupas — é, antes de tudo, sobre pessoas, contextos e narrativas que se entrelaçam no tecido do tempo.

Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João BragaA consultora Gabriela Rosa ao lado do professor João Braga em evento na capital paulista - Foto: Arquivo pessoal

CE - Ao longo da sua carreira como professor e pesquisador, qual descoberta histórica mais lhe surpreendeu?
JB - História significa “investigação”. Ter o conhecimento do passado para entender o presente e planejar um futuro melhor sem incorrer em erros pretéritos é fundamental para qualquer tipo de conhecimento. De um modo geral, as investigações históricas e as novas descobertas sempre me surpreenderam e ainda me surpreendem. Muitas delas são fascinantes.

CE - Na sua visão, o Brasil já construiu uma identidade na moda ou ainda busca referências externas.
JB - Somos um país colonizado e, portanto, é comum que busquemos referências extra muros e dialoguemos universalmente nesta “aldeia global”. No tange à moda, eu vejo que já construímos identidades próprias como o intenso uso de fibras naturais (especialmente o algodão); a prática artesanal; uma forte identificação com cores intensas; o uso de roupas mais justas entre outras referências, mas com a globalização ainda conversamos com as tendências da moda internacional, porém sempre adaptadas às nossas realidades.

CE - Como a moda moldou a percepção do corpo ideal em diferentes épocas?
JB - O padrão de beleza associado à moda em geral muda de época para época e, consequentemente, muda também o padrão corpóreo de beleza associando-se às novas descobertas científicas e tecnológicas; aos aspectos do gosto vigente de cada período e também às questões do padrão estético das artes visuais. Como disse o grande poeta português Luís Vaz de Camões: “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”.

CE - O que a história do espartilho nos ensina sobre o controle do corpo?
JB - O espartilho muito estrangulou a cintura feminina entre o final do século XIX e o princípio do século XX. Com as vaidades  associadas à moda, o corpo da mulher sempre esteve mais vulnerável às mudanças e acaba sendo moldado de acordo com o gosto de cada época. O corpo, modificado por instrumentos, cirurgias ou exercícios, sendo moldado à cada gosto específico, torna-se um retrato de cada período; mas acho que ele mesmo nos ensina que cada padrão corpóreo também é passageiro. Fica o ensinamento que nem sempre será o mesmo gosto para outros tempos. A moda é impermanente.

CE - O que a história da moda nos ensina sobre o consumo excessivo hoje?
JB - O consumo conspícuo e o acúmulo de bens materiais não é novidade alguma; são respostas cada vez mais rápidas a um sistema capitalista que favorece o lucro. A História Geral, independentemente da História da Moda, nos ensina que nada no mundo material é para sempre. Dever-se-ia ter uma maior preocupação maior com a absorção de conhecimentos e, quem sabe, especialmente da sabedoria. A vida passa e os bens materiais ficam… para os outros; ao passo que o saber e as práticas virtuosas te ajudam a evoluir espiritualmente.

CE - O formato atual das semanas de moda ainda faz sentido dentro do contexto histórico que as originou?
JB - Creio que sim. Não são exatamente como as foram ao tempo de suas respectivas fundamentações, mas acredito que ainda seja uma maneira sensata de reunir imprensa, compradores e consumidores num mesmo lugar durante um determinado intervalo de tempo. Por mais que haja outras variações de lançamentos de coleções de moda tais como performances, fashion filmes e outras possibilidades, as semanas de moda com seus desfiles presenciais continuam atraindo muitas pessoas e mídias, despertando curiosidades, visibilidades e interesses gerais na área de moda.

CE - Por que certas capitais de moda permanecem centrais mesmo com a globalização?
JB - Acredito que seja pelas boas estratégias de marketing de divulgação que geram visibilidades e divisas ao despertarem desejo de consumo e outras especulações; obviamente associadas à tradição dos respectivos pioneirismos destas mesmas semanas das grandes capitais da moda.

CE - Quando outras semanas de moda começaram a desafiar o eixo Europa-EUA? E sua opinião sobre isso.
JB - Não sei se seria “desafiar”, mas sim acrescentar, complementar, trazer novas visões, responsabilidades sociais e possibilidades, como é o caso da atual Semana de Moda de Copenhagen que  privilegia as referências de moda ecológica e sustentável; como é o caso, já há décadas, da SPFW que traz a importância de vislumbrar conceitos, criações e moda advindas do Hemisfério Sul entre outras leituras e atividades.

CE - Qual o período da História da Moda que o senhor considera mais revolucionário e por qual motivo?
JB - Considero dois significativos períodos do século XX: os anos 1920 que foram muito revolucionários para a moda feminina ao legitimar a emancipação e participação da mulher no mercado de trabalho e, portanto, tendo a necessidade de novos padrões estéticos a serem adaptados às roupas e os anos 1960 com e revolução da postura jovem que trouxe novas prerrogativas comportamentais e, por extensão, na própria moda e que, de certa forma, estão entre nós ainda hoje.

CE - Que conselho o senhor daria a estudantes e profissionais de moda que desejam ir além das tendências e compreender o significado do vestir?
JB - O conselho aos estudantes é estudar mais, acreditar em si e aproveitar melhor o tempo para uma formação sólida e duradoura. Aos profissionais já atuantes é que estejam atentos ao ar dos tempos e às mudanças comportamentais que vão influenciar a moda. Termino como comecei: valorizar a tríade passado-presente-futuro que é o sentido investigativo da própria História.
 

Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João BragaProfessor João Braga - Divulgação

Referência nos estudos de história da moda no Brasil, João Braga é autor de obras que ajudam a compreender o vestir para além da estética, revelando suas conexões com a história, a cultura e o comportamento.
Entre seus principais títulos, destacam-se:

  1. História da Moda
  2. História da Moda – Uma Narrativa
  3. Um Século de Moda
  4. A Moda no Brasil
  5. A História da Moda no Brasil

Com linguagem acessível e olhar apurado, suas publicações se tornaram leitura essencial para quem deseja entender a moda como expressão do tempo e da sociedade.

Entre Costuras e CuLtura: Entrevista exclusiva com o maior historiador de moda do país João BragaGabriela Rosa - João Braga em evento na capital paulista - Divulgação

 

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