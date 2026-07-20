Maior circuito gastronômico do País será realizado em Campo Grande

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Sob a regência do Três de Paus, a semana favorece a expansão, a visão de futuro e o planejamento estratégico. É o momento ideal para olhar além do horizonte, colher os primeiros frutos dos seus esforços e preparar o terreno para novas oportunidades.

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de julho. Hora de confiar no caminho escolhido e planejar. Foto: Divulgação

Nesta semana, o Três de Paus nos convida a olhar além do horizonte e confiar nos próximos passos. A Lua Crescente em Libra favorece parcerias e decisões equilibradas, enquanto a rara oposição entre Júpiter e Plutão nos desafia a transformar velhas estruturas e expandir nossa visão de futuro.

Ao mesmo tempo, o Sol em Leão desperta coragem e autenticidade, e Mercúrio direto destrava conversas, negociações e projetos. É um período para agir com confiança, ajustar a rota quando necessário e seguir em frente, sabendo que as escolhas de hoje podem abrir novos caminhos amanhã.

O Três de Paus revela que sua vida é como uma grande tela em branco, esperando para receber a obra-prima que traduzirá os desejos mais profundos do seu coração. Esta carta anuncia a oportunidade de iniciar uma jornada corajosa em busca daquilo que realmente faz sua alma vibrar.

O mundo continua cheio de possibilidades esperando para serem exploradas. Quando você age em favor daquilo que realmente deseja, mesmo sentindo medo, fortalece a própria coragem. E a coragem, repetida dia após dia, transforma-se em autoconfiança.



É assim que a autoestima se constrói: não pela ausência de medo, mas pela decisão de não permitir que ele determine os rumos da sua vida.

O Três de Paus é um arcano de realização, confiança e crescimento. Ele marca um momento em que as dúvidas dão lugar à certeza: já sabemos onde estamos pisando e temos clareza sobre o caminho que queremos seguir.

Sua palavra-chave é segurança. A experiência adquirida nos trouxe maturidade para agir com mais confiança e transformar planos em resultados. É uma carta que indica avanço, novos ganhos, reconhecimento no trabalho e relações com potencial de futuro.

Depois de observar, planejar e aprender, chega a hora de agir. O horizonte está aberto, e a vida começa a caminhar na direção que desejamos.

A figura retratada no Três de Paus parece estar refletindo profundamente sobre o próprio futuro. Suas vestes elegantes sugerem alguém bem-sucedido, respeitado e importante em seu pequeno mundo. Ainda assim, existe um sentimento de incompletude. A prosperidade exterior não basta quando a alma anseia por novos horizontes.

Ele não olha para quem observa a carta. Seu olhar está voltado para a imensidão diante dele. Está pensando sobre a própria vida e sobre tudo aquilo que ainda deseja viver.

À primeira vista, parece contemplar um vasto deserto, uma paisagem árida e sem promessas. Mas o Tarô sempre nos convida a olhar além das aparências. Ao observar com mais atenção, percebemos que aquilo não é areia estéril, mas as águas iluminadas pelos tons dourados do nascer ou do pôr do sol.

O amanhecer e o entardecer representam momentos de transição, quando um ciclo termina para que outro possa começar. São tempos de transformação, de passagem entre o velho e o novo. É justamente nesse espaço intermediário que acontecem as maiores mudanças da vida.

Sobre essas águas navegam embarcações que chegam e partem de seus portos seguros. Elas simbolizam oportunidades, trocas, viagens, crescimento e tudo aquilo que só pode ser descoberto quando temos coragem de deixar o lugar conhecido para trás.

No íntimo, aquele homem sempre desejou embarcar nessa jornada. Durante muito tempo talvez nem soubesse explicar o que lhe faltava. Apenas sentia um vazio difícil de nomear. Até que decidiu parar, refletir e compreender o que realmente desejava construir para si.

Agora que conhece seu destino, pode finalmente abrir-se para todas as possibilidades que o mundo oferece. Essa é uma das maiores mensagens do Três de Paus: clareza transforma intenção em movimento.

Hoje, essa carta convida você a fazer a mesma pergunta: para onde sua vida está caminhando? E, principalmente: o que você está fazendo para aproximar-se desse futuro?

Dizer apenas que deseja ser feliz não é suficiente. O que significa felicidade para você? Como ela se manifesta? Em que lugar? Ao lado de quem? Fazendo o quê?

Na entrada do antigo Templo que conduzia ao Oráculo de Delfos estava inscrita uma das frases mais conhecidas da filosofia antiga: "Conhece-te a ti mesmo." Esse ensinamento atravessou séculos porque continua sendo uma das maiores verdades da experiência humana.



Quanto mais profundamente você conhece a si mesmo, mais clareza ganha sobre seus desejos, seus talentos, seus limites e seu verdadeiro propósito. E é justamente dessa clareza que nasce o poder de manifestação.

O Três de Paus também apresenta navios cruzando as águas, símbolos ancestrais do comércio, da comunicação e das conexões entre diferentes povos. Eles nos lembram que ninguém cresce completamente sozinho. Expandir horizontes também significa aprender com outras pessoas, estabelecer novas parcerias, compartilhar conhecimento e construir caminhos de prosperidade coletiva.

Quando nos abrimos para o mundo, descobrimos que existem infinitas possibilidades esperando por nós.

O Três de Paus nos lembra que o futuro pertence àqueles que têm coragem de imaginá-lo, clareza para defini-lo e disposição para caminhar em sua direção.

Porque, quando você realmente se conhece e compreende aquilo que faz sua alma florescer, o Universo encontra maneiras surpreendentes de colaborar com a realização dos seus sonhos.

Quando o horizonte chama, é hora de confiar na própria jornada

Há semanas em que a vida nos convida a parar. Outras nos pedem coragem para recomeçar. E existem aquelas em que o Universo parece abrir uma janela diante de nós, mostrando que o caminho continua muito além do lugar onde estamos. É exatamente essa a energia do Três de Paus, a carta que rege esta semana.

Depois do impulso inicial do Ás de Paus e da decisão representada pelo Dois de Paus, o Três de Paus marca um momento de expansão. Não basta mais sonhar ou planejar: agora é preciso acreditar que aquilo que foi iniciado pode crescer, alcançar novos territórios e produzir resultados.



É a carta de quem olha para o horizonte sem medo do desconhecido, compreendendo que toda grande conquista nasce da confiança no caminho, mesmo quando o destino ainda não está completamente visível.

No Tarô, os números nunca aparecem por acaso. Cada um representa uma etapa da evolução humana e espiritual, e o número três ocupa um lugar especial nessa jornada.



Se o número um representa o nascimento de uma ideia e o número dois simboliza a dualidade, a escolha e o encontro entre forças opostas, o três é o momento em que essas energias finalmente dão origem a algo novo. É o número da criação, da manifestação e da expansão.

Na Numerologia, o três está associado à criatividade, à comunicação, ao entusiasmo e ao crescimento. É uma vibração otimista, dinâmica e fértil, capaz de transformar inspiração em realização. Não por acaso, sua presença atravessa diversas tradições espirituais e filosóficas.



Encontramos a força do três na Santíssima Trindade, na tríade corpo, mente e espírito, nos três princípios da alquimia e em tantos outros símbolos que representam equilíbrio em movimento. O três não fala de estabilidade absoluta, mas da capacidade de criar, evoluir e seguir adiante.

Quando essa energia rege uma semana, ela nos lembra que permanecer apenas planejando pode significar perder oportunidades importantes. Existe um momento para refletir, outro para decidir e outro para agir.



O Três de Paus representa exatamente esse terceiro estágio: quando deixamos o campo das possibilidades para começar a construir a realidade. É uma carta que incentiva o movimento consciente, a expansão da visão e a confiança nos processos da vida.

Existe também um equívoco bastante comum ao interpretar essa carta apenas como símbolo de sucesso profissional ou crescimento financeiro. Embora essas possibilidades estejam presentes, seu significado vai muito além do mundo material.



O Três de Paus fala, antes de tudo, sobre expansão interior. Antes de conquistar novos espaços no mundo, precisamos ampliar nossa visão sobre nós mesmos. Antes de acreditar que grandes oportunidades existem, precisamos acreditar que somos capazes de alcançá-las.

Essa é uma carta profundamente ligada à confiança. Ela nos pergunta, de maneira silenciosa, mas muito poderosa: você acredita no futuro que está construindo? Porque, muitas vezes, o Universo já abriu caminhos, já colocou oportunidades diante de nós, mas seguimos olhando apenas para os obstáculos.



Continuamos alimentando medos antigos, repetindo histórias que já não fazem sentido e permitindo que inseguranças determinem nossos próximos passos.

O Três de Paus rompe exatamente essa lógica. Ele nos convida a substituir o medo pela perspectiva, a escassez pela abundância, a ansiedade pela confiança e a dúvida pela disposição de continuar caminhando. Não se trata de esperar passivamente que a vida resolva tudo sozinha. Pelo contrário.



Trata-se de agir com consciência, compreendendo que algumas respostas dependem apenas da passagem do tempo. Assim como o agricultor planta antes da colheita e respeita o ritmo da natureza, quem recebe a energia do Três de Paus entende que crescimento exige continuidade.



Nem tudo floresce imediatamente, mas aquilo que recebe dedicação, propósito e perseverança sempre encontra seu momento de expansão.

Talvez os resultados ainda não tenham chegado exatamente como você imaginava. Talvez algumas portas permaneçam fechadas ou certos planos pareçam caminhar mais devagar do que gostaria. Ainda assim, esta carta nos lembra que os maiores horizontes pertencem àqueles que não desistem de olhar para frente.



O futuro não é construído apenas quando tudo dá certo, mas principalmente quando escolhemos continuar acreditando, mesmo sem enxergar completamente o caminho.

Vida Afetiva

No amor, o Três de Paus favorece relações com potencial de futuro e convida quem está só a abrir espaço para novas possibilidades, sem perder a clareza sobre o que realmente deseja.

Trabalho, carreira e dinheiro

O Três de Paus anuncia uma fase de crescimento, expansão e reconhecimento profissional. Os esforços começam a dar resultados, abrindo caminho para novas oportunidades, promoções, parcerias ou projetos promissores. É um excelente momento para planejar os próximos passos, investir no seu desenvolvimento e confiar na experiência adquirida.



Financeiramente, a carta indica ganhos, prosperidade e a possibilidade de ampliar suas fontes de renda. Com visão de futuro e segurança nas decisões, você poderá transformar o que já conquistou em realizações ainda maiores. Planeje seus investimentos a longo prazo e esteja aberto a novas oportunidades de negócios.

Mais do que anunciar conquistas, o Três de Paus fala sobre a confiança de quem sabe onde quer chegar. É a certeza que transforma o planejamento em ação e os sonhos em realidade.

Nesta semana, o Três de Paus nos convida a dar um voto de confiança à vida, ampliar nossa visão, fortalecer nossas raízes e permitir que os ventos da mudança nos conduzam a novos horizontes. Afinal, o horizonte sempre pertence àqueles que têm coragem de caminhar em sua direção. "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo." — Peter Drucker

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão