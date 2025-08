Após 12 anos, Noite da Seresta retorna a Campo Grande com show de Wanderléa

Correio B+

Como carta regente, a Rainha de Ouros aponta um período de prosperidade, pedindo foco prático, equilíbrio emocional e atenção ao bem-estar.

Rainha de Ouros – Segurança, Abundância e Sucesso com Paciência

A Rainha de Ouros simboliza o cuidado, a estabilidade e a prosperidade no mundo material. Representa alguém que equilibra com sabedoria o trabalho e a vida doméstica, sendo prático, generoso e emocionalmente presente. Essa carta retrata pessoas — de qualquer gênero — que acolhem e sustentam os outros com afeto, sem abrir mão da própria independência e bem-estar.



São pilares silenciosos, que oferecem apoio com amor, desprendimento e força interior. Neste Dia dos Pais, ela também nos convida a reconhecer e celebrar figuras paternas que, com presença e afeto, exercem esse papel de base sólida na vida dos que amam.

Quando essa carta aparece como carta regente, aponta para a capacidade de conciliar responsabilidades familiares com o sucesso profissional, criando um ambiente acolhedor e seguro. Ela convida você a agir com sensatez, compaixão e equilíbrio, buscando soluções práticas para os desafios do dia a dia.

Esta energia pode trazer reflexões importantes: você está realmente satisfeito com a vida como ela é hoje? Ou se vê constantemente preso em preocupações sobre quando, afinal, vai atingir sucesso? Talvez o medo e a ansiedade estejam roubando a chance de viver o agora. Como disse Henry Ford: “Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência.”

Simbolismo da carta

A Rainha de Ouros simboliza abundância, segurança e o sucesso que chega após um longo esforço.

Tudo o que floresce em seu jardim foi cultivado por suas mãos hábeis. Na imagem da carta, ela está sentada com serenidade, admirando sua moeda. Mesmo que nem tudo esteja em plena floração ao seu redor, ela se permite estar presente e satisfeita com o que já tem.

A Rainha está sentada em um trono sólido, adornado com o símbolo de Capricórnio — signo regido por Saturno, o “Pai do Tempo”. Isso nos lembra que ela sabe usar o tempo a seu favor. Tem senso de oportunidade e compreende que grandes conquistas exigem paciência e visão de longo prazo.

No canto inferior direito da carta, vemos seu coelho de estimação. Coelhos costumam representar uma energia nervosa, inquieta — o que nos lembra que é possível agir rumo aos nossos sonhos mesmo com medo. Ao mesmo tempo, o coelho também simboliza fertilidade, sorte e prosperidade repentina.

A Rainha de Ouros entende que a ansiedade — como a energia acelerada do coelho — pode ser útil quando bem direcionada. Ela não ignora o nervosismo, mas também não se deixa dominar por ele. Mantém o foco firme no que deseja manifestar, mesmo quando há ruído interno. Seu exemplo nos ensina a não combater a ansiedade, mas a deixá-la em segundo plano, sem perder o rumo. Em vez de inimiga, ela pode ser uma aliada valiosa em momentos que pedem agilidade, atenção e ação certeira.

O segredo é não colocar o “coelho” no centro do palco. Siga o exemplo da Rainha: mantenha os olhos no prêmio — a moeda. Além disso, essa Rainha nos convida a valorizar os prazeres do mundo físico.

Sinta o aconchego da sua casa, saboreie com atenção o alimento que você consome, respire o perfume da chuva fina. Use os sentidos para se conectar com a beleza da vida. Aproveite o que já tem, mesmo enquanto novas conquistas estão sendo cultivadas.

A Rainha de Ouros assegura que seus esforços estão amadurecendo no ritmo certo. Confie: o momento ideal para agir se revelará com clareza. Mesmo diante das maiores preocupações, ela anuncia estabilidade e prosperidade — o fruto sólido de tudo o que você vem cultivando.

Este Arcano Menor representa a abundância em sua forma mais genuína, em harmonia com a natureza e seus ensinamentos. A Rainha contempla a moeda que segura com gratidão, amor e segurança. Seu toque é leve — não por descuido, mas porque não teme a perda. Sabe que tudo flui, e que a verdadeira riqueza vai muito além do acúmulo de moedas. Construiu seu caminho com dedicação, mas não porque acredite que a estabilidade só venha da luta. Ao contrário: ela se entrega com generosidade, certa de que o universo sempre proverá o que for necessário.

A Rainha de Ouros é um símbolo de segurança e generosidade. Ela compartilha com naturalidade tudo o que tem, pois vive com a confiança de que a vida sempre provê. Conectada à Terra e ao seu próprio corpo, ela reconhece esse vínculo como seu verdadeiro lar. A conexão é a base do seu modo de existir. Para ela, a fertilidade é um estado natural. A vida foi feita para ser bela — e essa beleza, para ser compartilhada.

Tanto a Rainha de Ouros quanto a carta da Imperatriz representam abundância, fertilidade e o poder criativo da natureza, mas enquanto a Imperatriz é a força criadora primordial, o arquétipo da mãe universal e da gestação de novas ideias, a Rainha de Ouros é quem cuida, cultiva e mantém aquilo que já nasceu.

A Imperatriz é a faísca que dá origem à vida — rege o florescer, o prazer, o amor maternal e o chamado intuitivo da criação. Ela é expansiva, sensorial e profundamente ligada ao divino feminino em sua essência bruta e fértil.

Nesta semana, com os céus em agitação é a Rainha de Ouros quem assume o trono simbólico para nos guiar. E sua mensagem é clara, embora suave: prepare o terreno. Cuide do que importa. Seja firme e gentil ao mesmo tempo.

Com a entrada de Marte em Libra, o impulso para agir se mistura com a necessidade de ponderar. A ação ganha tom estratégico, mas pode esbarrar em hesitações. A Rainha de Ouros nos ensina que firmeza não é sinônimo de pressa — é constância.

Ela planta todos os dias, mesmo sem ver os frutos imediatamente. Esse é um ótimo momento para alinhar desejo com equilíbrio, e agir com consciência, não com impulso.

Lua Cheia em Aquário: Colheita Coletiva

A Lua Cheia em Aquário ilumina o campo coletivo — redes, amizades, grupos e ideais compartilhados ganham destaque. E mesmo sendo voltada ao mundo material e aos vínculos pessoais, a Rainha de Ouros não perde de vista o poder transformador dos gestos simples.

Síntese da Semana: Foco, Cuidado e Constância

Num céu onde Marte pode nos jogar de um lado para o outro, a Rainha de Ouros é o chão firme onde podemos pisar.

No campo pessoal e profissional, o momento favorece o destrave de pendências que vinham se arrastando — com boas chances de progresso e ganhos materiais. Fique atento às oportunidades que podem surgir de onde você menos espera.

Na vida amorosa, laços verdadeiros tendem a se fortalecer e trazer mais segurança emocional. Mas atenção: demonstrar cuidado é ótimo — desde que não se transforme em excesso de controle ou proteção, o que pode sufocar o outro.

Se você está conhecendo alguém agora, vá com calma. O início é o tempo de descobrir, não de planejar o futuro inteiro.

Rainha de Ouros - Divulgação

Rainha de Ouros: Brilhar com responsabilidade e sabedoria emocional

Nesta semana, com o Sol em Leão, todos sentimos mais forte o chamado para brilhar, ganhar reconhecimento e mostrar ao mundo o nosso valor. Porém, a conjunção com Mercúrio retrógrado e a oposição a Plutão exigem mais do que coragem para aparecer: exigem maturidade emocional, clareza nas intenções e muito cuidado com o que é dito e feito.

Nesse cenário, a Rainha de Ouros surge como arquétipo de equilíbrio e discernimento. Ela representa alguém que sabe seu valor — mas não se perde na vaidade. Ela sustenta, acolhe, constrói e organiza, mantendo os pés no chão mesmo quando o mundo lá fora pede espetáculo.

Enquanto Leão grita “olhem para mim!”, a Rainha de Ouros responde: “olhem o que eu cuido, o que eu alimento, o que eu faço crescer.”

Seu brilho não vem do ego, mas da sua presença confiável e generosa.

Mercúrio retrógrado e Plutão, em tensão, podem gerar comunicações distorcidas, reações intensas e até manipulações sutis. A Rainha de Ouros nos lembra da importância de sermos coerentes entre o que sentimos, pensamos e falamos. Ela administra o tempo, a energia e os recursos com sabedoria — e nos convida a fazer o mesmo com nossos pensamentos e palavras.

Dicas da Rainha para a semana:

Revise contratos, decisões e planos com paciência.

Evite reações impulsivas, mesmo quando se sentir provocado.

Invista naquilo que é sólido, sustentável e verdadeiro — inclusive nos relacionamentos.

Brilhe, mas com propósito. Não basta ser visto; é preciso ser respeitado.

Esta semana, canalize a energia dessa Rainha que ama com gestos e constrói com paciência. Faça as pequenas coisas que importam. Cuide do que é seu. Plante hoje pensando na colheita — mas também no descanso. Porque quem cuida de si com sabedoria, colhe bem-estar.

A magia da Rainha de Ouros é sutil, mas transforma tudo ao seu redor. Você está sendo chamado a cuidar de si mesmo e do seu ambiente com atenção e carinho. Adote uma mentalidade de abundância aliada à praticidade, focando em criar uma base estável para sua vida. Isso pode significar organizar seu espaço ou investir em rotinas de autocuidado que promovam seu bem-estar. Aproveite também para se aproximar de pessoas queridas, oferecendo apoio e orientação, fortalecendo assim os laços afetivos.

Paralelamente, busque formas de aumentar sua segurança financeira, seja por meio de um orçamento equilibrado ou do planejamento de investimentos. Ao incorporar essa energia da Rainha de Ouros, você não só favorece seu crescimento pessoal, mas também cultiva um senso de comunidade ao seu redor. “O que fazemos por nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal.” — Albert Pike

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão