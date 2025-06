Arraial de Santo Antônio começa nesta quinta-feira com show de Jads e Jadson

FESTIVAL

Festival conta com artistas da França, do Paraguai, da Argentina e de outras regiões do País

A partir de hoje, a pequena cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada a 194 km de Campo Grande, se transforma no epicentro do blues e do jazz na América Latina.

O Bonito Blues in Rio Verde, que até 2023 era realizado na cidade bonitense, migrou para o município sul-mato-grossense e promete uma experiência musical inesquecível, com artistas brasileiros e internacionais dividindo palcos em meio à natureza exuberante da região.

Promovido pelo Instituto Imolé, com realização de La Paloma Eventos e Bolt Realizações, o festival chega à sua 11ª edição com uma programação diversificada, distribuída em dois palcos: o Sunset Blues, na Praça das Américas, sempre a partir das 17h; e o Bonito Blues in Rio Verde, no Maria Bonito Eventos, com apresentações marcadas para começar às 21h.

NOVA CASA

Originalmente sediado em Bonito, capital do ecoturismo brasileiro, o Bonito Blues & Jazz Festival encontrou em Rio Verde de Mato Grosso um novo lar. Segundo Afonso Rodrigues Jr., idealizador e promotor do evento, a receptividade da comunidade local foi decisiva para a mudança.

“A boa receptividade da comunidade rio-verdense, das autoridades locais e do público em geral nos levou a denominar as próximas edições do Bonito Blues & Jazz Festival de Bonito Blues in Rio Verde, em reconhecimento e agradecimento por nos receberem tão bem na cidade”, enfatiza.

“A data de realização ocorre a partir desta quinta-feira [12/6] e segue até este sábado [14/6], e só ressaltando que hoje é Dia dos Namorados e que amanhã é feriado em Campo Grande, Dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital”, pontua Rodrigues Jr.

Rio Verde de Mato Grosso, conhecida por suas cachoeiras deslumbrantes e balneários refrescantes, oferece o cenário perfeito para um festival que combina música de qualidade com a tranquilidade do interior. O evento integra ainda o Circuito Cultural Guarani, fortalecendo a troca artística entre Brasil, Paraguai e Argentina.

PARA TURISTAR

Além da programação musical, o evento é uma oportunidade para conhecer as belezas naturais da cidade, como a Cachoeira do Rio Verde e o Balneário Municipal, além de curtir roteiros de ecoturismo.

SERVIÇO

Onde: Rio Verde de Mato Grosso.

Datas: dias 12, 13 e 14.

Sunset Blues: na Praça das Américas, das 17h às 20h, com entrada gratuita.

Bonito Blues in Rio Verde: no Maria Bonito Eventos, a partir das 21h, com ingressos à venda.

PROGRAMAÇÃO

A edição deste ano do Bonito Blues in Rio Verde traz uma mistura de ritmos, desde o blues tradicional até o jazz contemporâneo, com artistas da França, do Paraguai, da Argentina e de diversas regiões do Brasil. Confira a programação completa a seguir.

Hoje, a abertura será com blues francês e sertanejo raiz, na Praça das Américas. Às 17h, João Martinelli (Dourados) com seu modão e, às 18h30min, Pé de Garrafa (Campo Grande), com blues e rock regional.

No mesmo dia, no Maria Bonito Eventos, às 21h, o blues elétrico de Henrique Maluf (Cuiabá) e, às 23h, Ozma Jazz (Paris), com seu jazz francês contemporâneo.

Já nesta sexta-feira, na Praça das Américas, às 17h, o grupo American Radio (Campo Grande) performa ao som do rock clássico. Na sequência, às 18h30min, a banda Bêbados Habilidosos (Campo Grande) une blues a um toque de humor.

Também na mesma data, no Maria Bonito Eventos, às 21h, John Li’Brick (Florianópolis) com seu blues soul e, às 23h, Under Ground Blues (Cuiabá), com um blues mais pesado e experimental.

Por fim, neste sábado, o encerramento da programação vai contar com influência guarani. Na Praça das Américas, às 17h, Los Bagres (Dourados) mostra folk e blues regionais. Já às 18h30min, a banda Miseráveis (Dourados) combina blues com rock.

Ainda, no mesmo dia, no Maria Bonito Eventos, às 21h: Dominique Bernal (Assunção) performa um blues paraguaio e, às 23h, Hernan Tamanini & David Tanganelli (Buenos Aires/São Paulo) traduzem a essência do jazz fusion latino.

