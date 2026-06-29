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Preservação histórica

Artista lança em julho cartilha ilustrada sobre complexo ferroviário de Campo Grande

Projeto Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário será lançado no Casarão Thomé com exposição, teatro, música e palestra sobre preservação do patrimônio histórico

Mariana Piell

Mariana Piell

29/06/2026 - 08h30
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Os trilhos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) não apenas transportaram passageiros e mercadorias. Eles ajudaram a desenhar o mapa de Campo Grande e influenciaram diretamente a formação econômica, social e cultural de Mato Grosso do Sul.

Mais de um século depois, parte dessa história permanece de pé em estações, casas ferroviárias e construções históricas espalhadas pela Capital, enquanto outras sucumbem lentamente ao abandono e à ação do tempo.

É justamente para impedir que essas memórias desapareçam que nasce a segunda edição do projeto Resquícios do Tempo, da artista visual Sara Welter, conhecida artisticamente como Syunoi.

A nova cartilha ilustrada, intitulada Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário, será lançada no dia 3 de julho, a partir das 17h, no Casarão Thomé, em Campo Grande, durante um evento gratuito que reunirá pesquisa histórica, artes visuais, teatro, música e debates sobre preservação patrimonial.

Além do caráter educativo, a publicação propõe um novo olhar sobre a ferrovia que impulsionou o crescimento da cidade e transformou a região em um importante polo de desenvolvimento.

RESQUICIOS DO TEMPO _12_Desenhos de nanquim e carvão ajudam a transmitir o desgaste sofrido pelos locais históricos de Campo Grande
Foto: Dafne Alana

ARTE QUE PRESERVA

A origem do projeto remonta à pandemia, quando Sara iniciou uma pesquisa independente sobre prédios históricos e abandonados de Campo Grande.

A curiosidade em entender a história desses lugares, muitas vezes ignorados por quem passa diariamente por eles, resultou em uma série de desenhos produzidos em nanquim e carvão.

Foi essa coleção artística que deu origem, em 2024, à primeira cartilha Resquícios do Tempo: Redescobrindo Campo Grande, distribuída gratuitamente em escolas, bibliotecas e espaços culturais da cidade.

“A ideia surgiu primeiro pelos desenhos. Eu queria entender o que eram aqueles lugares que estavam no cotidiano da cidade e passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Alguns estavam abandonados. Os desenhos foram uma forma de guardar esses espaços na memória e manter essas histórias vivas”, explica a artista.

Ela lembra que um dos casarões retratados na primeira edição desabou poucos meses após o lançamento da cartilha.

“Hoje só restaram os desenhos e as fotografias daquele lugar. Isso mostra como a arte também pode ser uma forma de preservação”, afirma.

Ao todo, cerca de 2.500 exemplares da primeira edição, incluindo versões em braille, foram distribuídos gratuitamente.

TRILHOS DE CG

Se na primeira edição o foco estava em patrimônios históricos diversos da Capital, desta vez a pesquisa voltou-se exclusivamente ao Complexo Ferroviário da antiga NOB, conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Segundo Sara, a escolha do tema nasceu da importância que a ferrovia possui para a história do Estado.

“Desde criança eu ouvia falar dos trens cruzando o Pantanal, das pessoas que chegaram aqui de trem. Sempre tive curiosidade de entender melhor essa história. Depois de conversar com pesquisadores e pessoas que trabalham com patrimônio, percebi que era necessário fazer uma pesquisa mais profunda”, conta a artista.

Durante meses, ela mergulhou em documentos, bibliografias, entrevistas e visitas aos locais históricos ao lado da arquiteta Bruna Costa Dias, integrante da equipe do Iphan em Mato Grosso do Sul.

Enquanto Bruna ficou responsável pelo levantamento técnico e histórico, Sara percorreu os espaços retratados, registrando detalhes arquitetônicos, fotografando edificações e ouvindo relatos de moradores.

O resultado é uma cartilha que reúne informações sobre 12 patrimônios ligados à ferrovia, entre eles a Estação Ferroviária, o Casarão Thomé, a Casa da Chefia, a Casa dos Empregados, a Caixa D’Água da NOB, a antiga baldeação para Ponta Porã e os vagões abandonados que permanecem como testemunhas silenciosas da história.

CONSTRUÇÃO

A nova edição exigiu aproximadamente quatro meses de produção.

Foram cerca de dois meses dedicados à pesquisa histórica, seguidos por outros meses de elaboração das ilustrações e finalização editorial.

Cada desenho foi produzido manualmente em nanquim e carvão, técnica que acompanha a artista desde o início de sua trajetória.

“O ‘Resquícios’ fala justamente desse abandono, desses lugares antigos dos quais sobraram apenas restos e histórias. O nanquim e o carvão ajudam a transmitir essa estética do desgaste do tempo, dos contrastes, da memória que insiste em permanecer”, detalha.

Embora todos os desenhos utilizem a mesma técnica, Sara explica que o tempo de produção varia conforme a riqueza de detalhes de cada construção.

“Alguns são muito mais complexos, exigem bastante observação e comparação com fotografias antigas e atuais. Produzir toda a série demanda bastante tempo”, pontua Sara.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Assim como ocorreu na primeira edição, a nova cartilha terá distribuição gratuita em escolas, bibliotecas, instituições culturais e também contará com exemplares em braille.

Além disso, oficinas educativas voltarão a fazer parte do projeto.

Na edição anterior, estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) conheceram a história de diferentes patrimônios de Campo Grande e produziram desenhos que deram origem à chamada “Árvore da Memória”, instalação coletiva construída durante as atividades.

“As oficinas ajudam os alunos a compreender que aqueles lugares contam a história da cidade e também fazem parte da história deles. Todo mundo fica muito curioso para saber como os desenhos foram feitos e quais histórias existem por trás de cada patrimônio”.

Para Sara, iniciativas como essa fortalecem a educação patrimonial.

“A educação patrimonial faz com que as pessoas entendam a importância de conservar nossa história. É isso que mantém nossa cultura viva”, afirma.

PROGRAMAÇÃO

O lançamento da cartilha foi pensado como um encontro entre diferentes expressões culturais.

Durante toda a programação, o público poderá visitar a exposição com os desenhos originais produzidos para a publicação.

O evento contará ainda com palestra do historiador José Augusto Carvalho dos Santos, chefe da Divisão Técnica do Iphan em Mato Grosso do Sul, abordando a importância da preservação do patrimônio histórico.

Também haverá intervenção cênica do espetáculo “As Miragens do Asfalto”, apresentada pelo Teatro Imaginário Maracangalha.

Na parte musical, a banda Alien Sputnik fará um show acompanhado por um video mapping criado por Natacha Ik, projetado nas paredes do Casarão Thomé.

As imagens utilizadas na projeção foram produzidas a partir da video-performance da artista Madu Flores, registrada em um percurso performático filmado por Eduardo Marques e por Sara Welter.

>> Serviço

Lançamento da cartilha Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário

Data: Sexta-feira;
Horário: a partir das 17h;
Local: Casarão Thomé;
Endereço: Rua 14 de Julho, nº 3.169, Bairro São Francisco, Campo Grande;

A entrada é gratuita.

Moda Correio B+ - Entre Costuras & CuLtura

Quando o luxo entra em movimento - Balenciaga lança linha completa dedicada à prática esportiva

O verdadeiro luxo contemporâneo não é  apenas sobre as peças que usamos, mas a vida que elas representam.

28/06/2026 14h30

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Quando o luxo entra em movimento

Quando o luxo entra em movimento Foto: Divulgação

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Durante muito tempo, o luxo esteve associado aos vestidos de alta-costura, às bolsas icônicas e às joias que atravessam gerações. Hoje, porém, ele parece encontrar um novo território: o corpo em movimento.

Depois de Dior e Burberry anunciarem suas primeiras coleções voltadas ao universo fitness, chegou a vez da Balenciaga lançar uma linha completa dedicada à prática esportiva.

A coleção reúne bodies, leggings, jaquetas, tênis e acessórios confeccionados com tecidos tecnológicos de secagem rápida, proteção UV e propriedades antibacterianas. Mas o lançamento vai muito além do vestuário.

A marca criou uma identidade visual exclusiva para essa nova fase, inaugurou uma pop-up durante a Semana de Moda Masculina de Paris, desenvolveu uma experiência com smoothies e barras de proteína e firmou parceria com uma rede internacional de academias premium para oferecer aulas e ativações especiais.Mais do que vender roupas, a Balenciaga passa a vender um estilo de vida. 

Quase ao mesmo tempo, outro desfile chamou atenção por seguir uma direção semelhante. Na coleção masculina da Louis Vuitton, apresentada em Paris sob direção criativa de Pharrell Williams, o surf tornou-se protagonista da narrativa.

A passarela foi transformada em um cenário inspirado no litoral, enquanto neoprenes reinterpretados, bermudas, tricôs de aspecto desgastado pelo sol, pranchas com o tradicional monograma da maison e uma alfaiataria descontraída celebravam a cultura das praias.

O surf apareceu não apenas como referência estética, mas como símbolo de liberdade, movimento e conexão com a natureza.

Embora cada marca utilize linguagens diferentes, ambas revelam uma mesma transformação. O luxo contemporâneo está deixando de vender apenas produtos para representar modos de viver.

Essa mudança acompanha uma tendência que já vinha sendo observada em marcas como a Lululemon, que transformou aulas de yoga, clubes de corrida e encontros esportivos em ferramentas para construir comunidade. O consumidor deixa de ser apenas cliente e passa a integrar um universo de valores compartilhados.

É justamente aí que reside uma das maiores mudanças do mercado de luxo. Se antes exclusividade significava possuir objetos raros, hoje ela também está relacionada ao acesso a experiências cuidadosamente construídas.

Participar de um treino especial, frequentar uma academia parceira, integrar um clube esportivo ou compartilhar momentos de bem-estar passa a comunicar pertencimento tanto quanto carregar uma bolsa de uma grande maison.

A roupa esportiva também ganha um novo significado. O chamado athleisure ultrapassou definitivamente os limites da academia e conquistou aeroportos, cafés, restaurantes e ambientes de trabalho mais descontraídos. Conforto, funcionalidade e sofisticação passam a coexistir, refletindo uma sociedade que valoriza saúde, equilíbrio e qualidade de vida.

Ontem, as grandes marcas inspiravam sonhos por meio da alta-costura. Hoje, elas constroem desejos em torno do bem-estar, da vitalidade e das experiências compartilhadas. O objeto continua importante, mas já não ocupa sozinho o centro da atenção. 

Se antes a moda,  ela comunicava status principalmente pelo que vestíamos, agora também revela como escolhemos viver, cuidar do corpo e construir relações.

Porque o verdadeiro luxo contemporâneo  não é  apenas sobre as peças que usamos, mas a vida que elas representam.

Quando o luxo entra em movimentoBalenciaga lança linha completa dedicada à prática esportiva - Divulgação

Cinco maneiras de incorporar essa tendência

1. Invista em experiências, não apenas em produtos.

Eventos esportivos, clubes de corrida e atividades coletivas fortalecem vínculos e transformam o autocuidado em um hábito prazeroso.

2. Escolha peças que unam tecnologia e elegância.

Tecidos de qualidade, conforto e funcionalidade mostram que desempenho e sofisticação podem caminhar juntos.

3. Adote o athleisure com equilíbrio.

Misturar peças esportivas com alfaiataria ou acessórios clássicos cria produções contemporâneas e versáteis.

4. Busque comunidades alinhadas aos seus valores.

O novo luxo está menos no logotipo e mais no sentimento de pertencimento e nas conexões que construímos.

5. Lembre-se de que a imagem começa pelo estilo de vida.

Saúde, bem-estar e autenticidade comunicam tanto quanto qualquer marca de prestígio.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 29 de junho e 01 de julho. Enxergue a situação

O Oito de Espadas fala sobre medos, limitações e prisões criadas pela própria mente. Nesta semana, questione suas crenças e lembre-se: a liberdade começa quando você muda sua forma de enxergar a situação.

28/06/2026 13h00

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A energia do Tarô da semana entre 29 de junho e 01 de julho. Enxergue a situação

A energia do Tarô da semana entre 29 de junho e 01 de julho. Enxergue a situação Foto: Divulgação

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O Oito de Espadas revela uma sensação de aprisionamento, como se as circunstâncias ao seu redor limitassem suas escolhas e impedissem qualquer possibilidade de mudança.

Você pode acreditar que não há saída para a situação em que se encontra — seja em um trabalho que já não faz sentido, em um relacionamento desgastado, diante de dificuldades financeiras ou em qualquer contexto que esteja em desacordo com a sua essência. É como estar entre a cruz e a espada, sem enxergar um caminho possível.

Esta carta pode trazer a sensação de estar refém de burocracias, circunstâncias ou da falta de controle sobre a própria vida, alimentando um sentimento de impotência. No entanto, ela lembra que existe uma força interior capaz de transformar essa realidade.

Enquanto o discernimento estiver ofuscado pela ansiedade ou pela insegurança, o mais prudente é evitar decisões importantes. Primeiro, recupere a clareza. Depois, siga em frente com consciência e confiança.

No entanto, a imagem da carta revela uma verdade importante: a mulher cercada pelas espadas não está completamente presa. As amarras são frágeis, e há espaço suficiente para que ela se liberte. O maior obstáculo não são as espadas, mas a venda que cobre seus olhos.

O Oito de Espadas nos lembra que, muitas vezes, somos mantidos cativos por nossos próprios medos, crenças limitantes e padrões de pensamento.

Quando esta carta surge como carta regente, ela convida a observar de que forma a mente pode estar alimentando a sensação de impotência. Pensamentos repetitivos, excesso de preocupação, autocrítica ou a tendência de imaginar sempre o pior cenário acabam restringindo sua capacidade de agir.

Quanto mais você se concentra no problema, mais distante parece estar a solução. É hora de questionar essas narrativas internas e abrir espaço para novas possibilidades. Afinal, quando a forma de pensar muda, a realidade também começa a se transformar.

O Oito de Espadas também assegura que existe uma saída — ainda que, neste momento, ela não seja evidente. Você já possui recursos, experiências e capacidades suficientes para enfrentar esse desafio.

Talvez seja preciso aceitar ajuda, considerar um caminho que antes parecia improvável ou simplesmente olhar para a situação sob uma nova perspectiva. Em vez de permanecer preso ao problema, direcione sua energia para encontrar alternativas.

Esta carta também pode revelar uma postura de vitimização, em que o poder sobre a própria vida é colocado nas mãos das circunstâncias ou de outras pessoas. Embora você possa ter sido, de fato, afetado por acontecimentos difíceis, permanecer nesse lugar apenas prolonga o sofrimento.

O Oito de Espadas convida a recuperar a autonomia, assumir a responsabilidade pelas escolhas possíveis e reconhecer que, mesmo diante de limitações, você ainda possui poder de decisão. Nem sempre as opções serão fáceis ou confortáveis, mas elas existem.

Em alguns casos, o Oito de Espadas indica um período de indecisão, especialmente quando há dúvidas sobre permanecer ou partir. Você pode sentir que qualquer escolha trará consequências difíceis e, por medo de errar, acaba paralisado. Um pé segue onde está; o outro já deseja partir. Enquanto tenta controlar todos os cenários possíveis, o tempo passa e nada muda.

A carta lembra que nem todas as respostas serão encontradas pela lógica. Neste momento, sua maior aliada é a intuição. Silencie o excesso de pensamentos, confie na sua sabedoria interior e permita que ela mostre o caminho. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que a porta da prisão nunca esteve trancada.

Sob a perspectiva do estoicismo, o Oito de Espadas revela uma das maiores armadilhas da mente: acreditar que somos prisioneiros das circunstâncias quando, na verdade, estamos presos à forma como as interpretamos. Como ensinava o filósofo Epicteto, "não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles".

A carta nos lembra que grande parte do sofrimento nasce das suposições, dos medos e das histórias que criamos sobre o futuro. A saída começa quando retiramos a venda dos olhos e questionamos se aquilo que nos assusta é um perigo real ou apenas uma projeção da ansiedade. Em seguida, é preciso reconhecer que muitas das "amarras" que parecem intransponíveis são mais frágeis do que imaginamos.

Por fim, o Oito de Espadas convida à ação: aceitar serenamente aquilo que está fora do nosso controle e concentrar toda a energia naquilo que pode ser transformado. Afinal, a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na coragem de dar o primeiro passo mesmo diante delas.

Oito de Espadas: libertar-se das prisões da mente

O Oito de Espadas representa o medo que distorce nossa percepção da realidade. Ele nos aprisiona às lembranças do passado e impede que enxerguemos com clareza o momento presente. É a carta das limitações mentais, das crenças que nos paralisam e dos traumas que continuam exercendo poder sobre nossas escolhas.

Na imagem, uma mulher aparece vendada, com as mãos amarradas e cercada por espadas. À primeira vista, ela parece completamente sem saída. No entanto, essa é apenas uma ilusão. Sua verdadeira prisão não é física, mas psicológica. Ela está cativa de seus próprios pensamentos, inseguranças e medos.

A grande mensagem do Oito de Espadas é justamente a possibilidade de libertação. As mesmas espadas que parecem aprisioná-la podem ser usadas para cortar suas amarras.

Basta que ela reconheça sua própria força e perceba que possui os recursos necessários para mudar sua situação. A verdade é simples, embora nem sempre fácil de aceitar: ninguém poderá libertá-la além dela mesma.

Essa carta nos convida a refletir:

Quais medos estão impedindo você de seguir em frente? Eles pertencem ao presente ou são apenas ecos de experiências passadas?

Amor

Nos relacionamentos, o Oito de Espadas revela a sensação de estar preso a uma dinâmica desgastada ou de acreditar que não há alternativas. A carta convida a abandonar a passividade, estabelecer limites e enfrentar conversas difíceis.

Para os solteiros, indica que o medo de se abrir para novas experiências pode estar impedindo o surgimento de um novo amor.

Trabalho

No campo profissional, pode surgir a sensação de estagnação ou de dependência de um emprego que já não traz satisfação. Embora a mudança pareça impossível, esta carta lembra que existem alternativas ainda não consideradas. Amplie sua visão, busque novos aprendizados e não permita que o medo dite suas escolhas.

Finanças

Em relação ao dinheiro, o Oito de Espadas alerta para a tendência de enxergar apenas as dificuldades. A ansiedade pode fazer parecer que não existem soluções, quando, na verdade, novas oportunidades podem surgir por meio da criatividade, do desenvolvimento de talentos ou de novas fontes de renda. Antes de concluir que está sem saída, procure olhar a situação por outro ângulo.

As Prisões da Mente e o Caminho da Libertação

Esta carta fala sobre medo, insegurança, vitimização e a sensação de estar sem escolhas. Muitas vezes, acreditamos que estamos presos às circunstâncias, quando, na realidade, somos limitados pelas nossas próprias crenças, pelos traumas do passado ou pela ansiedade em relação ao futuro. Quanto mais alimentamos esse estado mental, mais perdemos a sensação de controle sobre a própria vida.

O passado pode explicar nossos receios, mas não determina nosso futuro. Ao olhar para esses medos com honestidade e compreendê-los, é possível romper as correntes que eles impõem. “A única coisa que devemos temer é o próprio medo.” — Franklin D. Roosevelt

As águas ao redor da personagem na carta simbolizam as emoções. Talvez exista o receio de mergulhar nos próprios sentimentos. Ainda assim, vale observar um detalhe importante: seus pés estão firmes sobre um solo sólido. Isso indica que existe estabilidade e segurança disponíveis assim que ela decidir abandonar o passado e dar o primeiro passo em direção à liberdade.

O Oito de Espadas também questiona nossa autoestima. Muitas vezes, depois de experiências dolorosas, passamos a acreditar que fomos quebrados, que não somos suficientes ou que não merecemos felicidade. O trauma pode fazer com que racionalizemos nossos medos, usando antigas feridas como justificativa para permanecer paralisados.

Mas observe atentamente a carta. Ela poderia se libertar.

Qualquer uma das espadas ao seu redor serviria para cortar as cordas que prendem suas mãos. Depois, bastaria retirar a venda dos olhos. Suas pernas estão livres e perfeitamente capazes de conduzi-la para um lugar seguro. Ao fundo, um castelo representa proteção, estabilidade e acolhimento.

Então, por que ela permanece imóvel? Porque acredita que não tem valor.

O Oito de Espadas desafia você a descobrir se ainda existe coragem dentro de si para lutar pela própria vida, pelos seus sonhos e pela sua felicidade.

Corte os medos que o aprisionam. Retire a venda que impede você de enxergar novas possibilidades. Enfrente aquilo que o assusta. Reconheça sua força.

O passado já não pode machucá-lo como antes. Não permita que ele continue dominando seus pensamentos. A sensação de estar preso pode ser apenas uma ilusão criada pela mente.

Por isso, o Oito de Espadas é, paradoxalmente, uma das cartas mais poderosas de empoderamento do Tarô. Ela nos lembra que somos capazes de romper as correntes invisíveis construídas pelo medo, pela culpa e pela insegurança.

Sua força e sua capacidade de superação são seus maiores aliados. Esta carta convida você a acessá-las, enfrentando seus receios de frente e reconhecendo o próprio valor. Você cresceu, aprendeu e se tornou muito mais forte do que imagina. Agora é hora de recuperar sua confiança e ocupar o lugar que lhe pertence.

Você é muito mais livre do que acredita.

Sentimentos de inadequação ou de falta de valor são ilusões mentais que apenas alimentam o medo e mantêm você preso em padrões limitantes.

Como lembra Ralph Waldo Emerson: “Você se torna aquilo em que pensa o dia inteiro.”

 Nesta semana, procure enxergar a própria importância. Se isso parecer difícil, lembre-se das pessoas que amam você. Imagine como seria a vida delas sem sua presença, sem as lembranças que construíram juntos, sem a luz única que apenas você pode oferecer.

No universo inteiro, existe apenas uma pessoa exatamente como você. Sua existência é insubstituível. Você sobreviveu às suas batalhas. E, acima de tudo, você é digno de amor, de respeito e de liberdade.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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