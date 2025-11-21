Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Artista Plástico que tinha o Pantanal como inspiração morre aos 58 anos

Pedro Guilherme Garcia Góis, conhecido pelos inúmeros trabalhos artísticos, como a escultura "O Beijo", no Lago do Amor, e "Os Dourados", em Coxim, faleceu na quinta-feira (20), vítima de infarto fulminante

Laura Brasil

21/11/2025 - 12h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O multifacetado artista Pedro Guilherme Garcia Góis morreu aos 58 anos, vítima de infarto fulminante, na quinta-feira (20). Natural de Coxim, deixou um legado de obras por todo o Estado que enaltecem a cultura pantaneira de Mato Grosso do Sul.

Em sua terra natal, fez o conhecido monumento “Os Dourados” e, na Capital sul-mato-grossense, a escultura “O Beijo”, de 2008, que são dois peixes carás feitos em concreto armado.

O local, conhecido por sua bela paisagem, onde o campo-grandense costuma ir seja no final da tarde ou nas primeiras horas do dia, tornou-se um cartão-postal da Cidade Morena.

Outra obra dele é a escultura do “Peixe Cará” na Lagoa Itatiaia, que tem cerca de 6 metros de comprimento e 2,5 de altura, feita com a mesma técnica de “O Beijo”.

Velório

O velório iniciou às 6h da manhã desta sexta-feira (21), no cemitério Jardim das Palmeiras, onde o sepultamento está previsto para as 14h30.

Repercussão

A Prefeitura Municipal de Coxim manifestou nota de pesar pela morte do artista, fazendo referência à escultura feita por ele no município, apontando-a como um símbolo da cidade e um patrimônio cultural.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Coxim manifesta, com profundo pesar, o falecimento do artista plástico Pedro Guilherme Garcia Góis, ocorrido aos 58 anos, em Campo Grande, vítima de infarto fulminante.

Natural de Coxim, Pedro Guilherme foi responsável por relevantes contribuições à cultura regional, eternizando sua arte em obras emblemáticas que valorizam a identidade pantaneira e sul-mato-grossense. Em Coxim, Pedro é o criador do monumento “Os Dourados”, localizado na Praça Francisco Mendes da Rocha (Praça do Pescador), um dos mais belos símbolos da nossa cidade e referência de patrimônio cultural.

Destacado também pela autoria do monumento “O Beijo”, instalado no Lago do Amor, em Campo Grande, Pedro deixou um legado de sensibilidade artística, sempre inspirado pelo Pantanal e por influências indígenas. Suas esculturas, murais e pinturas consolidaram sua presença no cenário artístico regional, inspirando gerações e levando o nome de Coxim para além das fronteiras do município.

Neste momento de dor e saudade, a Prefeitura de Coxim se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade artística, rendendo reconhecimento à trajetória e à memória de Pedro Guilherme, cuja arte permanecerá viva em cada obra partilhada com nossa população”, diz a nota.

A confraria Socioartista lamentou a morte do colega Pedro Guilherme, destacando a importância de sua contribuição no cenário das artes visuais do Estado.

Leia a nota:

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso colega artista visual, idealizador e fundador da Confraria Socioartista, cuja trajetória marcou de forma indelével a cultura e as artes visuais em nosso Estado.

Ao longo de décadas de dedicação, sua atuação foi essencial para o fortalecimento da cena artística local, deixando como legado inúmeras esculturas e pinturas que hoje enriquecem nosso patrimônio cultural e inspiram gerações.

Sua visão e compromisso com as artes visuais transformaram espaços, abriram caminhos e deram voz a muitos artistas, consolidando um movimento que permanece vivo em cada obra e em cada iniciativa que ajudou a construir."

Assine o Correio do Estado

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem arte urbana, lançamento no cinema e teatro de rua

Encontro teatral, festival de dança e Dia do Graffiti mostram a força da cultura urbana em Campo Grande, com debates, competições e apresentações gratuitas no Centro Cultural José Octávio Guizzo, na Praça Ary Coelho, no Armazém Cultural e na Vila Nhanhá

21/11/2025 09h30

Compartilhar

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã Divulgação

Continue Lendo...

Artistas, pesquisadores, articuladores e gestores culturais de vários estados brasileiros participam, desde quarta-feira, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, do 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

O evento é uma realização da RBTR em parceria com os grupos: Teatro Imaginário Maracangalha, Flor e Espinho, Teatral Grupo de Risco, Circo do Mato, Pisando Alto, Trupior Circo, Casulo e Clandestino, com apoio da Funarte, do Ministério da Cultura, do governo federal, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Setesc, da Rede de Economia Solidária MS, do Comitê de Cultura MS e da vereadora Luiza Ribeiro.

O encontro nacional, realizado anualmente de forma itinerante, é o principal momento de deliberação da RBTR, em que são discutidas as políticas, as ações e as diretrizes que orientam a atuação do movimento em todo o País.

Em Campo Grande, o evento reunirá cerca de 60 articuladoras e articuladores, que participarão de rodas de conversa, plenárias, debates, vivências e apresentações de grupos locais e nacionais.

Entre os temas centrais estão a conjuntura do teatro de rua no Brasil, a formulação de políticas públicas para as artes públicas, a valorização da arte nos espaços abertos e a criação de um programa nacional de apoio e fomento ao teatro de rua.

Confira a programação de espetáculos.

Hoje:

  • “Leno Quer Nascer Flor” (Núcleo Ás de Paus), de Londrina, às 17h, na Praça Ary Coelho;
  • “Estorvo” (Grupo Clandestino), de Dourados, às 18h, na Calçada Bia Marques. 

Amanhã:

  • “Lambe Lambe” (Associação Cultural Boi Maracatu – Arco Verde), de Pernambuco, às 17h;
  • “Turma em Cena – 25 anos” (RJ), às 18h;
  • “Máscara” (Troupe Teatral Espantalho Arco Verde), de Pernambuco, às 19h.

As três apresentações serão realizadas na Calçada Bia Marques.

Domingo:

  • “As Pelejas de Aruna na Folia das Sete Estrelas” (Mamulengo Riso Frouxo), de SP, às 11h, na Calçada Bia Marques.

“DANÇA POR CORREIO”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

A intervenção urbana “Dança por Correio”, do grupo Zumb.boys (SP), amanhã, às 12h, na esquina da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco, é um dos destaques do MS Dance Fest.

Os artistas abordam transeuntes e os convidam a escolher uma carta. O conteúdo permanece em segredo. Apenas as pessoas na apresentação recebem. Esse gesto desencadeia relações, escuta e reflexão.

“A intervenção nasce da ideia de entrega não só de poesia ou dança, mas da construção de experiências com pessoas que talvez nunca tenhamos visto e talvez nunca mais encontremos. Cada apresentação gera histórias únicas, como a vez em que entramos no carro do Sedex e o motorista achou que éramos carteiros de verdade.

São memórias que ampliam o sentido de estar na rua com a dança”, conta Márcio Greyk, diretor do coletivo.

GRAFFITI

A ação “Recicle Arte Urbana” movimenta o Núcleo Comunitário da Vila Nhanhá (Rua do Comércio, nº 149, Vila Nhanhá), amanhã, a partir das 13h.

A proposta é que cada pessoa leve seis latas vazias de spray – das marcas Colorgin ou Arte Urbana – e troque por brindes exclusivos do evento.

Os brindes serão entregues enquanto durarem os estoques. A iniciativa faz parte do 4º Dia do Graffiti – Conhecimento e Movimento.

“A gente vê muito falar sobre COP30, mudanças climáticas, compromissos internacionais. Mas e no nosso dia a dia, na quebrada, o que a gente pode fazer? A ação de reciclagem é nossa forma de colocar o tema em pauta”, provoca o artista San Martinez, idealizador do projeto.

MOSTRA PRETA

A segunda edição da Mostra Preta começa hoje, às 19h, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270), com visita guiada, show de Silveira e programação inclusiva com intérprete de Libras.

Realizado por Lua Maria e Mariane Lopes, o projeto se define como um “quilombo em exposição” e apresenta trabalhos de diversas linguagens – fotografia, instalação, obra sonora, desenho e grafismo.

Ana Karolinna Rodrigues Moraes (Campo Grande), Anderson dos Santos Moura (Furnas do Dionísio), Kaique Andrade (Campo Grande), Sol Terena (Sidrolândia), Thallitha Leal Vilalba de Souza (Campo Grande), Mariana Cabral Nogueira Gonçalves (Campo Grande) e Yasmin Alexandra Camargo de Andrade (Campo Grande) estão entre os artistas que participam da mostra.

Quem também marca presença é Tita Flori, com uma instalação que remete a Basquiat. Raylson Chaves realiza oficina de audiovisual nos dias 26 e 27.

O projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com gestão dos recursos pela Prefeitura de Campo Grande e apoio via Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A iniciativa conta com apoio da Associação Profissional do Audiovisual Negro e TodesPlay.

DOURADOS NO MIS

Desde terça-feira, a mostra “Onde Dourados se Faz Arte” ocupa o Museu da Imagem e do Som (MIS), com obras de Lumar, Gi Brandão, Cristhian Vieira, Kint, João Paulo Martinez, Aline Kuñatai Yvotyju, Treze, Gabriel Leal, Beni Tatua e Tom Kyo, destacando a produção de Dourados, segunda maior cidade do Estado.

Sob a curadoria de Sara Welter, a mostra apresenta pinturas, fotografias, performance, grafite, intervenção urbana, design, arte indígena contemporânea, tatuagem e experimentações híbridas, mostrando que a arte se mantém viva nas margens, becos, aldeias, ruas e ateliês improvisados da cidade.

Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, 3º andar. Hoje, das 8h às 18h; e amanhã, das 8h às 12h.

CINEMA “Homo Argentum”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Com direção de Gastón Duprat e Mariano Cohn, o longa, com Guillermo Francella (foto) no elenco, apresenta 16 histórias bem-humoradas que fazem uma crítica sobre a realidade enfrentada pelo povo argentino na atualidade; em cartaz no Cinemark.

CINEMA “Wicked: Parte 2”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

A sequência do blockbuster de 2024, com Ariana Grande e Cynthia Erivo, é a principal estreia desta semana.

TEATRO “Grand Finale”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Moreno Mourão e Fran Corona, da Cia. Pisando Alto, estão em cena no espetáculo circense que mostra um casal de artistas idosos revivendo memórias do picadeiro; grátis via Sympla, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200).

TEATRO DE RUA “Leno Quer Nascer Flor”

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

O espetáculo do grupo paranaense Núcleo Ás de Paus (PR), hoje, às 17h, na Praça Ary Coelho, integra o 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

MÚSICA Juliê

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Transitando entre o rap, o soul, o samba e o R&B, a cantora apresenta o show “Raiz que Canta”, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa; grátis via Sympla.

ARTES VISUAIS Mostra Preta

"Recicle Arte Urbana", pilotada por San Martinez, movimenta Campo Grande amanhã

Além de assinar a curadoria ao lado de Mariane Lopes, Lua Maria (foto) é uma das artistas com trabalhos na exposição que está em cartaz na Casa de Cultura.

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Reposição Hormonal: o que é seguro e o que é arriscado? Do tratamento aprovado ao "chip da beleza"

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade

21/11/2025 07h00

Compartilhar

Reprodução IA

Continue Lendo...

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) é o tratamento para menopausa. Recentemente o posicionamento do FDA de remover o alerta de risco e tarjas pretas nos hormônios demonstra a segurança clínica da TRH em mulheres que necessitam do tratamento e realizam o acompanhamento médico adequado.

"Mulheres com mais de 40 anos que sofrem com fogachos, ressecamento íntimo, queda da libido, insônia, oscilações de humor, e vários outros sintomas são possíveis candidatas à reposição hormonal," afirma a Dra. Mariana Por-Deus Vilela.

É válido lembrar que homens também podem e devem fazer Reposição Hormonal porque também passam por um processo semelhante conhecido como Andropausa.

Além de promover ganhos de qualidade de vida e alívio de sintomas, a TRH também previne doenças como Osteoporose, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, trombose e até mesmo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.

Existem várias formas de se iniciar uma TRH segura que deve ser acompanhada e prescrita por um médico. São formas possíveis os géis transdérmicos, adesivos, vaginal, orofilme, intramuscular e através de implantes subcutâneos.

O alerta vermelho: a distinção entre TRH e o "Chip da Beleza"

A Dra. Mariana Por-Deus Vilela faz um alerta crucial: "A TRH muito se diferencia do chamado 'Chip da Beleza' que atualmente está proibido pelo CFM através da resolução 2.333/2023 o uso de hormônios com finalidade estética."

Ganhos estéticos e de composição corporal podem advir de uma reposição hormonal segura e bem indicada, mas não deve ser realizada com essa finalidade.

Já o uso dos dispositivos subcutâneos popularmente conhecidos como “Chip” ou “Ïmplantes subcutâneos” são apenas uma via de administração de medicamentos hormonais e não hormonais e que pode ser usada em muitos casos a depender da indicação e contraindicação de cada paciente.

Dra. Mariana Por-Deus Vilela, CRM 12830-MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. Com uma trajetória marcada por cursos, atualizações constantes e incontáveis horas de estudo, ela se dedica a trazer o que há de mais moderno e eficaz para Campo Grande.

 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis é baseado em evidências científicas — prova disso são os mais de 4.000 pellets aplicados apenas em Campo Grande nos últimos 3 anos, resultado de uma prática sólida, segura e altamente especializada.

 

Essa expertise torna a Dra. Mariana uma das principais referências em emagrecimento saudável e no cuidado integral da menopausa, oferecendo tratamentos personalizados e cientificamente embasados para transformar vidas.

 Agenda agora mesmo uma consulta.

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)

2

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

3

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?