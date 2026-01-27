Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

As operações do Gaeco/MPMS têm deixado uns e outros pensando em mudar-se p... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (27)

Felpuda

27/01/2026 - 00h01
Cora Coralina - escritora brasileira

O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes

Felpuda

As operações do Gaeco/MPMS têm deixado uns e outros pensando em mudar-se para Júpíter, tamanha a preocupação com o desenrolar das investigações. Tchurminha que na vida só tinha o “sol e a lua” para chamar de seus, passou a ostentar como se tivesse um “pomar de cédulas” para bancar seus luxos. Tudo isso praticado sem a menor cerimônia. Em várias cidades a situação é a mesma: muitos “barnabés” dos executivos e legislativos saem de “braços dados” com certos “empresários” para desviar o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Dá licença, vai!

Na lista

Simone Tebet deverá ter papel importante nas eleições deste ano em São Paulo, conforme aposta a ala do PT, incluindo Lula. Embora tenha dito que não pretende fazer mudança eleitoral.

Mais

O petista pensa nela, assim como no vice-presidente Alckmin (PSD) e no ministro da Fazenda Fernando Haddad como possíveis candidatos ao governo daquele estado. Mas...

O aperto de mão de forma tão efusiva reforça, ainda mais, a frase muito ouvida nos meios políticos: Barbosinha (PSD) só não será novamente vice-governador na reeleição de Eduardo Riedel (PP) se não quiser. A foto é de autoria do repórter-fotográfico Bruno Rezende, da Comunicação do Governo, e serve como uma espécie de recado das duas lideranças políticas aos mais “assanhados”, demonstrando que os dois estão muito afinados e podem repetir a parceria política. Nesse encontro, Barbosinha apresentou o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que ele esteve à frente do Executivo estadual, durante as férias do governador.

Brenda Pazzinato

 

Renee Behar

Caso pensado

A presença de políticos de MS na caminhada de Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais à Brasília e que encerrou no dia15, está sendo considerada como oportunismo explícito. O trio formado pelos deputados federal Marcos Pollon e estadual João Henrique Catan, além do Capitão Contar, todos também do PL, está, segundo dizem, de-ses-pe-ra-da-men-te atrás do chamado “fato novo” para impulsionar suas pretensões políticas nas eleições deste ano.

Nova onda

Marcos Pollon deseja disputar o governo do Estado, mas como as portas do PL estão fechadas para ele nesse quesito, deverá mudar de partido. Um evento de repercussão nacional, como foi a caminhada, o colocaria em evidência, a exemplo da conquista de seu primeiro mandato, em 2018, na onda bolsonarista de então. Deverá divulgar à exaustão sua performance, por alguns minutos, ao lado de Nikolas Ferreira para aumentar a visibilidade eleitoral.

Se colar...

O Capitão Contar, na avaliação de alguns políticos mais experientes, estaria tentando ser oficializado pré-candidato a senador “na marra” e quis se colar à imagem de Nikolas Ferreira, político muito ligado a Bolsonaro. O ex-parlamentar só reúne um feito a seu favor, dizem as línguas ferinas: ter sido o deputado mais votado em 2018 e justamente na onda bolsonarista. Sem mandato a partir de então e de olho em voos mais altos, o Capitão Contar não se fez de rogado, apelando para presença na caminhada.

No Dia da Gula, saiba diferenciar o que é fome e o que é compulsão

Mais do que se fartar, cabe o alerta sobre hábitos alimentares e saber diferenciar fome, gula e compulsão alimentar; especialistas explicam o papel do alimento no organismo, chamando atenção, além da função nutritiva, para aspectos psicológicos

26/01/2026 10h00

Compartilhar
No Brasil, 31% da população adulta é obesa e 68% têm excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025

No Brasil, 31% da população adulta é obesa e 68% têm excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025 Reprodução/Internet

Continue Lendo...

Quem nunca comeu além da conta “só porque deu vontade”? Um doce depois de um dia estressante, um salgado fora de hora ou aquele belisco automático quando surge o tédio e a ansiedade ou como forma de recompensa para uma situação difícil.

Esses episódios pontuais são comuns e até podem ser inofensivos, se esporádicos. O alerta surge quando esse comportamento deixa de ser exceção.

É justamente essa reflexão que ganha mais sentido hoje, no Dia da Gula (26 de janeiro). A data não foi criada para incentivar exageros, mas para conscientizar sobre a relação entre emoções, comportamento alimentar e saúde, ajudando a diferenciar manifestações como fome física, gula, fome emocional e compulsão alimentar.

Em um cenário em que a obesidade avança no Brasil, com 31% da população adulta vivendo com a condição e 68% apresentando excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, entender nossa relação com a comida se torna fundamental. Afinal, quando estamos diante da fome real, da gula ou de um transtorno alimentar?

A nutricionista Lucila Santinon afirma que a gula está ligada ao desejo intenso de comer, muitas vezes, sem relação com a fome real.

“E também tem motivação diferente da compulsão alimentar, que é um transtorno caracterizado por episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de comida em um curto espaço de tempo mesmo sem fome, acompanhando a sensação de perda de controle e muitas vezes associados a fatores emocionais”, explica a especialista.

Ela comenta que a gula acontece quando a pessoa come ou bebe de forma exagerada, bem além do necessário, mas de maneira eventual.

“Exceder ao se deliciar com um prato de doce ou salgado é gula, mas, quando a situação se torna recorrente e deixa de ser um deleite, passando a ser uma fonte de sofrimento, é sinal de que necessita de ajuda profissional. Esse comportamento pode ser um gatilho para desenvolvimento de transtornos alimentares”, observa Lucila.

Fome emocional

Distinguir a fome fisiológica da gula e da compulsão alimentar nem sempre é simples. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a fome é um sinal fisiológico do corpo que indica a necessidade de alimento para obtenção de energia e nutrientes, podendo se manifestar por sintomas como fraqueza, dores abdominais ou queda de concentração.

Segundo a nutricionista Ana Beatriz Guiesser, nem toda fome está ligada a uma necessidade biológica.

“A fome emocional, por exemplo, nos leva a buscar alimentos mais calóricos, como doces e frituras, funcionando como um mecanismo de recompensa para o cérebro. Em momentos de tristeza, estresse ou ansiedade, é comum recorrer a esses alimentos”, afirma Ana Beatriz.

A fome emocional, quando o alimento passa a cumprir uma função de conforto, posiciona-se, segundo especialistas, entre a gula frequente e a compulsão alimentar.

Do ponto de vista fisiológico, esse comportamento envolve alterações hormonais importantes que podem levar a episódios de gula e servirem como gatilho para a compulsão alimentar, que, segundo dados da OMS, afeta cerca de 4,7% da população brasileira.

A compulsão alimentar costuma surgir em momentos de exaustão emocional, estresse e ansiedade, quando o cérebro passa a buscar alívio imediato em alimentos altamente palatáveis, como doces e gorduras.

Outro mecanismo envolvido é a dopamina, neurotransmissor ligado à recompensa.

“Ela é liberada em maior quantidade durante experiências agradáveis, como comer uma das suas comidas prediletas. Essa comida gera um conforto que aumenta subitamente a dopamina no organismo, e sempre queremos repetir essa experiência, principalmente quando sentimos algum tipo de mal-estar”, acrescenta a nutricionista Lucila Santinon.

Fome social

Outro tipo frequente é a fome social, influenciada pelo ambiente. “Em festas, encontros com amigos ou reuniões, muitas vezes comemos por impulso, mesmo sem fome, o que pode levar aos excessos. O primeiro passo para mudar esse padrão é reconhecer os diferentes tipos de fome e observar o próprio comportamento”, orienta Ana Beatriz Guiesser.

Uma estratégia importante é priorizar alimentos nutricionalmente mais completos, o que contribui para maior saciedade e redução do consumo exagerado. A regra de ouro é optar por alimentos naturais ou minimamente processados.

Vale lembrar que, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, a alimentação vai além da ingestão de nutrientes: envolve a forma de preparo, a combinação dos alimentos, o modo de comer e também aspectos culturais e sociais, todos determinantes para a saúde e o bem-estar.

Como diferenciar? 

Para diferenciar a gula da compulsão alimentar, é importante observar a frequência e a intensidade dos episódios. Comer uma sobremesa e repetir ocasionalmente, mesmo após estar saciado, pode ser caracterizado como um episódio de gula, um comportamento impulsivo associado ao prazer, sem definição clínica formal.

Já a compulsão alimentar envolve o consumo de grandes quantidades de comida em um curto período de tempo, geralmente acompanhado de sensação de perda de controle e impactos físicos e emocionais.

O médico José Afonso Sallet, especialista em obesidade e doenças metabólicas, destaca que esses casos exigem acompanhamento especializado.

Saiba

"De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,7% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar, quase o dobro da média global, que é de 2,6%.

Estratégias simples e acessíveis podem interromper o ciclo automático entre emoção e alimento, tais como a prática de exercícios de respiração consciente, que ajuda a reduzir a ativação do estresse, além de manter uma rotina alimentar equilibrada, evitando longos períodos em jejum e dietas extremamente restritivas".

“Na obesidade grave [grau 3], cerca de 30% dos pacientes apresentam transtorno de compulsão alimentar. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico é indispensável para o diagnóstico correto, a definição do tratamento, a prescrição de medicamentos, quando necessário, e a condução da psicoterapia”, afirma.

Sallet reforça ainda que o suporte de uma equipe multiprofissional é essencial para mudanças efetivas e duradouras.

“O trabalho integrado entre médicos, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e profissionais de atividade física é fundamental, não apenas para a perda de peso, mas, principalmente, para a manutenção dos resultados no longo prazo”, diz o médico.

 

diálogo

Alguns "fantasmas" estariam prestes a ser soltos para atormentar... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (26)

26/01/2026 00h01

Oscar Wilde - escritor irlandês

"Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo”

Felpuda

Alguns “fantasmas” estariam prestes a ser soltos para atormentar e espalhar o terror durante este ano eleitoral. São “monstrengos” administrativos que vêm sendo mantidos pretensiosamente nas “catacumbas do esquecimento”, porém, a realidade agora é outra, porque adversários estão fazendo até dancinhas, tamanha a felicidade de poder trazer à tona os, digamos, malfeitos de outrora. Os “guardiões”, entre eles certos ex-aliados, estão com as chaves na mão para que, tão logo seja dada a ordem, denúncias e denuncismos tomem conta, principalmente, das redes sociais. Afe!

Carroça

Tudo indica que o PT estaria representado no dito popular “é no andar da carroça que as melancias se ajeitam”. O partido tem um nome pré-lançado ao governo, um outro para vice e, por fim, mais um para o Senado.

Mais

O PT ainda terá de achar mais alguém para disputar a outra vaga de senador, além de formar chapas para deputados federais e estaduais. Enquanto isso, o tempo passa, o tempo voa... E como!

Antônio Petenatti e Adelina Camponez Petenatti, que comemoraram bodas de vinho, 70 anos de casamento, no dia 22
Victoria Carvalho, Aninha Funaro e Daniela Filomeno Seripieri

Sonho meu...

Dentro do PP, há um trio que sonha com a indicação para disputar o Senado: Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e o deputado federal Luiz Ovando. Essa pretensão acompanha os três já há algum tempo. Se o sonho será concretizado, isso é uma outra história...

Adversários

Nas eleições deste ano, dois ex-governadores estarão brigando por uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um deles é José Orcírio dos Santos, do PT, que tentará a reeleição. O outro é André Puccinelli, do MDB. Os dois são adversários históricos e, se ambos forem eleitos, o plenário da Casa deverá ser palco de muitos embates dos mais contundentes.

Risco

Com Vander Loubet (PT) fora do páreo, os demais deputados federais se preparam para enfrentar a reeleição. Apenas Marcos Pollon (PL) é uma incógnita. O embate não será “um passeio” como muitos podem imaginar, uma vez que alguns deles vieram “puxados” pelos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Cada partido que ocupa cadeiras na Câmara tem o seu “fim da fila”, que, se não mostrar que teve aprovação de algumas propostas nesses três anos de mandato, corre o risco de “sobrar” nas eleições.

