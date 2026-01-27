As operações do Gaeco/MPMS têm deixado uns e outros pensando em mudar-se p... Leia na coluna de hoje

Cora Coralina - escritora brasileira
O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes”
Felpuda
As operações do Gaeco/MPMS têm deixado uns e outros pensando em mudar-se para Júpíter, tamanha a preocupação com o desenrolar das investigações. Tchurminha que na vida só tinha o “sol e a lua” para chamar de seus, passou a ostentar como se tivesse um “pomar de cédulas” para bancar seus luxos. Tudo isso praticado sem a menor cerimônia. Em várias cidades a situação é a mesma: muitos “barnabés” dos executivos e legislativos saem de “braços dados” com certos “empresários” para desviar o meu, o seu, o nosso dinheirinho. Dá licença, vai!
Na lista
Simone Tebet deverá ter papel importante nas eleições deste ano em São Paulo, conforme aposta a ala do PT, incluindo Lula. Embora tenha dito que não pretende fazer mudança eleitoral.
Mais
O petista pensa nela, assim como no vice-presidente Alckmin (PSD) e no ministro da Fazenda Fernando Haddad como possíveis candidatos ao governo daquele estado. Mas...
O aperto de mão de forma tão efusiva reforça, ainda mais, a frase muito ouvida nos meios políticos: Barbosinha (PSD) só não será novamente vice-governador na reeleição de Eduardo Riedel (PP) se não quiser. A foto é de autoria do repórter-fotográfico Bruno Rezende, da Comunicação do Governo, e serve como uma espécie de recado das duas lideranças políticas aos mais “assanhados”, demonstrando que os dois estão muito afinados e podem repetir a parceria política. Nesse encontro, Barbosinha apresentou o relatório das atividades e agendas desenvolvidas durante o período em que ele esteve à frente do Executivo estadual, durante as férias do governador.
Caso pensado
A presença de políticos de MS na caminhada de Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais à Brasília e que encerrou no dia15, está sendo considerada como oportunismo explícito. O trio formado pelos deputados federal Marcos Pollon e estadual João Henrique Catan, além do Capitão Contar, todos também do PL, está, segundo dizem, de-ses-pe-ra-da-men-te atrás do chamado “fato novo” para impulsionar suas pretensões políticas nas eleições deste ano.
Nova onda
Marcos Pollon deseja disputar o governo do Estado, mas como as portas do PL estão fechadas para ele nesse quesito, deverá mudar de partido. Um evento de repercussão nacional, como foi a caminhada, o colocaria em evidência, a exemplo da conquista de seu primeiro mandato, em 2018, na onda bolsonarista de então. Deverá divulgar à exaustão sua performance, por alguns minutos, ao lado de Nikolas Ferreira para aumentar a visibilidade eleitoral.
Se colar...
O Capitão Contar, na avaliação de alguns políticos mais experientes, estaria tentando ser oficializado pré-candidato a senador “na marra” e quis se colar à imagem de Nikolas Ferreira, político muito ligado a Bolsonaro. O ex-parlamentar só reúne um feito a seu favor, dizem as línguas ferinas: ter sido o deputado mais votado em 2018 e justamente na onda bolsonarista. Sem mandato a partir de então e de olho em voos mais altos, o Capitão Contar não se fez de rogado, apelando para presença na caminhada.
