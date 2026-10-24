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Culinária

Grupo Conforti completa uma década à frente do Burger King com paixão que passa de geração

Confira lista de molhos e maioneses para fazer em casa e acompanhar o pedido

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

24/10/2026 - 10h01
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Cristina, Thiago e Rômulo evidenciam foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços e desafios que enfrentaram, no decorrer do caminho, em 10 anos de história à frente das lojas Burger King em Campo Grande

Cristina, Thiago e Rômulo evidenciam foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços e desafios que enfrentaram, no decorrer do caminho, em 10 anos de história à frente das lojas Burger King em Campo Grande - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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Na Cidade Morena há cerca de uma década as lojas Burger King da Capital são comandadas pelo Grupo Conforti, uma paixão que nasceu com a matriarca da família e desenha-se em uma linha hereditária, que passa por desafios até mesmo sociais e econômicos, na missão de levar sabor e também oportunidades para as mesas e vidas das famílias campo-grandenses.

Em um cardápio fácil de ser adquirido, vale lembrar que sempre é possível incrementar o pedido e deixar a batata frita do BK, que já é sequinha e crocante, ainda mais irresistível.

Em entrevista ao Correio do Estado realizada na loja da Avenida Afonso Pena, pela celebração dos 10 anos de história, Cristina, Rômulo e Thiago Conforti evidenciaram o foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços que foram enfrentando no decorrer do caminho, que dizem respeito às constantes mudanças tanto de geração como na atualização das leis brasileiras, por exemplo.

“Essa paixão surgiu por mim. Eu comecei em 2005, foi a primeira loja que nós abrimos, e vi lá uma oportunidade de dar trabalho para as pessoas, um primeiro emprego. Então, como fazer isso só com o que a franquia oferecia”, questiona Cristina Conforti.

Para concretizar esse desejo, Cristina explica que era necessário oferecer muito mais, estruturar o planejamento e finalmente alcançar o que as pessoas campo-grandenses em si precisavam.

“E a partir de lá, eu vim realmente conseguir efetivar isso quando nós viemos para cá. Então, nos últimos 10 anos isso está acontecendo... esse sonho. É gratificante”, comenta ela emocionada.

Sobre os segredos de “tocar” uma franquia, Cristina Conforti destaca que o modelo dá ao empreendedor uma série de estruturas e processos para trabalhar. Entretanto, a forma como cada região vai trabalhar com os colaboradores locais é o que costuma variar conforme o franqueado. 

“Aí cabe a nós tentar entender como é essa região, e aproveitar isso para trazer o que era o meu objetivo: transformar em profissionais o primeiro emprego”, disse ela sobre a oportunidade visualizada.

A partir de então, foi necessária uma estruturação interna para que, segundo Cristina, as pessoas já entrem no grupo gestor das lanchonetes BK em Campo Grande de uma forma profissional desde o primeiro dia. 
“Nós temos aula de integração, o primeiro recebimento com essas pessoas, como é o trabalho, quais são os direitos e deveres. Tem todo um trabalho antes delas chegarem às lojas”, afirma. 

Nesse sentido, a empreendedora ainda comenta justamente sobre essa hereditariedade do amor pelo negócio, com Thiago Conforti assumindo e dando continuidade ao trabalho desempenhado até então por ela e seu marido, Rômulo. 

SABOR À MESA

Thiago relembra que, em um negócio desse modelo, a franquia já traz os processos montados, o que passa desde a elaboração dos sanduíches até os fornecedores das receitas, recebendo ainda suporte da franqueadora, com o grupo gestor sendo principalmente responsável pelo elo entre o consumidor e o produto.

“Cabe a nós cuidar das pessoas, que é essa gestão mais local de como funciona aquele público, aquela cultura, como você vai fazer o casamento das pessoas com a marca. E falando de Burger King, a gente precisa de muitas pessoas, porque a gente mexe com rendimento, com produção, então é uma franquia que se você não tiver um foco em pessoas, não vai para frente”, expõe ele.

De acordo com o filho da família Conforti, o fato de trabalhar com pessoas, em si, já aparece como um grande desafio em razão das individualidades de cada ser humano, que têm seus desejos e objetivos específicos. Por isso, Thiago diz que esse alinhamento de expectativas ocorre no início da jornada do colaborador.

“A gente costuma olhar e sabe que o colaborador nem sempre vai ficar, mas a gente quer que esse momento que ele esteja aqui com a gente seja o melhor possível. Os desafios disso estão na adaptação do treinamento, na forma como cada um entende. Então, tem pessoas que são mais sinestésicas, outras mais visuais, tem os que são mais auditivos. Todo treinamento e cuidado da jornada tem muitos aspectos pessoais”, aponta.

Eles ainda complementam destacando a atenção que há para a parte da legislação, para que o grupo não se perca em relação ao que é o justo para cada um, mas que tudo se resume às necessidades individuais. 

“Cada pessoa tem um desafio e a gente vai trabalhando aquilo. Hoje, a gente tem um time muito grande de psicólogas internas, que elas trabalham isso, entendendo, recomendando, desenvolvendo, fazendo toda a parte de THO [sigla para o termo em inglês Talent and Human Operations, Talentos e Operações de Pessoas, em tradução livre], que é um pouco acima de RH”, completa Thiago.

Por fim, o filho da família Conforti comenta a respeito da atual safra de trabalhadores, gerações que ele bem comenta que mudam no intervalo de aproximadamente uma década. Porém, no mercado de trabalho ainda mantém-se a máxima de que “fica quem se adapta mais rápido”, com o grupo adaptando seus processos internos no período.

“Hoje nosso processo está totalmente digital, então não tem mais jeito de chamar a gente nas lojas, conversamos com todo mundo de forma digital, as pessoas já fazem teste, as entrevistas, todo o processo é digitalizado exatamente para pensar nesse público”.

Essas atualizações, como reforça Thiago, acompanham inclusive as mudanças na legislação brasileira, que, para além de discutir atualmente uma redução na jornada de trabalho que pode ser benéfica para a saúde mental do trabalhador, discute também as alterações na parte de segurança alimentar, exigência de exames, etc.

Pai da família Conforti, Rômulo comenta ainda a chegada de Free Refill nas lojas de Campo Grande e o retorno da Coca-Cola às lanchonetes do Burger King, que, segundo ele, faz parte de uma busca do que é melhor para o cliente.

“A Burger King começou a operar no Brasil com a marca Coca-Cola, depois passou para a Pepsi e agora nós estamos com a Coca novamente. É um parceiro de qualidade, interessante e que traz muito benefício para o negócio em relação à aceitação do cliente. Entre outros parceiros, né, nas sobremesas, que temos a Nutella, a Galak, Nestlé... sempre buscando o melhor”. 

Desde agosto, a loja da Afonso Pena voltou a atender os clientes, sendo ponto de referência quando se trata de BK na Capital, reformada já pensando na capacidade de maior absorção da clientela, com melhor climatização, conforto e um design moderno que vem com a expectativa de que seja bem recebida pelo campo-grandense. Rômulo completa destacando o desejo para a próxima década.

“Temos crescido em Campo Grande. Com a Burger King a gente busca sempre manter esse crescimento de acordo com as oportunidades de desenvolvimento da cidade. Então, para os próximos 10 anos, com certeza, terão novas lojas Burger King”, conclui.

Molhos caseiros

De iogurte e alho

Ingredientes

  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem;
  • 2 potes de iogurte natural sem soro;
  • 2 colheres (chá) de suco de limão;
  • 1 dente de alho espremido;
  • ½ colher (chá) de sal.

Modo de preparo

  • Em um recipiente, coloque o iogurte, o azeite, o sal, o alho, e o suco de limão.
  • Misture tudo e pronto: é só servir com as batatas de sua preferência.

Molho pesto

Ingredientes

  • 100 g de queijo pecorino ou parmesão ralado;
  • 4 dentes de alho espremidos;
  • 3 colheres (chá) de pinoli ou nozes trituradas;
  • 1 xícara (chá) de folhas de manjericão picado;
  • 1 colher (chá) de sal;
  • 1 pitada de pimenta-do-reino.

Modo de preparo

  • Em um recipiente, adicione todos os ingredientes.
  • Coloque sal a gosto e pronto!

AGENDA CULTURAL

Música, palavra e brincadeiras garantem lazer para a família neste fim de semana

Programação para o fim de semana em Campo Grande conta com projeto em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca para circulação da literatura brasileira, opções de diversão e oficinas para a criançada e uma série de shows

23/10/2026 09h00

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Foto: DIVULGAÇÃO

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Na agenda cultural deste fim de semana, o lazer é garantido para todas as idades e gostos, com opções para a criançada gastar a energia em parques e oficinas, uma série de shows dos mais variados estilos para quem não dispensa “balançar o esqueleto”, além, é claro, de alternativas para aqueles adultos que preferem aproveitar as merecidas horas de descanso fora do expediente com uma programação mais tranquila para o corpo e para a mente. 

É o caso, por exemplo, da ação em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, com programação que começou ontem no Sesc Teatro Prosa e que tem por objetivo promover a circulação da literatura brasileira e ampliar o acesso do público em geral às mais diversas formas de expressões por meio da literatura. 

Ao todo, a programação é composta por seis encontros, sendo três circuitos de oralidades e outros três de autores, que tiveram início às 19h de ontem, com a performance “Desamada: Uma Dramaturgia Poética”, inspirada na obra “Um Corpo à Espera de Amor”, da autora paulista Midria.

Hoje, também às 19h, no Sesc Teatro Prosa, acontece a performance “Mulheres Quilombolas na Construção dos Saberes”, em que a líder e educadora popular do Quilombo Arthur de Passos, no Piauí, Tina Ribeiro, compartilha com o público campo-grandense a história de sua comunidade e também sua trajetória de vida. 

Tina apresenta os saberes populares, como a ciência contida em xaropes, além da prática de rezadeiras e benzedeiras e toda a força da ancestralidade, em um relato construído em forma de um percurso poético sobre seu caminho de vida, entrelaçando passado e presente e “ressaltando as histórias de lutas e potências das mulheres quilombolas”, como é classificada a performance. 

Por fim, a narração de histórias “Nem Muito Longe, Nem Muito Perto Daqui” encerra a programação do Projeto Nacional Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande.

Contos de origens variadas ganham brasilidade na corporeidade da artista Camila Costa, do Rio de Janeiro, em cena e no diálogo com ritmos e músicas de expressões culturais brasileiras como bumba meu boi e baião.

“As histórias são comoventes e divertidas, e abordam temas primordiais à vida humana, tais como a dimensão comunitária da existência, as jornadas em busca daquilo que desejamos, a nossa capacidade de vencer o medo e acreditar nos sonhos”, descreve o programa. Todos os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla. 

PROGRAMAS INFANTIS

Foto: DIVULGAÇÃO

Infantil Parques e Oficinas

Diariamente, no Shopping Norte Sul, os pequenos podem aproveitar oficinas e mais

Voltada mais especificamente para as famílias e o público infantil, até quarta-feira há uma série de oficinas, espaços de brincadeiras e muito mais para gastar a energia dos pequenos no Shopping Norte Sul Plaza.

Diariamente, ao lado da Riachuelo, há um espaço que reproduz cenários em tamanho infantil, como camarim, cozinha e sala de aula, além de tobogãs com piscina de bolinhas. 

Além disso, o local separa em sua praça de eventos uma “praia kids” para crianças até 13 anos, com combos que podem ser adquiridos e garantem, além da diversão, livros, balões, chaveiros, slimes e mais.

Para aproveitar o espaço, que traz até mesmo um tubarão em fibra, além de torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos e um espaço com bolinhas, os menores de 4 anos devem ser acompanhados pelos pais ou um adulto responsável. 

No Shopping Norte e Sul Plaza, os pequenos podem procurar pela oficina de slime, de até uma hora, que pode render, além do brinquedo, interativo, uma pintura, desenho e outras brincadeiras.

Já na Magic Games, também no Shopping Norte Sul Plaza, há ainda um passeio que pode ser curtido em família, o T-Rex Tour, que funciona a partir das 16h e custa R$ 15 por pessoa. Os demais valores podem ser consultados nos quiosques. 

MÚSICA E SHOWS

Foto: Reprodução

Música - Engenheiros do Hawaii Cover

Banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub com clássicos do Engenheiros do Hawaii, na Capital

Para quem prefere sair para curtir um som, hoje acontece um show da Engenheiros do Hawaii Cover, banda que chega de São Paulo para animar a noite no Irlandês Pub, que abre a partir das 18h e está localizado na Rua Oceano Atlântico, nº 115, no Bairro Chácara Cachoeira, na Capital. Os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla. 

Parafraseando a poeta contemporânea Anitta, aqueles que achavam que não “daria para rebolar hoje” podem aproveitar o evento Reboladaz, na boate Daza, que fica na Rua Marechal Rondon, nº 2.181, na região central de Campo Grande. 

Valorizando a tradição sabática, o Complexo Esportivo Estação Pôr do Sol traz amanhã a Feijuca de Sábado, a partir das 11h. No local, que oferece bebidas e drinks, o público poderá aproveitar o pagode ao vivo do grupo Entre Noixx, além da feijoada self-service. Há opção de ingressos antecipados e venda no local. Crianças até 6 anos não pagam. 

Para fechar a programação do fim de semana, o campo-grandense pode ainda abraçar o clima de terror para aproveitar o haNONween, o Halloween da boate Non Stop Club. Essa noite de arrepiar será comandada pela DJ Fran Albuquerque. 

O evento começa amanhã, às 23h, na Rua Pimenta Bueno, nº 127, prometendo para o público de Campo Grande uma festa intensa, sombria e inesquecível. 

“A DJ Fran Albuquerque por onde passa causa alvoroço, desperta amor e idolatria. Dona de uma presença inconfundível e de um som vibrante, ela reúne fãs e admiradores, impõe seu carisma e magnetiza a pista com sua música. Quando Fran assume o comando, ninguém fica indiferente, a energia toma conta e a pista vira um verdadeiro espetáculo”, cita a organização. 

Por fim, mas não menos importante, os amantes de um som mais pesado serão agraciados amanhã com LabHits Rock Generation 2000 – Volume 2, no Blues Bar, que fica na Rua 15 de novembro, n°1.186, em Campo Grande.

No setlist das mais de quatro horas de show dessa noite especial, o campo-grandense fã do bom e velho rock ‘n’ rol poderá curtir tributos a Evanescence, Audioslave, Rage Against The Machine, Limp Bizkit, Korn, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, System of a Down,
Slipknot e Linkin Park.

Diálogo

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (23)

23/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Cora Coralina - Escritora brasileira

"O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida”.

FELPUDA

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer continuidade no comando do Estado. O contraste com o Legislativo chama atenção: lá, o eleitor trocou peças. No Executivo, preferiu não mexer no time e o governador Riedel foi reeleito já no primeiro turno, com 67,07% dos votos válidos, numa das vitórias mais folgadas do país. Ele venceu nos 79 municípios, com votações entre 58% e mais de 80%, sem deixar um único reduto para a oposição, nem em Campo Grande e nem no interior. Como diria vovó: “Quem sabe o que planta, não teme a colheita”. Assim sendo...

Diálogo

Bis

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina voltou a figurar na lista das “100 Mulheres Poderosas do Agro” da revista Forbes Brasil, em sua segunda edição, divulgada neste ano. Na primeira, lançada em 2021, o nome dela também estava lá, presente desde a estreia.

Mais

A lista reúne mulheres de diferentes regiões, gerações e atividades para reconhecer o poder feminino num setor predominantemente masculino. O anúncio integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro.

DiálogoEster Quintanilha Nogueira e o seu neto Gustavo Terra - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoJoão Vitor Silva - Foto: Lu Prezia

De peso

Pela primeira vez, Dourados terá cinco deputados na Assembleia Legislativa, que vão da direita a esquerda. José Teixeira, com 32 anos consecutivos exercendo mandato de deputado estadual, é o mais antigo dos douradenses. Ele é da direita, ao lado da bolsonarista Gianni Nogueira. Outro da direita é Renato Câmara, reeleito para o quarto mandato. Estreante na Assembleia de MS, o petista Tiago Botelho formará a bancada  do partido com Gleice Jane. 

Susto

Nesta semana, dvogados tiveram momentos de pânico quando não conseguiram acessar o sistema do Tribunal de Justiça de MS. E quem tem prazo para apresentar recursos, quase arrancou os cabelos. Depois do susto, foram informados que tribunais de vários Estados também estavam fora do ar e até o sistema do STJ estava inacessível. Houve suspeita de ataques de hacker na Justiça brasileira. Porém, o TJMS deixou o pessoal mais calmo quando informou que estava fazendo atualização no sistema.

Por perto

A Sanesul teve papel central no projeto que vai reforçar o abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Sob o comando do presidente Renato Marcílio, a equipe de engenharia da estatal criou a solução técnica e ajudou a garantir os recursos junto aos governos estadual e federal e à bancada de MS.  Agora, a empresa acompanha as obras, contratadas pela Agesul, que incluem dois superpoços, além da ampliação da rede de distribuição.

ANIVERSARIANTES 

  • Lúcia Martins Coelho Barbosa, 
  • Paulo Sérgio Domingos Hernandes, 
  • Cláudia Mazza Anache, 
  • Naur Souza Barbosa Junior, 
  • Márcia de Araújo Stanzione, 
  • Anibal Arce Torres,
  • Antonio Delfino Pereira Neto (Tom),
  • Olga Brandão,
  • Filemon Medina da Silva,
  • Elson Silva Jara,
  • Paulo Júlio de Souza,
  • Rui Minoru Watanabe,
  • Hudson Shiguer Kinashi, 
  • Maria de Lourdes Pinho Soares,
  • Neida Gomes Machado,
  • Antônio Carlos Camponez Petenatti,
  • Marisa Castro Alves Sá,
  • Ana Carolina Pimentel, 
  • Ederson Costa de Assis,
  • Vanildo Ribeiro,
  • Maria Abdul Ahad,
  • Arilson Nascimento Targino,
  • Flávia Ocampos Guimarães,
  • Anna Ribeiro Gomes Rodi,
  • Nawalle Nahas Curado,
  • Gilvan Alves Farias,
  • Leny Cunha,
  • Ricardo Ferraz de Camargo,
  • Mateus Alves Chaves,
  • Milene Hernandes Moretti,
  • Yasmin Ali Omais, 
  • Nacyr Gomes Proença,
  • Rosemary Matias Coelho,
  • Carlos Alberto Diniz Laburu,
  • Lúcio Franco de Sá Fernandes,
  • Dr. João Cláudio dos Santos,
  • Andréa Ribeiro de Barros,
  • Sérgio Issao Wassano,
  • Ana Helena Catelan Munró,
  • Vanessa Fernandes da Silva,
  • Rodrigo Vargas,
  • Jaime Rodrigues Pinheiro,
  • Cyntia Cristina Camacho Braga,
  • Maria Helena Loureiro da Costa,
  • Simone Scarselli,
  • Yukiko Shinzato, 
  • Leila Nery Miranda,
  • Getúlio dos Santos Mourão,
  • Maria Auxiliadora de Barros,
  • Alfredo José Salomão,
  • Darlete Lindesley Barbosa da Cruz,
  • Vitória Alice Vieira de Lima,
  • José Carlos Mendonça,
  • Ursula da Costa Tôrres,
  • Yeda Lima de Souza,
  • Renata Barbosa Cruz,
  • Eulinda da Silva Miranda,
  • Lidia Maria Barros de Lima,
  • José Lincoln Furuguem,
  • Ursula Filártiga Henning,
  • Mayara Areco Pereira,
  • Aline Amaral Pereira,
  • Elton Flávio Montovani dos Reis,
  • Roberto Carlos Meireles Peralta,
  • Edy Cristina Pereira,
  • Juscelino Antonio  Correa,
  • Débora Margarida Quintanilha Gomes,
  • Kamila de Carvalho Bignardi, 
  • Edna Sanae Yodono Garcia,
  • Luciene Oliveira Mara,
  • Adriano Dias Ferreira Dutra,
  • Rafael Ailton Teixeira Gomes,
  • José Carlos Costa,
  • Carlos Maurício Dias Dantas,
  • Deise Moreira da Costa,
  • Helio Tokuji Higa,
  • Ana Paula Quintela de Paiva,
  • Leticia Maria Pereira Villela,
  • Emílio da Costa Feliz,
  • João Marcos Kintschev Tiburcio,
  • Edesio Calderon Correa,
  • Carlos Casagrande Poleis,
  • Felipe Augusto Dias,
  • Hilarion Gregor Chaparro, 
  • Devair Gonçalves Galdino, 
  • Patrícia Baez Furtado de Mendonça,
  • Tertuliano Marcial de Queiroz,
  • Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila,
  • Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco, 
  • Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior, 
  • Demilson de Santi,     
  • Reginaldo Costa de Albuquerque,
  • Paulo Henrique Xavier de Souza,
  • Carlos Henrique Serafim,
  • Edmundo Pereira Calado,
  • Maria Silvia Martins Maia Ricci,
  • Fernando Vigano,
  • Lucas Pasquali Vieira,
  • Túlio Cassiano Garcia Mourão,
  • Janainna Enedina Teruel,
  • Edson Panes de Oliveira Filho,
  • Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves,
  • Wilson Castro de Sá,
  • Eunice Novais Pereira, 
  • Marielva Araújo da Silva,
  • Onercilene Ricarte de Oliveira,
  • Sérgio Augusto Guedes,
  • Wander Matos de Aguiar.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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