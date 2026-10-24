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Nobody Wants This: o amor deu certo. E agora?

Terceira temporada da comédia romântica da Netflix troca o drama do casal por novos relacionamentos e desafios

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

24/10/2026 - 13h30
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Existe uma regra quase sagrada nas comédias românticas: o casal precisa enfrentar obstáculos para finalmente ficar junto. Podem ser famílias complicadas, diferenças culturais, desencontros, antigos namorados ou simplesmente a incapacidade de dizer o que sente.

O importante é manter o público torcendo por um beijo, uma reconciliação ou uma declaração apaixonada. Mas o que acontece depois do final feliz? É justamente esse o desafio de Nobody Wants This, que acaba de estrear sua terceira temporada na Netflix.

Quando surgiu, em 2024, a série criada por Erin Foster conquistou o público com uma fórmula que parecia simples, mas andava cada vez mais rara na televisão: uma comédia romântica adulta, divertida, inteligente e com dois protagonistas que tinham uma química irresistível. Kristen Bell interpreta Joanne, uma apresentadora de podcast sobre sexo e relacionamentos, sem religião e com uma vida amorosa complicada.

Adam Brody é Noah, um rabino recém-solteiro, charmoso, compreensivo e praticamente perfeito demais para existir fora da ficção.

O encontro dos dois parecia condenado desde o início. Afinal, Noah precisava conciliar sua religião, a família e as expectativas de sua comunidade com uma mulher que não era judia e não demonstrava qualquer interesse em se converter. Joanne, por sua vez, precisava descobrir se estava disposta a mudar parte de sua vida para fazer um relacionamento funcionar.

A primeira temporada foi uma delícia. O humor funcionava, as situações eram reconhecíveis e os diálogos tinham uma agilidade que lembrava as boas comédias românticas dos anos 1990. Mais importante, Bell e Brody faziam o público acreditar naquele casal. E isso, convenhamos, não é pouca coisa.

A segunda temporada já enfrentou um problema mais complicado. Depois de estabelecer que os dois estavam apaixonados, precisava inventar novas dificuldades para impedir que a história simplesmente terminasse. A conversão religiosa de Joanne tornou-se o grande obstáculo. Noah queria continuar sendo rabino e construir uma vida com ela, mas também não desejava que a namorada mudasse suas convicções apenas para agradá-lo.

A solução encontrada no final da temporada foi interessante. Joanne percebeu que poderia encontrar no judaísmo algo que não se resumia ao relacionamento. Ao mesmo tempo, Noah compreendeu que seu amor não poderia depender exclusivamente da conversão dela. Finalmente, os dois pareciam preparados para seguir juntos. E agora?

A terceira temporada começa com Joanne e Noah dividindo a mesma casa. A Netflix decidiu abandonar a pergunta sobre se eles ficariam juntos e explorar como seria a convivência depois da reconciliação. Parece uma mudança pequena, mas representa uma transformação importante para uma série construída sobre a tensão romântica.

A criadora Erin Foster e os responsáveis pela produção disseram que queriam recuperar a leveza da primeira temporada, permitindo que o casal aproveitasse a relação sem precisar enfrentar uma crise a cada episódio. A ideia era produzir uma temporada com o espírito de uma taça de champanhe: divertida, leve e romântica. É uma decisão simpática. Mas será que a estabilidade rende uma boa história?

Nobody Wants This: o amor deu certo. E agora? - Divulgação

As primeiras críticas sugerem que sim, embora nem todos concordem sobre os motivos. A rotina doméstica diminui a tensão entre os protagonistas, mesmo que seja raro ver uma série que permite que o relacionamento amadureça. Sem surpresa, curiosamente, os personagens secundários começam a roubar a atenção.

Morgan, interpretada por Justine Lupe, e Sasha, vivido por Timothy Simons, ganham espaço com uma relação que já vinha despertando curiosidade nas temporadas anteriores. Ela é irmã de Joanne; ele, irmão de Noah. Os dois desenvolveram uma amizade improvável e uma intimidade que ultrapassava os limites de um relacionamento convencional, especialmente porque Sasha era casado.

Agora, com a separação de Sasha e Esther, interpretada por Jackie Tohn, essa aproximação ganha novas possibilidades. O que antes parecia uma atração inconveniente pode se transformar em algo mais sério. E, naturalmente, é justamente aí que a comédia romântica encontra novamente sua matéria-prima favorita: duas pessoas que não sabem exatamente o que fazer com o que sentem.

Esther também ganha uma oportunidade de existir além do papel de esposa controladora e cunhada difícil. Ao enfrentar a separação, começa a descobrir quem é fora do casamento. Uma transformação que pode ser tão interessante quanto qualquer novo romance.

Esse crescimento do elenco secundário talvez seja o caminho mais inteligente para prolongar a vida da série. Afinal, nem todo relacionamento precisa estar à beira do rompimento para ser interessante, mas é difícil sustentar indefinidamente uma comédia romântica baseada apenas na felicidade de seus protagonistas.

Há também uma questão que ultrapassa a televisão. Estamos tão acostumados a associar o amor ao sofrimento, à conquista e à insegurança que a tranquilidade de uma relação estável parece menos emocionante. Nas histórias românticas, assim como na vida, muitas vezes confundimos intensidade com profundidade.

Talvez Nobody Wants This esteja tentando contrariar essa lógica. Em vez de mostrar que o amor verdadeiro precisa superar obstáculos extraordinários, a série aposta na ideia de que construir uma vida a dois, respeitando diferenças e aprendendo a conviver, também pode ser interessante.

O problema é que, para os roteiristas, um casal feliz oferece menos possibilidades de conflito do que dois apaixonados que ainda não descobriram como ficar juntos.

Kristen Bell e Adam Brody continuam sendo o grande atrativo da produção. A química entre os atores não desaparece porque seus personagens finalmente decidiram dividir uma casa. Mas a terceira temporada parece reconhecer que o universo de Nobody Wants This precisa crescer para continuar funcionando.

E talvez essa seja a evolução mais interessante de uma série que começou falando de duas pessoas apaixonadas e agora precisa encontrar histórias para todos aqueles que vivem ao redor delas.

No fim das contas, a comédia romântica sempre nos ensinou a desejar o final feliz. O que raramente nos contou é que, depois dele, começa outra história.

E essa, convenhamos, costuma ser muito mais complicada.

Diálogo

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo ... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (24)

24/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Eddson Carlos Contar (Alkontar) - Poeta de MS

"... Quando passam, deixam marcas e recados em mensagens e canções que destinaram àqueles que um dia conviveram, mas nem sempre nas mensagens perceberam as paixões que em tais almas despertaram”.

FELPUDA

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo (25), quando os brasileiros escolhem 
o presidente que tomará posse em janeiro de 2027. A confirmação das tendências, no entanto, só virá com a apuração das urnas em todo o país e a divulgação do resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para até 18h (MS). O vitorioso deverá ser aquele que mostrar capacidade de conquista dos votos dos indecisos de todas as formas e locais possíveis. E que Deus proteja o Brasil!

DiálogoFoto: Divulgação/ASL

No próximo dia 30, Pedro Chaves dos Santos Filho será empossado na presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), para o triênio 2026-2029, substituindo Henrique Alberto de Medeiros Filho, que durante nove anos presidiu a entidade. A nova diretoria tem como vice Marisa Serrano; Lucilene Machado  como secretária-geral; Sérgio Manoel da Cruz como secretário; Samuel Medeiros como 1º Tesoureiro; e Américo Calheiros como 2º Tesoureiro. Vários acadêmicos participaram da Assembleia para a  eleição. Na foto acima, Pedro Chaves dos Santos Filho e Henrique Alberto de Medeiros Filho.

DiálogoChef sul-mato-grossense Paulo Machado, que neste domingo (25), participa da 9ª edição do Izmir GastroFest, na Turquia,  festival que celebra o encontro da gastronomia com a cultura.  Entre as receitas que o chef leva ao evento está o macarrão de comitiva - Foto: Divulgação

 

DiálogoHorácio Porto Filho, que comemorou idade nova no último dia 12 - Foto: Arquivo Pessoal

Otimistas

Aa principais lideranças do PL calculam que Flávio Bolsonaro deverá superar a votação do primeiro turno em MS. Ele recebeu 58,60% dos votos e a meta é atingir, no mínimo, 65% no segundo turno. Vamos ver.

Sem parar

Se o resultado dependesse somente do empenho da tchurma do senador eleito Reinaldo Azambuja, a votação de Flávio seria expressiva.  Pelas redes sociais, a militância foi convocada com insistência. “Não podemos baixar a guarda”, alertou Azambuja. 

Lugares

Na grande concentração realizada em São Paulo para o candidato do PL, o deputado estadual João Henrique Catan, se postou bem  em frente ao palco. Já o senador eleito, Capitão Contar, ficou em cima do palanque.

Futuro

Por falar em Catan, há quem afirme que a campanha eleitoral deste ano serviu para lhe dar maior visibilidade  e preparar projeto político para 2028, quando poderá concorrer a Prefeitura de Campo Grande. Como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (24)

  • Dr. Alexandre Lima Raslan, 
  • Rosana Martinez, 
  • Lucas Abes Xavier,
  • Manoela (Manu) Maymone Contar, 
  • Edmyr Cândia de Toledo,
  • Erica Naomi Naka, 
  • Marcio Feitoza Alvares Maciel,
  • Suely Gomes Garutti,
  • Paulo Roberto Garcia,
  • José de Almeida,
  • Denise de Barros Cunha, 
  • Waldir dos Santos Pereira Júnior, 
  • Carlos da Graça Fernandes,
  • Oswaldo Tavares,
  • Dr. Renato da Rocha Ferreira,
  • Joaquim Barreto,
  • Felipe Peroza,
  • Jociandro Alves da Cruz,
  • Pedro Luiz Domingues, 
  • Janete Arcanjo Farias, 
  • Regina Célia Delmondes,
  • José Armando Matos,
  • Saulo Pereira,
  • Valéria Ferro,
  • Luiz Carlos Simões,
  • José Rubio,
  • Jairo de Vasconcelos,
  • Pedro Ernesto Gameiro de Senna,
  • Thiago Rondon,
  • Henrique Luiz Kratz,
  • Fábio Facin,
  • Michelle Pereira Pilegi,
  • Shizue Mori,
  • Antônio Pinto de Moraes Neto,
  • Luiza Leite de Souza,
  • José Carlos Trevizan,
  • Maria Monteiro Batistoti,
  • Ledil Jesus de Amorim Pereira,
  • Aidy Alves da Costa,
  • Kalil Karmouch,
  • Kelle Cristina Capile,
  • Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos,
  • Richard Hudson Souza Fomm,
  • Mauro Alves Chaves,
  • Roberto Almeida Lourenço,
  • Lourenço Pereira Rezende,
  • Eduardo Augusto Barcellos,
  • Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula, 
  • Linery Barbosa,
  • Antonia Rosa de Andrade,
  • Iranildo José do Nascimento,
  • Eli Bastos Cruz, 
  • Dr. Marcelo Maki Shinzato, 
  • Dr. José Janildo de Araújo Lima,
  • Dianne Stefânia Bender Maioli, 
  • Ademar Freire da Silva,
  • Edson Massacazu Ochigame,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Daniel Alexandre Monfardini Moreira,
  • Dr. Irajá Paulo Chaise,
  • Felisberto Yocimassa Asato,
  • Ercidone Custódio de Queiroz,
  • Marcelino Soares de Almeida,
  • Ana Cláudia Conceição,
  • Gendron Carlos de Rezende,
  • Renata Begnini Azevedo,
  • Charles Bernardi Altounian,
  • Dr. Marcos Leite Gomes,
  • Marcelo Ferreira Mello,
  • Martins Motoro Yoshioka,
  • Rosângela Satico Shiroma Higashi,    
  • Ewerton Simioli de Brito,         
  • Fábio Ricardo Mendes Figueiredo,
  • Thayse Bertolini Andreatta,
  • Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi.

DOMINGO (25)

  • Jackson Luiz Hass, 
  • Janayna Marchini Veiga Faria,
  • Élcio Tarão Shimabuco,
  • Maria Angela Arguello, 
  • Leandro Nogueira Siravegna,
  • Sérgio Murilo Nascimento Mota,
  • Vladimir Pereira da Rocha,
  • Agton Ribeiro Souto,
  • Crisanta Dália Freitas Silvestre,
  • Suely Almeida de Oliveira Santana,
  • Ataide Antonio de Sousa,
  • Ilton Guimarães Rosa Pires,
  • Crispim Figueiredo,
  • Raquel de Souza Jeronymo,
  • Berenice Maria Jacob Domingues, 
  • Fábio Alves de Melo,
  • Paulo Sergio Orsi,
  • Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,
  • Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,
  • Marlene Lacerda Porto,
  • Vicente Arantes,
  • Jun Iti Hada,
  • Edir Soken,
  • Dr. Cézar Luiz Galhardo, Monique Merlone,
  • Dr. Marcelo Rosseto, 
  • Fábio Luis Bubid,
  • Shirley Davoli Paschoaletto,
  • Dr. Heitor Soares de Souza, Hélio Siravegna Filho,
  • Dra. Jacira Noriko Okabe dos Santos, 
  • Guilherme Souza Garcês Costa, 
  • Nandra Laura Faria Dias,
  • Marluce Vieira Recalde,
  • Valdimir Fermiano,
  • Francisca Francilene de Queiroz,
  • Andrei Meneses Lorenzetto,
  • Fernanda Hvala Figueiredo,
  • Ricardo de Assis Estevam,
  • Mauro Deli Veiga,
  • Thaís Gelatti Bortoly,
  • Sandra Maria Gomes,
  • Welci Pedry Sutel,
  • Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,
  • Dr. Alexandre de Campos Bomfim,
  • Helena Arce Duarte,
  • Ciro Maeda,
  • Adriana Shokihama,
  • Cézar Renato Gazolla,
  • Ana Maria Kodjaoglanian Gall, 
  • Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim, 
  • Alexangelo Alexandrino Dembogurski,
  • Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,
  • Marcelo Mazin,
  • Sidney Everson Kugnosk,
  • Keli Kika Honda,
  • Laércio Reindel,
  • Jackson Hasselmann,
  • Ary Metz, 
  • Phellippe Junqueira Rossato,
  • Rita Aparecida Schmitt,
  • Wilmar Lolli Ghetti,
  • André Luiz Mesquita Dourado,    
  • Antonio Teixeira Saboia,
  • Manuel Panete Lago,
  • Dra. Maria Luiza Rosa,
  • Lilia Kimura,
  • Gabriela Grings Fleck,
  • Fábio Boer,
  • Sandra de Souza Oliveira Muccii,
  • Maria Luiza Alves de Brito.

Colaborou com Tatyane Gameiro

CAMPO GRANDE E DOURADOS

Evento reúne 300 carros antigos com Fusca, Kombi e outras relíquias

Evento é gratuito e aberto ao público; veja local, dia e horário

23/10/2026 11h30

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Fusca

Fusca DIVULGAÇÃO/Grupo Pereira

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Exposição de carros antigos ocorre neste sábado (24) em Campo Grande e Dourados. Os apaixonados por antigomobilismo não podem perder esta oportunidade.

Na Capital (4ª edição), o evento ocorre das 15h às 21h, no estacionamento do Comper Itanhangá, localizado na rua Joaquim Murtinho, número 1679, bairro Itanhangá Park.

Em Dourados (1ª edição), o encontro acontece das 15h às 20h, no estacionamento do Supermercado Comper, localizado na avenida Marcelino Pires, número 3855, Centro.

Centenas de relíquias estarão expostas ao público: fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey.

Durante a exposição, haverá shows, ações educativas, circuito de bicicletas, óculos simuladores, exposição de miniaturas, sorteio de brindes e gravação de vídeos em formato 360 graus.

Ambos eventos são gratuitos e abertos ao público, mas, sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A doação não é obrigatória, mas representa uma forma de solidariedade.

As doações serão destinadas ao Projeto Aspirante, organização não governamental que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande, oferecendo atividades de informática, música, capoeira e futsal.

A expectativa é reunir centenas de visitantes. No evento, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas e fazer novas amizades com outras pessoas que são fãs de carros antigos.

O encontro reúne diferentes gerações em torno da memória afetiva, preservação histórica e valorização da cultura automotiva.

O evento é organizado pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS.

SERVIÇO

Campo Grande

  • Data: sábado, 24 de outubro
  • Horário: das 15h às 21h
  • Local: estacionamento aberto do Comper Itanhangá - rua Joaquim Murtinho, número 1679, bairro Itanhangá Park
  • Entrada: Gratuita (sugestão de doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível)

Dourados

  • Data: sábado, 24 de outubro
  • Horário: das 15h às 20h
  • Local: estacionamento do Comper Dourados - avenida Marcelino Pires, número 3855, Centro
  • Entrada: gratuita

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