Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Gastronomia

As saladas são boas opções para os dias mais quentes; confira duas receitas saborosas

O organismo sofre com as temperaturas elevadas dessa semana e as previsões apontam que o termômetro seguirá em alta nos próximos dias, mas um ajuste no cardápio, incluindo variação nas saladas e outros itens, proporciona saúde e bem-estar ante o calorão

Da Redação

Da Redação

06/09/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em Mato Grosso do Sul é assim: chove pouco de maio a meados de outubro, a quentura aumenta e, com a queda da umidade, o clima fica mais seco, no patamar da sensação de deserto. As temperaturas elevadas provocam mudanças significativas no organismo, causando um mal-estar danado e, no limite, até doenças. Aumento na transpiração, redução no apetite, fadiga, dor de cabeça e, para quem trabalha em espaços abertos, uma possível insolação.

Não é exagero, portanto, que, nos dias de calorão, o cuidado com a alimentação se mantenha. Ou que se adote hábitos mais saudáveis se o leitor for daqueles que não economizam no junk-food. Comer é bom, sim. Mas a prioridade é o equilíbrio térmico e a saúde. Não se esqueça disso. Escolher corretamente o que comer conforme o ambiente e o clima faz toda a diferença.

Ante as altas temperaturas, o corpo perde líquidos e minerais com maior facilidade. Alimentos leves, que concentram água e nutrientes, são fundamentais, assim como uma hidratação permanente. “Atualmente, as melhores recomendações são alimentos com fontes de micronutrientes e hidratação”, reforça a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel, que lista e quantifica algumas sugestões.

“Por exemplo, um mínimo de cinco porções de frutas no dia com gorduras boas. Por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Para os lanches, bolos de frutas simples, como de fubá e de maçã com sementes. Nas refeições de almoço e jantar, prefira saladas frias, variando com folhas escuras e claras com cores como roxa, acrescentando também frutas e carnes magras”, indica a nutricionista.

“É bom evitar frituras, já que neste calor temos mais dificuldade na digestão. Sucos funcionais, como suco de melão com hortelã e gengibre, maçã verde, chia e limão também são recomendáveis. E, no período noturno, dê preferência para chás gelados e não quentes, como de mulungu com camomila e cidreira com hortelã”, diz Dra. Paula. 

A nutricionista reforça o papel das saladas, inclusive com macarrão. “A salada é leve e de fácil digestão. Dificilmente passamos mal com ela e traz uma excelente colaboração com a estética, já que estamos chegando ao verão. Podemos acrescentar, como fonte de carboidratos, um macarrão com saladas e uma proteína magra como atum, sardinha e peixes. Porque, se nós observarmos na nossa cultura do Mato Grosso do Sul, temos muito mais churrasco, né? Churrasco com mandioca. E nós podemos ter opções de uma alimentação mais leve”, afirma.

ENFRENTANDO O CALOR

Confira o que cada alimento pode proporcionar. Frutas e vegetais com alto teor de água: melancia, melão, pepino e alface são excelentes aliados para manter a hidratação natural do corpo. 

Proteínas magras e de fácil digestão: frango, peixe e ovos são opções leves e nutritivas que evitam a sensação de peso no estômago. 

Grãos integrais e fibras: arroz integral, quinoa e aveia ajudam a manter a energia e a regular o intestino, que pode ficar mais sensível no calor. 

Líquidos naturais e refrescantes: água, chás gelados e sucos naturais sem adição de açúcar são essenciais para repor os líquidos perdidos com a transpiração.

EVITE 

Comidas pesadas e gordurosas: pratos com excesso de gordura exigem mais esforço digestivo e podem causar indisposição em dias quentes. 

Alimentos ultraprocessados: embutidos, salgadinhos e fast-food contêm alto teor de sódio, o que pode favorecer a retenção de líquidos e a desidratação. 

Bebidas alcoólicas e açucaradas: o álcool e os refrigerantes podem intensificar a perda de líquidos, aumentando a sensação de cansaço e mal-estar.

SALADAS

Colorida e cheia de sabor, a salada tropical – como uma das sugestões de receita desta página – é leve e perfeita para ocasiões especiais ou refeições do dia a dia. Feita com frutas, folhas frescas e molhos deliciosos, ela combina frescor e versatilidade no prato. Ela é conhecida pelo mix de cores, texturas e sabores, além da refrescância. Mistura folhas, legumes, frutas e outros ingredientes crocantes, como as castanhas. Vem geralmente acompanhada de um molho, que traz sabor e cremosidade à mistura colorida.

TEMPERANDO

A salada tropical pode ser temperada de diversas formas, conforme o paladar de quem estiver à mesa. Você pode incrementar com uma grande variedade de ingredientes. Para a base de folhas, por exemplo, alface, rúcula e agrião caem muito bem. As frutas são um dos diferenciais da salada tropical, garantindo um gostinho adocicado ou cítrico ao prato. Entre as opções refrescantes estão a manga, maçã e abacaxi.

Frutas cristalizadas ou em calda dão um toque especial se a salada estiver no menu de datas comemorativas. Para os molhos, também sobra versatilidade, desde os cremosos, feitos com iogurte ou maionese, até os mais leves e simples, preparados com azeite, limão, um pouco de pimenta-do-reino e sal. E, se quiser uma textura crocante, inclua castanhas, como a castanha do Brasil ou as nozes.

Salada de macarrão com frango e legumes

(As medidas indicadas rendem cinco porções).

Ingredientes:

  • 1 peito de frango grande (de aproximadamente 500 g), sem pele e sem osso, cortado em cubos;
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 pepino tipo japonês médio cortado em rodelas e em 4 partes;
  • 1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio;
  • 250 g de macarrão tipo penne, cozido al dente.

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, coloque o frango e o suco de limão.
Misture, cubra com filme plástico e coloque na geladeira por 30 minutos para tomar gosto.
Em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) do azeite e leve ao fogo alto para aquecer.
Junte o frango e a marinada, aos poucos, e frite por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até ficar dourado por todos os lados.
Retire do fogo e espere amornar.
Em uma saladeira grande, disponha o frango grelhado, o pepino, o tomate, o azeite restante e o macarrão.

Misture

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 10 minutos, ou até servir.

*Tempo de preparo: 30 minutos, mais 40minutos de geladeira.

Salada tropical

(As medidas indicadas rendem oito porções).

Ingredientes:

Salada:

1 maço de folhas de alface-americana, picadas;
1 manga média cortada em cubos;
1/2 cenoura pequena cortada em cubos;
1 xícara (chá) de uva tipo itália roxa (opcional: cortar as uvas ao meio);
25 g de batatas-bolinha, cozidas e cortadas ao meio;
3 colheres (sopa) de castanha do Pará picada grosseiramente (opcional).

Molho:

1 copo de iogurte natural (170 g);
1 colher (sopa) de suco de limão;
2 colheres (sopa) de folhas de hortelã inteiras;
4 colheres (sopa) de maionese (60 g);
Tempero a gosto (sal, especiarias, etc.)

Modo de Preparo:

Em uma saladeira grande, disponha as folhas de alface, formando um “berço”.
Acrescente a manga, a cenoura, a uva, a batata-bolinha e a castanha.
Prepare o molho: no copo do liquidificador, coloque o iogurte, o suco de limão, a hortelã, a maionese, sal e especiarias. Bata até obter um molho homogêneo.
Regue a salada e sirva em seguida.

*Tempo de preparo: 20 minutos.

Assine o Correio do Estado

ARTE URBANA

Artistas ministram oficinas de 'lambe-lambe' até outubro em Campo Grande

Participantes irão preparar uma exposição com os trabalhos executados, marcada para o dia 31 de outubro

05/09/2025 12h15

Compartilhar
Projeto terá duas oficinas por mês, com os seguintes ministrantes: Bejona (Laís Rocha Oliveira); Kelton Medeiros; Meio Trash (Nathan Brito) e Thalita Nogueira 

Projeto terá duas oficinas por mês, com os seguintes ministrantes: Bejona (Laís Rocha Oliveira); Kelton Medeiros; Meio Trash (Nathan Brito) e Thalita Nogueira  Reprodução/Divulgação

Continue Lendo...

Movimento batizado de "Decoupando Paredes", um projeto gratuito trará para a Casa de Cultura de Campo Grande oficinas para imersão na arte urbana do "lambe-lambe" até o mês de outubro, com a primeira edição que acontece amanhã (06) tendo as inscrições preenchidas em um prazo de 24 horas. 

Idealizado pela artista visual e produtora cultura Laís Rocha Oliveira, conhecida como Bejona, o projeto terá quatro edições até outubro, sendo duas oficinas por mês, com os seguintes ministrantes: 

  1. Bejona (Laís Rocha Oliveira)
  2. Kelton Medeiros
  3. Meio Trash (Nathan Brito)
  4. Thalita Nogueira 

Conforme a organizadora, em nota divulgada pela assessoria do projeto, o intuito da ação é promover o acesso à arte e à cultura através do popular "lambe-lambe". 

"Lambe-lambe"

Vertente de arte urbana, o lambe-lambe faz uso de cartazes e colagens para manifestar ideias, passar mensagens, emoções e narrativas, com o projeto trazendo tanto a teoria quanto a prática para os participantes. 

Desde a história, até as técnicas e os materiais, as oficinas de lambe-lambe foram escolhidas inclusive por seu "caráter inclusivo", como bem explica a organizadora. 

"A arte lambe-lambe é uma forma acessível e democrática de expressão artística, que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou experiência prévia, possa participar e criar". 

Espaço para troca e diálogo, essa oficina deve bordar e discutir temas sociais como forma de promover uma maior conscientização sobre determinadas questões. 

Sendo que o projeto prevê até mesmo certificado de participação, a oficina de "lambe-lambe" irá oferecer a alimentação e materiais que os participantes irão precisar para cada atividade. 

Além dos ministrantes, Mayara Santos Severino e João "Jão" Lucas dos Reis Gonçalves estarão presentes para auxiliar os participantes, que irão preparar uma grande exposição com os trabalhos executados, marcada para o dia 31 de outubro. 

Além da exposição ao final do projeto, o evento de encerramento prevê apresentação de dança com o trio Luara Maria, Lívia Lopes e Rose Mendonça; discotecagem com DJ Marcelinho e roda de conversa sobre a técnica. 

As oficinas "decoupando paredes" estão marcadas para acontecer entre 08h e 12h na Casa de Cultura, nos dias: 06/09; 20/09; 04/10 e 18/10. 

 

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorat... leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (5)

05/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

José Saramago - escritor português

Há duas palavras que não se  podem usar: uma é “sempre”,  outra é “nunca”.

Felpuda

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorativo graças ao QI (quem indica), o trabalho é tão lento que, segundo dizem, se colocarem uma tartaruga na sala, o animalzinho escapa. Muita gente está “chiando” que só com a paradeira geral na tal repartição, onde “suar a camisa” para agilizar os trabalhos continua sendo frase desconhecida. A continuar assim, os 18 meses que faltam para acabar o ano vão passar e é capaz de o dito-cujo achar que é “golpe dos inimigos da democracia”, que “suprimiram dias do calendário” para prejudicar a sua “estafante soneca” de cada dia. E assim caminha a humanidade...

Diálogo

Esperança

Na audiência pública promovida na Câmara Municipal para discutir a expressiva falta de vagas, visando atender a educação infantil em Campo Grande, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, garantiu que  a fila de espera será zerada. 

Mais

Segundo ele, a Capital não tem problemas para a demanda  das crianças de 4 anos em diante e explicou que, há dois anos, a necessidade era de 12 mil vagas, caiu para 8 mil  e atualmente é de cerca de 5,6 mil. Como a esperança  é a última que morre...

DiálogoCarmen Morais

 

DiálogoLucas Cecílio

Cá e lá

O ex-governador Azambuja está indo de mala e cuia para o PL, porém continuará tendo influência onde hoje está. O fato  é que ficarão na sigla, por conta da legislação eleitoral, alguns dos seus seguidores, como os três deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira que, de uma maneira ou de outra, devem a ele seus mandatos. Um deles poderá comandar a legenda até que, caso queiram sair, seja aberta  a janela partidária.

Na lista

Ainda com relação à influência  de Azambuja, mesmo que o trio de deputados federais continue no PSDB, há ainda outro nome: o do deputado estadual Pedro Caravina. Antes de conquistar mandato, foi secretário-adjunto da Infraestrutura da administração de Azambuja, quanto o titular foi justamente Eduardo Riedel. O parlamentar tem forte ligação política com ambos, inclusive tendo sido secretário de governo do ex-colega e hoje governador.

Bem-vindos

Aprovada pela Comissão  de Saúde da Câmara  dos Deputados a proposta  que autoriza a entrada  de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar  pacientes internados. Pelo texto, o acesso dos animais aos estabelecimentos dependerá de, entre outras exigências, ser autorizada pela equipe de saúde responsável pelo paciente, ter comprovante  de vacinação e atestado de saúde  e comportamento emitido por veterinário.

ANIVERSARIANTES

Arlindo Ramão Florentino
Mariana Medeiros Navarro Santos
Dr. Celso Cestari Pinheiro
Marlene Anache Hage
Celso Luiz Brasil Ovelar Filho
Carlos Lopes dos Santos
José Magalhães da Costa
Vilson Zanatta
Denise Maria Vicente Guidoni
Lilian Rosa Corrêa Pinto Magalhães
Caroline Rizzo
Anna Leda Saab
Eliane Schneider Pondskoski
Talissa Nayra Siqueira da Silva
Alfredo Guenhu Asato
Gilson Cândido Braguini
Hélio de Lima
Ivan Carlos dos Santos
Fabrizio Kleiton Cândido
Kênia Maciel Lacerda
Wagner Luiz Ribeiro
Márcia Atanasio Fontoura Davalos
Cleonice Nakasone Arakaki
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian
Zelmo de Brida
Leila Brandão
Ilton Arashiro
Roberta Novais Ferreira
Tatiane Bombassaro
Marceleide Hartterman Marques
Honorato de Souza
Luiz Alberto Freire Teixido
Juliano Reinheimer
Carlos Roberto Hesporte
Janete Matos da Silva
Sebastião Roberto Collis
Nair Moraes Freitas
Afrânio Motta Filho
Maura Glória Lanzone
Adeny de Souza
Emília Sabatel Giordano
José Antônio dos Santos
Lenine Rosa Duarte
Djair dos Santos Castanho
Ricardo Bertoni
Dr. Carlos Nobuyoshi Ide
Dr. Geraldo Vinícius Ferreira
Kátia Regina Nunes da Cunha
Gavina de Azevedo Flores Baldo
Sônia Regina de Jesus
Ana Carla Burgatt Freire
Chesla Peters dos Santos
Yone Stella Medeiros
Marlene Pereira de Souza
Janete dos Santos Pereira
Epaminondas Luiz Cardoso
João Affonso de Barros Mello
Roberto Alberti
Luiz André Bobato
Obdulia Rodrigues Marcelino
Letícia Maria de Souza
João Eduardo Bueno Netto Nascimento
Letícia Naveira
Odilson de Moraes
Hemerly Elias
Evelyna Ruth Dutra Vieira
Maria Gabriela Trad
Dr. Nelson Trad Filho
Dr. Luiz Aleixo da Silva Filho
Valdi Dantas de Oliveira
Luiz Fernando de Ávila Pereira
Sandra Aparecida Marques Gonzaga
Idmilson Rodrigues de Almeida Júnior
Dr. Jean Carlos Alves
Jonny Adriano Mazochin
Anísio Ziemann
Simone Antunes Molina
Gabriel Braite
Thiago Bonadia Sbroggio
José Antônio de Moura
Kátia Christina de Lima Paulo
Giovani Carlos Barreto Mendes
Cleomedes Carlos Fechner Victório
Aderval do Nascimento
Fredson Freitas da Costa
Milene Sant’Ana Baptista
Gilson Carvalho da Silva
Dr. Jorge Luiz Miranda
Carolina Cury Braff Brandi
Cilnei Flôres Amaral
Kazuza Elisângela Vargas Brites
Cláudia Pereira da Silva Santos
Luiz Mário Araujo Bueno
Izabel Selvino Garcia
Mariusa Roberto da Silva Sachelaride
Nathaly Marceli de Souza Santos
Maria Lúcia Pereira de Souza
Nelmi Lourenco Garcia
Ismael Gonçalves Mendes
Jorge Aguiar da Silva
Paula Alexsandra Consalter Almeida
Cláudio Roberto Schutze
Valéria Gauze
Altamiro de Oliveira Gregório
Áureo Gentil Rossoni

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 1 dia

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

2

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 16 horas

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

3

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande
TEMPO

/ 1 dia

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande

4

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 2 dias

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

5

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS
SIDROLÂNDIA

/ 23 horas

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?