As saladas são boas opções para os dias mais quentes; confira duas receitas saborosas

Em Mato Grosso do Sul é assim: chove pouco de maio a meados de outubro, a quentura aumenta e, com a queda da umidade, o clima fica mais seco, no patamar da sensação de deserto. As temperaturas elevadas provocam mudanças significativas no organismo, causando um mal-estar danado e, no limite, até doenças. Aumento na transpiração, redução no apetite, fadiga, dor de cabeça e, para quem trabalha em espaços abertos, uma possível insolação.

Não é exagero, portanto, que, nos dias de calorão, o cuidado com a alimentação se mantenha. Ou que se adote hábitos mais saudáveis se o leitor for daqueles que não economizam no junk-food. Comer é bom, sim. Mas a prioridade é o equilíbrio térmico e a saúde. Não se esqueça disso. Escolher corretamente o que comer conforme o ambiente e o clima faz toda a diferença.

Ante as altas temperaturas, o corpo perde líquidos e minerais com maior facilidade. Alimentos leves, que concentram água e nutrientes, são fundamentais, assim como uma hidratação permanente. “Atualmente, as melhores recomendações são alimentos com fontes de micronutrientes e hidratação”, reforça a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel, que lista e quantifica algumas sugestões.

“Por exemplo, um mínimo de cinco porções de frutas no dia com gorduras boas. Por exemplo, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Para os lanches, bolos de frutas simples, como de fubá e de maçã com sementes. Nas refeições de almoço e jantar, prefira saladas frias, variando com folhas escuras e claras com cores como roxa, acrescentando também frutas e carnes magras”, indica a nutricionista.

“É bom evitar frituras, já que neste calor temos mais dificuldade na digestão. Sucos funcionais, como suco de melão com hortelã e gengibre, maçã verde, chia e limão também são recomendáveis. E, no período noturno, dê preferência para chás gelados e não quentes, como de mulungu com camomila e cidreira com hortelã”, diz Dra. Paula.

A nutricionista reforça o papel das saladas, inclusive com macarrão. “A salada é leve e de fácil digestão. Dificilmente passamos mal com ela e traz uma excelente colaboração com a estética, já que estamos chegando ao verão. Podemos acrescentar, como fonte de carboidratos, um macarrão com saladas e uma proteína magra como atum, sardinha e peixes. Porque, se nós observarmos na nossa cultura do Mato Grosso do Sul, temos muito mais churrasco, né? Churrasco com mandioca. E nós podemos ter opções de uma alimentação mais leve”, afirma.

ENFRENTANDO O CALOR

Confira o que cada alimento pode proporcionar. Frutas e vegetais com alto teor de água: melancia, melão, pepino e alface são excelentes aliados para manter a hidratação natural do corpo.

Proteínas magras e de fácil digestão: frango, peixe e ovos são opções leves e nutritivas que evitam a sensação de peso no estômago.

Grãos integrais e fibras: arroz integral, quinoa e aveia ajudam a manter a energia e a regular o intestino, que pode ficar mais sensível no calor.

Líquidos naturais e refrescantes: água, chás gelados e sucos naturais sem adição de açúcar são essenciais para repor os líquidos perdidos com a transpiração.

EVITE

Comidas pesadas e gordurosas: pratos com excesso de gordura exigem mais esforço digestivo e podem causar indisposição em dias quentes.

Alimentos ultraprocessados: embutidos, salgadinhos e fast-food contêm alto teor de sódio, o que pode favorecer a retenção de líquidos e a desidratação.

Bebidas alcoólicas e açucaradas: o álcool e os refrigerantes podem intensificar a perda de líquidos, aumentando a sensação de cansaço e mal-estar.

SALADAS

Colorida e cheia de sabor, a salada tropical – como uma das sugestões de receita desta página – é leve e perfeita para ocasiões especiais ou refeições do dia a dia. Feita com frutas, folhas frescas e molhos deliciosos, ela combina frescor e versatilidade no prato. Ela é conhecida pelo mix de cores, texturas e sabores, além da refrescância. Mistura folhas, legumes, frutas e outros ingredientes crocantes, como as castanhas. Vem geralmente acompanhada de um molho, que traz sabor e cremosidade à mistura colorida.

TEMPERANDO

A salada tropical pode ser temperada de diversas formas, conforme o paladar de quem estiver à mesa. Você pode incrementar com uma grande variedade de ingredientes. Para a base de folhas, por exemplo, alface, rúcula e agrião caem muito bem. As frutas são um dos diferenciais da salada tropical, garantindo um gostinho adocicado ou cítrico ao prato. Entre as opções refrescantes estão a manga, maçã e abacaxi.

Frutas cristalizadas ou em calda dão um toque especial se a salada estiver no menu de datas comemorativas. Para os molhos, também sobra versatilidade, desde os cremosos, feitos com iogurte ou maionese, até os mais leves e simples, preparados com azeite, limão, um pouco de pimenta-do-reino e sal. E, se quiser uma textura crocante, inclua castanhas, como a castanha do Brasil ou as nozes.

Salada de macarrão com frango e legumes

(As medidas indicadas rendem cinco porções).

Ingredientes:

1 peito de frango grande (de aproximadamente 500 g), sem pele e sem osso, cortado em cubos;

2 colheres (sopa) de suco de limão;

3 colheres (sopa) de azeite de oliva;

1 pepino tipo japonês médio cortado em rodelas e em 4 partes;

1 caixinha de tomates-cereja cortados ao meio;

250 g de macarrão tipo penne, cozido al dente.

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, coloque o frango e o suco de limão.

Misture, cubra com filme plástico e coloque na geladeira por 30 minutos para tomar gosto.

Em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) do azeite e leve ao fogo alto para aquecer.

Junte o frango e a marinada, aos poucos, e frite por 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até ficar dourado por todos os lados.

Retire do fogo e espere amornar.

Em uma saladeira grande, disponha o frango grelhado, o pepino, o tomate, o azeite restante e o macarrão.

Misture

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 10 minutos, ou até servir.

*Tempo de preparo: 30 minutos, mais 40minutos de geladeira.

Salada tropical

(As medidas indicadas rendem oito porções).

Ingredientes:

Salada:

1 maço de folhas de alface-americana, picadas;

1 manga média cortada em cubos;

1/2 cenoura pequena cortada em cubos;

1 xícara (chá) de uva tipo itália roxa (opcional: cortar as uvas ao meio);

25 g de batatas-bolinha, cozidas e cortadas ao meio;

3 colheres (sopa) de castanha do Pará picada grosseiramente (opcional).

Molho:

1 copo de iogurte natural (170 g);

1 colher (sopa) de suco de limão;

2 colheres (sopa) de folhas de hortelã inteiras;

4 colheres (sopa) de maionese (60 g);

Tempero a gosto (sal, especiarias, etc.)

Modo de Preparo:

Em uma saladeira grande, disponha as folhas de alface, formando um “berço”.

Acrescente a manga, a cenoura, a uva, a batata-bolinha e a castanha.

Prepare o molho: no copo do liquidificador, coloque o iogurte, o suco de limão, a hortelã, a maionese, sal e especiarias. Bata até obter um molho homogêneo.

Regue a salada e sirva em seguida.

*Tempo de preparo: 20 minutos.

