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Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (24)

ester figueiredo

24/07/2026 - 00h01
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Arthur Ashe - escritor americano

"A verdadeira grandeza é começar onde você está, usar o que você tem, e fazer o que você pode”.

Felpuda

Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça eleitoral está longe de ficar pronto. A esperança é de transformar chapas discretas em candidaturas “competitivas”. No tabuleiro da política, nem sempre vence quem planeja melhor, mas quem consegue improvisar mais rápido. Há quem chame de estratégia, outros preferem o velho remendo de última hora. Como em toda eleição, alguns movimentos parecem xeque-mate, e outros lembram apenas um xeque. No fim, prevalece a máxima das convenções: “É o que temos para hoje!...”

Decisivo 

Neste ano, na corrida eleitoral de Mato Grosso do Sul, há um grupo que ninguém pode se dar ao luxo de ignorar: os eleitores com 70 anos ou mais. Segundo dados do TRE-MS, esse contingente reúne 197.950 pessoas, o equivalente a 9,775% do eleitorado estadual.

Mais

É um público experiente, atento e capaz de fazer a diferença nas urnas. Em uma eleição equilibrada, conquistar esse eleitorado poderá representar muito mais do que um bom desempenho e ser decisivo. Afinal, por falta de apenas um voto pode se perder uma eleição.

Nelly Braga de Souza e Claudio de SouzaNelly Braga de Souza e Claudio de Souza
Laura DornellasLaura Dornellas

"Santinhos"

Entre os pré-candidatos às eleições deste ano há nomes que já enfrentaram problemas com a Justiça, incluindo casos que chegaram à prisão. Hoje, todos afirmam ter superado os episódios e sustentam que foram vítimas de acusações improcedentes ou de processos arquivados. Para um eleitor veterano, porém, a situação inspira ironia. Há quem diga, com ironia, que a impressão será de uma verdadeira procissão de “santinhos” de última hora.

Tentativa

O MDB optou por montar chapa de candidatos a deputado estadual mesclando nomes experientes com estreantes na política eleitoral. A estratégia busca renovar a legenda sem abrir mão de figuras tradicionais. O partido, que durante décadas comandou a Prefeitura de Campo Grande e o governo de MS, perdeu protagonismo ao longo dos anos. A concentração de poder afastou importantes lideranças e, hoje, a sigla tenta recuperar espaço no cenário político estadual.

Lição

O velho princípio de que o direito de um termina quando começa o do outro ganhou reforço na Justiça. O TJMS manteve condenação de R$ 20 mil por danos morais de um homem que ameaçou, ofendeu e chegou a agarrar um porteiro pelo colarinho dentro de hospital em Campo Grande. O trabalhador, de 76 anos, sofreu abalo psicológico, precisou de tratamento e acabou perdendo o emprego. A lição é simples: grosseria não é argumento, intimidação não é direito e valentia custa caro.

Aniversariantes

  • Fernando Mansur Wendling,
  • Núbia Lima,
  • Paulo José Araújo Corrêa,
  • Carmelita (Carmen) Corrêa Coelho Morais,
  • Dr. Rudi Pellizzon,
  • Adélia Maria Dias Muller Gomes,
  • Carlos Gomes Rosa,
  • Décio Yoshihiro Kokubu,
  • Celso Cassemiro dos Santos,
  • Ana Lúcia Marques dos Santos do Nascimento,
  • Rudson da Rocha Medeiros,
  • Marli Mitiko Sakai,
  • Viviane Amendola da Motta,
  • Caroline de Lima Bondan,
  • Celia Silva dos Santos,
  • Fabrício Ribeiro Brunet,
  • Marianita Ferreira Cravo,
  • Keylla de Carvalho Fontoura,
  • Cheila Cristina Vendrami,
  • Flávio Seiji Kawakami,
  • Zélia Dupim Casado Chagas,
  • Mário Márcio Orro Gonçalves,
  • Ermelinda Fátima Ireno Melo,
  • André Pereira Machado,
  • Dr. Celso Rafael Gonçalves Codorniz,
  • Élvia Antunes Moraes,
  • Dra. Márcia Santana de Mello Filho,
  • Dr. Emerson Marim Chaves,
  • Dra. Cristiane Massunari Sato,
  • Angela Maria Costa,
  • Antônio de Sousa Borges,
  • Tânia Terezinha Minetto,
  • Maria Cristina Almeida Serra,
  • Ana Carmem Gaia Monteiro,
  • Darci Zine,
  • Paulo da Silva Cordeiro,
  • João Gerônimo do Nascimento,
  • Adolfo Nis,
  • João Gonçalves,
  • Jane Aldenara Dias Rocha,
  • Marly Vaz Silveira,
  • Marley Vaz Silveira,
  • Renê Jacques,
  • Ana Cristina da Motta Gessi,
  • Fábio Henrique Santullo,
  • Manoel Correia Sobrinho,
  • Alamiro Pereira dos Santos,
  • Maria Angela Secco Thomé de Souza,
  • Hamilton Pires Maia,
  • Amilton Vieira Nobre,
  • Durval de Andrade,
  • Márcio Antonio de Souza Bexiga,
  • Giovana Toazza Correa,
  • Inês Costa de Almeida,
  • Roberta Ferreira Cardoso da Silva,
  • Dalanna Maria de Oliveira Cerqueira,
  • Dr. Francisco Gomes Bezerra,
  • Oséias de Lima,
  • Coraly Cunha Souza e Silva,
  • Maria Cristina Resstel Corrêa Boock,
  • Tadeu Antonio Siviero,
  • Gláucio Cabreira da Costa,
  • Ezequiel Alves da Silva,
  • Dr. Rubens Trombini Garcia,
  • Arlindo Pereira de Lima,
  • Wania Silva Costa de Almeida,
  • Chariane Maia Espassa,
  • Frederico Guilherme Freire,
  • João Igino Sanches,
  • Celso da Silva Moreira,
  • Emerson Alexandre Hirata e Sá,
  • Damaris Alves Chaves,
  • Rodrigo Marcondes de Aquino,
  • Tiago Patricio Stuqui,
  • Flávia Braga Fragelli,
  • Marcos Huelber Centurion de Matos,
  • Lucienny Roberta Santana,
  • Giselaine Novaes Vilas da Silva,
  • Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
  • Guilherme Cury Guimarães,
  • Ironir Sampaio,
  • Edson Massuo Mori,
  • Oswaldo Badan Junior,
  • Humberto Romero Flores,
  • Elza Maria Chinaglia,
  • Masue Miyashiro,
  • Simone Aparecida Leal Buso Maia,
  • Pedro Carlos Nantes,
  • Liliane Cardoso de Freitas,
  • Valderiza da Silva Vicente Arruda,
  • Mário César Lopes Lima,
  • Larissa Marques de Assis,
  • Ana Maria da Silva Oliveira,
  • Olívia Maia dos Santos,
  • Samira Chaves Freire,
  • Roberto Carlos de Lima,
  • Francisco Mendes Guimarães,
  • Gilda Maria Andrade Correa,
  • Corina Cruz Sampaio,
  • Sílvio Pereira Lopes,
  • Vânia Oliveira da Costa,
  • Catarina Chaves da Silva,
  • Rosa Maria Almeida,
  • Arnaldo dos Santos Alves.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

23/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Aldous Huxley - Escritoir britânico

"O degrau da escada não foi inventado para repousar, mas apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que o homem coloque o outro pé um pouco mais alto".

FELPUDA 

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram em tema nas visitas dos vereadores de outras cidades. Depois de uma parlamentar de Dourados gravar vídeos mostrando a situação das ruas, agora foi a vez de um vereador de Corguinho percorrer bairros e registrar a buraqueira para publicar nas redes sociais. A precariedade da malha viária virou exemplo do que, na visão dos críticos, não deve acontecer na administração pública. Como ensinava o filósofo Sócrates, "Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos." Assim sendo...

No papel

O projeto "Adote um Poste" ganhou o primeiro padrinho e já busca novos adeptos. A ideia é boa, mas convém lembrar que concessionárias e empresas responsáveisjá são obrigadas a retirar fios inutilizados.  

Mais 

Se não cumprem a obrigação, cabe ao poder público fiscalizar e exigir o cumprimento da lei, não terceirizar a tarefa. A Câmara Municipal aprovou a "limpeza" e agora precisa garantir que ela saia do papel. Da fiação quem deve cuidar são as empresas. 

DiálogoFoto: Arquivo Pessoal

Com 47 anos de carreira, a apresentadora Leilane Neubarth resolveu despedir-se do jornalismo diário. Ela anunciou a decisão durante o jornal que apresentava e falou sobre sua trajetória."Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte", lembrou. "Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora", continuou a jornalista. Ela afirmou que irá assumir novos desafios, mas não revelou detalhes.

Diálogo Dra. Maria Aparecida Arroyo e Antônio Carlos Arroyo - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Ana Lúcio Pinto - Foto: André Ligeiro

Ao vivo

Com o início oficial da campanha, em 1º de agosto, os partidos que sustentam a reeleição do governador Eduardo Riedel colocarão seus candidatos nas ruas. A expectativa é de intensa agenda de viagens por todas  as regiões de MS. Embora as redes sociais tenham peso crescente nas campanhas, o contato direto com o eleitor continua sendo decisivo. É na presença física, olho no olho, que muitos candidatos serão realmente testados.

Cadeira

A possibilidade de o deputado estadual Coronel David (PL) disputar uma vaga na Câmara Federal movimentou os bastidores da política sul-mato-grossense. Caso confirme a candidatura, cenário eleitoral sofrerá mudanças importantes. Para alguns, sua saída da disputa pela Assembleia Legislativa abre espaço para novos nomes. Já entre os postulantes a Brasília, avaliação é de que sua entrada elevaria ainda mais o nível da concorrência por uma das oito cadeiras destinadas ao Estado.

Fantasma

O PDT nacional confirmou, em convenção, apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Em  Mato Grosso do Sul, entretanto, a legenda ainda não definiu qual caminho seguirá na disputa estadual. A dúvida é entre lançar candidatura própria ao Governo ou integrar uma aliança em torno do PT, apoiando Fábio Trad. Seja qual for a decisão, durante a campanha o partido terá de conviver com os reflexos do escândalo envolvendo descontos indevidos de aposentados. Carlos Lupi que o diga!

ANIVERSARIANTES 

  • Luciene Anache Anbar,
  • Soraia Haddad de Souza, 
  • Vânio Cesar Bonadiman Maran, 
  • Tanea Mariano,
  • Elaine Inez Basso, 
  • Luis Fernando Novaes,
  • Maria Silvia Barros Barbosa,
  • Rute Nunes,
  • Ariane Ramirez Oviedo Tachibana, 
  • Frontino Marreco Cardoso Lopes,
  • Veriato Vieira Lopes,
  • Juliana Martins de Oliveira Peron, 
  • Andre de Azambuja Pimenta 
  • de Paulo,
  • Maico Weiss,
  • Bonifácio Pereira Gomes, 
  • Vera Lucia Piske Silva,
  • Camila Denise Molina Soares,
  • Roni Fernandes de Souza,
  • Maria Auxiliadora de Souza Gerk,
  • Marcos André Echeverria Wanderley,
  • Sidney Miassato, 
  • Lutfalla Galles, 
  • Alessandro Menezes de Souza,
  • Juliana Carvalho Correa,
  • Marlon Marcus Moura Barcelos,
  • Rogerio Gonçalves Larrea,
  • Dr. Alfre de Oliveira,
  • Luiza Candelária de Arruda, 
  • Laércio José Jaconelle,
  • Donizete Aparecido Viaro,
  • Rafael Medeiros Duarte,
  • Lidiamar Barbosa de Albuquerque,
  • Margareth Rose Bueno da Costa, 
  • Darcy Flôres,
  • Jairo Mendes de Castro,
  • Denise Ohara de Oliveira,
  • Isabel de Vasconcelos,
  • Ricardo Granda,
  • Solange Elena Inocêncio,
  • Reinaldo Carmona,
  • Leonor Souza Araújo,
  • Estevam Fregapani, 
  • Terezinha Cristina Alves Pires,
  • Walter de Medeiros,
  • Lúcia Helena Pulchério 
  • de Medeiros, 
  • Celso Maia,
  • Nelson Moreira Gonçalves,
  • Luiz Carlos Nogueira,
  • Jair Rocha,
  • Ana Paula Mendes de Jonas,
  • Neuza Albuquerque Espíndola,
  • Flávio Lima Monteiro Leite,
  • Luciana Albuquerque Villas,
  • Maria Helena Matos Ribeiro,
  • Florípedes da Silva Melo,
  • Roselene Rocha Brito,
  • Aldemar Tôrres Batista,
  • João José da Silva Perez,
  • Hebe Mara da Silva Corrêa,
  • Janaína Fernanda Santos da Costa,
  • Ruy Antunes de Almeida, 
  • Noemia de Matos Pereira,
  • Osvaldo Alves Lima, 
  • Neide da Silva Costa Oliveira,
  • Aparecida Madalena Moises,
  • Norte Rech,
  • Sueli Maria Labibe Bacha, 
  • Teófilo Zaions Zainko,
  • Pedro Henrique Souza Garcês Costa,
  • Adriana Fátima Machado de Souza,
  • Hagder Dagher de Figueiredo,
  • Cláudio Machado de Araújo,
  • Welbismark Veron,
  • Maria Eny Capdeville Bastos,
  • Adriana de Carvalho Silva,
  • Aldo Ramos Soares,
  • Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,
  • Ricardo Campos Junior,   
  • Apolinário Benitez Alfonso,  
  • Vanderlan da Silva Queiroz,
  • Bruno Navarro Dias,
  • André Luiz de Godoy Marques,
  • Cristiane da Costa Carvalho,
  • Tiago Palloni Valarelli,
  • Keila Goulart Cação,   
  • Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,
  • Rafael Arantes Bispo,     
  • Regina Maria Campos Haendchen, Darci Armoa,
  • Jorge Márcio Miranda Loureiro Gomes,
  • Elizandra da Silva Morilho,
  • Gerardo Javier Boccia Medina,
  • Edmir Jardim Neto, 
  • José Renato de Oliveira Brito,
  • Elyson Rondon Barbosa,
  • Geraldo Weiler,
  • Stéphani Maidana de Oliveira,
  • Mauro Celso Boer,
  • Guilherme de Aguiar Panucci,
  • Cesar Júnior de Brito,
  • Indianara Aparecida Noriler,
  • Ana Carolina Falkembach Rodrigues Bruschi,
  • Juscelino Henrique de Camargo Weingartner,
  • Nelson Kazuhide Ohashi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Festa julina

Autocine UFMS reabre com "Arraiá" gratuito de dois dias

Prazo para inscrições de expositores termina amanhã (23)

22/07/2026 14h30

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Arraiá acontece nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a partir das 18h, no Autocine da UFMS

Arraiá acontece nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a partir das 18h, no Autocine da UFMS Divulgação

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O primeiro grande evento gratuito no Autocine UFMS após a reforma já tem data para acontecer. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o local será pauco do "Arraiá UFMS", um evento com apresentações musicais, comidas típicas, venda de artesanato, brincadeiras e sertanejo raiz. 

A proposta da Universidade é transformar o Autocine em uma vila temática inspirada no universo sertanejo, com ambientes como a Rota da Viola, Praça Gastronômica, Varanda do Sertão eo Corredor de Feira. 

Cada espaço foi planejado para proporcionar uma experiência imersiva reunindo música, culinária, artesanato e mais expressões da cultura da região. 

“Esse evento é muito esperado e representa um momento de encontro entre estudantes, servidores e a população. Ao oferecer uma programação gratuita, fortalecemos a integração, valorizamos a cultura popular e aproximamos a Universidade da sociedade por meio da música, da gastronomia, da dança e das tradições sertanejas”, afirmou a diretora de Cultura da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Rozana Valentim. 

Além das atrações culturais, a festa terá espaço para comércio de produtos de artesãos, pequenos produtores e empreendedores da economia criativa. 

Para Rozana, o evento foi pensado para ser mais que uma festa típica, mas fortalecer a relação da UFMS com a sociedade e promover um espaço de promoção de cultura e convivência. 

“Queremos que o Arraiá UFMS cresça a cada edição e se torne uma referência no calendário cultural da Universidade. Realizar essa celebração neste espaço torna o momento ainda mais especial e amplia as oportunidades de aproximação por meio da cultura”, destaca.

Inscrição para expositores

Os comerciantes que quiserem comercializar comidas, bebidas, produtos típios e artesanatos no Arraiá devem se inscrever para seleção até esta quinta-feira (23). Também está aberto o espaço para realização de jogos e brincadeiras. 

Podem participar da seleção estudantes, professores, técnicos-administrativos, aposentados da UFMS, microempreendedores individuais, empresários individuais, pessoas jurídicas, associações cooperativas e organizações da sociedade civil. 

A comercialização de doces e de brincadeiras típicas está destinada exclusivamente para atléticas, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, coletivos e outras organizações estudantis da Universidade Federal. 

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

No ato da inscrição, o interessado deverá preencher o cadastro, anexar a documentação exigida conforme a categoria de participação e enviar a Declaração de Compromisso e Responsabilidade assinada eletronicamente por meio da plataforma Gov.br.

A seleção será realizada em duas etapas: habilitação documental e análise técnica e operacional das propostas.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24 e o resultado final no dia 27 de julho. Os selecionados deverão confirmar participação até 28 de julho e participar da reunião de orientação promovida pela organização.

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