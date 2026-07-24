Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça...Leia na coluna de hoje

Arthur Ashe - escritor americano
"A verdadeira grandeza é começar onde você está, usar o que você tem, e fazer o que você pode”.
Felpuda
"A verdadeira grandeza é começar onde você está, usar o que você tem, e fazer o que você pode”.
Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça eleitoral está longe de ficar pronto. A esperança é de transformar chapas discretas em candidaturas “competitivas”. No tabuleiro da política, nem sempre vence quem planeja melhor, mas quem consegue improvisar mais rápido. Há quem chame de estratégia, outros preferem o velho remendo de última hora. Como em toda eleição, alguns movimentos parecem xeque-mate, e outros lembram apenas um xeque. No fim, prevalece a máxima das convenções: “É o que temos para hoje!...”
Decisivo
Neste ano, na corrida eleitoral de Mato Grosso do Sul, há um grupo que ninguém pode se dar ao luxo de ignorar: os eleitores com 70 anos ou mais. Segundo dados do TRE-MS, esse contingente reúne 197.950 pessoas, o equivalente a 9,775% do eleitorado estadual.
Mais
É um público experiente, atento e capaz de fazer a diferença nas urnas. Em uma eleição equilibrada, conquistar esse eleitorado poderá representar muito mais do que um bom desempenho e ser decisivo. Afinal, por falta de apenas um voto pode se perder uma eleição.
"Santinhos"
Entre os pré-candidatos às eleições deste ano há nomes que já enfrentaram problemas com a Justiça, incluindo casos que chegaram à prisão. Hoje, todos afirmam ter superado os episódios e sustentam que foram vítimas de acusações improcedentes ou de processos arquivados. Para um eleitor veterano, porém, a situação inspira ironia. Há quem diga, com ironia, que a impressão será de uma verdadeira procissão de “santinhos” de última hora.
Tentativa
O MDB optou por montar chapa de candidatos a deputado estadual mesclando nomes experientes com estreantes na política eleitoral. A estratégia busca renovar a legenda sem abrir mão de figuras tradicionais. O partido, que durante décadas comandou a Prefeitura de Campo Grande e o governo de MS, perdeu protagonismo ao longo dos anos. A concentração de poder afastou importantes lideranças e, hoje, a sigla tenta recuperar espaço no cenário político estadual.
Lição
O velho princípio de que o direito de um termina quando começa o do outro ganhou reforço na Justiça. O TJMS manteve condenação de R$ 20 mil por danos morais de um homem que ameaçou, ofendeu e chegou a agarrar um porteiro pelo colarinho dentro de hospital em Campo Grande. O trabalhador, de 76 anos, sofreu abalo psicológico, precisou de tratamento e acabou perdendo o emprego. A lição é simples: grosseria não é argumento, intimidação não é direito e valentia custa caro.
Aniversariantes
- Fernando Mansur Wendling,
- Núbia Lima,
- Paulo José Araújo Corrêa,
- Carmelita (Carmen) Corrêa Coelho Morais,
- Dr. Rudi Pellizzon,
- Adélia Maria Dias Muller Gomes,
- Carlos Gomes Rosa,
- Décio Yoshihiro Kokubu,
- Celso Cassemiro dos Santos,
- Ana Lúcia Marques dos Santos do Nascimento,
- Rudson da Rocha Medeiros,
- Marli Mitiko Sakai,
- Viviane Amendola da Motta,
- Caroline de Lima Bondan,
- Celia Silva dos Santos,
- Fabrício Ribeiro Brunet,
- Marianita Ferreira Cravo,
- Keylla de Carvalho Fontoura,
- Cheila Cristina Vendrami,
- Flávio Seiji Kawakami,
- Zélia Dupim Casado Chagas,
- Mário Márcio Orro Gonçalves,
- Ermelinda Fátima Ireno Melo,
- André Pereira Machado,
- Dr. Celso Rafael Gonçalves Codorniz,
- Élvia Antunes Moraes,
- Dra. Márcia Santana de Mello Filho,
- Dr. Emerson Marim Chaves,
- Dra. Cristiane Massunari Sato,
- Angela Maria Costa,
- Antônio de Sousa Borges,
- Tânia Terezinha Minetto,
- Maria Cristina Almeida Serra,
- Ana Carmem Gaia Monteiro,
- Darci Zine,
- Paulo da Silva Cordeiro,
- João Gerônimo do Nascimento,
- Adolfo Nis,
- João Gonçalves,
- Jane Aldenara Dias Rocha,
- Marly Vaz Silveira,
- Marley Vaz Silveira,
- Renê Jacques,
- Ana Cristina da Motta Gessi,
- Fábio Henrique Santullo,
- Manoel Correia Sobrinho,
- Alamiro Pereira dos Santos,
- Maria Angela Secco Thomé de Souza,
- Hamilton Pires Maia,
- Amilton Vieira Nobre,
- Durval de Andrade,
- Márcio Antonio de Souza Bexiga,
- Giovana Toazza Correa,
- Inês Costa de Almeida,
- Roberta Ferreira Cardoso da Silva,
- Dalanna Maria de Oliveira Cerqueira,
- Dr. Francisco Gomes Bezerra,
- Oséias de Lima,
- Coraly Cunha Souza e Silva,
- Maria Cristina Resstel Corrêa Boock,
- Tadeu Antonio Siviero,
- Gláucio Cabreira da Costa,
- Ezequiel Alves da Silva,
- Dr. Rubens Trombini Garcia,
- Arlindo Pereira de Lima,
- Wania Silva Costa de Almeida,
- Chariane Maia Espassa,
- Frederico Guilherme Freire,
- João Igino Sanches,
- Celso da Silva Moreira,
- Emerson Alexandre Hirata e Sá,
- Damaris Alves Chaves,
- Rodrigo Marcondes de Aquino,
- Tiago Patricio Stuqui,
- Flávia Braga Fragelli,
- Marcos Huelber Centurion de Matos,
- Lucienny Roberta Santana,
- Giselaine Novaes Vilas da Silva,
- Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
- Guilherme Cury Guimarães,
- Ironir Sampaio,
- Edson Massuo Mori,
- Oswaldo Badan Junior,
- Humberto Romero Flores,
- Elza Maria Chinaglia,
- Masue Miyashiro,
- Simone Aparecida Leal Buso Maia,
- Pedro Carlos Nantes,
- Liliane Cardoso de Freitas,
- Valderiza da Silva Vicente Arruda,
- Mário César Lopes Lima,
- Larissa Marques de Assis,
- Ana Maria da Silva Oliveira,
- Olívia Maia dos Santos,
- Samira Chaves Freire,
- Roberto Carlos de Lima,
- Francisco Mendes Guimarães,
- Gilda Maria Andrade Correa,
- Corina Cruz Sampaio,
- Sílvio Pereira Lopes,
- Vânia Oliveira da Costa,
- Catarina Chaves da Silva,
- Rosa Maria Almeida,
- Arnaldo dos Santos Alves.
*Colaborou Tatyane Gameiro