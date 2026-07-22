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Festa julina

Autocine UFMS reabre com "Arraiá" gratuito de dois dias

Prazo para inscrições de expositores termina amanhã (23)

Karina Varjão

Karina Varjão

22/07/2026 - 14h30
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O primeiro grande evento gratuito no Autocine UFMS após a reforma já tem data para acontecer. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o local será pauco do "Arraiá UFMS", um evento com apresentações musicais, comidas típicas, venda de artesanato, brincadeiras e sertanejo raiz. 

A proposta da Universidade é transformar o Autocine em uma vila temática inspirada no universo sertanejo, com ambientes como a Rota da Viola, Praça Gastronômica, Varanda do Sertão eo Corredor de Feira. 

Cada espaço foi planejado para proporcionar uma experiência imersiva reunindo música, culinária, artesanato e mais expressões da cultura da região. 

“Esse evento é muito esperado e representa um momento de encontro entre estudantes, servidores e a população. Ao oferecer uma programação gratuita, fortalecemos a integração, valorizamos a cultura popular e aproximamos a Universidade da sociedade por meio da música, da gastronomia, da dança e das tradições sertanejas”, afirmou a diretora de Cultura da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Rozana Valentim. 

Além das atrações culturais, a festa terá espaço para comércio de produtos de artesãos, pequenos produtores e empreendedores da economia criativa. 

Para Rozana, o evento foi pensado para ser mais que uma festa típica, mas fortalecer a relação da UFMS com a sociedade e promover um espaço de promoção de cultura e convivência. 

“Queremos que o Arraiá UFMS cresça a cada edição e se torne uma referência no calendário cultural da Universidade. Realizar essa celebração neste espaço torna o momento ainda mais especial e amplia as oportunidades de aproximação por meio da cultura”, destaca.

Inscrição para expositores

Os comerciantes que quiserem comercializar comidas, bebidas, produtos típios e artesanatos no Arraiá devem se inscrever para seleção até esta quinta-feira (23). Também está aberto o espaço para realização de jogos e brincadeiras. 

Podem participar da seleção estudantes, professores, técnicos-administrativos, aposentados da UFMS, microempreendedores individuais, empresários individuais, pessoas jurídicas, associações cooperativas e organizações da sociedade civil. 

A comercialização de doces e de brincadeiras típicas está destinada exclusivamente para atléticas, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, coletivos e outras organizações estudantis da Universidade Federal. 

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

No ato da inscrição, o interessado deverá preencher o cadastro, anexar a documentação exigida conforme a categoria de participação e enviar a Declaração de Compromisso e Responsabilidade assinada eletronicamente por meio da plataforma Gov.br.

A seleção será realizada em duas etapas: habilitação documental e análise técnica e operacional das propostas.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24 e o resultado final no dia 27 de julho. Os selecionados deverão confirmar participação até 28 de julho e participar da reunião de orientação promovida pela organização.

festa da diversidade

Karol Conká é atração principal da Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande

Maior festa da diversidade do Estado será neste sábado, a partir das 13h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande

21/07/2026 18h28

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Karol Conká será atração da Parada LGBTQIAPN+

Karol Conká será atração da Parada LGBTQIAPN+ Foto: Isabele

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A cantora curitibana Karol Conká será a principal atração da 23ª edição da Parada LGBTQIAPN+ , que será realizada neste sábado (25), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. O evento começa a partir das 13h, com entrada gratuita.

A programação da maior festa de diversisade do Estado reúne artistas locais e coletivos da cena LGBTQIAPN+ sul-mato-grossense.

Após a abertura do palco, se apresentam DJ Hytalo e a cantora Beca Rodrigues, antes da saída do trio elétrico pelas ruas da Capital. 

Na volta, o palco recebe a cantora Geórgia - Anjo Azul, e o músico Silveira.  A programação segue com set da DJ Jubba.

Encerrada a passeata, seguem no palco Ravell, Paolla, apresentações de ballroom, DJ Renê, a Crew Drag CG e o Slam Afroqueer.

O show de Karol Conká fecha a programação principal, seguido por DJ Lady Afroo até o encerramento. O trio elétrico da passeata tem à frente Gustavo Freitas e Gikka.

O evento é realizado pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS). A presidente da associação, Cris Stefany, destaca a importância da festa.

"São anos à frente deste evento que é a maior festa de celebração da nossa comunidade. Por isso, convido cada pessoa de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul para caminhar com a gente neste 25 de julho, celebrar quem somos e lembrar por que seguimos ocupando as ruas”, afirma.

Para Thallyson Perez, produtor do evento, a Parada é um dos compromissos mais importantes do calendário cultural do Estado e, neste ano, será realizada no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

“Não é por acaso que a nossa Parada acontece justamente no dia em que celebramos essa data. Ter a Karol Conká, uma mulher negra, no nosso palco principal, é um gesto de representatividade que atravessa as pautas LGBTQIAPN+ e racial ao mesmo tempo. São lutas que caminham juntas, e é isso que a Parada tem a força de mostrar", disse.


O evento é patrocinado pelo Ponto Bar, apoiado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.

No ano passado, a cantora Wanessa Camargo foi a principal atração.

Streamming

Conheça trama e inspiração de '23.000 Vidas", o novo filme da Netflix

O drama acompanha um grupo de amigos que, indignado com as constantes mortes de refugiados durante a travessia entre a África e a Europa, organiza uma campanha de financiamento coletivo para comprar um barco de resgate

21/07/2026 14h11

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Novo filme da Netflix

Novo filme da Netflix

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Após conquistar o público mundial como Jonas Kahnwald na série Dark, Louis Hofmann retorna à Netflix em um projeto inspirado em acontecimentos reais. Em 23.000 Vidas, o ator interpreta um jovem que decide abandonar a rotina para liderar uma missão humanitária em meio à crise migratória no Mar Mediterrâneo, dando origem a uma história marcada por solidariedade, coragem e controvérsias.

Dirigido por Markus Goller, o drama acompanha um grupo de amigos que, indignado com as constantes mortes de refugiados durante a travessia entre a África e a Europa, organiza uma campanha de financiamento coletivo para comprar um barco de resgate. Embora a narrativa utilize personagens ficcionais, ela é baseada na trajetória da ONG alemã Jugend Rettet, responsável por salvar cerca de 23 mil pessoas entre 2016 e 2017.

Jugend Rettet (Juventude ao Resgate) é uma organização criada em Berlim por jovens voluntários que decidiram agir diante da crise humanitária no Mediterrâneo.

Sem experiência em operações marítimas, eles arrecadaram recursos para adquirir um antigo barco pesqueiro, que foi reformado e transformado no Iuventa, embarcação destinada a localizar refugiados em situação de risco no mar. Durante pouco mais de um ano de atuação, a equipe participou de diversas missões de busca e salvamento e auxiliou aproximadamente 23 mil pessoas, número que inspirou o título do filme.

O personagem de Louis Hofmann existiu?


Apesar de a produção retratar acontecimentos reais, o protagonista Lukas, vivido por Louis Hofmann, não representa uma única pessoa.

O personagem foi criado a partir da combinação de histórias, experiências e características de diferentes integrantes da Jugend Rettet. A estratégia permitiu que o longa condensasse uma trajetória coletiva em uma narrativa centrada em um único personagem, sem perder a essência dos acontecimentos.


Envolvimento dos verdadeiros integrantes da ONG


Para tornar a produção mais fiel aos fatos, a equipe buscou trabalhar lado a lado com pessoas que participaram das missões originais.

Louis Hofmann passou por treinamentos de navegação e conviveu com antigos membros da tripulação do Iuventa antes das gravações Em entrevista ao podcast Whathefilm, o ator revelou que a experiência foi essencial para compreender a dimensão humana da história.

"Desde o início da produção, ficou claro que haveria uma colaboração estreita com os próprios membros da tripulação do Iuventa. Tive a oportunidade de conversar quase diariamente com o capitão e com o chefe da missão. Ouvir suas histórias foi uma experiência que me enriqueceu profundamente, também em nível pessoal", afirmou.

Além disso, parte dos figurantes que interpretam refugiados no longa passou por experiências semelhantes às retratadas na trama, contribuindo para uma representação mais próxima da realidade.



A apreensão do navio e a batalha na Justiça
 

Em agosto de 2017, as autoridades italianas apreenderam o navio Iuventa e acusaram integrantes da ONG de favorecer a imigração irregular e colaborar com traficantes de pessoas. Os voluntários sempre negaram as acusações, afirmando que todas as operações respeitavam o direito marítimo internacional e tinham como único objetivo salvar vidas.

O processo judicial se estendeu por cerca de sete anos. Em abril de 2024, os integrantes da organização foram absolvidos, e o caso acabou arquivado. Poucos meses depois, o navio foi devolvido à ONG, encerrando um dos episódios mais emblemáticos envolvendo organizações humanitárias que atuam no Mediterrâneo.


Elenco e duração


Com 1h52 de duração, 23.000 Vidas reúne nomes conhecidos do cinema alemão. Além de Louis Hofmann, o elenco conta com Mala Emde, Katharina Stark, Frederick Lau, Maria Dragus, Franka Potente, Corinna Harfouch e Katja Riemann.

O filme propõe uma reflexão sobre solidariedade, direitos humanos e os desafios enfrentados por organizações civis em meio a uma das maiores crises migratórias da história recente.

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