Autocine UFMS reabre com "Arraiá" gratuito de dois dias

Arraiá acontece nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a partir das 18h, no Autocine da UFMS - Divulgação

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O primeiro grande evento gratuito no Autocine UFMS após a reforma já tem data para acontecer. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o local será pauco do "Arraiá UFMS", um evento com apresentações musicais, comidas típicas, venda de artesanato, brincadeiras e sertanejo raiz.

A proposta da Universidade é transformar o Autocine em uma vila temática inspirada no universo sertanejo, com ambientes como a Rota da Viola, Praça Gastronômica, Varanda do Sertão eo Corredor de Feira.

Cada espaço foi planejado para proporcionar uma experiência imersiva reunindo música, culinária, artesanato e mais expressões da cultura da região.

“Esse evento é muito esperado e representa um momento de encontro entre estudantes, servidores e a população. Ao oferecer uma programação gratuita, fortalecemos a integração, valorizamos a cultura popular e aproximamos a Universidade da sociedade por meio da música, da gastronomia, da dança e das tradições sertanejas”, afirmou a diretora de Cultura da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Rozana Valentim.

Além das atrações culturais, a festa terá espaço para comércio de produtos de artesãos, pequenos produtores e empreendedores da economia criativa.

Para Rozana, o evento foi pensado para ser mais que uma festa típica, mas fortalecer a relação da UFMS com a sociedade e promover um espaço de promoção de cultura e convivência.

“Queremos que o Arraiá UFMS cresça a cada edição e se torne uma referência no calendário cultural da Universidade. Realizar essa celebração neste espaço torna o momento ainda mais especial e amplia as oportunidades de aproximação por meio da cultura”, destaca.

Inscrição para expositores

Os comerciantes que quiserem comercializar comidas, bebidas, produtos típios e artesanatos no Arraiá devem se inscrever para seleção até esta quinta-feira (23). Também está aberto o espaço para realização de jogos e brincadeiras.

Podem participar da seleção estudantes, professores, técnicos-administrativos, aposentados da UFMS, microempreendedores individuais, empresários individuais, pessoas jurídicas, associações cooperativas e organizações da sociedade civil.

A comercialização de doces e de brincadeiras típicas está destinada exclusivamente para atléticas, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, coletivos e outras organizações estudantis da Universidade Federal.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

No ato da inscrição, o interessado deverá preencher o cadastro, anexar a documentação exigida conforme a categoria de participação e enviar a Declaração de Compromisso e Responsabilidade assinada eletronicamente por meio da plataforma Gov.br.

A seleção será realizada em duas etapas: habilitação documental e análise técnica e operacional das propostas.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24 e o resultado final no dia 27 de julho. Os selecionados deverão confirmar participação até 28 de julho e participar da reunião de orientação promovida pela organização.