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Asilo São João Bosco comemora 103 anos com 'cabelo maluco' para idosos

Programação de aniversário também inclui atrações musicais, culturais e religiosas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/10/2026 - 11h30
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Asilo São João Bosco celebra 103 anos de história na sexta-feira (23).

Em comemoração, a casa preparou uma semana inteira repleta de atividades especiais para os protagonistas da festa: os idosos.

A programação abrange atividades recreativas, atrações musicais, oficinas, missa, atrações culturais, com diversão, cultura, convivência e aprendizado.

O objetivo é proporcionar momentos de alegria, bem-estar, descontração e interação entre os idosos.

Inclusive, uma das novidades do calendário de comemorações deste ano é o ‘cabelo maluco’ para idosos, uma ‘febre’ em escolas infantis na semana da criança.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ prometem agitar a tarde desta terça-feira (20) no local.

Confira a programação:

  • 20/10 (terça-feira), às 15h: Cabelo Maluco com os idosos
  • 21/10 (quarta-feira), às 15h: apresentação circense do Sesc Cultura MS, com o espetáculo “Gran Finalle”, do grupo Pisando Alto
  • 22/10 (quinta-feira), às 15h: oficina de cultivo com o Recanto das Ervas
  • 23/10 (sexta-feira), às 11h: celebração dos 103 anos, com idosos e funcionários, música e confraternização. Participação voluntária da dupla João Paulo e Fernando e do cantor Fernando Luna
  • 24/10 (sábado), às 9h: contação de histórias com o Sesc Cultura MS
  • 24/10 (sábado), às 16h: missa em homenagem aos 103 anos da instituição

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundado em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS). Está localizado na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de permanecer com a família ou com vínculos familiares fragilizados.

Atualmente abriga mais de 90 idosos, que precisam de cuidados contínuos. No total, mais de 1.500 idosos já foram acolhidos na instituição.

Oferece atendimento 24 horas, acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades sociais, acompanhamento pedagógico e apoio espiritual.

A missão é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa idosa, oferecendo atendimento integral nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, 44% dos recursos financeiros são oriundos do Poder Público e os outros 56% dependem da solidariedade da população.

COMO AJUDAR?

A população pode colaborar por meio de:

  • Comprando no bazar
  • Doações financeiras (pix: [email protected])
  • Destinação de parte do Imposto de Renda
  • Doação por meio da conta de energia elétrica
  • Doações de alimentos
  • Doações de produtos de higiene
  • Doações de medicamentos
  • Doações de fraldas geriátricas
  • Doações de materiais de limpeza
  • Doações de frutas
  • Trabalho voluntário
  • Visitas aos moradores

REPRESENTANTE LOCAL

Campo-grandense faz vaquinha para representar MS em 11° encontro internacional

De 31 deste mês até 2 de novembro, em Recife (PE), "Cores Femininas" chega a sua décima primeira edição com tema' Nenhuma a Menos', em combate ao aumento da violência de gênero

19/10/2026 09h00

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Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da Capital Reprodução/Acervo Pessoal

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Surpreendida pelo e-mail da organização do evento Cores Femininas, que acontece entre os dias 31 deste mês e 2 de novembro em Pernambuco, a artista campo-grandense com mais de uma década de história profissional formada em artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Erika Pedraza, busca custear sua ida até Recife para compôr a 11ª edição do evento que neste ano traz o tema: Nenhuma a Menos. 

Esse evento recebe artistas nacionais e de fora do Brasil e chega já em sua 11ª primeira edição, abordando o tema de combate ao aumento da violência de gênero no Brasil e na América Latina, que não está distante da cruel realidade sul-mato-grossense. Somente até meados de setembro, MS já havia registrado 27 feminicídios em seu território. 

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Apesar de anos de luta e resistência, até os dias de hoje os acessos ainda costumam ser mais dificultados para figuras femininas na sociedade, desde movimentos históricos que remontam os ideais impulsionados pela Revolução Francesa e o Iluminismo ainda no século 18.

Também as manifestações sociais mais contemporâneas, como o próprio grafite e demais pilares do hip hop, não deixam de evidenciar a reivindicação por diminuição das desigualdades entre povos e/ou classes.

Sobre isso, ao Correio B Pedraza destacou a importância de estar em um evento exclusivamente focado na expressão artística feminina, que chega em sua 11ª edição, o que segundo ela demonstra uma enorme resistência do movimento em manter-se diante das imposições sociais que tentam dizer principalmente às mulheres onde elas devem, ou não, estar.

“Pernambuco tem um índice alto de violência contra mulher e eventos como esse promovem união feminina e o combate à violência, quando instruem as meninas a se defenderem, a denunciar”, comenta. 

Conforme a artista campo-grandense que busca chegar ao evento em Recife, essa união se demonstra por meio justamente da escuta e do diálogo com demais mulheres e meninas, tendo em vista que, por exemplo, logo no primeiro dia de Cores Femininas é realizada uma roda de conversa e palestra dentro de uma Unidade Educacional de Internação (Unei) feminina local, além do show que encerra o último dia, feira de economia criativa, slam e mais, como bem frisa Erika.

DA CAPITAL ATÉ RECIFE

Contemplando mutirões de graffiti, música, dança, poesia, performances, oficinas, shows e ações coletivas e colaborativas, o evento disponibiliza para artistas hospedagem coletiva, alimentação, transporte para os locais de atividades, materiais básicos de pintura para uso coletivo e até área kids para mães e suas crias em algumas atividades.

Distante pouco mais de três mil quilômetros de seus destino, Pedraza precisa justamente chegar até o 11° Cores Femininas, evento que é aberto também para rappers, poetas, dancers, DJs, MCs, performers, educadoras, produtoras culturais e mais. Para não cansar em três dias de viagem, ela precisa juntar aproximadamente R$ 2,7 mil para custear a passagem.

“Está aí, na minha cara e estou passando para pedir ajuda para vocês para pagar a passagem, eles dão hospedagem e materiais, então preciso de R$ 2,7 mil. É longe, seriam quase três dias de viagem, então preciso ir de avião para não chegar muito cansada lá, e pelo menos a passagem de ida seria maravilhoso”, comenta ela. 

Professora com pós-graduação em Artes Regionais; em História da Arte Brasileira e também em Arte na Educação Infantil, a artista indica que despertou sua identidade e consciência ao integrar o Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul Raimunda Luzia de Brito.

Artista Erika Pedraza busca arrecadar R$ 2,7 mil para representar Mato Grosso do Sul em evento internacional que será realizado a mais de 3 mil km da CapitalReprodução/Acervo Pessoal

Ela viu sua arte representar cada vez mais o protesto e o empoderamento negro, em um verdadeiro trabalho de representação e responsabilidade social, com uma forte valorização da estética da mulher negra, justamente pelas dificuldades que são impostas para essa parcela da sociedade que representa quase 30% da população brasileira. 

“Um intercâmbio desses com certeza me abrirá portas, nosso MS não valoriza e não fortalece artistas de rua. Acredito firmemente que estar em ambiente diferente daqui me abrirá a mente e criará novas pontes e contatos importantes para mim e para minha carreira, além de conhecer um estado que nunca fui”, cita ela ao Correio do Estado. 

A artista, que tem seus trabalhos espalhados pela cidade, viu recentemente um edital inabilitar 100% dos seus inscritos, destacando sua visão no que diz respeito ao incentivo da arte campo-grandense, que deveria ser exemplo de como é o olhar do poder público na Capital.

Essa concorrência em questão voltava R$ 120 mil para dois projetos de muralismo, lançado no dia 28 de agosto pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) da capital sul-mato-grossense, envolvendo recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), que vêm até a Cidade Morena por meio do Ministério da Cultura.

“Falta mais investimento, este edital inabilitou 17 artistas com motivos genéricos, sem um parecer individual. Tentamos dialogar com a Fundac e levamos a assinatura da maioria dos artistas, cobrando mais respeito e transparência. Manchetes sensacionalistas não refletem a realidade de artistas profissionais da nossa cidade”, diz. 

Ela reforça o apelo para representar MS em Pernambuco. “Minha caminhada envolve militância negra e coletiva. Criei diversos coletivos, sendo o coletivo Enegrecer o mais atuante. Sou produtora, artista, arte-educadora e mãe atípica. Estou na luta por um destaque maior do que ja tenho, tentando evoluir sempre. Quero muito conseguir ir no evento no qual fui a única seleciona de MS”.

Para isso, ela disponibiliza o número de Pix para vaquinha (67992431669) que pode ser encontrado no perfil @nega_pedraza_ no Instagram.

 

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Diálogo

Oportunista que só, parlamentar nunca escondeu preferir o lado da esquerda... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (19)

19/10/2026 00h01

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Alexis de Tocqueville - escritor francês

"Estamos dormindo sobre um vulcão... os senhores
não percebem que a terra treme mais uma vez?
Sopra o vento das revoluções, a tempestade está no horizonte”.

Felpuda

O oportunista que só, parlamentar nunca escondeu preferir o lado da esquerda, demonstrando até mesmo repugnância pela direita. Entretanto, diante da queda meteórica do partido do qual fazia parte, ele não titubeou em mudar radicalmente de lado, “abraçando” um partido vinculado aos bolsonaristas, em que teve mais vantagens, com garantia de dindim para investir na campanha eleitoral, mas ficou com um pé em cada barco. Tanto é que agora o dito-cujo tem dito para quem quiser ouvir que seu voto será para o Lula. Falta de vergonha na cara é pouco, hein?!...

Oportunidade

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da escola-fazenda da Fundação Bradesco de Bodoquena, que oferece ensino gratuito e vai disponibilizar 60 vagas para ingresso no 2º ano do Ensino Fundamental em 2027. O processo é presencial e os responsáveis devem ir à escola.

Mais

Podem concorrer às vagas crianças com 7 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2027, nascidas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020. A unidade de Bodoquena funciona no modelo de internato e oferece toda a estrutura. O período de inscrição vai até 31 de outubro.

Kailani Polleto
Marina Schaeffter e Cristiani Guessi

Alerta

“Não tem vitória certa. Tem gente que se acomodou. Tem deputado que se elegeu e, no primeiro turno, levou o nome, mas agora, no segundo turno, sumiu. Então é a hora. Hoje a gente quer fazer a mudança completa”. Assim se manifestou o senador eleito Reinaldo Azambuja, ao convocar todos os prefeitos de MS para gastar as solas dos sapatos atrás de votos em favor de Flávio Bolsonaro. Toda mobilização dos prefeitos é para não deixar margem a Lula nesta reta final.

Resposta

O governador Eduardo Riedel prometeu trabalhar duro para ampliar a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em MS. O gesto de Riedel é uma resposta aos apelos do comando de campanha para ninguém cruzar os braços nesta reta final. No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 873.351 votos no Estado (58,60%) e Lula ficou com 516.855 votos (34,68%). O governador quer romper a barreira dos 60% em favor do filho de Jair.

Degrau

O salário do presidente da República é de R$ 46.366,19 brutos por mês. O valor, chamado oficialmente de subsídio, está em vigor desde de fevereiro de 2025 e permanece o mesmo em 2026. Além dele, o cargo conta com residência oficial, segurança e estrutura custeada pelo governo para o exercício das funções. E quem define isso é o Congresso Nacional, que fixa remuneração do presidente e do vice e, de quebra, a sua própria. O valor atual foi aprovado em 2022, com aumentos escalonados entre 2023 e 2025. Coincidência feliz: todos subiram de degrau juntos.

Aniversariantes

  • Bianca De Britto Maiolino,
  • Dr. João Ilgenfritz Júnior,
  • Leide Laura Nascimento De Menezes,
  • Dr. Issamir Farias Saffar,
  • Clélia Maria De Souza Corrêa Da Costa,
  • Dr. Carlos Shigueyoshi Aguni,
  • Dr. Helder Pereira De Figueiredo,
  • Sueli Antonia De Paula Oliveira,
  • Edilson Alves,
  • Lenir De Souza,
  • Gilberto Alavarge Farias,
  • Edson D’Alcantara Rodrigues Coimbra,
  • Dr. Pedro Silveira,
  • José Gilberto Garcia,
  • Vervi De Araujo Castilhos,
  • Luiz Francisco Alonso Do Nascimento,
  • Bruno Denari,
  • José Gomes Goulart,
  • Raimundo Dos Santos,
  • Dr. Sidney Antônio Margarido,
  • Jorge Fraiha,
  • Roberto Oliveira Guimarães,
  • Nalda Ferreira Gonçalves,
  • Paula Arguello Gasparin Real,
  • Isabela Lima Lunardonnunes,
  • Anita Gonçalves Dos Santos,
  • Fabiana Gomes Da Silva,
  • Eli Moraes Do Nascimento,
  • Manoel José Martins,
  • Andre Conca,
  • Luis Carlos Alves Dos Santos,
  • Pedro Roberto De Oliveira,
  • Adilson Nascimento Dos Santos,
  • Adão Ferreira Vital,
  • Cláudia Karoline Ribeiro,
  • Shirley Cardeal De Souza,
  • Carolina Corrêa,
  • Wilson Pereira Rodrigues,
  • Alberto Pires Da Silva Junior,
  • Laura Maria Rubi Falco,
  • Antônio Carlos De Queiroz,
  • Maria Amélia Barbeta,
  • Rachid Waqued Neto,
  • Ana Paula Nunes Da Cunha,
  • Fábio Lins,
  • José Carlos Bizarria,
  • Janete Goya,
  • Helena Longo De Faria,
  • Perla Lídia Gonzalez,
  • Soraya Jazbik,
  • Maria Cristina Zanoni Palmieri De Vasconcelos,
  • Nelson Fraide Nunes,
  • Maritza Silva De Salvi,
  • Paulo Eric Facin,
  • Maria De Fátima Carvalho,
  • Juliana Bufulin Lopes,
  • Pedro Alves Gonçalves,
  • Wilson Barrios,
  • Amilton Luiz De Oliveira,
  • Lourdes Paixão Recalde,
  • Miguel Amado Neto,
  • Helma Carvalho Borges,
  • Sheila Navas Nascimento,
  • Geraldo Villela De Souza Filho,
  • Fábio Henrique Sirugi Gasparoto,
  • Danilo Gayeski,
  • Maria Lúcia Monteiro,
  • Antônio Carlos Fontes,
  • Maria Auxiliadora Menezes,
  • Rodrigo Fretta Meneghel,
  • Fausto Lins,
  • Erickson Ramires Duque,
  • Isabel Serize Cardoso,
  • Reinaldo Dos Santos Monteiro,
  • Fátima Aparecida Pedroso Gonçalves,
  • José Wanderlei Engel,
  • Ieda Maria Marques De Oliveira,
  • Altair Alencar Delmondes,
  • Wisley Torales Arguelho,
  • Dr. Osvaldo Ferreira Dutra,
  • Elizabeth Guimarães Goecks,
  • Antenor José Gugelmin Neves,
  • Bruno Juzwiak De Cazaes Oliveira,
  • Antônio Camargo Junior,
  • Maria De Socorro Fragoso De Souza Diogo,
  • Simone Mercante Pereira Khalil,
  • Francisco De Souza Campos,
  • Antonio Glaucione Arrais,
  • Caio Madureira Constantino,
  • Vonivanda Barbosa De Souza,
  • Cleonice Mendonça De Almeida,
  • Ozae Glauco Da Silva,
  • Cristiano José Simões Ferreira Machado,
  • Alexei Amâncio Rocha,
  • Diego Ferraz Dávila,
  • Pedro Valdir Telles,
  • Fernando Tadeu Xavier De Oliveira,
  • Gislaine Dos Santos Pereira,
  • Inaia Cristina Lins Bueno Elias,
  • Nádia Olenski Braun,
  • Vailton Francisco De Araujo,
  • João Queiroz Baird,
  • Cleonice Gomes Da Silva,
  • Juliana Fonseca Da Silveira.

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