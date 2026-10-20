Asilo São João Bosco comemora 103 anos com 'cabelo maluco' para idosos

Asilo São João Bosco celebra 103 anos de história na sexta-feira (23).
Em comemoração, a casa preparou uma semana inteira repleta de atividades especiais para os protagonistas da festa: os idosos.
A programação abrange atividades recreativas, atrações musicais, oficinas, missa, atrações culturais, com diversão, cultura, convivência e aprendizado.
O objetivo é proporcionar momentos de alegria, bem-estar, descontração e interação entre os idosos.
Inclusive, uma das novidades do calendário de comemorações deste ano é o ‘cabelo maluco’ para idosos, uma ‘febre’ em escolas infantis na semana da criança.
Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ prometem agitar a tarde desta terça-feira (20) no local.
Confira a programação:
- 20/10 (terça-feira), às 15h: Cabelo Maluco com os idosos
- 21/10 (quarta-feira), às 15h: apresentação circense do Sesc Cultura MS, com o espetáculo “Gran Finalle”, do grupo Pisando Alto
- 22/10 (quinta-feira), às 15h: oficina de cultivo com o Recanto das Ervas
- 23/10 (sexta-feira), às 11h: celebração dos 103 anos, com idosos e funcionários, música e confraternização. Participação voluntária da dupla João Paulo e Fernando e do cantor Fernando Luna
- 24/10 (sábado), às 9h: contação de histórias com o Sesc Cultura MS
- 24/10 (sábado), às 16h: missa em homenagem aos 103 anos da instituição
ASILO SÃO JOÃO BOSCO
Asilo São João Bosco foi fundado em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS). Está localizado na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.
É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social, que não possuem condições de permanecer com a família ou com vínculos familiares fragilizados.
Atualmente abriga mais de 90 idosos, que precisam de cuidados contínuos. No total, mais de 1.500 idosos já foram acolhidos na instituição.
Oferece atendimento 24 horas, acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia, atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades sociais, acompanhamento pedagógico e apoio espiritual.
A missão é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa idosa, oferecendo atendimento integral nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual.
O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.
Atualmente, 44% dos recursos financeiros são oriundos do Poder Público e os outros 56% dependem da solidariedade da população.
COMO AJUDAR?
A população pode colaborar por meio de:
- Comprando no bazar
- Doações financeiras (pix: [email protected])
- Destinação de parte do Imposto de Renda
- Doação por meio da conta de energia elétrica
- Doações de alimentos
- Doações de produtos de higiene
- Doações de medicamentos
- Doações de fraldas geriátricas
- Doações de materiais de limpeza
- Doações de frutas
- Trabalho voluntário
- Visitas aos moradores