Confira o horóscopo de hoje 14 de janeiro de 2025. Leia o seu signo

1 – Áries: hoje você receberá uma visita especial. Pois no quintal da sua casa ou na rua do seu prédio ou no seu local de trabalho ou na sua rede social aparecerá um gato ou um cachorro procurando um lar. Caso o animal seja amigável você deverá adotar. Mas se for impossível a adoção, doe para alguém muito próximo onde você consegue ter contato.

Pois esse animal é um anjo enviado pelo universo para proteger você e sua família. Lembre-se que os cães são médiuns e os gatos são reikianos. Se você é mãe não faça tudo o que seus filhos pedem e não tenha receio de colocar disciplina. Pois nas férias escolares muitas crianças ficam travessas.

No amor, como o planeta que simboliza a terça-feira é Marte, você está livre para lutar pela pessoa amada. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: em vez de ficar se comparando aos outros, descubra os dons escondidos dentro de você. A terça é simbolizada por Marte que é o planeta que rege as lutas. Então, hoje, lute pelos seus objetivos adquirindo conhecimentos. Pois sua cabeça está aberta para adquirir conhecimentos técnicos e culturais. Se você é mãe, não se esqueça que as crianças aprendem pelos exemplos. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

3 – Gêmeos: Hoje várias ideais suas sairão do papel. Aliás, as terças-feiras são ótimas para isso. Se você é mãe, seus filhos já perceberam a sua dupla personalidade. Mas você tem todo o direito de exigir respeito. Explique aos seus filhos que você é mãe e merece respeito, independente da personalidade. Afinal terça é um ótimo dia para impor respeito. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: apesar dos problemas, hoje você estará mais disposto e agitado do que o normal. Nessa terça, se os seus filhos levantarem a voz para você, simplesmente saia do recinto e deixe os adolescentes e crianças falando sozinhos. Pois existem situações onde nem vale a pena esquentar a cabeça. Então, se a pessoa amada discutir, também tome a mesma atitude. Cor do dia: azul-celeste. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: hoje você enfrentará críticas na família ou na vizinhança ou no trabalho. Mas nem esquente com isso porque, com certeza, é inveja. No amor: não troque o certo pelo duvidoso porque poderá se arrepender. Cor do dia: laranja. Perfume: lavanda.

6 – Virgem: hoje você realizará um sonho muito planejado. Nessa terça, sua intuição estará muito aguçada, portanto, continue confiando nela. Porém um estado de doença dentro da sua família poderá se agravar. Então não se esqueça das suas orações. No amor, não corra atrás de ninguém, ao contrário: deixe a pessoa descobrir seus encantos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: não descuide da sua saúde, pois problemas voltarão a aparecer hoje. Assim, não perca tempo e marque uma consulta médica hoje mesmo. Não se esqueça de tomar água e comer vegetais. No amor: mande mensagens românticas para a pessoa amada e você se surpreenderá. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje você estará muito irritado. Então acenda um incenso do seu aroma preferido e fale para o universo sobre tudo o que você está sentindo. Nessa terça, procure não levantar a voz para ninguém, pois as consequências podem ser horríveis. Se você é mãe, as férias escolares estão deixando a sua pessoa estressada. Assim, arrume um tempo e brinque com as crianças. No amor, traição é um tema que não deve ser pensado hoje. Perfume do dia: alfazema. Cor do dia: lilás.

9 – Sagitário: você estará muito estressado hoje. Procure fazer exercícios físicos, yoga e relaxamento. Peça para a pessoa amada fazer uma massagem em você. Pois isso trará calma ao seu espírito. Fique mais tempo perto do seu jardim ou da sua horta ou ao lado dos seus vasos de flores. Pois isso é terapêutico. Perfume do dia: capim-limão. Cor do dia: verde.

10 – Capricórnio: hoje é arriscado você cair em golpes virtuais. Então não acredite em qualquer mensagem do whats e em qualquer promoção. Pois poderá entrar em sites falsos e perder dinheiro. No amor, não acredite em fofocas e muito menos em intrigas. Perfume do dia: gardênia. Cor: bordô.

11 – Aquário: hoje alguém tentará passar a perna em você no trabalho ou algum cliente tentará dar o golpe. Portanto, preste atenção. Se você é mãe, cuidado com o silêncio em excesso dos seus filhos, pois eles estão escondendo alguma coisa. Cor do dia: rosa-choque. Perfume do dia: baunilha.

12 – Peixes: hoje você pensará que está sendo esquecido por amigos e familiares. Mas isso não é verdade, pois eles estão ocupados com outros afazeres. Portanto, tire isso da cabeça. Nunca deixe o misticismo de lado, pois ele faz parte de você. Um banho com pétalas de flores fará bem a sua alma. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma de frutas.