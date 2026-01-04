Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os arcanos de número 5 no Tarô estão associados a perdas, dificuldades, conflitos e fracassos — cartas que, à primeira vista, podem parecer pouco agradáveis. O Cinco de Ouros, em especial, simboliza adversidade, escassez e provação.



Embora muitas vezes seja visto como um mau presságio, esse arcano propõe uma reflexão mais profunda: em quais áreas da sua vida você tem agido a partir de uma consciência de falta, e não do campo das possibilidades?

A pobreza não é apenas uma condição financeira; ela é, sobretudo, um estado mental profundo e persistente. Pensamentos como:

“Como vou pagar isso?”

“Se eu não der mais dinheiro para ele pela centésima vez, a culpa será minha se algo ruim acontecer?”

“Quem dera eu tivesse sorte e ganhasse na loteria.”

“Eu simplesmente não sei lidar com dinheiro.”

“Quando vou sair dessas dívidas?”

“Por que eu sou tão inútil?”

“Por que não me valorizam?”

Todos esses são exemplos de consciência de pobreza. Até mesmo pessoas ricas podem ficar presas nesse padrão mental, porque a pobreza, na verdade, não tem a ver com dinheiro, mas com autoestima.

É fundamental reconhecer que a consciência de escassez funciona como uma profecia autorrealizável. Quando você se concentra na falta, acaba atraindo ainda mais carência para a sua vida. Quanto mais você se preocupa com dinheiro e recursos, menos sente que tem. Isso cria um ciclo vicioso difícil de romper.

Você se sente confiante o suficiente para estabelecer limites com os outros? Você já teve a sensação de que o sucesso é concedido a todos, menos a você? Você é devidamente recompensado pelo trabalho que realiza? Você valoriza a si mesmo e os serviços que oferece?

Na Grécia Antiga, a deusa da pobreza chamava-se Pênia. Como os andarilhos do Cinco de Ouros, ela vagava de casa em casa até encontrar quem não tivesse limites claros. Uma vez acolhida, era difícil fazê-la partir, pois despertava culpa, obrigação e desvalor. Ela só ia embora quando o morador retomava o controle.

.O Cinco de Ouros alerta para qualquer pessoa ou situação que tente fazer você se sentir menor do que realmente é.

Ajudar os outros e estar a serviço precisa acontecer com limites. O antigo provérbio atribuído a Lao-Tsé — “Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia; ensine-o a pescar e você o alimenta por toda a vida” — traduz com clareza essa sabedoria.

Existe uma força capaz de dissolver a consciência de pobreza: a autoestima. Quando você se percebe inteligente, capaz, competente e confiante, passa a reconhecer o próprio valor. Quem sabe o quanto vale não abre espaço para a escassez mental.



Pessoas com autoestima sólida não se tornam alvo de indivíduos inescrupulosos — afinal, manipuladores agem como predadores, sempre em busca do elo mais frágil. Por isso, este é um momento de estabelecer limites claros e firmes.

Reconheça o seu valor e pare de se doar quando já estiver esgotado. Estabeleça limites com pessoas excessivamente dependentes, aprenda a se defender e direcione sua ajuda apenas a quem também está disposto a se ajudar. Ao mesmo tempo, busque as melhores oportunidades para você, lembrando que cuidar de si é essencial para seguir adiante com equilíbrio.

Passadas as festas, somos chamados a encarar a realidade: o calendário muda, mas os desafios permanecem. Quando o Cinco de Ouros aparece como carta regente, ele indica um período de instabilidade, insegurança e, muitas vezes, sensação de exclusão, tornando sua presença particularmente desconfortável — ainda mais na segunda semana do ano, quando a esperança costuma falar mais alto.

Para muitos, isso se manifesta de forma concreta: as contas do fim de ano chegam, trazendo o peso de presentes, celebrações e viagens que precisam ser equilibrados. Nem sempre, porém, essa perda é material; ainda assim, por se tratar do naipe de Ouros, questões financeiras costumam ocupar o centro da experiência, mesmo quando outros desafios também surgem.

Lembre-se: você não é a única pessoa enfrentando dificuldades, e isso não define quem você é. Se você tem recusado ajuda de amigos ou familiares, o surgimento dessa carta indica que chegou a hora de permitir que outros se aproximem. Eles querem o seu bem e sabem que você faria o mesmo por eles se os papéis estivessem invertidos.



É para isso que servem os laços verdadeiros: apoiar nos bons e maus momentos. Essa interpretação também funciona ao contrário — se você conhece alguém passando por dificuldades, talvez esteja em posição de ajudar. A pessoa pode estar orgulhosa demais para pedir, então cabe a você fazer um gesto, sem parecer caridade.

O Cinco de Ouros pode indicar os desafios de assumir responsabilidades parentais sozinho, especialmente no campo financeiro e emocional. Em casos que envolvem cuidados especiais, a carta aponta para o desgaste e as preocupações constantes, mas também convida à busca de apoio, acolhimento e soluções possíveis.

Embora não existam dados oficiais que indiquem um aumento de separações especificamente no período de festas, observam-se picos em dezembro. Não é à toa que janeiro é conhecido como o “mês do divórcio”. E, sem dúvida, isso pode acarretar um impacto financeiro significativo.



A adaptação a um novo padrão de vida pode ser desafiadora, exigindo mais planejamento, organização e escolhas conscientes. Esse período pede ajuste de expectativas, redefinição de hábitos e fortalecimento emocional, especialmente diante das transformações nas rotinas e nas relações.

Cada pessoa tem sua própria percepção do que significa pobreza ou escassez. Por isso, a cena da carta pode representar tanto uma privação severa quanto apenas a necessidade de apertar o cinto. Se você estava acostumado a sempre “ter e obter”, qualquer restrição parecerá extrema.



Reduzir viagens, abrir mão de luxos, mudar para um apartamento menor, vender um carro ou fazer o próprio trabalho doméstico pode ser a sua definição de tempos difíceis. Sem os bens aos quais estava habituado, você pode se sentir empobrecido e sem brilho.

Se você sente que está ‘na pior’, talvez esteja associando a própria felicidade apenas ao dinheiro e às posses. O Cinco de Ouros indica que uma transformação espiritual profunda pode ser necessária, assim como a compreensão de que dinheiro não é tudo — e definitivamente não garante felicidade.



É preciso avaliar de onde vem a verdadeira sensação de carência. Olhar além da própria realidade imediata pode ajudar a entender o que é, de fato, pobreza. Muitas pessoas considerariam uma grande sorte ter sequer uma parte do que você possui.

Essa carta também funciona como um alerta para a saúde. Pode indicar negligência com o próprio corpo, cansaço extremo, alimentação inadequada ou falta de descanso. Algumas condições tendem a se prolongar, ou você pode estar dedicando muita energia ao cuidado de alguém.



O conselho é claro: desacelere, respeite seus limites e priorize o autocuidado. Pequenas mudanças na rotina — como repouso, atenção aos sinais do corpo e busca por apoio — podem fazer uma grande diferença. Afinal, a saúde é a verdadeira riqueza; sem ela, nada mais se sustenta.

O Cinco de Ouros pode refletir um estado mental — e não necessariamente a realidade objetiva — no qual a pessoa passa a se colocar no papel de vítima das circunstâncias. Nos tempos atuais, o discurso coletivo frequentemente alimenta o medo e a sensação de escassez, e é importante cuidar para que essa narrativa não se instale e domine o nosso psicológico.

É uma carta que coloca a vida sob exame e aponta para lições difíceis, porém necessárias. Não se deixe abater pelas circunstâncias; busque caminhos para se reerguer. As dificuldades são passageiras e, com esforço, trabalho consistente e uma mudança de atitude, é possível atravessar o momento desafiador e reencontrar o chão. “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”!

Amor

Em relacionamentos, o Cinco de Ouros indica uma fase de insegurança ou distanciamento emocional. Em alguns casos, um dos parceiros se afasta, levando o outro a sentimentos de rejeição ou abandono — muitas vezes por meio do ghosting, quando a comunicação é cortada de forma abrupta e sem explicações.

Em vínculos sólidos, esse momento atua como um teste decisivo. Torna-se necessário avaliar e decidir o que precisa ser transformado ou deixado para trás para que o relacionamento não se fragilize. O diálogo, nesse processo, é fundamental.

Para quem está só, a carta fala de cansaço emocional e necessidade de recolhimento, preparando o terreno para conexões mais autênticas.

Trabalho

No campo profissional, o Cinco de Ouros sugere um período de instabilidade e ajustes, que pode envolver desafios financeiros ou mudanças no status profissional. A carta aponta para a necessidade de adaptação diante de alterações em benefícios, segurança ou reconhecimento no ambiente de trabalho.

Esse cenário pode afetar o bem-estar emocional, mas a carta também convida à revisão de prioridades e à abertura para novos caminhos. Em muitos casos, esse momento funciona como o impulso necessário para deixar um espaço que já não reconhece seu valor e buscar outro que ofereça mais crescimento e satisfação.

Finanças

O Cinco de Ouros aponta para um período de maior atenção às finanças, em que o dinheiro pode ficar mais curto e o orçamento pede cuidado, pois você pode ter algum tipo de prejuízo. Mais do que falar de perdas, essa carta destaca a importância da contenção, do planejamento e, sobretudo, da humildade para pedir ajuda quando necessário. Buscar apoio em pessoas de confiança ou recursos disponíveis não é fraqueza — é parte do processo.

Encontrando força na dificuldade

Nesta semana, esteja atento às situações que surgirem e, principalmente, à forma como você reage a elas. Embora não possamos controlar os acontecimentos externos, a maneira como os processamos e lidamos com eles está, sim, ao nosso alcance — mesmo quando não parece.

Há momentos em que a vida nos confronta com situações que despertam a pergunta: “por quê?” O sentido por trás do desafio nem sempre se revela de imediato, e podemos sentir que estamos lutando constantemente contra forças fora do nosso controle.

O Cinco de Ouros traz instabilidade — e isso é sempre desconfortável. Mas é justamente nos períodos de dificuldade que ocorre grande parte do nosso crescimento. Sem luta, não há evolução. Mesmo que não compreendamos agora por que certas coisas acontecem, é nos momentos mais desconfortáveis que nascem a resiliência e a perseverança.

Lembre-se, ao longo desta semana, de buscar apoio quando estiver difícil e de confiar que essa fase também vai passar. Qualquer desconforto atual é temporário, e a sabedoria adquirida nesse processo está preparando você para o próximo capítulo — um capítulo em que você será mais forte do que antes.

Não seja duro consigo nem se diminua. Se houve rejeição ou se você errou a ponto de cair numa armadilha, perdoe-se com rapidez e extraia o aprendizado da experiência. E, se for preciso se afastar e passar um tempo só, lembre-se: isso não precisa ser o fim do mundo — pode ser apenas um recomeço.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão