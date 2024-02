Astrologia B+: A energia do Tarô entre 26 de fevereiro a 02 de março

teatro com bate-papo

Identidade sem trânsito

Com duas apresentações do espetáculo teatral “Uma Moça da Cidade”, do diretor Anderson Bosh, na sexta-feira e no sábado, o Grupo UBU anunciou o lançamento do que chama de ambicioso projeto cultural, o UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito. As apresentações foram realizadas no espaço teatral Fulano Di Tal (Rua Rui Barbosa, 3.099, Centro), com entrada franca.

UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito é um projeto cultural com financiamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte), que tem em seu desenho um objetivo de intervenção social e pedagógica: abordar questões cruciais de identidade de gênero, negritude e cultura popular por meio da arte e do diálogo dentro de comunidades indígenas e quilombolas e no ambiente escolar.

“Ao todo, serão 11 meses de trabalho em um projeto que tem essa ideia de colocar a pauta da identidade de gênero, da negritude e da cultura popular no foco dos trabalhos. De fevereiro a dezembro, teremos uma média mensal de duas apresentações teatrais e rodas de conversa com o público”, explica o diretor Anderson Bosh.

“Tudo para que haja troca de experiência, esclarecimento de dúvidas, a fim de ampliar a compreensão sobre transexualidade, empregabilidade de pessoas da comunidade LGBTQIPAN+, manifestação de gênero, teatro, arte, cultura popular e tantos outros temas existentes no projeto”, afirma Bosh.

O projeto também tem um viés, por meio dos conteúdos programados que pretende executar, relacionado ao mercado de trabalho e às estratégias práticas de inclusão.

Um exemplo é a convocação que o grupo abriu antes de partir para a turnê – uma chamada pública para contratação e bolsas de estudos com foco em profissionais e alunos LGBTQIPAN+. Os aprovados vão a compor equipe técnica que dará corpo ao trabalho e levarão arte até as comunidades.

“HOJE TENHO PROFISSÃO”

Selecionada para a área de produção-executiva, Bruna Riquelme, artista e mulher trans, é uma das bolsistas que não veem a hora de colocar o pé na estrada para trabalhar na execução de toda a programação.

“Conhecimento nunca é demais. Sou empreendedora, costuro, já fui do Carnaval e estar no meio cultural sempre foi algo que me encantou, então, estar junto de artistas incríveis dá um gás e sei que, com isso, virão novas oportunidades”, afirma a artista.

Ela vê a questão da inclusão no mercado de trabalho para a comunidade LGBTQIPAN+ como “algo obrigatório porque mulheres trans são colocadas em postos de trabalho sem preparo e, por vezes, em empresas sem capacitação para recebê-las”, explica.

Bruna diz que o empreendedorismo é a melhor solução para pessoas que tanto foram excluídas da sociedade. “E projetos sociais que incluem pessoas LGBT são de extrema utilidade. Já participei de quatro projetos e, graças a eles, hoje tenho profissão”, diz a artista.

FAZER A DIFERENÇA

A ideia do UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito é justamente essa: fazer diferença na sociedade e na vida das pessoas ao colocar a pauta de identidade de gênero no debate, bem como promover a democratização do acesso à cultura e o combate ao preconceito e à homofobia.

Durante um período de 11 meses, o Grupo UBU realizará uma série de atividades, incluindo dois espetáculos teatrais e oficinas direcionadas aos professores, com foco na cultura popular brasileira, técnicas teatrais, arte, protagonismo negro, etc. A trupe percorrerá não apenas Campo Grande e região, mas estenderá o roteiro de visitas a comunidades indígenas e quilombolas.

Com uma abordagem multifacetada, o projeto UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito visa não apenas informar, mas também inspirar reflexões e transformações positivas. Ao usar a linguagem artística como ferramenta, o grupo de teatro pretende criar um espaço seguro e acolhedor para explorar questões complexas e promover o respeito pela diversidade e pelas pessoas.

PARA TRÊS MIL PESSOAS

A estimativa é de que o projeto atinja cerca de três mil pessoas até dezembro, sendo duas apresentações mensais de teatro com os espetáculos “Uma Moça da Cidade” e “Pelega e Porca Prenha – Episódio: Na Mata do Pequi”. Já os locais e datas das apresentações serão definidos conforme a disponibilidade de agenda das comunidades e instituições de ensino.

“Estamos empolgados por lançar este projeto único, que visa promover um diálogo aberto e inclusivo sobre identidade, cultura, negritude e diversidade. Do Centro-Oeste, apenas o UBU foi selecionado para essa chamada pública da Funarte”, explica o multiartista Anderson Bosh, diretor do Grupo UBU.

“É gratificante poder colocar dois espetáculos em circulação enquanto produtos culturais bem avaliados. Trabalhos que serão entregues à sociedade com apoio do Ministério da Cultura [Minc] e que têm no seu escopo a abertura de vagas de trabalho e renda à comunidade LGBTQIPAN+”, afirma.

UBU Trans Erê – Identidades em Trânsito é uma iniciativa que busca transcender fronteiras físicas e mentais, convidando todos a se envolverem em conversas significativas e a se unirem na jornada rumo a uma sociedade mais igualitária. Realizado pelo Grupo UBU, o projeto conta com financiamento da (Funarte)e do Ministério da Cultura (Minc), do governo federal.