Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Augusto Cury palestra sobre "intoxicação digital" em Campo Grande

Com ingressos à venda, a arrecadação será revertida ao Hospital São Julião; saiba mais

Laura Brasil

09/12/2025 - 16h54
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O médico psiquiatra e autor de vários livros, Augusto Cury, realiza a palestra “Gestão da Emoção na Era da Intoxicação Digital”, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Com pesquisas apontando que a geração atual é a mais solitária em um mundo cada vez mais conectado, Augusto Cury traz seu olhar sobre o tema em um momento em que as pessoas estão cada vez mais presas às telas.

O evento será no dia 15 de maio de 2026, às 19h, no Bosque Expo. Toda a arrecadação da venda dos ingressos será destinada à Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, que gerencia o Hospital São Julião.

Os recursos irão fortalecer a missão centenária de reabilitar vidas e ampliar o cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A abertura do evento contará com a apresentação da Sinfônica de Campo Grande e da Orquestra Indígena, de prestígio internacional, sob regência e direção musical do maestro Eduardo Martinelli.

“O espetáculo promete emocionar o público ao unir tradição cultural e excelência artística em uma apresentação memorável”, pontuou o presidente da instituição, Carlos Melke.

Saiba onde comprar os ingressos

Os interessados devem acessar o site do Hospital São Julião por meio do link:
https://saojuliao.org.br/

Quem é Augusto Cury?

Augusto Cury é psiquiatra, pesquisador e escritor, sendo considerado um dos autores mais lidos do Brasil. Com mais de 50 obras publicadas em 70 países, ele se tornou uma referência mundial em educação emocional e qualidade de vida.

Criador da Teoria da Inteligência Multifocal, seus livros já venderam mais de 25 milhões de exemplares.

Missão

O Hospital São Julião tem, em sua essência, a missão de cuidar de pessoas com responsabilidade social e compromisso humano. Cada pessoa que participar deste evento contribui diretamente para que o São Julião siga transformando vidas com dedicação, acolhimento e excelência.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Nos meios políticos, é comentadíssima a situação do prefeito de cidade do... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (9)

09/12/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Honoré de Balzac - escritor francês

A chave de todas as ciências é inegavelmente o ponto de interrogação”.

Felpuda

Nos meios políticos, é comentadíssima a situação do prefeito de cidade do interior de MS que teria se tornado “vaquinha de presépio” porque, segundo dizem, a maioria do seu secretariado foi “nomeado” por certo político que também estaria mandando e desmandando na administração, movendo as peças no tabuleiro dos seus interesses. Para piorar a situação, alguns do time do primeiro escalão andaram se utilizando do cargo para beneficiar as próprias empresas e deram com os burros n’água. Afe!

Sonho meu...

Com o PSDB caminhando para a extinção, um dos caminhos para o deputado federal Geraldo Resende seria o Partido Verde (PV), que tem viés de esquerda e apoia o governo petista de Lula.

Mais

O parlamentar iniciou a vida pública como vereador tucano em Dourados e, posteriormente, foi eleito deputado estadual já no PPS, hoje Cidadania. Voltou ao ninho e quer comandá-lo. Mas...

Diálogo

A brasileira Flávia Lucilio nasceu em Itápolis, interior de São Paulo, e desde 2016 atua na aviação nos Emirados Árabes. Ela é uma dos pilotos que comandam o A380, com capacidade para quase 500 passageiros. “Voar no A380 era um sonho. É uma aeronave incrível, não apenas pelo tamanho, mas pelos novos conceitos de conforto e eficiência que ela trouxe ao transporte aéreo. Voar um A380 é uma experiência única, tanto para o piloto quanto para o passageiro”, afirma. Depois de um tempo trabalhando na aviação brasileira, Flávia teve a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, que sempre foram seu objetivo profissional.

DiálogoLoreta Zardo e Dr. Wilson Luiz Maksoud

 

DiálogoReinaldo Lourenço

Rumo

Com o nome do senador Flávio posto como escolhido pelo pai Jair Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026, o ex-governador Reinaldo Azambuja passa a ser o representante do clã em MS, na qualidade de presidente estadual da sigla. Já o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, do PP, integrantes da centro-direita, terão, com seu grupo, Flávio como candidato. Com isso, os mais “extremistas” ficam com discurso esvaziado.

Parceria

O fato é que, até então, os integrantes do chamado bolsonarismo raiz vinham se contrapondo aos demais nomes que não o de Bolsonaro, crendo na anistia, ou de quem ele indicasse e que seguisse a linha conservadora. Como o filho foi o “ungido”, todo o grupo terá que trabalhar por ele, que, por sua vez, deverá manter o que foi acertado com Jair Bolsonaro. Até porque vai precisar de toda a força política de Azambuja, de Tereza Cristina e do governador Riedel no eleitorado de MS.

Na lista

Hoje, às 9h, o deputado federal Marcos Pollon (PL) presta esclarecimentos ao Conselho de Ética com seus colegas Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), todos acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do plenário, no início de agosto. Pessoas indicadas por eles e pelo relator, Moses Rodrigues (União Brasil-CE), também estão na lista para serem ouvidas.

ANIVERSARIANTES

Elizabeth Pinheiro Mariano,
Roberto Rech,
Darci Jarson Escobar,
Abdalla Jallad,
Raphael Morilhas Corrêa da Costa, 
André Luis Carvalho de Souza,
Carlos Ricartes de Oliveira,
Marcus Vinicius Carvalho de Souza,
Idmilson Rodrigues de Almeida,
Sebastião Lima Bitencourt,
Osvaldo Ramos da Silva,
Luiz Ednaldo Gonçalves Junior,
Cristiano Yonamine,
Tiago Bana Franco,
Daniel Peres da Silva,
Carlos César Batista,
Iriangela Cristina Diniz,
Dair Orro (Dadá),
Rodney Ferreira de Souza,
André de Almeida,
Rosemari Conceição Fernandes Gamarra Lino,
Dayane Ernestine Rosse,
Regina Colagrossi Paes Barbosa, 
Dra. Rosa Kiyoko Ozaki, 
William Maksoud Neto, 
Letícia Rocha Novaes,
Neuza Graziano Russo,
Dr. José Mendes de Carvalho Filho,
Ludmila Flores,
Assis Diniz do Carmo,
Danuta Walessa Goularte Adorno de Assunção,
Isabelle Monteiro Portilho,
Olívia Garcia de Rezende,
Carlos Oliva,
Maria Auxiliadora Falco de Oliveira,
Angélica Guedes de Oliveira Mattos,
Affonso Giugni,
Fernando Monteiro Velasquez,
Sandra Maria Ojeda,
Carlos Eduardo Gomes Figueiredo,
Deise Neitzke Müller,
Gilvane Bezerra da Silva Dias,
Jôni Vieira Coutinho,
Kátia Maria Garicoix Recalde, 
Dr. Marcos Shiguemi Tiba, 
Kaline Rubia da Silva,
Alex Pereira de Andrade,
Leonel Rezende Moura,
Marcel Martins Costa,
Reynaldo Diniz Pereira Neto,
Cristiano Cliter Canova,
Augusto César Pinto de Oliveira,
Maria Helena Pereira de Souza Veras,
Daniela Oliveira Leite,
Adriana Aparecida Diego,
Maria Nadir Benatto Maschion,
Deair Rezende Marques,
Liliane Horta de Souza,
Elaina Rocha Zeola,
Dagmar Rezende Ferreira,
Ana Carolina da Silva,
Cirilo Pinto Gomes,
Glória Maria Vaz Leal,
Henoch de Santana,
Valdenice Cardoso de Oliveira,
Adriana Guglieri Caporal, 
Maria Helena Pettengill Fernandes, 
Marco Antônio Delamanha,
Dr. Elizio Franco Júnior,
Herminia Scorpioni Neves,
Glaucekerlen Bogarim Godoi, 
Zanildo Dias do Vale,
Albino Carlos Fernandes de Oliveira,
Marcus Vinicius Leite,
Roberto Tamaki Sato,
Ubirajara Souto Maior,
Giroldo Barbosa Alves,
Célio Moraes dos Santos,
Marinês Simioli,
Lincoln Fonseca da Silva,
Ivana Assad Vilamaior,
Joel do Nascimento,
Mário José de Souza Oliveira,
Olimpia Duarte, 
Nahin Teodoro da Costa Abdalla,
Osvaldo Kazuo Makino, 
João Paulo Santos Azambuja, 
Janaína Marques,
Dra. Gislayne Budib Poleto, 
Marlene Aparecida Carrenho,
Edmir Abelha Figueiredo de Moraes,
Jonas Trindade,
Gilmar Cavalheiro de Souza,
Hélio de Souza Filho,
Ketilei Costa de Freitas,
Renato Diego dos Reis Vieira,
Sidney Assis Firmino,
Maria de Lourdes Pombo da Cruz,
Cileanes Viacek, 
Elizangela Martins Biazotti dos Santos,
Luciana Tieko Kawaminami Lopez,
Dr. Alfredo Nunes Netto, 
João Martins, 
Maria Felícia Godoy Gonzalez,
Geraldo Barbosa,
Luis Carlos Vieira

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Kleber Mendonça celebra 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro

O Agente Secreto tornou-se o filme brasileiro falado em português mais indicado da história do Globo de Ouro

08/12/2025 21h00

Compartilhar
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de O Agente Secreto

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de O Agente Secreto Victor Jucá

Continue Lendo...

O Agente Secreto conquistou três indicações ao Globo de Ouro, nesta segunda-feira, 8. No X (antigo Twitter), o diretor Kleber Mendonça Filho agradeceu às mensagens e à equipe do longa, que concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu ele.

O diretor também agradeceu às mensagens de carinho pelas indicações e brincou que seu celular está "parecendo uma árvore de Natal".

Recorde

O Agente Secreto tornou-se o filme brasileiro falado em português mais indicado da história do Globo de Ouro. O Beijo da Mulher Aranha, dirigido por Hector Babenco em 1985 e que é uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, teve quatro indicações no Globo de Ouro de 1986 - Melhor Filme de Drama, Melhor Atriz Coadjuvante, para Sônia Braga, e duas em Melhor Ator em Drama, para William Hurt e para Raul Julia. O longa, porém, é totalmente falado em inglês, o que faz com que muitos não o considerem como um filme brasileiro.

Quem concorre com O Agente Secreto

Melhor Filme de Drama

- Frankenstein

- Hamnet

- Foi Apenas um Acidente

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Pecadores

Melhor Ator em Filme de Drama

- Joel Edgerton (Sonhos de Trem)

- Oscar Isaac (Frankenstein)

- Dwayne Johnson (Coração de Lutador)

- Michael B. Jordan (Pecadores)

- Wagner Moura (O Agente Secreto)

- Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

- Foi Apenas um Acidente

- Sem Outra Chance

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Sirat

- A Voz de Hind Rajab

Sobre o longa

O filme de Kleber Mendonça que está em cartaz nos cinemas e tem recebido críticas positivas no Brasil e no exterior retrata a história de Marcelo (Wagner Moura), que chega ao Recife em uma tentativa de escapar de seu passado e se reconectar com seu filho. Ele, porém, se vê mergulhado em um clima de insegurança e desconfianças - tal qual o espectador, que durante as 2h40 do filme é transportado para o Brasil de 1977, em plena ditadura militar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 22 horas

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

4

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 1 dia

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)