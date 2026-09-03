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Saúde integrativa

Autocuidado vai além do espelho e une saúde, beleza e bem-estar em encontro

Evento Além da Aparência, promovido pela nutricionista Luanna Caramalac, reuniu profissionais de diferentes áreas para discutir a relação entre alimentação, estética, imagem, autoestima e qualidade de vida

Mariana Piell

Mariana Piell

03/09/2026 - 08h30
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Promovido pela nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac no Dia do Nutricionista, que foi celebrado nesta segunda-feira, o evento Além da Aparência reuniu cerca de 30 mulheres no Instituto LCM, no The Place Corporate, e marcou também os cinco anos de atuação da instituição na Capital.

A proposta do encontro foi discutir uma mudança percebida em diferentes áreas relacionadas à beleza: a procura crescente por resultados mais naturais, individualizados e menos associados à transformação radical da aparência.

No talk, porém, a conversa foi além dos procedimentos estéticos e trouxe uma reflexão sobre aquilo que sustenta a imagem que aparece externamente.

“Estamos vivendo um momento em que as pessoas buscam cada vez mais o cuidado de dentro para fora”, resumiu Luanna durante a abertura da conversa.

Para a nutricionista, a alimentação não deve ser compreendida apenas como uma ferramenta para emagrecer ou modificar o corpo. Sua atuação profissional parte de uma visão mais ampla, que considera a relação entre nutrição, prevenção, qualidade de vida e as necessidades individuais de cada paciente.

MAIS DO QUE DIETA

Ao celebrar cinco anos do Instituto LCM, Luanna também compartilhou parte de sua trajetória pessoal e profissional. A nutricionista afirmou que sua compreensão sobre saúde ultrapassa a ideia de prescrever dietas ou estabelecer regras universais de alimentação.

“É a nutrição que eu acredito, que não é só uma nutrição de fazer uma dieta. É de fato ir à causa, à raiz do problema do paciente, tratar o todo”, afirmou.

Segundo ela, cada pessoa possui uma rotina, um histórico e necessidades, o que exige acompanhamento individualizado. Essa perspectiva busca afastar soluções imediatistas e aproximar o cuidado de hábitos que possam ser sustentados ao longo do tempo.

A ideia central do evento foi justamente mostrar que saúde e aparência não precisam ser tratadas como assuntos completamente separados.

Alterações na pele, no cabelo e no corpo podem levar pessoas a buscar respostas exclusivamente em produtos ou procedimentos, quando outros fatores relacionados à saúde também merecem a atenção.

Essa integração foi um dos principais pontos discutidos pelas convidadas.

BELEZA ALÉM DO ESPELHO

A empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas Thielly Prado levou ao encontro a experiência de quem acompanha diariamente mulheres em busca de mudanças na imagem.

Para ela, a transformação observada nos últimos anos vai além da procura por determinados procedimentos. Muitas clientes passaram a buscar espaços de cuidado, pausa e acolhimento.

Thielly relacionou essa mudança ao período da pandemia, quando muitas pessoas foram obrigadas a desacelerar e passaram mais tempo dentro de casa.

“Depois da pandemia, eu vi o quanto as pessoas já não estavam mais buscando somente [fazer] uma sobrancelha, uma escova ou um pé e mão. Todo mundo começou a buscar essa paz”, afirmou.

Segundo ela, o contato cotidiano com mulheres também permite perceber como questões aparentemente relacionadas à estética podem estar conectadas a outras dimensões da vida.

“Não é só sobrancelha, não é só botox, não é só harmonização. É um todo”, disse.

A profissional ressaltou que sinais percebidos externamente podem despertar dúvidas sobre alimentação, rotina e acompanhamento de saúde.

A intenção, segundo ela, não é transformar a aparência em um diagnóstico, mas compreender que o autocuidado pode exigir uma rede de profissionais e diferentes formas de atenção.

Da esquerda para a direita: Thielly Prado, empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas; Natália Morota, biomédica especializada em harmonização facial e rejuvenescimento; Anna Paula Abreu, cerimonialista que conduziu o evento; Luanna Caramalac, nutricionista funcional e integrativa; e a médica Viviane Orro - Foto: Divulgação

CEREJA DO BOLO

A biomédica Natália Morota, especializada em harmonização facial e rejuvenescimento, também defendeu uma abordagem que não coloque os procedimentos estéticos como única resposta para a busca por autoestima.

Com 16 anos de atuação na área da beleza, ela afirmou que passou a compreender a estética de forma diferente ao perceber o impacto que a relação de uma pessoa com a própria imagem pode ter em outras áreas da vida.

“Quando a gente transforma uma mulher, a vida dela inteira muda. Como a gente se vê, a gente começa a se comportar de outra forma”, afirmou.

Ao mesmo tempo, Natália destacou que intervenções externas não substituem os cuidados básicos relacionados à saúde.

Para ela, alimentação adequada, atividade física e acompanhamento profissional fazem parte de uma estrutura que sustenta os resultados buscados também na estética.

“Não adianta fazer um estímulo de colágeno se a paciente não tem nutrientes suficientes para sustentar aquilo. A estética é a cereja do bolo”, comparou.

A fala também trouxe um alerta sobre a procura por soluções rápidas para emagrecimento ou transformação corporal sem o acompanhamento adequado. A popularização de medicamentos e procedimentos não elimina, segundo as participantes, a necessidade de avaliação individual e orientação profissional.

IMAGEM QUE VESTE

A influenciadora e empresária de moda Bruna Gonçalves acrescentou ao debate a relação entre vestuário, identidade e autoestima.

Para ela, a imagem é importante na maneira como uma pessoa se apresenta ao mundo, mas não é suficiente para definir quem ela é.

“A beleza faz sentido a partir da imagem que a gente entrega quando chega a um lugar, mas quem permanece é a nossa essência”, afirmou.

Bruna relacionou o cuidado com a aparência à capacidade de reconhecer a identidade. Vestir uma roupa e se sentir bem, segundo ela, pode ser uma forma de reconhecer qualidades que já existem, e não necessariamente criar uma nova versão de si mesma.

Em sua fala, contou que momentos difíceis de sua vida também mudaram sua maneira de enxergar o autocuidado.

“A beleza externa, como eu cuido de mim por fora, me ajudou muito. Porque a beleza externa também pode refletir aquilo que está interno”, disse.

Para a empresária, a forma como uma mulher ocupa os espaços, se relaciona com outras pessoas e constrói sua presença também faz parte daquilo que pode ser entendido como beleza.

SAÚDE VEM ANTES

A médica Viviane Orro trouxe para a conversa sua experiência de mudança profissional. Atuante anteriormente na terapia intensiva e na nefrologia, ela decidiu, após a pandemia e um período de sobrecarga, fazer uma transição para a área da medicina estética e dos procedimentos faciais.

A mudança, segundo ela, também foi motivada pela necessidade de buscar mais qualidade de vida. Durante a pandemia, Viviane esteve na linha de frente da assistência médica e afirmou que o período modificou profundamente sua relação com o trabalho e com o cuidado pessoal.

“Eu precisava ter mais tempo com a minha família e mais tempo para cuidar de mim”, contou.

Na nova área de atuação, porém, ela disse ter levado consigo uma percepção construída durante os anos em que trabalhou com pacientes em situações graves: a importância de um organismo saudável e adequadamente acompanhado.

“A profissão da nutricionista é muito mais importante do que as pessoas têm exata noção. Se a gente tem um corpo nutrido, um corpo saudável, a nossa expectativa de vida muda, o nosso humor muda, a nossa energia muda”, afirmou.

Mesmo trabalhando atualmente com estética, Viviane defendeu que os procedimentos devem ocupar um lugar complementar no cuidado. “A beleza é segundo plano. A estética é segundo plano”, disse.

Para a médica, o ponto de partida precisa ser a saúde e a capacidade de uma pessoa de reconhecer a autoimagem sem transformar cada característica natural em um problema a ser corrigido. “Ela tem que olhar no espelho e falar: ‘Eu sou linda. Essas rugas são a minha história’”, afirmou.

Diálogo

Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (02)

02/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Renato Cristiano Lima Barreto - escritor brasileiro

"A roda gigante e a gangorra são dois objetos que definem bem a vida. Se você não tem firmeza, serenidade e humildade na parte de baixo, dificilmente saberá lidar com as alturas!”

FELPUDA

Nesta campanha eleitoral, o deputado Coronel David (PL) tem usado as redes sociais para apontar contradições e problemas que identifica no governo Lula. Bolsonarista convicto, ele procura ir além do discurso político, respaldando suas críticas com notícias publicadas por jornais e sites de diferentes linhas editoriais. Candidato à reeleição, David parece ter escolhido seu campo de batalha e não economiza munição. Como um cavaleiro de antigas cruzadas, ele veste a armadura eleitoral, empunha a clava e parte para o confronto. Ao PT , sobra o desafio de responder com fatos e sem retóricas.

Diálogo

Na mira

Vereadores de Campo Grande aprovaram projeto que endurece a punição para quem compra, armazena, transporta ou comercializa materiais metálicos sem comprovação de origem. A multa chega a R$ 30 mil quando o material tiver sido furtado de bens públicos.

Mais

A medida mira especialmente o comércio irregular de fios e cabos, responsável por prejuízos e interrupções de serviços essenciais. A proposta também impede que ferros-velhos funcionem 24 horas, justamente para dificultar a venda de cobre furtado durante a madrugada.

DiálogoLucimar Lescano e Marcelo Lescano - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoGabriel Rosa, Karol Suguikawa e Nichola Oher - Foto: André Ligeiro

Placar

Enquanto o eleitor ainda está começando a olhar para a campanha, os partidos já trabalham com seus próprios placares internos. Pesquisas e avaliações são usadas para acompanhar o cenário eleitoral, mas não garantem o resultado das urnas. Como política também vive de expectativa, há quem faça conta antes mesmo de a urna abrir. O problema é que, na eleição, o único placar oficialmente válido aparece só depois da votação.

Sem assunto

Os debates eleitorais tem chamado atenção menos pelo que os candidatos dizem e mais por quem não aparece. No primeiro confronto pelo Governo, sete dos oito concorrentes participaram, enquanto a cadeira do governador Riedel ficou vazia. E as propostas pouco aprofundadas acabaram dividindo espaço com críticas e cobranças. Porque, quando faltam novidades nas propostas, pelo menos a cadeira vazia rende discurso.

No armário

O TCE-MS não acolheu denúncia contra o concurso público da Câmara Municipal de Ponta Porã. A reclamação questionava a exigência de formação em Direito para o cargo de Analista de Licitação e Contratos. Segundo o tribunal, o requisito já está previsto em lei municipal e apenas foi reproduzido no edital. Conclusão: não foram apresentados indícios mínimos de irregularidade ou incompatibilidade entre a formação exigida e as atribuições do cargo. Com isso, o processo foi extinto e arquivado.

ANIVERSARIANTES 

Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi,
Heitor Cavalcanti Fagundes,
Marise Helena Noronha Anzoategui,
Dr. Geraldo de Almeida Santiago,
Marlene Gomes Vilela,
Jacy Rodrigues Vieira,
Alex Nantes Garcia,
Antonina Medina,
Dr. Eurildo Vieira Benjamim,
Eronides de Oliveira França,
Nilton Rocha Barros,
Carmerino Moreira dos Santos,
Maria Eduarda Nobrega Mendes,
Dr. Carlos José Alves da Silva,
Alício de Souza Moraes,
Hélio Marques Bento,
Carolina Azambuja Cavalcante,
Bruna Dequech Torres,
Arlindo Sussumu Tamashiro,
Delma Barbieri,
Cristiane Barbosa Dodero Bumlai,
Custódio Godoeng Costa,
Fernanda Rottili Dias,
Bianca Carvalho Esquivel,
Maria Erizete Placido da Costa,
Marcelo Batista Maeda,
Marina de Almeida Romanini,
Valeria Ribeiro Aleixo Poli,
Luiz de La Puente,
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto,
Jamila Kabril Yussef,
Omar Hamie,
Diego Brown Silva Chaves,
Edson da Rocha Franco,
Paulo Sergio Rodrigues da Silva,
Ricardo Góes,
Márcio Antônio Rubio,
Lyuzo Takaya,
Elizabeth de Paula Almeida,
Roberto Shinichi Masuko,
Divina Barbosa e Silva,
Antônio Carlos Magalhães,
Fátima Aparecida Socorro dos Santos,
Elenice Rocha Ferreira,
Júlio César Victoriano,
Camila Sayuri Inoue,
Dr. Sérgio Ricardo de Souza Cunha,
Rosária Vieira de Morais,
Suely Elizabeth Cerveira,
Tereza Raquel Santos Alves,
Renato Moreira dos Santos,
Ana Cristina de Andrade,
Ivan José Borges Júnior,
Joel Severino Pereira,
Eimar Souza Schroder Rosa,
Anésia Lescano da Silva,
Cândida Muniz de Almeida,
Ana Maria Lacerda,
Jurandir Pereira de Oliveira,
Wilson Alves Fontoura,
Derzi Matias Rodrigues,
Elpídio Ferraz Vasconcelos,
Antolin Vargas Ribeiro,
Valeri Jason Furtado,
Antônio Roberto da Costa Júnior,
Luciene de Souza Brito,
Mirian Sirley da Veiga,
Dr. Fábio Ferreira Abdo,
Gisele Galvão de Souza,
Sidney Antunes Ávila,
Alda Aparecida Santos,
Meire Pavão de Souza,
Carla Cristina Freitas,
Alcindo Bispo da Rocha,
Rogério Brambilla Machado de Souza,
Elvídio Martim de Siqueira,
Sandra Soares Dias,
Joilson Campos Vera,
Dinalva Magalhães Benites,
José Antonio Teixeira da Cunha,
Rafael Pedra Toledo,
Diego Guedes Garcez,
Arlindo José de Souza,
Elvis Elias de Carvalho,
Marcela Andrioli Caserta Machado,
Oswaldo de Souza,
Andréia Carla Lodi e Faria,
Rosângela de Almeida Xavier,
Milton Falluh Rodrigues,
Ricardo Marcelo Ferrarezi,
Andre Hayakawa de Marcos,
Liciane Arpini Zeni,
Hermes de Carvalho Hespanhol,
Marilza Miyuki Sasaki,
Renata Raule Machado,
Fernanda de Lima Nunes,
Maria Amélia Lopes,
Claudemir Liuti Junior,
Julio Cezar Brandini,
Luiz Mamoru Maruyama,
Keile Kohatsu Martins,
Maria José Pascoal da Cruz Bandeira,
Lourdes de Fátima Martinez Cordeiro,
Yara Cristina Albuquerque Ferreira,
Salete Nunes Rodrigues,
Fátima Simone Ferreira Bruno,
Milena Bueno Cavalheiro Badan.

Colaborou com Tatyane Gameiro

balanço

Festival de Inverno de Bonito atraiu 100 mil pessoas e ocupou 98% dos hotéis

Apenas na noite de sábado (29), no show de Seu Jorge, o festival atraiu 25 mil pessoas

01/09/2026 10h45

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Show lotado no fim de semana de FIB

Show lotado no fim de semana de FIB Foto: Reprodução Instagram @festivaldeinvernodebonito

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25° Edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) foi histórica, de acordo com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Estimativa realizada pela FCMS aponta que o evento movimentou 100 mil pessoas e elevou a ocupação da rede hoteleira em 98%, entre os dias 26 e 30 de agosto de 2026, em Bonito (MS).

Apenas na noite de sábado (29), no show de Seu Jorge, o festival atraiu 25 mil pessoas.

A reportagem do Correio do Estado solicitou a movimentação financeira gerada no evento, mas a FCMS afirmou que ainda não possui este valor.

Ao todo, foram cinco dias (quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo) consecutivos de música, shows, cultura, literatura, oficinas, dança, teatro, cinema, artes visuais, pintura, moda, circo, turismo, natureza, artesanato e gastronomia.

As atrações nacionais do evento foram Ferrugem (27 de agosto), Léo Foguete (28 de agosto), Seu Jorge (29 de agosto) e Humberto e Ronaldo (30 de agosto), além de outros shows regionais.

Havia três palcos (Lua, Palco Sol e Palco Sesc Estrela) em diferentes pontos da cidade e várias atrações culturais e musicais em diversas localidades do município.

De acordo com a Fundação de Cultura, o investimento foi de R$ 6,5 milhões. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito.

O evento estimula a economia, aquece o comércio, gera empregos, lota hotéis e movimenta restaurantes, bares, atrativos turísticos, lojas e serviços.

O FIB consolida agosto como um mês de alta temporada no município, estendendo o bom desempenho do mês de julho.

Em 2025, a 24ª edição do FIB movimentou R$ 23 milhões e atraiu 20 mil pessoas.

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