MÚSICA

Banda Lagum anuncia show em Campo Grande

Show faz parte da turnê do álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo" e marca o retorno do grupo à capital

Da Redação

Da Redação

14/01/2026 - 10h00
A banda Lagum se apresenta em Campo Grande no dia 8 de março, às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O show faz parte da turnê do álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”, lançado em maio de 2025, e marca o retorno do grupo à capital sul-mato-grossense com um espetáculo inédito.

Os ingressos já estão à venda pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120. Segundo o vocalista Pedro Calais, o novo ciclo da banda representa um momento de consolidação artística e expansão.

“[2025] foi um ano muito grandioso para a Lagum. Levamos nosso show a cidades onde nunca havíamos tocado, tivemos a melhor estreia da nossa carreira nos streamings com o novo álbum e ainda abrimos a turnê do Imagine Dragons”, afirma.

Para este ano, a banda prepara uma agenda intensa. O ano começa com a turnê que percorre diversas cidades brasileiras, passa por apresentações especiais durante o carnaval e segue, em abril, para a etapa internacional do álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”.

Integrantes e identidade sonora

Formada em 2014, em Brumadinho (MG), e com forte ligação com Belo Horizonte, a Lagum é composta por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso, Francisco Jardim e Gabriel Filgueira.

Com uma sonoridade que transita entre rock, pop, indie e reggae, o grupo construiu uma identidade própria e se firmou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Ao longo de 11 anos de carreira, a banda conquistou três indicações ao Grammy Latino e viveu momentos marcantes, como a perda do baterista Tio Wilson, em 2021. O episódio teve impacto profundo na trajetória do grupo e influenciou diretamente sua relação com a música e com o público.

Nos palcos, a Lagum aposta em arranjos exclusivos para as apresentações ao vivo, reforçando a experiência única de cada show. Trabalhos como “Seja o Que Eu Quiser” (2016), “Coisas da Geração” (2019) e “Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)” (2021) ajudaram a consolidar a estética sonora da banda, e este último foi responsável pela primeira indicação ao Grammy.

O álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” reúne 10 faixas inéditas e foi concebido para refletir a energia das performances ao vivo.

O trabalho aborda temas ligados ao cotidiano urbano e às tensões da vida contemporânea, explorando questões como vulnerabilidade, relações digitais e a forma como as pessoas percebem a realidade nas grandes cidades.

Correio B

Influenciadora paraguaia diz ter sido alvo de xenofobia por argentino em praia do Brasil

Com cerca de 80 mil seguidores no TikTok, Ailin Adorno declarou que ofensa foi proferida por um homem da "terceira idade"

13/01/2026 18h30

Foto

A influenciadora paraguaia Ailin Adorno relatou ter sido vítima de xenofobia na praia de Bombinhas (SC), ofensa, segundo ela, cometida por um turista argentino.

"Sofri racismo contra paraguaios", explicou a TikToker, e DJ,  indicando que o homem de aproximadamente 55 anos gritou para ela voltar para o seu país após uma discussão enquanto jogava frescobol com os amigos.

Com cerca de 80 mil seguidores no TikTok, Ailin Adorno contou que ela e seu grupo de amigos se divertia na praia quando a bola atingiu o argentino .

Após o incidente, um dos amigos de Ailin teria se aproximado do homem, pedido desculpas, atitude que não foi bem vista pelo argentino, que não gostou da situação. 

Diante do ocorrido, o argentino teria pedido para que ela e os amigos recolhessem seus pertences e deixassem a praia, caso contrário, chamaria a polícia, pois, segundo ele, "brincar ali era proibido."

Conforme disse aos seus fãs em sua rede social, apesar do pedido do idoso, os jovens paraguaios ignorara- o, alegando que o esporte era praticado por muitas outras pessoas. "As pessoas brincam disso na praia todos os dias", explicou.

Em meio à discussão, o argentino teria gritado: "Volte para o seu país!", ao que a influenciadora classificou com: "Você é racista!". A discussão ganhou atenção das pessoas próximas, que acompanharam os gritos do argentino. 

“Ele era argentino e disse isso para nós, e nós estávamos no Brasil”, lamentou a usuária do TikTok. Segundo ela,  apesar do homem "só querer briga", acalmou seu grupo de amigos para que não o confrontassem, declarando que todos os brasileiros a trataram bem durante a estadia no Brasil. “Todos os brasileiros, nesses seis dias que estamos aqui, nos trataram incrivelmente bem”, explicou. 

A influenciadora explicou que 10 minutos após a discussão, o argentino deixou a praia junto de outras duas mulheres. Seu relato viralizou e gerou reações como: "Agora você sabe, da próxima vez pode ir à polícia e denunciar, porque no Brasil todos os atos de discriminação , de qualquer forma, são puníveis", disse uma seguidora. 

"Obviamente, no calor do momento, as coisas escapam, não importa quantas desculpas você peça, como você pode garantir que não acontecerá novamente se não foi intencional?", disse outra seguidora. 

A jovem segue em Santa Catarina até esta terça-feira (13), quando deve retornar ao Paraguai. 

Correio B

MS é destaque no programa "Sem Censura Brasis"

Programa especial de férias vai ao ar na próxima sexta-feira (16)

13/01/2026 17h00

O turismólogo e diretor presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) Bruno Wendling à esq. e o chef Paulo Machado à dir.

O turismólogo e diretor presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) Bruno Wendling à esq. e o chef Paulo Machado à dir. Divulgação

Na próxima sexta-feira (16) Mato Grosso do Sul será representado pelo chef Paulo Machado e o turismólogo e diretor presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) Bruno Wendling na bancada do programa Sem Censura, da TV Brasil. Os convidados irão levar, juntamente com a apresentadora Cissa Guimarães, levando informações e novidades ao telespectador brasileiro sobre a gastronomia e o turismo pantaneiros.

A temporada especial de férias do Sem Censura, o “Sem Censura Brasis”, nasceu para mostrar toda a potência e diversidade da cultura brasileira. 

A temporada estreou ontem (12) apresentando a região Norte, com participação da atriz Gleici Damasceno, da erveira Beth Cheirosinha e do cantor e compositor David Assayag. Até o dia 23 de janeiro, um total de dez programas vão apresentar os muitos Brasis que formam o Brasil.

Serviço

SEM CENSURA BRASIS - PANTANAL

  • Dia 16 (sexta feira) ao vivo, a partir das 15h (horário de MS)
  • Na Educativa MS – Canal 4.1 www.educativa.ms

 

