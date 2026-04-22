Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Saúde

Conheça os mitos sobre a síndrome do ovário policístico, que não é sinônimo de infertilidade

Conheça os mitos sobre a condição, que afeta de 10% a 13% das mulheres, mas que apenas 30% recebem o diagnóstico adequado

Mariana Piell

Mariana Piell

22/04/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das condições hormonais mais comuns entre mulheres em idade reprodutiva e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas. Frequentemente associada à infertilidade, a síndrome carrega um estigma que, segundo especialistas, não corresponde à realidade.

Embora possa dificultar a gestação, a SOP não impede que mulheres engravidem, especialmente quando há acompanhamento médico adequado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a SOP afeta entre 10% e 13% das mulheres em idade reprodutiva no mundo. Ainda assim, o diagnóstico muitas vezes não acontece: estima-se que até 70% das mulheres com a condição não saibam que a têm.

Esse dado reforça um problema central, a falta de informação, que contribui tanto para o atraso no tratamento quanto para a perpetuação de mitos.

Dra. Loreta Canivilo, Ginecologista Dra. Loreta Canivilo, ginecologista - Foto: Divulgação 

A ginecologista Loreta Canivilo explica que a SOP é uma desordem hormonal caracterizada, principalmente, pelo aumento dos níveis de andrógenos, hormônios considerados masculinos, mas que também estão presentes no organismo feminino. Esse desequilíbrio pode provocar uma série de sintomas e impactar diretamente o funcionamento dos ovários.

“Entre os principais sintomas estão menstruação irregular ou ausência de ciclos menstruais, dificuldade para engravidar, acne persistente, aumento de pelos no rosto e no corpo, queda de cabelo, ganho de peso e presença de múltiplos pequenos cistos nos ovários”, detalha a especialista.

IMPACTO

A SOP não se limita a uma questão ginecológica. Trata-se de uma condição complexa, que envolve alterações hormonais e metabólicas.

Em muitos casos, está associada à resistência à insulina, condição em que o corpo tem dificuldade de utilizar adequadamente esse hormônio, responsável por regular os níveis de açúcar no sangue.

Esse fator metabólico contribui para agravar o desequilíbrio hormonal e pode desencadear um ciclo difícil de romper: o excesso de insulina estimula ainda mais a produção de andrógenos, o que, por sua vez, interfere na ovulação.

“É um efeito em cadeia. A resistência à insulina pode piorar os sintomas e dificultar ainda mais o funcionamento regular dos ovários”, explica Loreta.

Além dos impactos reprodutivos, a SOP também pode estar relacionada a outros problemas de saúde ao longo da vida, como diabetes tipo 2, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Por isso o diagnóstico precoce é essencial, não apenas para lidar com os sintomas imediatos, mas também para prevenir complicações futuras.

MITOS SOBRE FERTILIDADE

Um dos maiores equívocos sobre a síndrome é a crença de que mulheres com SOP não podem engravidar. A ideia, segundo especialistas, surgiu da associação entre a condição e a irregularidade na ovulação.

“Quem tem síndrome dos ovários policísticos pode ter mais dificuldade para engravidar, mas pode, sim, engravidar, com acompanhamento adequado”, afirma Loreta Canivilo.

A explicação está no padrão irregular de ovulação. Diferentemente de mulheres sem a condição, que costumam ovular mensalmente, quem tem SOP pode não ovular todos os meses ou pode ovular de forma imprevisível. Isso reduz as chances estatísticas de gravidez, mas não elimina a possibilidade.

“Sem uma ovulação regular, fica mais difícil prever o período fértil. Isso contribuiu para a fama de infertilidade, mas é importante deixar claro que não se trata de uma infertilidade definitiva”, reforça a ginecologista.

TRATAMENTO

Apesar de não haver uma cura definitiva, a SOP pode ser controlada com tratamento adequado. O manejo da síndrome varia de acordo com os sintomas e os objetivos da paciente, seja regular o ciclo menstrual, controlar manifestações como acne e excesso de pelos ou buscar uma gestação.

Entre as principais abordagens estão mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e o equilíbrio hormonal.

Em alguns casos, também são utilizados medicamentos para regular o ciclo menstrual ou induzir a ovulação.

“O tratamento pode incluir medicações que ajudam a coordenar a ovulação, aumentando significativamente as chances de gravidez”, explica Loreta.

Para mulheres que desejam engravidar, o acompanhamento médico é fundamental. Com orientação especializada, é possível identificar o melhor momento e, se necessário, recorrer a terapias específicas para estimular a ovulação.

DESINFORMAÇÃO

Além de gerar ansiedade e frustração, o mito da infertilidade pode levar a comportamentos de risco. Segundo a especialista, algumas mulheres com SOP deixam de utilizar métodos contraceptivos por acreditarem que não podem engravidar.

“Essa ideia é perigosa. Muitas acabam tendo relações sem proteção e, quando menos esperam, ocorre uma gravidez”, alerta.

Entender o próprio corpo e as particularidades da condição é essencial tanto para quem deseja engravidar quanto para quem quer evitar uma gestação.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da SOP geralmente envolve a análise de sintomas clínicos, exames laboratoriais e, em alguns casos, ultrassonografia. Quanto mais cedo a condição for identificada, maiores são as chances de controlar os sintomas e reduzir impactos a longo prazo.

Apesar dos desafios, a síndrome não impede uma vida saudável nem a realização do desejo de maternidade. Com tratamento adequado e mudanças no estilo de vida, muitas mulheres conseguem equilibrar os hormônios, regular o ciclo menstrual e melhorar significativamente a qualidade de vida.

“O mais importante é entender que SOP não é uma sentença. Com acompanhamento médico, é possível controlar a síndrome e alcançar uma gestação, se esse for o desejo”, conclui Loreta Canivilo.

MEMÓRIA

Exposição inédita celebra os 126 anos de Lídia Baís

Catálogo original da única exposição realizada por Lídia Baís em vida será apresentado ao público; Casa Amarela terá programação ampliada na Semana dos Museus, que segue até maio com oficinas, sarau e exibição de documentários

21/04/2026 10h30

Compartilhar
Tatiana De Conto e Guido Drummond, gestores do Museu de Arte Urbana Casa Amarela

Tatiana De Conto e Guido Drummond, gestores do Museu de Arte Urbana Casa Amarela Divulgação

Continue Lendo...

A memória artística e cultural  de Lídia Baís ganha novo fôlego em Campo Grande com a abertura do projeto Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a Arte de Unir Mundos, realizado pela Casa Amarela. A iniciativa marca os 126 anos de nascimento da artista e integra a programação da Semana Nacional dos Museus, que neste ano propõe o tema “Museus unindo um mundo dividido”.

A abertura acontece amanhã, às 18h, com um dos destaques mais aguardados da programação: a apresentação pública do catálogo original da única exposição realizada por Lídia Baís em vida. Raro e carregado de simbolismo, o documento nunca havia sido exibido dessa forma ao público e revela não apenas a produção artística da pintora, mas também aspectos da cena cultural e das relações sociais de sua época.

A exposição segue aberta até o dia 23 de maio, consolidando uma proposta ousada dos organizadores: transformar a tradicional Semana dos Museus em um mês inteiro de atividades. A programação inclui oficinas, sarau, exibição de documentários e experiências sensíveis que dialogam com a obra e o legado da artista.

DOCUMENTO HISTÓRICO

O catálogo apresentado na abertura é considerado uma peça histórica. Embora não possua data precisa, estima-se que tenha sido produzido entre as décadas de 1930 e 1935 – período em que Lídia Baís já experimentava linguagens artísticas que destoavam dos padrões tradicionais.

Idealizadora do projeto, a arteterapeuta Tatiana De Conto destaca a importância do material. Segundo ela, o catálogo vai além de um simples registro expositivo.

"Trata-se de uma peça histórica, que nunca havia sido exibida dessa forma. Ela revela não apenas a produção artística da pintora, mas também registros da cena cultural e das relações que atravessavam aquele período”, afirma.

A proposta da exposição é justamente ampliar o olhar do público sobre a artista, conectando passado e presente. “O público encontra não apenas a estética de Lídia, encontra a história viva de Campo Grande em espelho – um espaço de reconhecimento interno e de conexão com aquilo que ainda busca nome”, completa Tatiana.

A ARTISTA

Nascida em 1900, Lídia Baís foi uma figura singular na história cultural de Mato Grosso do Sul. Filha de uma família tradicional, ela desafiou os padrões sociais do início do século 20 ao se dedicar intensamente à arte, à experimentação e à liberdade criativa.

Sua trajetória é marcada por deslocamentos físicos e simbólicos: entre a vida em Campo Grande, viagens, estudos e períodos de isolamento, a artista construiu uma obra que dialoga com questões existenciais, espirituais e subjetivas – temas pouco explorados na época.

Décadas depois, seu legado segue despertando interesse e novas interpretações. Parte desse resgate se deve ao trabalho de pesquisa de Tatiana De Conto, que há anos investiga a vida da artista. Em 2015, a pesquisadora levou aos palcos o espetáculo “Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, posteriormente transformado em livro lançado em 2023.

A obra, voltada ao público juvenil, busca preencher lacunas no ensino da história e cultura regional, apresentando a trajetória da artista de forma acessível e sensível.

ARTE COMO PONTE

A programação do projeto “Pontes Imaginárias” foi pensada para ir além da contemplação estética. A proposta é transformar o espaço expositivo em um ambiente de troca, escuta e criação.

Na noite de abertura, o público também poderá participar do sarau “Unindo Mundos”, que celebra o Dia do Arteterapeuta em parceria com a Associação de Arteterapia do Estado de Mato Grosso do Sul (Aatems).

Ao longo do mês de maio, nos dias 6, 13 e 20, serão realizadas oficinas de arteterapia ministradas por Tatiana De Conto. As atividades são baseadas no livro “Lídia Baís, uma mulher à frente de seu tempo” e utilizam processos criativos como ferramenta de expressão e elaboração emocional.

“A arteterapia utiliza processos criativos como forma de escuta e elaboração emocional. Nas oficinas, trabalhamos a partir da vida e da obra de Lídia para acessar questões internas, memória e identidade. São experiências que convidam à criação e ao encontro consigo e com o outro”, explica Tatiana.

As oficinas propõem diferentes linguagens, como escrita, costura e assemblagem – técnica que reúne objetos e materiais diversos – como caminhos para a construção simbólica e o autoconhecimento.

O encerramento da programação, no dia 23 de maio, contará com a exibição de documentários do projeto Histórias do Tombamento do Complexo Ferroviário, reforçando o diálogo entre arte, memória e território.

Tatiana De Conto e Guido Drummond, gestores do Museu de Arte Urbana Casa AmarelaCatálogo inédito com obras e informações sobre a vida de Lídia Baís será exposto na Casa Amarela - Divulgação

MUSEU VIVO

Desde 2017, a Casa Amarela atua como Museu de Arte Urbana (Muau), consolidando-se como um espaço cultural que ultrapassa os limites físicos tradicionais de um museu. Mais do que abrigar exposições, o local se posiciona como um território de experiências, encontros e construção de identidade coletiva.

Para o artista Guido Drummond, gestor do espaço ao lado de Tatiana, a ampliação da programação reflete a dimensão da obra de Lídia Baís.

“Nosso intuito é seguir por um mês com atividades que aprofundam o contato com o universo de Lídia. Tivemos a proposta ousada de estender a Semana dos Museus para um mês inteiro de programação, porque entendemos que uma semana seria muito pouco para trabalhar a vida da artista”, afirma.

Tatiana De Conto e Guido Drummond, gestores do Museu de Arte Urbana Casa Amarela

Serviço

Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a Arte de Unir Mundos.

Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro

Amanhã

Abertura da exposição – Catálogo de obras de Lídia Baís (18h)
Sarau “Unindo Mundos” – Dia do Arteterapeuta.

Dias 6, 13 e 20 de maio (quartas-feiras)

Oficina arteterapêutica Tempos do Feminino – Pontes em Lídia Baís.

23 de maio (sábado)

Exibição de documentários: Projeto Histórias do Tombamento do Complexo Ferroviário.

Informações e inscrições: Instagram @casa.amarela.muau ou WhatsApp (67) 9 9189-7034.
 

Assine o Correio do Estado

Diálogo

A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns ...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (21)

21/04/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Augusto Cury - escritor brasileiro

"Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la".

Felpuda

A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns gabinetes, principalmente nos cargos em comissões de salários mais elevados. Assim é que as portas de importante gabinete abriram-se para receber a "pimpolha" de figurinha que ainda continua tendo certo prestígio. A troca pela gentileza, mesmo que não ocorra no momento, ficará para depois, pois nunca se sabe o dia de amanhã. A propósito, os gabinetes de onde partiram as tratativas ficam em prédios separados "por pouca coisa", como se dizia antigamente, situados no Parque dos Poderes.

Estatística

O maior número de eleitores em MS está na faixa de 35 a 44 anos, somando contingente de 400.611. Quanto ao nível escolar, os que têm o ensino médio completo formam maioria, com 478.559 votantes.

Mais

Os que possuem fundamental incompleto somam 475.967. O Estado conta com 1.999.265 eleitores. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

DiálogoFoto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Araxá International Cheese Awards 2026, considerado o maior concurso de queijos das Américas e um dos mais relevantes do setor no cenário internacional. A competição integra a 6ª edição da ExpoQueijo Brasil e será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, no Grande Hotel Termas de Araxá (MG), reunindo produtores artesanais do Brasil e de mais de 20 países. Os produtores podem inscrever seus produtos em uma das 47 categorias disponíveis, conforme critérios definidos em regulamento, que pode ser acessado no site do evento: www.expoqueijobrasil.com.br. A competição é dividida em três fases eliminatórias. Ao final, são concedidos troféus de ouro, prata e bronze em cada categoria, além do prêmio máximo, o Super Ouro, destinado ao queijo de maior pontuação geral entre todos os inscritos.

DiálogoDanilo Bachega e Amílian Nogueira - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoPoliana Abritta - Foto: Divulgação

Sim, mas...

Com a debandada ocorrida no MDB, o ex-governador André Puccinelli, pré-candidato a deputado estadual, não integrará uma chapa competitiva. Os parlamentares Marcio Fernandes e Renato Câmara deixaram a sigla, restando apenas Junior Mochi com mandato. O partido projeta eleger até três deputados, mas na avaliação de alguns políticos, será difícil, pois são necessários 60 mil votos. Quem vai "puxar" quem, dependerá só das urnas.

Em trânsito

O orçamento previsto para Campo Grande em 2027 é de R$ 7,26 bilhões, apresentando crescimento de 4,12% em relação ao valor estimado para este ano, que é de R$ 6,974 bilhões. O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) já foi entregue pela prefeita à Câmara Municipal e está em tramitação. O texto segue para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. A exemplo de outros, deverão ser realizadas audiências públicas para discussão do projeto com a população.

E?

Sobre a LDO 2027 que estabelece valores para aplicação em infraestrutura, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy  Neto, disse que a população vem sofrendo com as faltas de pavimentação e drenagem. Segundo ele, são quase 1.125 quilômetros sem asfalto em Campo Grande, o que representa aproximadamente 25% da malha viária. Para ele, há necessidade da celeridade das licitações para as obras saírem do papel.

Aniversariantes

Maisa Beatris Reindel;
Alexandre Ricardo Gewehr;
Dilson Rodrigues Alves;
Luiz Orcirio Fialho Oliveira;
Carlos Ernani Schadler;
Karla Kirsten Longo;
Pedro Ney Diniz Cabreira;
Márcio Roberto Durães;
Valéria Costa;
José Américo de Freitas Neto;
Neusa Miranda e Silva;
Zilda Aparecida Weis Brum Higa;
Dr. José Eduardo Tibery;
Timotheo Reis Proença;
Rômulo Nacasato Cappi;
Renato Joaquim Ferrarezi;
Egon Krakhecke;
Roseli Martins de Queiroz;
Airton Alves Pinto;
José Antonio de Oliveira Filho;
Simoni Trevizan;
Antonio Roberto Prudente;
José Mota da Silva;
Dr. Daniel Isao Nakamura;
Gustavo Gauto;
Antonio Marcos dos Santos;
Marcelo Pereira Dicchoff;
Marilene Silveira da Costa;
Bruno Augusto Gonçalves dos Reis;
Maisa Aguero de Souza;
Francisca Valeria Costa e Costa;
José Valdecir Paim Silveira;
Mariana Cabral;
Cel. Deusdete Souza de Oliveira Filho;
Ramão Humberto Martins Manvailer;
Gleison Rocha Meireles;
Ivana Monte Lima Oliveira;
Domyngos Joseph de Santana Victor;
Pâmela Seves Amado;
Paula Vírginia Tie Matsuo Dias;
Vírginia Paula Tiemi Matsuo Dias;
Luiz Irineu Gênova;
Agide Paganott;
Letícia e Silva Teruya;
Paulo Piazer Pereira;
Márcia Geromini Fagundes;
Ana de Souza Mecchi;
José Carlos Fagundes;
Armando Fernandes Bernardo;
Liliana Romero da Silva;
Enrique Garnon Ruiz;
João Banac;
José Delmondes;
Euzébio Espírito Santo Filho;
Laís Freire Gomes da Silva;
Oscar Hanson dos Santos;
Donato Borges de Figueredo;
Luciane Sá Escobar;
Aleide Fernandes Benatti;
Matilde Gonzaga;
Marina Rosa de Sampaio;
Benedita da Silva Saraiva;
Augusto Zanin;
Marilene Castro Ferreira;
Benedito Neto Belarmino Anastacio;
Nilson Nolasco;
Dr. Marco Antonio Bonini Filho;
Roger Simões dos Santos;
Leila Castro Ferreira;
Sandra Regina Albuquerque;
João Luiz Leopoldo de Paula;
Dra. Magna Pereira da Silva;
Ruthy Ramos da Costa Silva;
Margareth de Jesus Chaves;
Fabrício Freitas;
Jaqueline Matoso Rodrigues;
Rodrigo de Souza da Silva;
Luís Fernandes Vieira;
Sandra de Oliveira Pereira Morais;
Luiz Gustavo Balbuena Leite;
Manoel Soares Dias;
Noel Alves da Silva;
Aline Fagundes de Oliveira;
Luziano Lázaro de Souza;
Ana Maria Franco Beal;
Henrique Hideyuki Bordignon Tokikawa;
Silvio Salvatierra;
Fábio de Souza;
Dra. Marta Driemeier;
Cecília da Silva Faria;
Alina Munhoz;
Luis Antonio Veronese;
Ronaldo Haruki Okita;
Dr. Roberto Santos Saraiva;
Flávio Augusto Abrahão Barbosa;
Eliana Boura Rodrigues Barbosa;
Maria Jaci Sagmeister;
Dr. Alexandre Turíbio da Silva;
Márcio Antonio Rodrigues de Oliveira;
Matilde Coimbra Grubert;
SanAlexandra Midori Nezu do Amaral Liberali;
Dr. Antonio Adônis Mourão;
Camila Souza Pinheiro Albrecht;
Evandro Akira Ioshida;
Rosilene Regina Mochi de Oliveira;
Tulio Cicero Gandra Ribeiro;

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil
polícia investiga

/ 17 horas

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3666, segunda-feira (20/04); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3666, segunda-feira (20/04); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta