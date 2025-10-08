Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

TEATRO

Baseado em "Tangos e Tragédias", espetáculo traz de volta personagens antológicos ao Glauce Rocha

Um clássico dos palcos que fez sucesso por três décadas, nova montagem traz de volta personagens antológicos e promete boas gargalhadas com muita ironia e reflexões sobre identidade, tradição e modernidade; com direção de Hique Gomez

Da Redação

Da Redação

08/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um país fictício que se desprendeu do continente após explosões nucleares malsucedidas, uma ilha à deriva que sobrevive reciclando o lixo cultural do mundo e personagens que transitam entre o absurdo, a poesia e a crítica social. Esse é o ponto de partida de “A Sbørnia Kontr’Atracka”, espetáculo musical que desembarca em Campo Grande na próxima semana, no dia 16, para uma apresentação única no Teatro Glauce Rocha.

Misturando teatro, concerto e humor nonsense, a montagem leva o público a explorar o inusitado cotidiano da Sbørnia, um lugar anárquico, flutuante e cheio de histórias que revelam, de maneira irônica, reflexões sobre identidade, tradição e modernidade.

A nova criação marca a continuidade do legado de Hique Gomez e do saudoso Nico Nicolaiewsky (1957–2014), que conquistaram gerações com o histórico espetáculo “Tangos e Tragédias”.

No palco, voltam à cena o violinista Kraunus Sang (Gomez), a pianista Nabiha (Simone Rasslan), o professor MenThales (Tales Melati) e o excêntrico Pierrot Lunaire (Gabriella Castro). O Maestro Plestkaya, imortalizado por Nicolaiewsky, segue presente por meio de projeções no telão.

MULTIMÍDIA

Resultado de quase uma década de desenvolvimento, “A Sbørnia Kontr’Atracka” expande os limites do projeto original ao integrar artes visuais, projeções criadas por Rique Barbo, trechos do longa de animação “Até que a Sbørnia nos Separe” e a participação de coros locais de meninas caracterizadas como colegiais, que comentam com humor as ações no palco. O espetáculo também se destaca pela qualidade técnica: som surround assinado por Edu Coelho, iluminação de Heloiza Averbuck e projeções que ampliam a experiência imersiva.

“Os nove anos de desenvolvimento do projeto nos trouxeram possibilidades infinitas, expandindo o conceito para audiovisual, artes visuais, interação de novos personagens e coros locais. É uma montagem que flui com ótima energia pelos principais palcos do País”, afirma Hique Gomez. O projeto conta com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e governo federal.

Para além dos palcos, a Sbørnia conquistou diferentes linguagens ao longo das últimas décadas. Em 1990, virou quadrinhos. Em 2013, ganhou os cinemas com “Até que a Sbørnia nos Separe”, dirigido por Otto Guerra e Ennio Torresan Jr., hoje membros da Academia de Cinema de Hollywood. Mais recentemente, a série “Sbørnia em Revista” recebeu três prêmios no Rio Web Festival, incluindo o de Melhor Websérie Nacional e Internacional.

Com humor afiado, músicas originais e uma cenografia que combina projeções, luz e interatividade, “A Sbørnia Kontr’Atracka” conduz o público a uma viagem pelo imaginário sbørniano. A cada cena, a montagem alterna entre riso e reflexão, reafirmando a vitalidade de um espetáculo que se reinventa sem perder a essência que o tornou referência no teatro musical brasileiro.

“TANGOS & TRAGÉDIAS”

“Tangos & Tragédias” foi um espetáculo musical brasileiro, com elementos de teatro. Foi criado pela dupla de atores e músicos gaúchos Hique Gomez (violinista e vocalista) e Nico Nicolaiewsky (pianista e vocalista), e foi interpretado de 1984, ano do primeiro espetáculo, até 2014, quando Nico faleceu em decorrência de uma leucemia aguda.

A partir de 1987, a produção esteve em cartaz nas temporadas de verão, durante o mês de janeiro, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre (RS). O musical foi escolhido, em 1999, como tema para o enredo da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, no Carnaval da capital gaúcha, sob o título “A Visita de Dona Leopoldina ao Reino da Sbórnia”.

O espetáculo passou por diversos teatros do Brasil, além de contar com uma versão em língua espanhola, apresentada em Buenos Aires (Argentina), Quito (Equador), Manizales (Colômbia) e Cádiz e Donostia-San Sebastián (Espanha). Em Portugal, foi escolhido pelo público como o Melhor Espetáculo durante o Festival Internacional de Teatro de Almada, em 2003, e Espetáculo de Honra, em 2004.

Em dezembro de 2007, a dupla lançou o DVD “Tangos & Tragédias na Praça da Matriz”, gravado em 2004, durante uma apresentação de comemoração dos 20 anos da peça, reunindo 20.000 pessoas na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Após a morte de Nico Nicolaiewsky, o espetáculo recebeu alguns spin-offs, como “Kraunus e Convidados” e “A Sbørnia Kontra’Atracka”, nos quais Hique Gomez atuou com a cantora e pianista Simone Rasslan.

Hique Gomez interpretava Kraunus Sang, cantava e tocava violino, enquanto Nico Nicolaiewsky incorporava o triste Maestro Pletskaya, o qual cantava e tocava acordeão e piano. As personagens eram naturais de um país fictício chamado Sbørnia, do qual os dois teriam fugido, segundo a dupla, após a chegada do rock and roll no país, refugiando-se no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.

>> SERVIÇOS

“A Sbørnia Kontr’Atracka”

  • 16 de outubro;
  • Teatro Glauce Rocha, Campus da UFMS;
  • Às 20h;
  • R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);
  • Classificação: Livre.

Vendas online: Blueticket.

Assine o Correio do Estado

felpuda

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (7)

07/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Leo Fraiman - escritor brasileiro
"Hoje, quando sinto dor, tristeza ou solidão, já não me desespero mais. Aprendi a esperar, a dar tempo ao tempo, a conversar com minhas dores e fornecer a elas o devido cuidado”.

 

FELPUDA

Parlamentar de Mato Grosso do Sul tem participado da CPMI do INSS bem no estilo “levanto a bola e você chuta”, conforme comentários de gente muito bem antenada. Além disso, como não poderia deixar de ser, mostra que estaria jogando no time da esquerda que deseja “provar” que o culpado é o ex-presidente Bolsonaro, quando na verdade a roubalheira do dinheiro dos aposentados intensificou-se no atual governo federal. O mais interessante é que a figura cá dessas bandas parece ter se esquecido quando uma bomba de mil megatons caiu sobre sua cabeça, proveniente de acusações de supostas práticas não muito republicanas. E isso deve ser lembrado nas eleições de 2026. Só deve!

Guia

Lançado o e-book gratuito “De Olho na Virada Fiscal”, que traz um resumo das principais mudanças, o cronograma oficial da transição e ferramentas exclusivas para organizar os ajustes.

Mais

O guia já está disponível para download gratuito no portal de empreendedorismo da Serasa Experian e reúne conteúdos para pequenas e médias empresas.

Diálogo
O carro voador – eVTOL na sigla em inglês (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) fará seu voo inaugural em dezembro deste ano. Ele está sendo produzido em Taubaté (SP) e já conta com quase três mil encomendas do modelo desenvolvido pela subsidiária da Embraer, a Eve Air Mobility. A expectativa é iniciar a operação comercial dos carros voadores em 2027 no Brasil, com a empresa Revo como a operadora do lançamento no Brasil. A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre. Os eVTOLs funcionam com propulsão elétrica e são projetados para operações urbanas, reduzindo o tempo de deslocamento em cidades congestionadas. As aeronaves prometem ser seguras, sustentáveis e silenciosas. A Eve fechou contrato com a Revo para o fornecimento de até 50 aeronaves e serviços de suporte operacional no valor de US$ 250 milhões
DiálogoEli Morais de Brites e Fausto Brites  
DiálogoCissa Lamego, Dea Arbex e Patricia Fiuza  

Cadeira

A Secretaria Municipal de Saúde está sendo cobiçada por vereadores que começam a se movimentar no sentido de convencer os colegas, para ter apoio, e a prefeita Adriane no sentido de que concorde em nomeá-los. Depois da exoneração da titular do órgão, no início de setembro, foi nomeado um comitê gestor para cuidar dessa área que é o “nó górdio” da atual administração de Campo Grande. Resta esperar as cenas do próximo capítulo. 

Estratégias

O Progressistas realizou seu encontro no sábado, conforme adiantado pelo Diálogo, quando discutiram o papel estratégico nas eleições de 2026, entre outros pontos. O governador Riedel, a senadora Tereza Cristina, os deputados Londres Machado e Gerson Claro, além da prefeita Adriane Lopes marcaram presença, oportunidade em que receberam, de abraços abertos, alguns tucanos que “bateram as asas” do ninho. Para essas lideranças, o partido está se fortalecendo, debatendo futuras alianças e a formação de chapas a deputados estaduais e federais.

“Revoada”

Entraram para as fileiras do PP, os prefeitos Gilson Cruz, de Juti, e Vítor Cunha, conhecido como Malaquias, de Japorã, ligados politicamente a Londres Machado, além de Cassiano Maia, de Três Lagoas. Quem também assinou ficha no Progressistas foram o ex-prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes e o ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, que eram “tucanos de carteirinha”. Estiveram presentes mais de 50 pessoas entre prefeitos, vices e secretários.

Aniversariantes

Diná Pontes de Oliveira Álvares Ferreira, 
Francisco (Chico) José Albuquerque Maia Costa, 
Eclair Socorro Nantes Vieira, 
André Luiz Scaff, 
Idete Miranda Balbuena Yule, 
Maria de Fátima Salles,
Aroldo Ferreira Galvão, 
Geraldo Ramón Pereira, 
Emerson Paulo Barbosa,
Oswaldo Filizola,
Valdomiro Fernandes,
Anderson Wallace da Silva Pereira,
Dr. Elias César Kesrouani, 
Paulo Essir,
Sérgio Ferreira de Ornelas,
Lucia Maria Nunes,
Giulia Batista,
Eduardo Marega de Souza,
Luciana Baseggio,
José de Mello,
José Flávio Gonçalves de Oliveira,
Mário Augusto Wanderley Xavier, 
Padre José Marinoni, 
Lucia Maria Nunes,
Sandra Aparecida Lopes,
Yuri Garcia Anjos,
Rubens Salim Saad,
Arlindo de Almeida,
Andréa Cássia Neves de Azevedo,
Dr. Alcides Higa, 
Darcy Lourdes Rondon,
Paulo Roberto Braga,
Elesbão Munhoz,
Ulisses Pinto de Almeida, 
José Alves Ferreira, 
Mário Márcio Salomão Budib, 
Angelo Capela Mendonça,
Ingrid do Carmo Godoy, 
Simone de Albuquerque, 
Jaci Guimarães Freire, 
Albany Ferreira de Souza, 
llto D’Oliveira Mariano, 
Dr. Valdir Teles da Silva, 
Elaine Cristina de Araújo, 
Eloisa Costa Berro, 
Jair da Silva Almeida, 
José Gomes de Oliveira, 
Marineide Guerreiro Ramos, 
George Jaime Teixeira, 
Jacy Duailibi, 
Aldo Conceição, 
Eliasze Luizo Guimarães, 
Geralda Berte Silva, 
Jorge Luiz Gigolotti, 
Nora Nei de Almeida, 
Cássia Liz Andrade, 
Denise Andrade, 
Zoé Souza de Abreu, 
Ademar Antonio da Silva, 
Valmir Inácio de Souza,
Karina Rios Ribeiro, 
Álvaro Garcia Souza, 
Luzia Maria Teixeira, 
Samuel Fernandes Correia,
Paula Nunes de Souza, 
Tatiane Nobue Iseki, 
Ademir Alves de Paula, 
Ana Claudia Zamban, 
João Lemos Sandy, 
Nelson Alves Coimbra, 
Aparecida Macedo Vieira, 
Denise Regina Madureira, 
Neusa Pinheiro, 
Eliane Neves dos Santos,
Fábio Ferreira Gomes, 
Jainara Fabrícia Santos da Costa,
Celso Nicolau Albuquerque,
Jânio Pereira Padilha,
Maximiliano Barros Rodrigues,
Ederson Silva Costa,
Larissa de Barros,
Terezinha Moranti,
Elias Razuk Jorge Filho,
Lino Omar Castilho Mendes,
José Augusto Maia Vasconcellos,
Soraya Maria Vieira da Silva Gabriel Ribeiro,
Lione Kaviski Peixoto,
Olimpio Alves dos Reis,
Paulo Sérgio Soares,
Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,
Feliciano Marcos de Brito,
Juliana Guimarães Teodoro,
Maria Regina Martinelli Benez,
Antonio da Silva Domingos,
Anderson Umada Monteiro, 
Delfio Cabreira,
Sérgio Atilio Chiavoloni,
José Roberto Mauro,
Cristiane Pereira da Silva,
Karina Herculano da Silva,
João Correa Filho,
Paula Silva Sena Capuci,
Ildeu Leandro Souza,
Sandra Maria Cáceres Barbosa,
Sami Mahmud Alawi,
Edson Martins de Araújo,
Gilmar Damião Pereira,
José Gonçalves da Cruz

Colaborou Tatyane Gameiro

ARTIGOS

Léa Garcia e a fragilidade do nosso patrimônio imaterial

Do ponto de vista antropológico, a trajetória de Léa é uma etnografia da resistência; mulher negra em um país estruturado pelo racismo, ela abriu caminhos em um território dominado por papéis estereotipados e pouco generosos às atrizes negras

06/10/2025 10h00

Compartilhar
Léa Garcia no longa-metragem

Léa Garcia no longa-metragem "Orfeu Negro", de Marcel Camus: indicação à Palma de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1959 Foto / Reprodução

Continue Lendo...

Poucos nomes no Brasil atravessam com tanta força as fronteiras da arte, da representatividade e da memória quanto o de Léa Garcia. Nascida em 1933, no Rio de Janeiro, e falecida em 2023, aos 90 anos, ela poderia hoje, com 95 ou 96 anos, estar ainda entre nós, ativa, lúcida e reconhecida como patrimônio vivo da nossa cultura.

Mas o que se percebe é que, mesmo diante de uma trajetória que rompeu barreiras históricas, a preservação da memória de Léa, e por extensão de tantos outros mestres e artistas negros, permanece frágil e marcada pelo esquecimento institucional.

Léa Garcia começou sua carreira no Teatro Experimental do Negro, ao lado de Abdias Nascimento, e logo brilhou em “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Moraes. No cinema, tornou-se referência internacional com “Orfeu Negro” (1957), obra vencedora do Oscar e da Palma de Ouro, pela qual recebeu indicação como melhor atriz em Cannes.

Na televisão, foi inesquecível como Rosa em “Escrava Isaura”, além de dezenas de outros papéis que atravessaram gerações. Ao longo da carreira, conquistou prêmios no Festival de Gramado e o respeito de públicos dentro e fora do Brasil.

Do ponto de vista antropológico, a trajetória de Léa é uma etnografia da resistência. Mulher negra em um país estruturado pelo racismo, ela abriu caminhos em um território dominado por papéis estereotipados e pouco generosos às atrizes negras.

Seu corpo em cena, sua voz e sua presença significaram mais do que atuações: foram afirmações políticas, marcas simbólicas de uma identidade coletiva que encontra na arte um espaço de reconhecimento.

Do ponto de vista da museologia, Léa Garcia é um patrimônio imaterial. Sua vida poderia ser pensada como um acervo vivo, capaz de articular teatro, cinema e televisão em torno de uma mesma narrativa: a luta pela visibilidade da mulher negra.

Mas esse acervo se dispersa, muitas vezes relegado a lembranças pessoais, reportagens ou prêmios isolados. A pergunta que se impõe é: onde estão as instituições que deveriam salvaguardar e musealizar uma trajetória como essa? Onde está o museu que resguarda seus figurinos, seus roteiros, suas entrevistas e sua memória oral como parte da história do Brasil?

Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: o Brasil não é carente de heróis nem de personalidades talentosas que quebraram paradigmas. Nossa história está repleta de figuras como Léa Garcia, que transformaram contextos adversos em conquistas coletivas.

Léa Garcia no longa-metragem "Orfeu Negro", de Marcel Camus: indicação à Palma de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1959A atriz como Rosa da telenovela “Escrava Isaura” (1976/1977) - Foto / Divulgação

O que nos falta não são exemplos inspiradores, mas sim mecanismos sólidos de preservação da memória. O patrimônio imaterial, que deveria ser sustentado por políticas públicas e por instituições fortes, revela-se frágil, sujeito ao esquecimento e à perda. Cada vida como a de Léa Garcia deveria ser tratada como uma obra-prima da memória nacional, não apenas como lembrança episódica em datas de falecimento.

A ausência de um processo sistemático de preservação não diminui a grandeza dessas figuras, mas empobrece o País, que perde a chance de transmitir às próximas gerações a riqueza de sua própria história.

A trajetória de Léa nos obriga a discutir temas urgentes: museus e cinemas de memória negra, que ainda são raros; o legado pedagógico de sua obra, que poderia ser usado como instrumento de ensino nas escolas; e a enorme lacuna da presença negra nos currículos de artes e ciências sociais.

O Brasil também falha em criar prêmios retrospectivos que celebrem artistas negros em vida, preferindo uma homenagem póstuma e fragmentada.

O resultado é uma museologia seletiva, que exibe a contribuição da matriz africana e dos povos originários em papéis coadjuvantes, sem jamais confrontar de frente a versão colonizada da história do Brasil, aquela que ainda insiste em se narrar a partir de padrões estéticos e intelectuais europeus.

A museologia crítica nos mostra que a contribuição negra e indígena não deve ser adorno, mas núcleo central da narrativa histórica. Ao invisibilizar essa centralidade, reforçamos a desigualdade simbólica que ecoa na sociedade.

Essa leitura pode ser aprofundada por diferentes autores. Abdias Nascimento nos lembra do Teatro Experimental do Negro, berço da afirmação identitária e política que moldou Léa.

Homi Bhabha fala do “entre-lugar”, e Léa viveu justamente essa intersecção: reconhecida internacionalmente em Cannes e no Oscar, mas invisibilizada estruturalmente no Brasil. Paul Gilroy, com seu conceito de Atlântico Negro, permite lê-la como figura que circula entre o Brasil, a diáspora e o mundo, traduzindo em sua arte essa condição transnacional.

E também as cosmologias afro-brasileiras, como o Povo de Jeoroi, lembram que toda trajetória negra carrega dimensões espirituais, ancestrais e coletivas, que ultrapassam o indivíduo e se transformam em herança simbólica.

A museologia contemporânea já nos ensina que preservar não é apenas guardar objetos, mas registrar trajetórias, dar espaço a narrativas de grupos marginalizados e reconhecer no presente o que deve ser legado ao futuro. Se Léa Garcia tivesse nascido em outro país, possivelmente já teria um museu, um centro cultural ou um arquivo dedicado à sua obra.

No Brasil, seguimos dependentes da memória frágil, dispersa, de iniciativas isoladas. Por isso, falar de Léa Garcia hoje é também falar de nós mesmos. É um convite para que repensemos nossas prioridades culturais, para que não deixemos que a grandeza de nossas personalidades se perca. Porque preservar Léa é preservar o Brasil.

Já passou da hora de nos darmos conta de que as escolhas sobre o que é lembrado ou esquecido passam pelo comando das pastas governamentais, pois são aqueles que dirigem os mecanismos estatais de preservação do patrimônio que decidem, queira-se ou não, o que será memória e o que será silêncio.

Enquanto a gestão cultural se limitar a viver apenas o presente, confundindo cultura com entretenimento e recusando olhar pelo retrovisor, a identidade do nosso povo seguirá se desfazendo diante dos nossos olhos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 2 dias

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

3

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco
Cidades

/ 21 horas

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)

5

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 1 dia

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT