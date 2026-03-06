Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Talento mirim

Bebê de 4 meses de MS conquista coroa do Miss Charminho Brasil

Em concurso disputado com concorrentes de todo o país, a simpatia da douradense conquistou a coroa

Laura Brasil

06/03/2026 - 15h14
A douradense Ângela Sophia Ximenes, de 4 meses, venceu o concurso Bebê Perfeito, em nível nacional, no qual concorreram recém-nascidos de 0 a 2 anos, e trouxe para Mato Grosso do Sul a faixa de Miss Charminho Brasil.

O concurso, promovido por uma agência de desfiles, foi realizado de forma online, e a coroação será no dia 15 de março, durante o evento Miss Kids Paraná, em Curitiba (PR).

Além de levar a faixa e a coroa, a bebê passa a figurar no universo digital como influenciadora, no perfil do Instagram gerenciado pela mãe, a jornalista Valéria Araújo, em que a pequena não economiza simpatia e fofura em cada clique.

Em conversa com o Correio do Estado, o diretor de Casting da Fashion Art, Flávio Alves, contou que foram mais de 1.500 inscrições em todo o Brasil.

“Ela, como vencedora, recebe agenciamento da Fashion Art para futuras parcerias. Todas as parcerias que aparecem passam por nossa análise jurídica e também pela análise dos pais, para que sejam adequadas à idade do bebê”, disse Flávio.

Miss 

Ângela leva para casa a faixa e a coroa e passa a receber consultoria profissional rumo aos "primeiros passos" na carreira de modelo.

Reprodução Redes Sociais

Cabe ressaltar que, neste ano, a Fashion Arts Produções decidiu incluir, pela primeira vez, a categoria para recém-nascidos, lançada devido à alta procura de mães que solicitavam um concurso voltado a bebês.

Inicialmente, a programação era voltada apenas para crianças a partir de dois anos de idade, mas, com o movimento das redes sociais e a participação de pessoas de vários estados do país, a agência inovou ao incluir a categoria Bebê Perfeito Brasil.

Todas as etapas do concurso foram realizadas de forma remota pela internet, respeitando o ritmo de cada bebê, que foi escolhido por meio de votação de usuários nas redes sociais.

"A gente envia uma foto de inscrição, além de vídeos e outros materiais que são selecionados na primeira etapa. Os jurados da agência promotora avaliam critérios como beleza, fotogenia e simpatia. Depois, abre-se a votação popular, que também considera a popularidade da criança e a arrecadação de fundos para instituições de caridade. No caso de Ângela Sophia, foram pouco mais de 11 mil votos registrados pela internet em todo o Brasil", explicou Valéria.

Angela Sophia é filha da jornalista Valéria Araújo com o engenheiro agrônomo Angelo Ximenes. Os pais não mediram esforços e mobilizaram uma verdadeira força-tarefa pedindo votos para a filha.

E, convenhamos, fofinha assim, não poderia haver outro resultado que não fosse a coroação na primeira edição da categoria.
 

Felpuda

O governador Eduardo Riedel começou a "varrer" do caminho "entulhos de...Leia na coluna de hoje

Leia na coluna desta sexta-feira (6)

06/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Por fora, já desistiu. Por dentro, sempre descobre alguma desculpa para recomeçar”.

 

FELPUDA

O governador Eduardo Riedel começou a “varrer” do caminho “entulhos de dúvidas” sobre seu posicionamento quanto à disputa da Presidência da República. A órgão de imprensa nacional disse em alto e bom som, para ecoar aqui, ali, lá e alhures, que votará no adversário de Lula. Essa sua manifestação a, praticamente, sete meses das eleições gerais serve também como recado para alguns setores descontentes, de que seu grupo está “afinado e uniformizado” como time da direita e que vai buscar a reeleição nesse campo. Com torcida e tudo.

Diálogo

 Jogada

Alguns parlamentares têm dito que nesse ano eleitoral vem ocorrendo “fenômeno político” até então impensado: um bolsonarista raiz fazendo dobradinha com a esquerda radical na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Segundo eles, nos ataques do deputado João Henrique Catan (PL), da direita conservadora, ao governador Eduardo Riedel, o trio esquerdista de parlamentares entra em cena para ajudar “a bater”. Dizem que entre eles, a situação é “ele levanta bola, os outros chutam”.

DiálogoFabiana Caminha com os pais Luciana e Fábio, e com o irmão Lucas. Ela colou grau em Jornalismo e Comunição Social pela PUC de São Paulo.

Pingos nos is

A reunião do ex-governador Reinaldo Azambuja com o presidenciável Flávio Bolsonaro, no dia 4, não foi mero encontro para tomarem um cafezinho. Ainda mais com a presença do governador Eduardo Riedel, de Waldemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e do senador Rogério Marinho. Afinal, como ensina a Terceira Lei de Newton, para toda ação há uma reação. Simples, assim...

0 x 0

Depois do encontro, Reinaldo Azambuja saiu “vitaminado” com respaldo do presidenciável e, entre outras coisas, declarou: “Ter o apoio do presidente Bolsonaro é muito bom, mas precisa ter resultado, ter votos e, portanto, só em julho sairá a definição dos candidatos do PL ao Senado Federal no Estado”. Foi um recado no estilo “quem ouvir, favor avisar”. Afirmou também que os nomes de Pollon e de Gianni Nogueira continuam no páreo, assim como os dele e do Capitão Contar.

Craque

O presidenciável Flávio Bolsonaro fez questão de deixar claro que a aliança é com Azambuja e Riedel. Disse que o governador faz “um trabalho excepcional em MS e que Azambuja é um craque que está aqui para reforçar o nosso time”. Na prática, isso significa que não existem outros interlocutores para conduzirem ou tentar influenciar o processo das articulações que serão sacramentadas até as convenções, em julho. Nos bastidores, há informação que aliança para uma das vagas não está descartada.

 Aniversariantes

Dra. Maria Auxiliadora Budib,
Eduardo de Melo Spengler,
Adriana Paula Cândido,
Sérgio Silva Muritiba,
Alessandra Patrícia Pandolfo Simon,
Ademir Garcia dos Reis,
Benilo Allegretti,
Leida Aguero Reis,
Pedro Paulo Feronato,
Rodiney de Pinho Barbosa,
Valdeir de Oliveira,
Bento Lebre dos Santos,
Donizete Ribeiro de Magalhaes,
Maria Alves de Almeida,
Sandra Maria Silveria Denadai,
Antonio Silvio de Souza,
Benedicto Moreira,
Maria Aparecida de Oliveira,
Katia Tavares,
Joao Reston Elias,
Edyna Araújo de Almeida,
João Adecio Alves,
Jaime Selle,
Christiane Buainain Gonçalves,
Dr. André Augusto Wanderley Tobaru,
Dr. Redel Furtado Neres,
Dra. Leonir Wiechert Nogueira Barros,
José Narciso Escobar,
Marcos Antonio Soares,
Andréa Saab Baroli,
Nailo Garces da Costa,
Marcilio Gianerini Freire,
José Luiz Saad Coppola,
Débora Rondon,
Elizabete Alves da Silva,
James Rudy Silveira,
Lidio Moraes,
Denise Tibal Vasconcelos Dias,
Andressa Rafaela de Souza,
Sérgio Roberto Mendes,
Oscar Quiroga,
Elida Brito de Alencar,
Joana Inês Bitencourt,
Júlio Sérgio Vargas Fernandes,
José Carlos Tavares do Couto Filho,
Dr. Marcos Tadeu Winche Andrade,
Deodato Dortas Rodrigues Neto,
Fabrizia Ferreira Machado,
Júlio Cesar Carvalho,
Ivandro Correia Silveira,
Dayanny Bento Silva,
Kelly Cristina Garcia,
Angela Maria Ranconi,
Fernanda Marques Yafusso,
Milton Martinho,
Fernando Lamers,
Antônio João Grande de Melo,
Marcelino Rodrigues de Souza,
João de Freitas Pinto,
Walderez e Silva de Farias,
Washington Luiz Castro Júnior,
Bernadete Abrão,
Ivan Mendonça Arruda,
Juailson Canhete da Costa,
Maria de Almeida Metello de Assis,
Cláudio Nakazato,
Emerson Tiogo da Silva,
Magda Guimarães Falcão Alves Zamboni Freitas,
Rener Cruvinel Borges,
Kenya Silveira Lopes,
Mara Gimenez Pereira da Silva,
Karla Lorena Griesbach Nantes,
Ruth Corrêa de Lima Carvalho,
Francisco de Paula Ribeiro Júnior,
Ana Keller dos Santos Aleyne,
Kelly Haruko Kaneki,
Edmar José Panassolo,
Carlos Alberto Garcete de Almeida,
Luiz Carlos Mandu da Silva,
Marcelo Cesar de Oliveira,
Hosana Gonçalves Moraes,
José Massayoshi Simabucuro,
Roberta Soto Maggioni,
João Paulo Tomás,
Ana Paula Seles Paco dos Santos,
Ozair Kerr,
Jorge Alberto Pizzaro de Menezes,
Márcia Tateishi Yamauchi,
Valéria Alves de Assis,
Dênis Peixoto Ferrão Filho,
Thaís Iguma,
Emerson Pereira de Miranda,
Vânia Mara Basílio Garabini,
Diones Figueiredo Franklin Canela,
Tamara Guimarães da Costa,
Edinete Lira Torres Castello,
Jean Cleiton Santi,
Márcio Reis Cordeiro,
Carlito de Oliveira Boza,
Ademar Gonçalves Machado,
Fabia Elaine de Carvalho Lopes,
Giselly Pitinari Cordeiro,
Marisol Marim Alves de Oliveira,
Guiomar Nunes de Souza,
Maria Luiza Businaro,
Patricia Lantieri Correa de Barros,
Christiane Barnard Pereira Utima,
Zilma Marques de Bernardo Castro e Silva. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B

Fernanda Torres e Walter Salles entrevistam Wagner Moura e Kleber Mendonça; veja conversa

A campanha de O Agente Secreto ao Oscar 2026 está na reta final, mas recebeu um apoio importante na tarde desta quinta-feira, 5

05/03/2026 23h00

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

A campanha de O Agente Secreto ao Oscar 2026 está na reta final, mas recebeu um apoio importante na tarde desta quinta-feira, 5. A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, filme que trouxe ao Brasil o primeiro Oscar de Filme Internacional, participaram de um bate-papo com o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho para promover o longa brasileiro.

Wagner Moura critica Bolsonaro em entrevista a Jimmy Kimmel e cita possível discurso no Oscar

O primeiro trecho da conversa, em que os artistas falam sobre o Brasil e a identidade nacional de seus cidadãos, foi divulgado na página do Instagram de O Agente Secreto voltada ao público dos Estados Unidos. Outros trechos da entrevista devem ser divulgados nos próximos dias.

"É sempre complicado explicar o que diabos é o Brasil. E então, de repente, nós temos dois filmes concorrendo ao Oscar que significam algo para o mundo", comentou a atriz, antes de perguntar aos colegas o que tocou o público internacional em ambas as produções.

"A chave do sucesso, algo que une Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, é que lidamos com tempos difíceis na política e na sociedade, mas ainda mantemos um lado alegre em ambos os filmes", afirmou Mendonça Filho.

"Há algo que diferencia O Agente Secreto", pontuou Salles. "O filme mudou a nossa própria percepção sobre a nossa identidade, do melhor jeito possível. O filme é tão polifônico e multifacetado que entendemos que podemos ser maiores do que imaginávamos", argumentou o diretor.

"De repente, estamos abraçando a cultura do nordeste e estamos orgulhosos disso enquanto brasileiros. Isso está sendo sentido fora do Brasil", continuou Salles. Para o cineasta, o longa conseguiu mostrar novas facetas e culturas nacionais para o restante do mundo.

Para Moura, a criação da identidade por meio da cultura é especialidade do cinema norte-americano. "É lindo conseguirmos fazer isso também, não somente para o exterior, mas também para nós mesmos", finalizou o ator.

O Oscar ocorre ainda este mês, no dia 15 de março. O longa brasileiro está indicado em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco -, e tem fortes chances de vencer a categoria internacional. O seu grande rival na categoria é Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier.

Assista à entrevista clicando aqui.

