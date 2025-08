Beleza B+: Skin-icing: técnica viral com gelo exige cautela e pode prejudicar a pele

Gastronomia

Até domingo, rede varejista oferece em suas lojas um festival de promoções dedicadas à deliciosa receita que une Brasil, Portugal e países africanos

Ícone da culinária brasileira, a feijoada transcende o status de mero prato para se consolidar como um verdadeiro retrato da formação cultural do País. Suas raízes mergulham na história, com teorias que a ligam às adaptações de guisados europeus pelos africanos escravizados, que utilizavam os “restos” de carne nobre, como orelha e pé de porco, combinados com feijão e farinha. Outras versões da história atestam apenas a origem lusitana do prato.

De qualquer modo, essa simbiose de ingredientes e técnicas culinárias resultou em uma iguaria que, ao longo dos séculos, ficou popularar, tornando-se um símbolo de criatividade e, acima de tudo, da rica miscigenação brasileira.

A feijoada se tornou muito mais que uma refeição. É um ritual social, frequentemente saboreada às quartas-feiras e aos sábados, reunindo famílias e amigos ao redor da mesa. Seja na versão completa, acompanhada de arroz, couve refogada, farofa e laranja, seja em adaptações mais leves, ela evoca a sensação de aconchego, fartura e celebração da identidade nacional.

Essa ligação profunda com o cotidiano e as tradições do brasileiro eleva a feijoada a um patamar de conforto e memória afetiva, um prato que conta a história de um povo a cada garfada. E que se reinventa como item gastronômico, com versatilidade e sucesso, a exemplo das sopas, dos caldos ou do irresistível bolinho, que você pode aprender na aventura do sabor que o Correio B apresenta na sugestão de receita deste fim de semana.

FESTIVAL

Para celebrar essa paixão nacional, o Fort Atacadista e a rede Comper anunciaram, nesta semana, o Festival da Feijoada, que segue até domingo, oferecendo aos clientes a oportunidade de “desfrutar dos ingredientes essenciais para uma feijoada perfeita”. Na prática, são gôndolas e prateleiras com ofertas especiais de uma ampla variedade de produtos típicos, desde os cortes suínos frescos até os acompanhamentos que fazem da feijoada uma experiência gastronômica completa e inesquecível.

BOLINHO

Mesmo que milhões de petisqueiros pelo Brasil já tenham se rendido ao bolinho de feijoada, a iguaria ainda surpreende muita gente que experimenta pela primeira vez. A textura, o sabor da massa, o recheio – couve, bacon, etc. – e outros complementos, como a geleia agridoce, transformam esse bolinho no quitute ideal para embalar um descontraído bate-papo até a hora da refeição principal chegar ou durante uma rodada de drinques, com os amigos ou a família.

Essa receita pode ser feita com aquela feijoadinha que sobrou, e é também uma ótima opção de entradinhas para servir antes da própria feijoada. Quem garante é a chef Mariele Horbach, que assina o cardápio de uma rede de botecos cariocas. Mesmo para os amantes de sabores agridoces, o diferencial da receita da chef Mariele pode parecer pouco convencional e até causar estranheza à primeira vista.

Não se sabe bem qual a origem, mas uma coisa é certa: ela veio para fazer sucesso em jantares, almoços ou lanches. Trata-se da geleia de bacon.

Simples de fazer, as medidas da receita desta página rendem um tanto de geleia que serve até quatro pessoas e pode ser introduzida em seu cardápio das mais diversas formas. Você pode colocá-la sobre uma porção de massa, por exemplo, e também adicionar como complemento em torradas ou dentro de sanduíches, para variar um pouco o sabor.

Dica importante da chef: use e abuse da sua criatividade na hora de preparar. Mariele recomenda a geleia para um consumo bem corriqueiro, com torradas, por exemplo. Outra dica da chef: “Fica perfeita com hambúrguer”.

BACON CHINÊS

Criado há mais de quatro mil anos, na China, o bacon é uma das iguarias mais populares do mundo, presente em diversas culturas e pratos. Foi para homenagear essa delícia que se instituiu o Dia do Bacon (31 de agosto). Seu consumo tem sido uma parte importante da alimentação humana em diferentes culturas ao longo do tempo.

O processo de cura e defumação da carne de porco se tornou uma maneira de conservar a carne antes da invenção da refrigeração moderna. A técnica de cura chegou à Europa por meio das rotas comerciais estabelecidas na Idade Média, em que os povos germânicos aprimoraram o processo de produção do bacon.

No século 18, os imigrantes europeus levaram essa tradição para a América do Norte, onde se tornou um alimento básico e popular, especialmente em áreas rurais. Ao longo do tempo, o bacon evoluiu para se tornar um alimento querido e versátil, sendo amplamente utilizado em diversas preparações culinárias ao redor do mundo.

Geleia agridoce com bacon

Ingredientes

1 xícara de cebola picada;

340 g de bacon;

1/4 xícara de rum;

2 dentes de alho picado;

1/2 colher (chá) de gengibre em pó;

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo;

2 colheres (sopa) de mel;

1 colher (chá) de páprica picante;

2 colheres (sopa) de vinagre;

150 gramas de goiabada cremosa.

Modo de Preparo

Em uma frigideira, frite o bacon até que esteja bem dourado. Em seguida, transfira-o para um prato com papel-toalha para absorver o óleo.

Por 5 minutos, refogue alho e cebola no mesmo óleo que utilizou para fritar o bacon.

Acrescente gengibre em pó e páprica e deixe cozinhar por 1 minuto. Então, coloque os outros ingredientes (com exceção do bacon) e ferva.

Insira o bacon e, em fogo baixo, cozinhe até que o líquido se transforme em uma calda.

Despeje a mistura em um processador e bata até atingir a consistência desejada.

Bolinho de feijoada recheado com bacon e geleia agridoce de bacon

Ingredientes

500 g de carnes de feijoada;

2 colheres (sopa) de óleo;

1 cebola;

1 cabeça de alho;

2 folhas de louro;

500 g de feijão-preto;

Água fervente;

½ xícara (chá) de farinha de mandioca;

4 colheres (sopa) de folhas de salsa picadas.

Para o recheio

1 xícara de couve;

2 dentes de alho;

¼ xícara (chá) de bacon;

Óleo.

Para empanar

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

2 ovos batidos;

1 xícara (chá) de farinha de rosca.

Modo de preparo

Lave em água corrente as carnes da feijoada. Em uma tigela, deixe os ingredientes (com exceção da calabresa e do bacon) de molho na água por 12 horas. Escorra e reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio, e frite as carnes até começarem a dourar. Pique a cebola e adicione à panela, refogue por 3 minutos. Amasse a cabeça de alho e adicione à panela, refogando por mais 1 minuto. Adicione o louro, o feijão, a água fervendo, sem ultrapassar o limite da panela, sal e pimenta do reino. Feche a panela e, após pegar pressão, diminua o fogo para o mínimo, e conte 25 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Reserve.

Para o recheio

Pique o bacon em cubinhos pequenos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon até começar a dourar. Pique o alho, junte ao bacon e refogue por mais 1 minuto. Fatie a couve bem fininha e adicione à frigideira, acerte o sal e refogue até a couve começar a murchar. Desligue o fogo e espere esfriar por completo. Montagem Bata a feijoada feita, dispensando o pé, no liquidificador até formar um creme homogêneo. Transfira para uma panela, junte a farinha de mandioca, mexa bem com um batedor de arame e cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo, junte a salsa e espere esfriar por completo. Faça bolinhas com a massa de feijoada, com o polegar faça uma concavidade, recheie com uma parte de couve à mineira e uma parte de bacon picado e já frito. Boleie os bolinhos e reserve. Aqueça óleo suficiente para fritar os bolinhos em imersão no fogo médio. Passe os bolinhos na farinha de trigo, no ovo batido e por último na farinha de rosca. Frite em imersão no óleo preaquecido e escorra em papel-toalha. Sirva com pimenta.

