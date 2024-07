Bem-estar B+: Você conhece a massagem terapêutica integrativa?

Marina Monteiro tem formação em teatro, logo após realizou muitos cursos, aprimorou seus conhecimentos e se encontrou como massagista terapêutica integrativa, técnica realizada com o propósito de liberar tensões e movimentar energias bloqueadas que geram estresse, dor e desconforto muscular.



Como resultado da técnica, acontece a soltura da musculatura tensionada e melhora o funcionamento de todo organismo promovendo benefícios ao sistema nervoso, endócrino, aos órgãos, tecidos, entre outras áreas do nosso corpo.



Ainda através dos toques das mãos, a massoterapeuta cria em seus atendimentos, o acompanhamento de processos de autoconhecimento, desde as percepções corporais até sensações, emoções e pensamentos, proporcionando uma melhor qualidade de saúde física, mental e emocional.



Para a realização de seus atendimentos, Marina faz o uso de óleos que auxiliam na sensibilidade do toque para o relaxamento e soltura da musculatura durante o processo de massagem. “Os óleos são importantes para o deslizamento dos movimentos lentos e profundos, que são fundamentais para a liberação das tensões. Além disso, proporcionam mais relaxamento e maciez à pele, oferecendo sensação de bem-estar

ao cliente”, explica.



Para a massoterapeuta, a cada atendimento a continuidade de uma experiência que vai se transformando, aprofundando, e o cliente vai se tornando consciente de aspectos de si mesmo, o que promove mudanças em sua vida. “A minha trajetória sempre esteve ligada ao corpo. A princípio, na forma de arte, através

do teatro e da dança. E depois, com os estudos na área de expressão corporal, que foi

quando me apaixonei pela terapia e pelo autoconhecimento, e vi que podia ajudar outras

pessoas com o que aprendi, especialmente as gestantes”, conta Marina, que também édoula (uma profissional que tem como responsabilidade o acompanhamento da gestante durante todo o período de gravidez, parto e pós-parto, além de apoiar, encorajar, oferecer conforto e suporte emocional nesses momentos).

Marina Monteiro - Foto: Glauco Epov

A massagista terapêutica integrativa possui formação na área para atendimento das mães e gestantes e conta um pouco da sua experiência. “Fiz cursos de especialização focados no cuidado à saúde da mulher e fui doula pouco antes do meu filho nascer. Amo atender gestantes, e agora sinto uma imensa alegria em atender mulheres mães, porque temos uma rotina cansativa e muitas demandas. Durante o processo de amamentação, nos primeiros anos de vida das crianças, sinto ser fundamental para a mulher receber apoio e cuidados. Assim ela pode se dedicar mais e melhor aos filhos”, explica.



Marina também faz atendimentos familiares, que na maioria das vezes, é uma consequência de uma experiência que começa com uma pessoa e se estende para a família inteira. “Geralmente, é a mulher que realiza o primeiro contato, faz as primeiras sessões e o marido resolve testar também. Às vezes, até as crianças querem fazer. Adoro esse tipo de atendimento, porque gera uma intimidade e uma alegria em conjunto. Cuidar, doar e contribuir para o desenvolvimento pessoal do próximo é a minha principal

missão!”, finaliza a massoterapeuta.