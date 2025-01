Bloco da Moreninhas leva folia para as ruas com a bateria Garra Operariana

Correio B+

Mais leitura, menos telas. Com histórias que ensinam sobre inclusão e identidade, transforme a rotina das crianças em momentos de aprendizado e conexão.

O período de férias escolares é um momento de alegria para as crianças, mas pode ser desafiador para os pais, especialmente diante da preocupação com o uso excessivo de telas.



Limitar o tempo em celulares e tablets nem sempre é fácil, principalmente para aqueles que precisam equilibrar o trabalho com os cuidados com os filhos.



Incorporar momentos de leitura na rotina diária, como na pausa para o almoço, café da tarde, ou antes de dormir é uma solução prática que enriquece o dia a dia das crianças e fortalece os laços familiares.

No Dia Internacional da Educação, confira no Correio B+ 8 obras infantis que promovem a inclusão de forma leve e educativa. Criadas por Janine Rodrigues, fundadora da editora Piraporiando, essas histórias vão além do entretenimento, destacando a importância da diversidade e a transformação por meio da educação.



Os enredos promovem reflexões sobre identidade, representatividade, ancestralidade africana, inclusão e respeito, enquanto estimulam a imaginação e o diálogo entre pais e filhos.



Confira:

No reino de Pirapora

Janine Rodrigues (ILS. Wanderley Mayhe, Piraporiando, 2013)

Pirapora é um reino encantado onde tudo o que é redondo tem grande valor: bolas, argolas e até brinquedos com bolinhas são os tesouros mais amados. No Reino de Pirapora, as crianças choram lágrimas de amora, pois só com brinquedos perfeitamente redondos é que podem brincar juntas.



Mas essa tradição será desafiada quando um menino, com um brinquedo proibido nesse reino tão peculiar, chega e transforma tudo ao seu redor. "No Reino de Pirapora" é uma história sobre a aceitação do novo e a abertura para diferentes formas de ver o mundo.

Nuang Caminhos da Liberdade

Janine Rodrigues (ILS. Luciana Nabuco, Piraporiando, 2017)

Nuang é uma menina alegre e talentosa do povo Uthando, uma comunidade conhecida por sua sabedoria, honra e pela beleza de sua ancestralidade. As mulheres Uthando são guardiãs de conhecimentos milenares e exibem com orgulho seus grandes cabelos crespos, belos como coroas. Nuang adora deitar no colo de sua avó para ouvir histórias que mantêm viva a memória de seu povo.



No entanto, um terrível acontecimento muda o curso de sua vida e a coloca em uma jornada de resistência. Com a fé em Nzambi, a força das lembranças e o apoio da comunidade, Nuang e seu povo encontram forças para lutar pela liberdade, uma busca que ressoa até os dias de hoje. Este livro é uma proposta envolvente para explorar a história e fortalecer a conexão com as raízes culturais perfeita para atividades em família, na escola ou entre amigos.

As Duas Bonecas Azuis

Janine Rodrigues (ILS. Bruna Assis Brasil, Piraporiando, 2017)

As misteriosas bonecas sem boca continuam chamando Labele para brincar, mas ela, desconfiada e curiosa, se mantém distante, sem coragem de se aproximar da enigmática casa de palha na rua cem. Em "As Duas Bonecas Azuis", o suspense e a curiosidade conduzem as crianças por uma história cheia de mistério e lições sobre confiança e coragem. Venha desvendar o segredo da casa de palha e descobrir o que se esconde por trás desse convite intrigante.

Contos Piraporianos

Janine Rodrigues (ILS. Dayanne Uchôa, Piraporiando, 2016)

"Contos Piraporianos" reúne três histórias encantadoras que despertam a imaginação. A primeira narra a aventura de dois gatos: um vive num mundo onde só existe o dia, e o outro, no mundo da noite. Cansados da rotina, eles decidem atravessar a barreira do tempo e explorar o lado oposto, descobrindo as belezas que só um novo olhar pode revelar. Juntos, eles criam o mundo como conhecemos hoje, onde o dia e a noite coexistem.



A segunda história é de Zabeleu, um menino que vê tudo de cabeça para baixo. Irritado com essa visão, ele assopra para tentar colocar as coisas em seu lugar, mas nada funciona. Até que decide olhar de um novo ângulo e começa a entender o mundo de uma maneira surpreendente. Por fim, a terceira história segue uma menina que, ao ser guiada por Kauara, embarca numa viagem de redescoberta dos lugares que já conhece, mas agora com um olhar renovado, captando as cores, a história e os sons ao seu redor. Reconhecendo sua própria beleza, ela começa a enxergar as belezas invisíveis em sua jornada diária.

Onde está o Bóris?

Janine Rodrigues (ILS. Boni, Piraporiando, 2019)

Muita preguiça, um dia de chuva, um gato curioso e uma menina cheia de ideias! Samantha nem imaginava a confusão em que se meteria ao deixar a janela do quarto aberta, e Belinda, a gata, não tinha a menor intenção de esperar. Em "Onde Está o Bóris?", as crianças embarcam em uma busca divertida e cheia de reviravoltas para encontrar o misterioso cão Bóris. Com temas de amizade, perseverança e solidariedade, esta história é ideal para ensinar sobre o valor das diferenças nas relações.

Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror

Janine Rodrigues (ILS. Fernanda Castanho, Piraporiando, 2019)

Com sua capa preta, uma estranha caixa de madeira, grandes olheiras e um jeito de andar apavorante, o Velho Nestor é o terror da cidade. Todos temem suas histórias de horror, contadas ao anoitecer, e a sua fama assusta até o mais corajoso. Cansado da má reputação que o Velho Nestor traz ao lugar, o embaixador decreta que ele deve ir embora. Mas um menino serelepe, curioso e de olho nas recompensas oferecidas pelo embaixador, decide investigar e descobre a verdadeira história do misterioso velho. "Histórias do Velho Nestor" é uma jornada que leva as crianças a explorarem temas de respeito, empatia e compreensão do outro.

As incríveis aventuras de Nirobe na terra do Não

Janine Rodrigues (ILS. Bruna Assis Brasil, Piraporiando, 2022)

Há muito tempo, em um lugar bem perto de nós, era possível enxergar os sentimentos andando por aí, pra cima e pra baixo. A Felicidade, sempre risonha e magricela, a Tristeza, silenciosa e escondida, o Medo, que fugia da Coragem, que insistia em ser sua amiga, e o Respeito e a Inteligência, inseparáveis. Mas, entre todos esses sentimentos, havia um que ninguém entendia muito bem: o Não. Embora não fosse exatamente um sentimento, o Não tinha o poder de provocar uma infinidade de emoções. Nirobe, um garoto esperto e atrevido, convive com todos os sentimentos, mas, curioso e afoito, tenta driblar o Não, acreditando que pode fazer tudo o que quiser. Porém, ao longo da história, ele descobre que o Não nem sempre é o vilão que parece ser.

Escada

Janine Rodrigues (ILS. Boni, Piraporiando, 2023)

Numa casa pequena, no topo de uma escadaria, vive Nestor, um velho com costumes peculiares que logo chamam a atenção de seu vizinho Genésio. Recém-chegado ao bairro, Nestor desperta uma série de acontecimentos estranhos, que deixam Genésio inquieto e desejoso de retomar a tranquilidade de sua casa. Determinado a acabar com o incômodo, Genésio se vê preso em uma jornada cheia de reviravoltas, onde começo, meio e fim parecem se confundir. "Escada" é uma história intrigante que explora as dificuldades de aceitar o inesperado e os desafios da convivência.