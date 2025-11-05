Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bonito ganha Bosque das Araras, com 250 árvores nativas em uma área de 2 mil m²

Iniciativa acontece na segunda-feira, mesmo dia da abertura da COP30; em parceria do fotógrafo e ambientalista Mário Barila (projeto Água Vida) com a Rio Sucuri Ecoturismo, a Chácara Boa Vida e a Fundação Neotrópica do Brasil

Da Redação

Da Redação

05/11/2025 - 10h00
Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado

Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado - Foto: Divulgação / Projeto Água Vida

No mesmo dia da abertura da COP30, na segunda-feira (10), em Belém (PA), o município de Bonito sediará o plantio de 250 árvores nativas, entre elas, jacarandá-mimoso, sete-copas, amendoim-de-arara, baru e copaíba.

A iniciativa será realizada em uma área de mais de 2 mil metros quadrados, no atrativo turístico Rio Sucuri Ecoturismo, onde ficará o Bosque das Araras, um espaço que deverá se tornar refúgio natural para as araras e outras aves da fauna pantaneira, ampliando as áreas de proteção e de nidificação dessas espécies, frequentemente ameaçadas pela perda de seus habitats.

Fundador do projeto Água Vida, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila é o idealizador da ação, que une reflorestamento e educação ambiental. O local será visitado por crianças das escolas de Bonito, que poderão observar as aves livres em seu ambiente natural.

O objetivo é criar um habitat permanente, onde as araras e as demais aves encontrem alimento, abrigo e segurança, fortalecendo a reprodução e a conservação das espécies.

“Quando plantamos uma árvore, plantamos também a esperança de ver a natureza se refazer. O Bosque das Araras será um símbolo do que podemos alcançar com união e propósito”, afirma Mário Barila, que há mais de uma década lidera o projeto Água Vida em ações de reflorestamento e conscientização ambiental no Pantanal e em outros biomas brasileiros.

PROJETO COLETIVO

As mudas utilizadas no plantio serão doadas pela Chácara Boa Vida, da viveirista Élida Aivi, e o plantio ocorrerá em conjunto com a Fundação Neotrópica do Brasil. A parceria reforça a continuidade de um trabalho desenvolvido há anos.

foto PROJETO ÁGUA VIDA arara2

O projeto Água Vida já havia doado insumos para a criação de um viveiro voltado à produção de árvores que servem de alimento e abrigo às araras, e agora as mudas cultivadas ali retornam à natureza, dando origem ao novo bosque.

O Bosque das Araras nasce, portanto, como um projeto coletivo e contínuo, que integra comunidades, educadores e ambientalistas em torno de um mesmo propósito: proteger o Pantanal e garantir um futuro para as espécies que fazem parte da identidade brasileira.

Barila aproveitará a ação e sua passagem por Bonito para produzir novas fotos para o projeto Água Vida, cuja comercialização contribui para o financiamento das ações socioambientais realizadas nos diferentes biomas do País.

ÁGUA VIDA

Criado em 2014 pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, o Água Vida tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação ambiental, da educação ecológica e do resgate da cidadania, destacando a importância vital da água para a vida no planeta. 

As iniciativas são financiadas pela venda das fotos de Barila e por doações de parceiros, garantindo a continuidade de projetos em diferentes biomas brasileiros.

Economista de formação, Mário Barila se dedicou à fotografia, sua paixão desde a adolescência, e ao se aposentar aprofundou seus estudos com o renomado fotógrafo Araquém Alcântara, conhecido por retratar a fauna e flora do Brasil.

Sensibilizado com as questões ambientais e sociais observadas em suas viagens pelo País e o exterior, Barila utiliza a fotografia como ferramenta de conscientização ambiental, registrando espécies ameaçadas, a realidade das comunidades locais e a luta pela preservação da vida e do planeta.

Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do projeto Água Vida e contribuir com suas ações podem acessar o site projetoaguavida.com.br ou o perfil no Instagram @mariobarilafilho.

