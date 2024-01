A jovem atriz Julia Lemos de apenas 23 anos estreia esse mês na TV em grande estilo no remake de “Renascer”. Na trama, essa linda pernambucana dará vida a Flor, uma moça virgem que deixa o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) ao se casar com Jupará ( Evaldo Macarrão).

Aos 12 anos, a artista iniciou seus estudos de canto e teatro musical e, após alguns anos longe das artes, voltou ao teatro aos 19. Desde então, estudou na Escola Wolf Maya e na Construção do Ator, curso técnico de teatro recifense.

Em seu currículo ainda constam cursos sobre teatro musical com a dupla Charles Moeller e Claudio Botelho, imersões de teatro musical com os atores Diego Montez e Myra Ruiz e estudos de audiovisual com Greta Helena. Em 2022, Julia Lemos participou do projeto Potencializa, da Globo, que prepara novos atores para o audiovisual.

A recifense, que também estudou direito e cinema, já lançou um EP chamado Script com suas composições.

Julia é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e ela conta tudo sobre a sua estreia em um dos maiores remakes da televisão brasileira, Renascer.



A atriz Julia Lemos é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Helena Muller - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE - Como Julia Lemos chegou até o elenco do remake de Renascer?

JL - Fui encontrada pela Marcella Bérgamo, produtora de elenco de Renascer, que sempre acreditou em mim. Antes disso, no entanto, o maravilhoso Felipe Aguiar me trouxe as primeiras oportunidades dentro da Globo. Foi por conta da confiança dele que fiz testes e uma oficina por lá antes de entrar na novela.



CE - Como foi seu primeiro dia de gravação? Alguma curiosidade?

JL - Meu primeiro dia de gravação foi muito esperado, mas muito tranquilo. Fiquei feliz por se tratar de uma cena com meus maravilhosos colegas Uiliana Lima, Evaldo Macarrão e Adanilo, que se tornaram grandes amigos durante o processo. A química entre nós 4 sempre foi muito bonita e nossos momentos juntos foram alguns dos meus favoritos nas gravações.



CE - Julia, você chegou a assistir a primeira versão da novela pra poder se preparar para o trabalho? Como foi sua pesquisa para essa composição?

JL - Comecei a assistir à primeira versão de Renascer assim que soube da minha aprovação para a personagem. Achei importante ter esse contato com o material original para entender mais do universo criado para a novela. Além disso, para compor Flor, me inspirei bastante nas mulheres que fazem parte da minha vida. Ela é uma menina que cresce em um ambiente de muita força e resiliência feminina, algo com que me identifiquei assim que conheci a personagem.



CE - Como você descreve Flor, sua personagem?

JL - Flor tem uma delicadeza e perspicácia ao enxergar a vida. Ela tem bastante convicção dos seus princípios, do que ela acha certo e errado e muito amor pela família que cria ao longo do caminho.



Julia é destaque no remake da novela Renascer da TV Globo- Divulgação

CE - Fazer uma personagem que já foi interpretada por outra anteriormente é mais fácil por ter referências ou mais difícil por ter possíveis comparações?

JL - Acho que um misto dos dois. É muito especial ver o carinho que já existe pela história; as pessoas que assistiram Renascer na época sempre falam da novela com bastante amor. Sinto que a responsabilidade aumenta porque temos nas nossas mãos uma obra que já é muito amada, mas também é um presente poder trazer novas nuances e perspectivas para os personagens.



CE - Flor marca sua estreia na TV brasileira. Como é estrear numa novela das 21h, que já vem com uma carga de expectativa por se tratar do remake de um sucesso?

JL - É uma honra e um privilégio enorme. Definitivamente existe uma responsabilidade intrínseca a esse tipo de projeto, mas gosto de pensar nele como uma oportunidade de poder trabalhar com o que eu amo, independentemente das proporções que a obra tenha. Sou muito grata ao carinho que o público já tem mostrado pela novela e tudo que posso desejar é que nosso trabalho transmita o amor que também sentimos pela obra.



CE - Você é pernambucana, mas a personagem é baiana. Como foi trabalhar o sotaque da personagem?

JL - Fizemos a prosódia com a incrível Íris Gomes, que tornou nosso trabalho muito mais simples e nos mostrou como cuidar do sotaque dentro das particularidades de cada um. Apesar de a musicalidade nordestina ajudar um pouco no texto, foi definitivamente um desafio.

Julia Lemos - Foto: Helena Muller

CE - Impossível não comentar sobre a nova e boa safra de atores de Recife que estão chegando ao audiovisual (TV aberta e streaming). Como você observa essa “abertura” do mercado artístico para novos rostos e talentos vindos de fora do eixo Rio-SP?

JL - Fico muito feliz em ver cada vez mais rostos pernambucanos brilhando nas telas. Temos muito talento no Nordeste: muita gente dedicada e criativa, pronta para mostrar o que sabe fazer para o mundo. Espero que esse seja só o começo de um mercado mais aberto a buscar atores fora do eixo Rio-SP. Nossos sotaques precisam ser ouvidos e nossas histórias precisam ser contadas.



CE - Como tem sido atuar num set de TV?

JL - É impressionante ver sets tão preparados e ter tantos profissionais incríveis ao redor. Estou no meio da graduação em Cinema pela UFPE, então os detalhes técnicos definitivamente me chamam muita atenção. É um privilégio enorme poder estar nesses ambientes e poder aprender com pessoas tão preparadas. Tento ser uma esponja e absorver o máximo que consigo dessa experiência.

CE - Quais são seus sonhos profissionais?

JL - Trabalhar com o que eu amo já é, por si só, um enorme sonho realizado. É o começo de uma carreira em que eu espero poder tentar um pouco de tudo. Sou apaixonada pelo cinema brasileiro e pelo teatro e quero sempre poder estar em contato com esses meios. Quero poder atuar, escrever, cantar e contar cada vez mais histórias.



CE- Julia Lemos também canta e compõe. O que inspira suas letras? Pensa em investir mais nessa sua vertente?

JL - Desde pequena, eu escrevo sobre tudo que vivo, quase como uma forma de não esquecer de nenhum momento importante. Comecei a compor como uma extensão natural desse hábito e sinto que a música vai fazer, para sempre, parte da minha vida. Acredito que os projetos vão surgir naturalmente, sempre que eu sentir que já acumulei muitas músicas na minha pasta do celular ou quando eu tiver algo que realmente preciso compartilhar com o mundo.

Julia fará parte da primeira fase da novela que foi um grande sucesso nos anos 90 na TV Globo - Divulgação



CE - Você tem EP nas plataformas musicais. Há planos para um novo projeto musical? E para show?

JL - A música sempre fez (e vai fazer parte da minha vida). Acho que ela surge naturalmente e os projetos acabam sendo consequência disso. No momento, apesar de o foco ser a atuação, sei que a música segue firme como uma parte minha.



CE - Você se mudou pro Rio para poder gravar a novela. Como tem sido a adaptação? O que já pegou pra si do estilo de vida carioca? Do que mais sente falta de Recife?

JL - O Rio me recebeu muito bem. Acho que por ter um clima muito parecido com Recife, me senti familiarizada muito rápido. Foi incrível explorar o Rio de Janeiro com o elenco e aproveitar os fins de semana para ir às praias e aos sambas. Sempre me senti muito bem recebida e abraçada. A saudade de Recife sempre fica. Como uma boa recifense, sou completamente apaixonada pela minha cidade e pelas pessoas que trago de lá. São muitas as chamadas de vídeo para matar a saudade.