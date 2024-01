O ator mirim Miguel Ângelo brilha em mais um grande sucesso e fenômeno do SBT: “A Infância de Romeu e Julieta” interpretando Romeu Monteiro, filho de Vera (Bianca Rinaldi e Bernardo (Fábio Ventura).

Nascido na Cidade de Deus, na periferia do Rio de Janeiro, Miguel se mudou para São Paulo, junto com a mãe, Vânia Regina para viver seu primeiro protagonista na Tv aberta. E apesar de ter apenas 12 anos, o ator sabe da responsabilidade que carrega e da inspiração que representa para outras crianças negras.

“Eu me sinto muito honrado em poder mostrar que podemos ser o que quisermos, mas entender também que não é fácil realizar os nossos projetos e sonhos. E como é importante para nós, nos vermos em outras pessoas como nós, do outro lado, narrando outra história, de amor, carinho, prosperidade, respeito e potência para gerar sonhos. Então, é Ubuntu: “eu sou porque nós somos.”, declara Miguel.

Romeu é um personagem que adora esportes e é aventureiro, assim como Miguel. Para a preparação de seu personagem, Miguel precisou fazer aulas de tênis, mesmo adorando futebol.

A carreira doa ator começou em 2014, quando participou da série “O Caçador”, dirigida por José Alvarenga Jr e Heitor Dhalia, disponível na HBO Max. Em 2018, Miguel Ângelo fez uma participação no curta “O Nosso Legado”, exibido pela ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York. Também atuou em “Barba, Cabelo e Bigode”, longa da Netflix, de 2022, dirigido por Rodrigo França e Leticia Prisco. E na série da Netflix, “Candelária”, com direção de Luis Lomenha e Marcia Faria, ainda inédita. No teatro, ele atuou no infantil “O Mágico de OZ” e na peça “O Amor Como Revolução”, adaptação do livro homônimo do pastor Henrique Vieira, dirigida por Rodrigo França e coproduzida por Lázaro Ramos.

Ao longo de sua carreira, Miguel participou de outros curtas-metragens e clipes musicais como “Mais Jovem, Mais bela, Mais Linda”, de Thiago Martins, e “Eu precisava Voltar com a Folhinha” e “Dai a Cesar o que é de Cesar”, ambas de César Mc. Ele também esteve em “Proteja os Seus Sonhos’, álbum de Conceição Evaristo, com projeto colaborativo entre a plataforma de cultura negra AUR, o produtor Theo Zagrae, o Laboratório Musical MangoLab e a Som Livre.

Miguel Ângelo considera maravilhosa a oportunidade e experiência no SBT. Ele conta que recebeu a notícia da aprovação do teste no dia de São Cosme e Damião e que comemorou muito com sua família.

Este ano tem sido de reconhecimento do talento do jovem ator. Ele ganhou o Prêmio Jovem Brasileiro, na categoria Jovem do Futuro, e venceu o 1º Prêmio ArteBlitz de Novela, na votação popular, como Melhor Ator Revelação, categoria em que foi a única criança indicada. Ele também foi um dos finalistas, na categoria Melhor Ator Mirim ou em Papel Adolescente, no Prêmio Noticias da tv, e está indicado ao Prêmio Área Vip- Melhores da Mídia 2023, como "Melhor Talento Jovem de 2023".

Miguel é a Capa do Correio B+ desta semana, fechando o ano do Caderno com uma entrevista exclusiva falando sobre sua carreira, seu primeiro protagonista e sobre sua representatividade nos papéis que jáconquistou e conquista todos os dias.

O ator Miguel Rômulo é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Jordan Vila - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE - Você começou cedo sua carreira. Como foi?

MA - Sim, comecei com apenas 4 anos de idade. No início, na verdade, eu fazia muitas publicidades.Um dia eu estava no shopping com a minha mãe, uma.produtora nos parou e perguntou se minha mãe topava me levar para um teste. Ela aceitou, e aí, comecei a fazer as 2 coisas: publicidade e também atuar.

CE - Romeu é a seu primeiro protagonista? Qual a alegria e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de estar nesse espaço, numa novela infanto-juvenil?

MA - Sim ele é meu primeiro protagonista, e me deixou muito feliz, pois saiu do estereótipo dos nossos serem sempre serviçais. A responsabilidade de mostrar que podemos estar e ocupar todos e quaisquer lugares.

CE - Como se sente protagonizando a história inspirada no maior símbolo do grande amor -impossível?

MA - Me sinto honrado de poder contar a história com outros olhos: olhar do perdão, do amor, e do respeito.

Ao lado da atriz Vittória Seixas - Divulgação

CE - Como surgiu a oportunidade do papel na novela?

MA - A meu perfil se encaixava muito do que procuravam, e cá estou eu de Romeu.

CE - Como se preparou para o papel?

MA - Como eu já fazia teatro, foi um pouco mais fácil. E o Romeu é muito parecido comigo.

CE - Qual o aprendizado deste trabalho Miguel?

MA - Responsabilidade, companheirismo, respeito, e troca de experiência com os mais velhos.

CE - O que tem em comum com o Romeu?

MA - O espírito pacificador e o fato de ser esportista e desbravador.

CE - Você precisou mudar de cidade para atuar na novela. Valeu a pena tantas mudanças na sua rotina?

MA - Sim, valeu muito porque você cresce como pessoa saindo um pouco da sua bolha, tendo a chance de abrir oportunidades.

Miguel Ângelo - Divulgação

CE - Além da TV, você já fez teatro, cinema, clipes musicais... Qual é a diferença?

MA - Em teatro tem muito como trabalhar com improvisos. Já nos outros, você é dirigido, tem as marcações, posição de luz... Enfim, sou artista e amo o que faço. Teatro, tv, cinema, tudo é arte. Estou feliz!

CE - Dá para conciliar com tranquilidade gravações e escola?

MA - Se não for semana de prova, dá tranquilo. Em semana de prova, fico bastante tenso, mas faz parte, e tudo que você faz com amor, fica leve...

CE - Você se inspira em outros atores?

MA - Sim! Lázaro Ramos, David Junior, Aílton Graca, Junior Vieira, Ju Paiva, Douglas Silva e outros.

CE - Tem algum trabalho que está para ser lançado? E quais seus planos para o futuro?

MA - Sim. Participei da minissérie “Candelária”, da Netflix, ainda inédita. O plano para o futuro é continuar inspirando outros jovens, como fui inspirado pelos trabalhos dos que sou fã.

Ao lado do ator Lázaro Ramos - Divulgação