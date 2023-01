Carnaval deste ano terá incentivo financeiro de R$ 1,6 milhão para Campo Grande e Corumbá

Corte com samba no pé: da esquerda para a direita, Lineia Marçal (rainha), Leandro Moreira (rei Momo) e Luca Matos (princesa) comandam o reinado da folia - Divulgação

Foi sob o comando do sambista Gideão Dias e a vibração de 500 animados foliões, no Armazém Cultural, que a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) realizou o lançamento oficial do Carnaval 2023, na noite de sexta-feira (20).

Muito samba no pé e a apresentação da nova corte de Momo deram um brilho especial no tradicionalmente já agitado circuito cultural da Esplanada Ferroviária, que foi contemplada, em primeira mão, com a execução ao vivo dos sambas-enredo das escolas da Capital.

A comunidade carnavalesca celebrava, ao mesmo tempo, com um suspiro de alívio, a parceria firmada entre as agremiações e as prefeituras de Campo Grande e de Corumbá, que garante a verba para viabilizar o desfile nas duas cidades.

Por meio de um termo de fomento, também assinado na semana passada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), o governo do Estado disponibilizou

R$ 1,6 milhão para as duas maiores celebrações momescas em território sul-mato-grossense.

CORTE CG 2023

Em Corumbá, os recursos beneficiam não somente as escolas, mas também os blocos. Além da Lienca e da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc) também integra a parceria.

Após a apresentação de Gideão Dias, o público do Armazém conheceu a nova corte do rei Momo da Capital. Lineia Marçal foi coroada a rainha da folia, Luca Matos recebeu a faixa de princesa e Leandro Moreira assumiu o posto de rei Momo do Carnaval 2023.

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza, fez a entrega da chave da Capital para Moreira e do cetro para a rainha Lineia.

O reinado simbólico da dupla se estende até a Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro. Representando o governador Eduardo Riedel, a secretária-adjunta destacou o aspecto cidadão do Carnaval.

“A valorização da cultura popular é o fortalecimento da cidadania. O Carnaval é uma das atividades mais democráticas do País. Incentiva direta e indiretamente a geração de emprego em diversos setores da economia e da classe artística. E é com esse olhar de fortalecimento que o governo do Estado mais uma vez é parceiro desta ação”, afirmou Viviane Luiza.

“FOMENTO QUE FICA”

Max Freitas, diretor-presidente da FCMS, sambou no palco antes de fazer o seu pronunciamento: “Eu sei da luta de cada escola para se manter no Carnaval, eu sei do quanto isso é importante para as Ligas e foi por isso que conseguimos, junto ao governo do Estado, um aumento de 43% no repasse desse ano. Para que as escolas tenham muito mais oportunidade de mostrar toda a sua beleza na avenida”, declarou.

Em entrevista anterior, na semana passada, Freitas havia reconhecido a importância, o apelo cultural e o benefício que o Carnaval traz para o Estado.

“O Carnaval é uma festa que apoia o comércio local e aumenta o trade turístico nas cidades. A fruição e o fomento que a folia gera para nossa cultura fica, além de dar à população uma festa cheia de atrações durante os quatro dias”, argumentou.

“Celebramos, mais uma vez, uma parceria com o governo do Estado e as Ligas para, juntos, realizarmos uma grande festa, cheia de alegria, diversão e segurança”, disse o diretor-presidente da FCMS.

MOINHO NA AVENIDA

O Instituto Moinho Cultural Sul-Americano será homenageado no Carnaval de Corumbá deste ano. O bloco Águia da Vila compôs um samba em homenagem à instituição, que ganhou lançamento na noite de sábado, em evento organizado pela Liblocc.

Presidente do Águia da Vila, o carnavalesco Piano explicou que, inicialmente, tinha três pessoas em mente para serem homenageadas neste ano.

Mas, depois de assistir o Moinho In Concert, em dezembro do ano passado, no Centro de Convenções do Pantanal, ele mudou completamente de ideia.

“A ideia era homenagear algo de Corumbá. Quando assisti à apresentação no fim do ano, decidi que era hora de homenagear o Moinho Cultural”, frisou o dirigente do bloco, em menção ao espetáculo que comemorou os 18 anos de existência do Moinho Cultural.

A missão de compor um samba em homenagem à instituição foi passada para Pedro Castro, o Pedrão, compositor do bloco. Em quatro dias, estava tudo pronto.

“Nasceu a arte em frente ao Pantanal. Tem sinfonia no Moinho Cultural. Ver o sorriso das crianças, só felicidade. Transformando vidas na cidade. Voa, águia! Leva o sentimento em seu coração. Onde se fez o trigo, hoje se colhe emoção. A semente de um sonho, virou um centro cultural”, diz um trecho da composição.

O samba em homenagem ao Moinho foi gravado no Rio de Janeiro. Após o lançamento de sábado, na Chácara Mil, em Corumbá, a composição será apresentada durante o desfile do Águia da Vila, no dia 18 de fevereiro.

Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, a homenagem é um abraço nas mais de 23 mil crianças, adolescentes e jovens já atendidos pela instituição, na Cidade Branca.

“É algo incrível para o Moinho Cultural, vem coroar nossos 18 anos de existência. Mas, principalmente, coloca o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano como um patrimônio de Corumbá e do nosso estado. Ser reconhecido como um patrimônio cultural do Estado e transformado em samba, desfilando na avenida, é um carinho e um abraço imenso em todos nós. Estamos muito felizes e reverenciamos este momento incrível”, comentou.

