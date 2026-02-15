Da matinê até a madrugada, Carnaval de rua arrasta multidão em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Carnaval de rua chega ao terceiro dia em Campo Grande, arrastando milhares de pessoas para a folia dos blocos na Esplanada Ferroviária.

No primeiro dia, abrindo o Carnaval na sexta-feira (13), o bloco Farofolia atraiu cerca de 20 mil pessoas, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana. No sábado (14) foi a vez do Cordão Valu, cujo público não foi divulgado nem pela guarda, nem pelos organizados. Para este domingo (16), a expectativa do Capivara Blasé é reunir 50 mil foliões.

De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, até o último dia de festa, que se encerra na terça-feira, 130 mil foliões são esperados na Esplanada Ferroviária.

De acordo com o organizador do bloco Capivara Blasé, Vitor Samudio, a folia reúne toda a família, com programação iniciando às 15h com a matinê para as crianças e se estendendo até a meia-noite, já voltada para o público jovem e adulto.

“Esse projeto que a gente tem, o "Capivarinha", para gente é muito importante, que a gente traz nas primeiras horas do evento, que é um horário mais tranquilo para as crianças, para que elas possam vivenciar a cultura do carnaval de rua, porque, afinal de contas, são elas que vão preservar essa cultura popular, que é o carnaval de rua. E aí, logo mais à noite, quando anoitece, já muda o público, já fica um público mais jovem, adulto, e aí a gente entra com as atrações até meia-noite pra fazer uma grande festa”, explicou.

Além disso, Samudio ressaltou a importância da festa para a cultura de Mato Grosso do Sul. “O nosso carnaval da Esplanada esse ano foi considerado um patrimônio imaterial da cultura de Mato Grosso do Sul. Esse carnaval que a gente faz é muito importante do ponto de vista da cultura de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o Carnaval feito em MS”, disse.

Motorista de aplicativo, Rose Coelho, marcou presença com a família para curtir o Carnaval na Esplanada Ferroviária.

"Vim com a família, minhas netas, meu namorado. Costumamos vir no Carnaval todos os anos. Hoje é o primeiro dia de Carnaval que eu vim. Depende das crianças se vamos ficar até a noite. As crianças gostam. Estou achando a festa legal", disse.

Marlene Macedo levou as netas para foliar. “Estou amando. Trouxe minhas netas. Lugar seguro, lugar legal. Fizemos maquiagem. Hoje é o primeiro dia de Carnaval, viemos para curtir a matinê, trazer as crianças. Esse é o segundo ano que a gente vem e pretendemos vir todos os anos", contou.

O carnaval gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

A programação continua nos próximos dias, com blocos de rua e desfile das escolas de samba entre segunda e terça-feira na região da Praça do Papa.

CARNAVAL 2026

Carnaval chegou: folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas estão liberados.

A folia ocorre entre 14 e 17 de fevereiro de 2026, em três pontos de folia (Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana), em Campo Grande.

Blocos de rua e desfile das escolas de samba prometem agitar a festa.

O desfile ocorrerá nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, na Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos, na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Ao todo, 20 mil pessoas são esperadas por noite. A entrada é gratuita.

As escolas de samba que vão desfilar são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos e Unidos do Cruzeiro.

Já os bloquinhos de rua agitarão o carnaval campo-grandense de 14 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, localizada na avenida Calógeras, em Campo Grande. Ao todo, 130 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. A entrada é franca.

Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.

A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.

O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.

Ao todo, 480 agentes de segurança farão a segurança no Carnaval, por dia, sendo 180 policiais militares e 300 guardas civis.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas nos quadriláteros da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estarão responsáveis pelo resgate e atendimento hospitalar.

Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos), copos e cooler são permitidos.