Carnaval: Veja quais os cuidados necessários com a sua pele antes da folia

O carnaval é uma das datas mais esperadas pelos brasileiros todos os anos. A comemoração é regada de muita folia, fantasias, adereços, maquiagens com brilho e pedrarias, no entanto a falta de cuidado com alguns produtos podem acabar com o momento festivo trazendo alergias, coceiras e queimaduras.

O Correio B+ conversou com a médica especialista, Dra. Fernanda Nichelle, sobre quais os cuidados necessários com a pele a fim de evitar esses problemas e, assim, não estragar o seu carnaval.



De acordo com a Dra Fernanda, um dos casos mais comuns são as queimaduras. “Muitas pessoas acabam esquecendo de passar o filtro solar, que é algo muito importante, pois nessa época do ano é comum fazer muito calor, e acabam ficando com queimaduras do sol, por isso, passar o protetor antes de sair de casa é essencial”, afirma.

Dicas de cuidados com a pele para esse Carnaval - Divulgação

No caso das maquiagens diferenciadas, com glitter e tintas coloridas, é importante saber se não há nenhuma alergia. “Sempre oriento os pacientes a fazerem um teste de alergia para os produtos novos que forem utilizar na pele, como maquiagem com glitter ou purpurina, é importante se manter atento com os produtos que podem utilizar para prevenir uma alergia", explica a médica.

Para fazer o teste, a Dra. indica aplicar uma pequena camada do produto em alguma área da pele, como por exemplo, atrás da orelha, alguns dias antes da festa. Caso não haja nenhuma reação alérgica, o produto pode ser usado sem problemas.

Porém, se no teste, ou ao usar o produtor, apresente sinais de alergia, como coceira, vermelhidão e inchaço no local aplicado, o correto é retirar o quanto antes com água, sabão neutro e procurar um especialista para melhor orientação.



Com esses cuidados básicos, sem dúvida nenhuma a sua folia será livre de imprevistos indesejados com a sua pela e o seu Carnaval!