Causou muita estranheza o fato de uma secretária, hoje demitida, ter sido... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cazuza - cantor e compositor brasileiro

Você está vivo. esse é o seu espetáculo. Só quem se mostra se encontra. Por mais que se perca no caminho”.

Felpuda

Causou muita estranheza o fato de uma secretária, hoje demitida, ter sido a versão local da estratégia do tal Careca do INSS, que resultou em desvio de dinheiro da conta de filiados a entidade e que são, veja só, delegados. Atuando com uma cúmplice, a acusada “pintou e bordou” nas contas de alguns associados e só restituía os valores quando havia reclamações de alguns deles. Isso, sem contar que a então secretária usava o serviço odontológico da associação para atendimento a seus familiares. Irônico leitor comentou: “Em casa de ferreiro, espeto é de pau...”

Amém

A escolha do futuro presidente da Assembleia Legislativa de MS, em 2027, entre os eleitos neste ano obrigatoriamente passará pelos crivos de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja.

Mais

O fato de os Poderes serem harmônicos, porém independentes, nessas horas não funciona bem assim. É claro que a “costura” tem de ser muito bem-feita, para não f icar, digamos, pedras no caminho.

O jornalista ernesto Paglia estreia no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, em fevereiro, após o Carnaval. Em sua bem-sucedida carreira, ele atuou por mais de 40 anos como repórter especial e correspondente internacional na rede Globo e teve passagens marcantes como correspondente em Londres. Ernesto Paglia celebra o novo desafio de sua carreira: “Tenho a honra de ser o novo apresentador do programa de entrevistas mais prestigiado e tradicional da TV brasileira, o ‘Roda Viva’. Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história”.

Keila Tulux, que hoje comemora idade nova

Astrid Fontenelle

Revoada

Os deputados estaduais voltam às suas atividades, pós-recesso parlamentar, no dia 3 de fevereiro. As bancadas atuais reassumem, mas não durarão com a mesma configuração por muito tempo. Do dia 6 de março até o dia 5 de abril estará aberta a janela partidária, prazo para deputados se desfiliarem de suas siglas e rumarem para novo endereço sem perder o mandato. Na Assembleia Legislativa de MS está prevista uma debandada. A conferir.

Barco

Com relação à Câmara dos Deputados, a mudança deverá ser na bancada do PSDB, hoje com três integrantes. Um deles já estaria de mala pronta para cantar em outra freguesia. Os outros dois não manifestam desejo de pular do barco, mas, pelas articulações que vêm sendo feitas, é possível também que decidam mudar de endereço. Afinal, serão 30 dias para que muita água passe sob a ponte...

Clima

A Câmara Municipal da Capital reinicia as atividades no dia 2 de fevereiro, e em clima não muito amigável com a prefeita Adriane Lopes, em razão do imbróglio do aumento da taxa do lixo e, depois, do veto ao projeto dos vereadores que reduzia a tarifa. Já é voz corrente que a primeira medida por lá será derrubar o tal veto. Durante a solenidade, dois discursos estão sendo esperados, pelo teor: o do presidente do Legislativo, Epaminondas Neto, o Papy, e o da prefeita.

ANIVERSARIANTES

Keila tulux,

Ronie Zanela,

Dra. Vanessa Medeiros Loureiro,

Dione Costa Anache,

Luciana Cassia de Azambuja Roca,

Fanny Assad Coelho de Melo,

Alfredo Abdalla,

Ilda Tavares Barbosa,

Wanderlei Ribeiro,

Antônio Nabia,

Jania Eliane de Melo Pelzl Ferreira,

Lúcia Wakugawa Oyadomari,

Neuza Maria Picolim,

Paulo Nina Ferreira,

Sylvio Darilson Cesco,

Juliana Carvalho Corrêa,

Wilson Rosa e Silva,

Ismaildo Arlindo,

Luis Tomaz de Paula Ribeiro,

Paulo Sérgio Chawind,

Vanessa Pereira Pinto,

Sérgio Wilde Azevedo Rodrigues,

Maria Solange Gonçalves de Vilhena Moraes,

Maria Lisdalia Gomes Lopes do Seixo Kadri,

Áurea Célia Pereira Mendonça,

Cleusa fátima Lohmann,

Aisar Jaber,

Evelyn Lopes Kuntzel,

Dirce Maria Gonçalves do Nascimento,

Nely Takayassu,

Sérgio Assumpção Barros,

Francisco Casal Caminha,

Ana Amélia Fialho de Oliveira,

Francisco Laranjeira Silva,

Ubirajara Borges Martins,

Rosângela Leopoldo de Paula,

Ana Cecília Vilanova Maia,

Judite da Silva Conceição,

Luiz Antônio Ferreira de Carvalho,

Sandra Mara Peixoto da Silva,

Alberto Guimarães,

Francisco Mário Nascimento,

Dr. Carlos Eduardo Arantes da Silva,

Sales de Arruda Braga,

Raimundo Nonato Coutinho,

Darcira Rodrigues de Arruda,

Fernando de Souza Amorim,

Dr. Arlindo Pereira da Silva,

Leandro Araújo da Silva,

Maria Auxiliadora Barbosa,

Luiza Carlota da Silva,

Maria Eduarda Rocha Maravieski Gentil,

Jair Rocha,

Janete Amizo,

Cordon Luiz Capaverde Junior,

Agnaldo Henrique Valdonado dos Santos,

Wellington Batista,

Paulo Henrique Menezes Medeiros,

Álvaro Vital de Oliveira Filho,

Maria de Fátima Louveira Marra Silva,

Claudio Siqueira Bais,

Alfredo Marcondes Gimenez,

Janaína Bonomini Pickler,

Renata Barbosa Lacerda,

André Luiz Gomes Martins,

Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa,

Alindor Pereira da Silva,

Crispim Rodrigues dos Santos,

Marcos Roberto de Oliveira,

Darlei Faustino da Fonseca,

Janaína Mara Pacco Mendes,

Stela Pereira Lopes,

José Elnicio Moreira de Souza,

Luís Pedro Guimarães,

Maria José do Nascimento,

Flávio Almeida da Silva,

David Francisco de Anicésio,

Adriana Barbosa Lacerda,

Daniel Marques,

Fábio da Silva Nakaya,

Gilberto Lamartine Pimpinatti,

Jaime Antonio Miotto,

Luis Antonio Venâncio,

Alfredo Agnaldo Riffel,

Ricardo Martins,

Paulo César Lani,

Diogo Miranda Guimarães,

Rodrigo Martins de Quevedo,

Valdisnei Landro Delgado,

Makys Gledson,

Luiz Henrique Menezes,

Eduardo Campos de Almeida,

Marcos Fernando Soares,

Cristina Lopes Rodrigues,

César Santos Ferreira,

Francisco Monteiro,

Eliane Pereira de Oliveira,

Nádia Lima Moraes,

Sandra Almeida Marques,

Ana Cristina de Souza Mendes,

Mário Lacerda Guimarães,

José Márcio Barbosa,

Maria Lúcia Castro Mendes,

Lucila dos Santos Silva,

Erlita Maria Ribeiro.

*Colaborou Tatyane Gameiro