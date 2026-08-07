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Despedida

Morre Luis Pedro Scalise, artista e arquiteto que transformou a paisagem cultural do Estado

Referência nas artes plásticas, na arquitetura e no design, profissional deixa um legado de mais de 35 anos marcado por obras icônicas, criatividade e uma identidade visual que se tornou símbolo da cena cultural sul-mato-grossense

Mariana Piell

Mariana Piell

07/08/2026 - 08h00
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Morreu na tarde de ontem, aos 58 anos, em Campo Grande, o arquiteto, artista plástico, designer e cenógrafo Luis Pedro Scalise, um dos principais nomes da produção artística e arquitetônica de Mato Grosso do Sul.

Dono de uma trajetória de mais de três décadas, ele construiu uma carreira que ultrapassou as fronteiras entre arte, arquitetura e comunicação, deixando sua assinatura em espaços emblemáticos da Capital e em projetos realizados no Brasil e no exterior.

Scalise estava internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Campo Grande. Nos últimos dias, familiares haviam informado que ele apresentava boa resposta ao tratamento e pediram orações por sua recuperação. A causa da internação não foi divulgada.

Ao longo de mais de 35 anos de atuação, consolidou um estilo próprio, caracterizado pelo uso intenso das cores, pela cenografia, pelo diálogo entre diferentes linguagens e pela valorização da identidade como elemento central da criação.

Seu trabalho transitou por artes plásticas, arquitetura, urbanismo, design de interiores, cenografia e comunicação visual, tornando-o uma das figuras mais reconhecidas da produção cultural sul-mato-grossense.

VOCAÇÃO

Natural de Florianópolis (SC), Luis Pedro Scalise encontrou em Mato Grosso do Sul o lugar onde desenvolveu praticamente toda a sua carreira. A relação com a arte começou muito cedo.

Autodidata, pintou seu primeiro quadro aos 3 anos de idade e, ainda criança, passou a frequentar o ateliê da artista plástica Inês Corrêa da Costa, que havia sido discípula de Candido Portinari.

O talento precoce logo chamou atenção. Em 1980, tornou-se o mais jovem integrante da associação de artistas plásticos de Mato Grosso do Sul, iniciando uma trajetória que o levaria a participar de inúmeras exposições individuais e coletivas ao longo das décadas seguintes.

As experiências vividas em diferentes estados brasileiros e, posteriormente, em diversos países ampliaram seu repertório estético e ajudaram a construir uma linguagem artística facilmente reconhecida.

Em suas telas, as cores vibrantes e os elementos lúdicos conviviam com referências arquitetônicas, culturais e afetivas, compondo um universo visual muito particular.

MÚLTIPLAS ARTES

A criatividade presente nas telas encontrou continuidade na arquitetura. Em 1990, Scalise se formou em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Ensino Superior de Campo Grande (Cesup), atual Uniderp.

A partir daí, passou a desenvolver projetos que chamaram atenção pela originalidade e a capacidade de transformar espaços em experiências sensoriais.

Seu trabalho alcançou projeção internacional. Atuou em países como Emirados Árabes Unidos, incluindo Dubai e Abu Dhabi, Catar e Jordânia. Também viveu temporadas na Itália, na França e nos Estados Unidos, experiências que influenciaram diretamente sua produção artística e arquitetônica.

Durante a carreira, figurou entre os 100 arquitetos mais atuantes do Brasil e consolidou seu nome em diferentes segmentos da arquitetura, especialmente na criação de bares, restaurantes, espaços temáticos e projetos comerciais.

PROJETOS MARCANTES

Grande parte da memória afetiva da vida noturna de Campo Grande passa pelas mãos de Luis Pedro Scalise.

Entre seus projetos mais emblemáticos está o Pele Vermelha, inaugurado em 2002. Considerado pelo próprio arquiteto uma de suas obras mais importantes, o espaço rompeu padrões ao reunir uma floresta cenográfica, esculturas, elementos cênicos e até a carcaça de um avião suspensa na decoração.

Scalise costumava destacar que o Pele Vermelha foi o primeiro bar da Capital concebido desde o terreno exclusivamente para funcionar como casa noturna, em um período em que praticamente todos os estabelecimentos do gênero funcionavam em residências adaptadas.

Outra criação marcante foi o Grous Bar, no Jardim dos Estados, cuja estrutura remetia a um grande ninho, conceito que se tornou um dos diferenciais do projeto arquitetônico.

Também levam sua assinatura estabelecimentos como Valley, Valley Pub e Valley Tai, além de diversos bares e restaurantes em Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e cidades do interior paulista.

Sua atuação ajudou a consolidar uma nova forma de pensar a arquitetura comercial, unindo funcionalidade, cenografia e narrativa visual.

Outro projeto que entrou definitivamente para a memória da população foi a Casa do Papai Noel.

Criada no fim da década de 1990 em sua própria residência, no Jardim dos Estados, a decoração natalina se transformou rapidamente em uma das principais atrações de fim de ano da Capital.

Inspirada na arquitetura germânica, a casa recebia milhares de visitantes a cada edição. Em 2005, segundo números divulgados pelo próprio arquiteto, mais de 148 mil pessoas passaram pelo espaço, que chegou a reunir 48 ambientes cenográficos cuidadosamente planejados.

Para muitas famílias campo-grandenses, visitar a Casa do Papai Noel se tornou tradição, reforçando o caráter afetivo presente em grande parte da obra de Scalise.

RECONHECIMENTO

A originalidade de seu trabalho também ganhou projeção nacional.

Em 2012, foi convidado pela Disney para criar um ambiente temático durante a Casa Cor São Paulo, por ocasião do lançamento do filme “Valente” no Brasil.

Inspirado na princesa Merida, o espaço de 58 metros quadrados reunia referências medievais, móveis exclusivos desenhados pelo arquiteto e até uma passagem secreta, evidenciando sua habilidade em unir arquitetura e narrativa.

No ano passado, quando completou 35 anos de carreira, recebeu uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS) e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Mato Grosso do Sul (IAB-MS), em reconhecimento à contribuição deixada para a arquitetura, a cenografia e o design.

Na ocasião, amigos, colegas e profissionais celebraram uma trajetória marcada pela inovação e a construção de uma identidade própria.

PARTICIPAÇÃO NO CORREIO DO ESTADO

Além das telas e dos projetos arquitetônicos, Luis Pedro Scalise também encontrou espaço para compartilhar sua sensibilidade com os leitores do Correio do Estado.

   Ilustrações feitas por Luis Pedro Scalise para a coluna artística Mãos que Falam, do Correio do Estado - Fotos: Reprodução 

Em julho de 2018, passou a assinar a coluna Mãos que Falam, publicada em formato impresso e, posteriormente, expandida para as redes sociais.

O projeto reunia desenhos, frases, música e recursos tecnológicos para transmitir mensagens de afeto, reflexão e esperança.

Segundo o artista contou ao Correio do Estado na época do lançamento, a iniciativa nasceu de maneira espontânea durante a Páscoa, quando decidiu enviar desenhos personalizados a amigos.

A repercussão positiva fez com que continuasse produzindo novas ilustrações, incorporando trilhas sonoras e animações em vídeo, inicialmente no Instagram e depois no YouTube.

Mãos que Falam sintetizava uma característica presente em toda sua obra: a capacidade de integrar diferentes linguagens em uma única experiência artística.

Roteiro de Viagem

Confira as melhores dicas de passeio para conhecer o Pantanal de Corumbá

Confira as melhores dicas de passeio para conhecer a histórica Cidade Branca e se aventurar na natureza do Pantanal Sul-Mato-Grossense

06/08/2026 08h15

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Passeios em meio à natureza pantaneira fazem a alegria de turistas ao permitirem o avistamento da fauna e flora local

Passeios em meio à natureza pantaneira fazem a alegria de turistas ao permitirem o avistamento da fauna e flora local Foto: Divulgação

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Destino consolidado de pesca esportiva sustentável, Corumbá é o maior município do Pantanal de Mato Grosso do Sul e surpreende o visitante com suas belezas naturais, rica cultura testemunhada pelos seus casarões e manifestações populares, como o Banho de São João e o Carnaval. 

Roteiros personalizados oferecem experiências incríveis e vivências em passeios fluviais e terrestres – caminhos que levam à focagem da onça-pintada, ao centro histórico, em águas cristalinas do Paraguai-Mirim e aos batuques dos quilombos e terreiros de umbanda.

Com mais de 73%, de acordo com o censo do IBGE, da população afrodescendente – resultado da forte dependência de mão de obra escravizada na isolada região, a partir do século 17 –, a denominada Capital do Pantanal, fundada em 1778, oferece um turismo histórico e sustentável diferenciado no Estado.

Conhecida também como Cidade Branca, a cidade cativante e hospitaleira é um museu a céu aberto, com expressivas referências do homem pantaneiro e do amor ao samba.

Seu entorno revela a maior planície alagável do mundo, que pode ser desbravada em barcos ligeiros ou cruzeiros de até cinco dias em embarcações com piscina, serviço de bordo cinco estrelas e conforto.

Visitar esse lugar abençoado pela natureza se completa com a gastronomia influenciada pelas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai e o quebra-torto das comitivas de gado. O destino está preparado para proporcionar grandes emoções em terra ou na água, o ano todo.

Os serviços ofertados propiciam um leque de opções de pacotes turísticos acessíveis a todas as idades, preparado pelos operadores locais. São roteiros para desfrutar em família ou em grupos.

Para quem programa uma viagem de carro, a partir de Campo Grande (são 420 quilômetros, pela BR-262), uma dica é conhecer a Estrada Parque Pantanal (na MS-184, 100 km após Miranda), que tem uma ótima estrutura para o ecoturismo em antigas fazendas.

Os pacotes também podem ser agendados nos operadores da cidade, distante 120 km do atrativo. Turistas de outras regiões têm a opção de chegar em voos diretos da Azul, quatro dias da semana, saindo de Viracopos (SP).

Quer explorar a cidade histórica e se aventurar pelo Pantanal? Veja aqui as melhores dicas de passeios

Remar pelo Rio Paraguai

No Porto Geral, a Pantanal Paddle realiza passeios pelo Rio Paraguai em caiaques, canoas havaianas (para seis pessoas) e stand-ups, com instrutores e tempo e distância a critério do turista.

A agência é resultado da paixão de amigos pela natureza e leva o visitante a experiências para ficar na memória remando no principal rio pantaneiro. São passeios guiados ou com aluguel do equipamento, com direito a tomar banho no rio com total segurança.

A operadora também promove expedições em barcos a motor aos aquários naturais do afluente Paraguai-Mirim, distante 160 km da cidade, no coração do Pantanal, com paradas para banho e flutuação em águas cristalinas nas baias e corixos.

A região é rica em biodiversidade e conecta o visitante com as comunidades tradicionais. As trilhas aquáticas revelam o espetáculo da fauna e flora e uma profunda paz mental com o silêncio do lugar e o som dos bichos.

Forte, natureza e memória

Circuitos culturais (a pé e de carro) pelo centro histórico são realizados de segunda-feira a sábado, com degustação em uma casa de saltenha, com agendamento pela agência LR Travel Experience.

O passeio inclui prédios centenários, como a Igreja de Nossa Senhora Candelária, Casario do Porto e Casa do Artesão, e também o Museu de História do Pantanal (Muhpan), Memorial do Homem Pantaneiro e o mirante do Cristo Rei do Pantanal. Outra opção é conhecer a Caimasul, maior frigorífico de jacaré do mundo.

O receptivo também oferece viagens transformadoras e inesquecíveis pelo Pantanal, com day-use na Estrada Parque, incluindo cavalgada e almoço pantaneiro na Pousada São João, e expedições às águas cristalinas do Rio Paraguai-Mirim e ao bicentenário Forte Coimbra (passeio terrestre).

Os cruzeiros à Serra do Amolar, em barcos-hotéis, têm duração de até cinco dias. E ainda passeio fluvial todos os dias, em frente ao Porto Geral, para observação do pôr do sol.

No rastro da onça-pintada

Com a experiência sobre o ambiente pantaneiro adquirida em 28 anos de atividades, dona Luceni Alves, a Lu, pilota o barco do Expresso Zé Leôncio pelo Rio Paraguai todos os dias, levando grupos de turistas brasileiros e estrangeiros para desfrutar de passeios pela orla portuária.

A lancha para até 15 pessoas conduzida por uma mulher chama a atenção, mas Lu, de 62 anos, transmite segurança e ainda faz o papel de guia turístico durante o passeio.

“A gente conta a história da cidade, do forte [Junqueira, no alto da encosta], do Casario do Porto e da ladeira [Cunha e Cruz, onde se deu a retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai, em 1867]”, diz ela.

A operadora realiza safári noturno para focagem de animais no Canal Tamengo, na fronteira com a Bolívia. “O turista fica maravilhado com o Pantanal e se emociona também com o pôr do sol, no porto”.

Imagine avistar uma harpia!

Durante uma das expedições pelo Pantanal em 2023, para observação de aves e da vida selvagem, os turistas fizeram um registro inédito: o flagrante da águia harpia, ou gavião-real, a maior ave de rapina brasileira.

Hoje, a Icterus Ecoturismo, que trabalha com birdwatching e opera cruzeiros de natureza, passeios fluviais, trilhas interpretativas e safáris fotográficos, lidera o monitoramento da espécie em Corumbá e atrai o mundo para o grande encontro.

Fundada pelos biólogos Gabriel Oliveira e Rafael Souza, a empresa oferece roteiros personalizados para viajantes que desejam conhecer a biodiversidade pantaneira, com acompanhamento de guias especializados.

Os roteiros incluem focagem noturna para observação de corujas, mamíferos e outros animais; expedições exclusivas para fotografia e observação de espécies raras; caminhadas em ambientes naturais e excursões à Serra do Amolar.

Passeios em meio à natureza pantaneira fazem a alegria de turistas ao permitirem o avistamento da fauna e flora localFoto: Divulgação

Descobrindo as raízes negras

Pelas ladeiras, ruelas, às margens do Rio Paraguai e nas pedreiras das Morrarias de Urucum os braços negros, ainda cativos, cantaram seus sonhos, suas dores e louvores a xangô.

Após a libertação, expandiram seu olhar e sua voz por meio da literatura, pelos poemas de Lobivar Matos, e nas rezas e atos de cura de Mãe Cacilda, uma das precursoras da umbanda no Centro-Oeste que atraiu milhares de pessoas nos anos de 1970 à sua tenda.

O visitante na cidade tem a oportunidade de percorrer esses caminhos e se conectar aos principais lugares e pessoas da cultura afro-brasileira.

A operadora Bela Oyá Pantanal criou um circuito destinado a explorar a Corumbá negra, com rotas que levam o turista às comunidades quilombolas, a vivências em terreiros ao som do atabaque e a eventos religiosos, como o sincretismo do Banho de São João. Também organiza passeios pelo Pantanal – Serra do Amolar e Estrada Parque.

Passeios em meio à natureza pantaneira fazem a alegria de turistas ao permitirem o avistamento da fauna e flora localCorumbá tem circuito turístico destinado a apresentar terreiros e comunidades quilombolas - Foto: Divulgação

Terapia é acordar no Castelo

Um roteiro que oferece pesca esportiva, contato com a natureza, sossego e a boa comida pantaneira está próximo da cidade – e a viagem até esse lugar, apenas de barco, é uma experiência única proporcionada pela paisagem exuberante margeando o Rio Paraguai.

Esse paraíso se chama Baía do Castelo, a 90 km da área urbana, e o recanto simples, mas aconchegante, é a pousada Sol do Pantanal, em operação há dois anos com 21 leitos.

Margeando a baía, o empreendimento recebe turistas brasileiros e estrangeiros atraídos pela tranquilidade do lugar. Além da estrutura para pesca, oferece trilhas e passeios de barco com parada para contemplar o pôr do sol, um dos mais belos do Pantanal.

“Acordar de manhãzinha, ouvindo os sons da natureza, o cantar de pássaros e o cheiro de mato é uma terapia”, diz a gerente Lisianne Gomes. A pousada também tem rota fluvial para o Paraguai-Mirim, 70 km rio acima.

* Saiba 

www.pantanalpaddle.com;
www.lrtravelexperience.com.br;
@ze_leonciopasseios;
www.icterusecoturismo.com;
www.belaoya.com.br;
@pousada.soldopantanal.

Diálogo

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (6)

06/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Johann Goethe - escritor alemão

"Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos é, de todas, a maior dificuldade".

FELPUDA 

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), em Mato Grosso do Sul o roteiro é outro. Governador filiado ao PP, Eduardo Riedel deverá apoiar o herdeiro político de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, contará com o respaldo do PL em sua caminhada pela reeleição. Nos bastidores, esse entendimento não surpreende ninguém, até porque esse acordo vem desde as eleições municipais. E, na política, continua valendo a máxima "o combinado não sai caro". Portanto, neutralidade, por aqui, parece ser apenas um detalhe geográfico.

Cabalístico

A convenção do PL deu uma prévia do tom que deve marcar a disputa eleitoral em MS. Candidato ao Senado, Capitão Contar criticou o PT e pediu "13 segundos" de silêncio, número da legenda.

Mais

Em seguida, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do seu grupo político. O gesto simbolizou o início de campanha, que promete forte polarização entre direita e esquerda por aqui.

DiálogoFoto: Divulgação/Sesc 

Neste sábado (8), às 16h, o espetáculo infantil "Gran Finalle", da Cia Pisando Alto, estará em cartaz no Sesc Teatro Prosa. Com entrada gratuita e classificação livre, a montagem reúne humor, acrobacias e técnicas circenses para contar uma história sobre sonhos, memória e os bastidores da vida no circo. Ao explorar a rotina dos circenses de forma leve e sensível, o espetáculo convida crianças e adultos a refletirem sobre os laços familiares, o envelhecimento e a importância de preservar histórias e tradições, sem renunciar à diversão e da linguagem lúdica característica do circo. Os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Diálogo Saviany Monteiro e Hugo Hilgert - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Maria Fernanda Linhares - Foto: Divulgação 

Na espera

Em ano eleitoral, uma lista sempre causa estresse: a dos responsáveis por contas julgadas irregulares. O TCU encaminhou ao TSE a relação com mais de 6,1 mil nomes em todo o país, dos quais 79 são de MS. A presença na lista não significa inelegibilidade automática, mas certamente tira o sono de quem sonha com as urnas. Agora, caberá à Justiça Eleitoral analisar caso a caso. Até lá, muitos torcerão para que seus planos não sejam enterrados.

Dois pesos...

No retorno das atividades da Assembleia Legislativa de MS, PT mostrou que Bolsonaro continua ocupando espaço no debate e, é claro, em suas narrativas. Ao comentar a prisão de um grupo suspeito de planejar tumultos nas eleições, Zeca atribuiu, sem prova alguma, o episódio ao legado do ex-presidente. Já sobre a operação da Polícia Federal que, no mesmo dia, atingiu o senador Weverton Rocha, aliado de Lula, no caso dos descontos indevidos do INSS e investigações sobre Lulinha, o silêncio foi se-pul-cral.

Lenha

Ainda em plenário, Zeca sugeriu que manifestantes pela nomeação na Polícia Civil acampassem em frente à Governadoria, afirmando que a administração estadual não iria atender os pedidos, pois não tinha dinheiro "nem pra um cafezinho". A fala despertou lembranças entre observadores. Houve quem recordasse o tempo em que, durante seu governo, protestos de servidores terminaram com ação da PM e uso de gás de pimenta contra eles. A memória, como a política, costuma ser bastante seletiva, né?

ANIVERSARIANTES 

  • Adriana Estivalet de Medeiros,
  • Dr. Sidnei André Rigo, 
  • Miriam Vânia Saad, 
  • Sérgio Cruz, 
  • Fermina Cordoba Casanobas 
  • (Dona Mina),
  • Cleuza Nunes da Cunha, 
  • Marcos Augusto Netto, 
  • Onice Quintana Yamashiro,
  • Maria Cristina Katsuren Nakasato,
  • Eurdes Carlos Garcia,
  • Albana Xavier Nogueira,
  • Acir Jesus Batista Fernandes,
  • Marilza Helena Bissoli Medeiros,
  • Shirley Taira Oshiro,
  • Patrícia Ávila,
  • Cláudio Guedes Xavier,
  • Denis da Maia,
  • Elizabeth Aparecida Ibanez,
  • Hudson Thiago Garcia,
  • Lucia Schmidt de Souza,
  • Susy Ramos, 
  • Enio Sayad, 
  • Andréa Maria Assis Daros, 
  • Renata Mazza Anache,
  • Yonne Queiroz Corrêa, 
  • Ivan Pedro Martins, 
  • Carolina de Lima Cardoso, 
  • Cristina Nakasato, 
  • Bruna Gonino Gimenez,
  • Estevão Alves Corrêa Neto,
  • Everaldo Simioli Furlan,
  • Antônio Pereira Lima,
  • Lelaine Aparecida Poço Queiroz,
  • Salviano Leite dos Santos,
  • Mohamad Abdallah,
  • Pedrinho Feitosa de Oliveira,
  • Dr. Jamal Mohamed Salem, 
  • Evaldo Lelis, 
  • Jociane Mitsugi Colombo Gaiotto,
  • Wilson Brum de Almeida,
  • Elza Loureiro Scarseli,
  • Maria Salvadora Paes e Silva,
  • Laura Jane Vilanova Maia,
  • Regiane Vilanova,
  • Dr. Railson Valero Lucin, 
  • Regina Célia Pouso Salas, 
  • Ana Paula Lunardon Silva, 
  • Darcy Fernandes de Souza,
  • Lenira Saraiva de Oliveira,
  • Manoel Dantas de Souza, 
  • Bianca Gisele Moriúba,
  • Carlos Roberto Mazzaro,
  • Rivaldir Alberti,
  • Patrícia Rezende,
  • Edson Romeiro,
  • Wilson Magalhães,
  • Jorge Roberto Salomão,
  • Luzia Oliveira Mendes,  
  • Pedro Paulo Teixeira,
  • Renato Figueira,
  • Lucila Menezes,
  • Ernest Schilings Filho,
  • Afrânio Sobreira,
  • Taís Pinheiro,
  • Luzia Maria da Silva, 
  • Márcio Oliveira Nunes,
  • Luciana Moreira Vargas,
  • Maiza Harumi Uemura,
  • Alba Valéria de Oliveira Duailibi, Sávio Francisco Gomes,
  • Carla Sampaio Costa,
  • William Rodrigues,
  • Daniele Fernandes da Silva,
  • Allan Tristão Silva,
  • Maria Georgina Gazal Muniz, 
  • Paula Alves Corrêa de Queiroz, Humberto Vasquez,
  • Edylson Durães Dias,
  • Waldir Bento Carapia,
  • Nádia Corrêa Pereira,
  • Eulina da Silva,
  • Leida Regina Oliveira Acosta,
  • Jefferson Campos Zakimi,
  • Osvaldo Montelo Jardim,
  • Almir Dip,
  • Márcia Cristina Borges,
  • Paulo César Feitosa,
  • Elza Keiko Oikawa,
  • Aloísio Geraldo da Costa,
  • Maria Agda Vargas Antunes,
  • Arnaldo Nunes Boni,
  • Dra. Vera Maria Viegas London, 
  • Cléia Rocha Bossay, 
  • Dr. Walter Jeffery Neto, 
  • José Neri Camargo Arinos,
  • César Augusto Martinotto,
  • André Arruda de Castro,
  • Dr. Edilberto Lima Falleiros,
  • Jhonnatan Cabral Nogueira,
  • Heloise Maria Zanda Grella,
  • Dr. Luiz Eduardo de Rosa Silva,
  • Munira Tereza Esgaib Campos,
  • Anahi Loureiro de Almeida Philbois,
  • Juliana Maria Gizzi Machado,
  • Dr. Jocildo Rosa de Figueiredo, Carolina Vieira Nunes, 
  • Andrassy Barbosa da Silva,
  • Daniela Ribeiro Charro Furtado, Alberto Gaspar Neto,
  • Cristiana Siliano Pettengill,
  • Ilma Aparecida Menezes Schmitt.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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