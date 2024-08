Meteoro da paixão à vista, fenômeno poderá ser visto da Capital

Nas noites dos dias 12 e 13 de agosto, os campo-grandenses serão contemplados com uma chuva de meteoros vistos a olho nú, ou seja, sem a necessidade de aparelhos astronômicos. O fenômeno chamado Perseidas, é um dos mais aguardados do ano, ele está visível desde o dia 17 de julho e recebe esse nome em homenagem ao herói grego Perseu.

De acordo com Hamilton Corrêa, fundador do Clube de Astronomia Carl Sagan da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a exibição poderá ser feita em todo país, com exceção do Rio Grande do Sul, sendo o melhor horário de madrugada - das 3h às 5h.

Vale lembrar que, a visualização dependerá de vários fatores, principalmente em razão das condições climáticas. Para ter uma melhor experiência, é recomendado procurar um local isolado a céu aberto, sem a interferência de obstáculos ou prédios.

Em Campo Grande, a visibilidade será considerada média, na noite desta segunda-feira (12) a mínima será de 10°C, com muitas nuvens e vento fraco/moderado. Já para terça-feira (13), a mínima será de 9°C com tendência a um ligeiro declínio, e temperatura máxima de 26°C, também com ventos fracos/moderados.

Hamilton ressaltou que o fenômeno pode ocorrer com mais ou menos intensidade ao longo do ano, dependendo do mês.

Como funcionam as Perseidas?

As Perseidas são causadas pelo cometa 109P/Swift-Tuttle. À medida que o cometa orbita o Sol, ele libera uma trilha de partículas e detritos. Quando a Terra atravessa esse caminho, esses fragmentos entram na atmosfera e se incendeiam, criando os meteoros que vemos. Esse processo transforma a passagem dos fragmentos em um espetáculo de meteoros visíveis.

Origem do nome

O nome "Perseidas" vem da constelação de Perseu, de onde, segundo especialistas, os meteoros se originam. Perseu é uma figura da mitologia grega, e a designação faz referência à sua posição no céu, a fim de proporcionar uma conexão histórica e cultural ao evento.

Por que observar?

As Perseidas são conhecidas por sua abundância. De acordo com a NASA, é possível observar de 50 a 100 meteoros por hora durante o pico da chuva. Esse alto número de meteoros torna o fenômeno mais acessível para observadores e aumenta a probabilidade de ver meteoros brilhantes e coloridos. Além disso, as Perseidas são conhecidas por suas bolas de fogo – meteoros maiores que criam explosões mais brilhantes e duradouras.

Cometa Swift-Tuttle

Descoberto em 1862 por Lewis Swift e Horace Tuttle, o cometa Swift-Tuttle é um dos maiores cometas conhecidos, com um diâmetro de cerca de 26 quilômetros. Essa dimensão é quase o dobro do tamanho do asteroide do big bang, que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros. O cometa leva 133 anos para completar uma órbita ao redor do Sol, e a última vez que passou pela parte interna do Sistema Solar foi em 1992.