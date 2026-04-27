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Diálogo

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (27)

Ester Figueiredo

27/04/2026 - 00h02
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Khalil Gibran, escritor libanês

"Deve existir algo estranhamente sagrado no sal: está em nossas lágrimas e no mar...”

Felpuda

A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas lançadas de afogadilho, de nomes   que desfrutaram do que hoje condenam, já se mostram no balão de oxigênio para sobreviver. A maioria da oposição colocou armadura para guerrear, mas adversário está muito distante, em céu de brigadeiro, enquanto tchurminha do contra ainda continua patinando, sem sair do lugar. Já se ouve que nada poderá melhorar os índices para causar qualquer ameaça. Como disse Rui Barbosa: “A memória é um hóspede incômodo, de que os homens políticos, neste país, se dão pressa em descartar-se”.

Unidos

O trio de deputados de Dourados se uniu em plenário da Assembleia de MS para falar sobre a situação no município que vive epidemia de Chikungunya, deixando as autoridades sanitárias de cabelos em pé. Eles são de partidos diferentes, mas nessa questão decidiram se unir.

Mais

Isso, mais para alertar a população e menos para críticas. José Teixeira (PL), Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) deixaram diferenças ideológicas de lado para centrar seus pronunciamentos sobre os estragos do mosquito transmissor da doença.

Luiza Brasil - Foto: Bruno Ryfer

 

Vanessa GiácomoVanessa Giácomo - Foto: Webert Belicio

Desistência

Até as convenções, algumas desistências à disputa de vagas na Assembleia de MS e na Câmara Federal deverão ser anunciadas. A informação vem sendo tratada, neste momento, com muito cuidado para não causar reações maiores que possam comprometer a conclusão das chapas. Dizem que certos pré-candidatos estão somando “dois mais dois” e não conseguem fechar a conta com “quatro” e daí não querem nadar para morrerem na praia. A conferir.

Bamba

Decididamente, a prefeita Adriane Lopes não está conseguindo agir de forma política, nem mesmo entre alguns dos seus pares Progressistas na Câmara Municipal de Campo Grande. Sua administração vem sendo colocada em xeque por vereadores, que não estão dispostos a ser responsabilizados pela população sobre algumas decisões. Há quem diga que dois importantes sustentáculos seus estão “capengas”: a Casa Civil e a Secretaria de Governo.

Derrubado

A Advocacia-Geral da União conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça, derrubar mandado de segurança de ruralistas de MS contra portaria do Ministério da Justiça. O ato definiu os limites da Terra Indígena Ypoi-Triunfo, em Paranhos, com 19,5 mil hectares destinados ao povo Guarani Ñandeva. Na  ação, alegavam violação ao direito de propriedade e contestavam o Relatório de Identificação dos Povos Indígenas, base da portaria. Sustentaram que a área foi deixada no século passado, mas a Justiça não acatou as alegações.

Aniversariantes

Ana Lúcia Alves Arruda Pereira;
João Bosco de Castro Martins;
Simone Oliveira de Mendonça Azambuja;
Walmir Guimarães Dias;
Christina Lima Paniago;
Antonio Emilio Zandavalli;
Carmo Marques Santos;
Erly Heberle;
Rosidelma de Andrea Silva;
Joaquim Lopes de Carvalho Barros;
Leonildo Antonio Corrêa;
Maria Herinqueta de Almeida;
Terezinha Maria Peruzzo;
Guarim Gonçalves Neto;
Venizelos Papacosta Filho;
Milton Figueiredo;
Karla Pierro Scaff;
Paulo Flávio Carvalho;
Ieda de Oliveira Cruz Pinheiro;
Geraldo Clemente Andrade;
Ronaldo Nonato;
Felipe Melo;
Silvia Iwamizu Tada;
Marcionilo Alves dos Santos;
Alexandre Vilhena;
Humberto Antonio Mandetta;
Marilis Mariotto Donato;
Maria Socorro da Costa Silva;
Danieli Santin Scarpanti;
Adriano Corrêa da Silva;
Marina Faria Callejas Oliveira Lima;
Rômulo Tadeu Menossi;
Isaias Avila de Paula;
Pascalle Inverso Ramires;
José Carlos Sousa Gonçalves;
Luiz Paulo Lemos Castelluccio;
Juscelino Soares Brum;
Ismael Antonio Borges;
Waldir Miranda de Britto;
Dr. Pedro Monteiro de Almeida;
Jovir Perondi;
Suely Yamazato;
Neuza Costa da Silva Camargo;
Claudiano Barcellos Ribeiro;
Benedito Nogueira;
Paulo Afrânio Figueiredo Ribeiro;
Moacir Corrêa de Oliveira;
Paulo César Fialho de Oliveira;
Cleide Noemia Souza;
Pedro Mendes Fontoura Filho;
Vera Lúcia Correia de Oliveira;
Suely Anderson Corrêa;
Celia Mara Fernandes da Silva;
Dra. Cleonice Lemos de Souza;
Dr. Elizeu Insaurralde;
Arlindo Flôres Filho;
Regina Maria Nunes Cardoso;
José Roberto Salomão Abud;
João Alberto Silva Filho;
Eraldo Holsback Alves Azambuja;
Orlando Franco Fernandes;
Maria Júlia Ribeiro;
Eliana Ferreira;
Idelma da Silva Faria;
Carlos Henrique Menezes;
Dr. Davi Hamilton Chaparro Rodrigues;
Maria de Lurdes Moraes Buzaglo;
Dr. Eduardo Machado Rocha;
Lúcia Correa Diniz;
Renata Sales da Costa;
Wilmo Cavalcante Vila Nova;
João Gabriel Lopes Simões;
Denise Carvalho de Figueiredo;
Valdemir de Oliveira Ribeiro;
Luciene Rodrigues Portela;
Yoshihito Ota;
Sulmar de Almeida Marques;
Pedro Freitas Silva Torraca;
Solimar Alves Almeida;
Donizete Januário do Prado;
Renata Mieko Fujii Ramos;
Hugo de Oliveira Araujo;
Dr. Reinaldo Rodrigues Barreto;
Oscar José Reginaldo Martins;
Maurilio Antonio Bruzamarello;
Regiane Karyn da Silva Castro;
Vanderlei Pereira Borges;
Arlindo Icassati Almirão;
Jorge Fusao Sato;
Conrado Wolfring;
Rafael Saad Peron;
Girlaine Maria Aparecida Manica Kube;
Agnaldo Massao Sato;
José Roberto de Souza;
Olindo Inácio da Silva;
Marco Antonio Rodrigues;
Karyna Hirano dos Santos;
Austrio Ruberson Prudente Santos;
Gustavo Romanowski Pereira;
Teodoro Martins Ximenes;
Glauce Maria Creado Medeiros;
João Carlos Ocariz de Moraes Filho;
Kelvin da Costa Lopes;
Tereza Cristina Dantas;
Dalva Maria Moreira;
Maria Alice Almeida Prado;
Patrícia Barbosa Pereira;
Paulo Henrique Castro Menezes;
Lídia Oliveira de Lima;

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B+

Guarda compartilhada de Pets: Justiça ou exagero?

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre o assunto na coluna desta semana

26/04/2026 14h30

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Guarda compartilhada de Pets: Justiça ou exagero?

Guarda compartilhada de Pets: Justiça ou exagero? Foto: Divulgação

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A justiça deve decidir com quem fica um pet após a separação de um casal? Para alguns, isso soa como exagero. Para outros, é o reconhecimento de um vínculo legítimo. Nos últimos tempos, a chamada guarda compartilhada de animais de estimação tem provocado debates intensos e dividido opiniões.

Existe um argumento frequente de que "é só um animal" e que o sistema judiciário não deveria se ocupar disso. Mas essa visão ignora uma transformação importante: os pets passaram a ocupar um lugar afetivo central nas famílias. Eles não são mais acessórios da vida doméstica. São presença, companhia e, muitas vezes, parte da estrutura emocional de quem cuida.

Por outro lado, também é preciso cuidado para não romantizar tudo. Quando a justiça entra em cena, geralmente é porque o diálogo já falhou. E, em muitos casos, o pet deixa de ser apenas um vínculo afetivo e passa a ser instrumento de disputa. Não é sobre o bem-estar do animal, mas sobre quem "ganha" a relação. E isso, sim, é preocupante.

A questão talvez não seja se é exagero ou não, mas o que nos trouxe até aqui. Por que adultos não conseguem construir acordos sobre algo que envolve cuidado? Por que o conflito precisa escalar a ponto de exigir intervenção jurídica? Essas perguntas dizem mais sobre a qualidade das relações do que sobre o papel da justiça.

Reconhecer a importância emocional dos pets é um avanço. Transferir para o judiciário a responsabilidade de mediar vínculos afetivos pode ser um sinal de que ainda temos dificuldade em sustentar conversas difíceis e acordos maduros.

No fim, não se trata apenas de quem fica com o animal. Trata-se de como lidamos com o fim, com o outro e com aquilo que construímos juntos.

E talvez a pergunta mais honesta seja: estamos preparados para assumir, de forma adulta, os vínculos que escolhemos criar?

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços virarão resultados.

Como arcano regente, o Cavaleiro de Ouros aponta que paciência e perseverança começam a dar frutos, transformando esforços em resultados concretos e duradouros.

26/04/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços viraram resultados.

A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços viraram resultados. Foto: Divulgação

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O Cavaleiro de Ouros, como carta regente da semana, aponta para um período de progresso constante e metódico, guiado pela disciplina, pela confiabilidade e pela paciência, mais do que pela pressa.

É um convite a valorizar as tarefas do dia a dia, investir no planejamento financeiro e construir estabilidade com consistência. Em outras palavras, é tempo de semear com cuidado para colher no futuro. Os avanços podem ser lentos, mas serão firmes e seguros ao longo da semana.

O Cavaleiro de Ouros nos lembra de ter paciência e perspectiva quando as coisas não saem como planejado. Esta carta nos encoraja a enxergar os contratempos como oportunidades de crescimento pessoal e resiliência.

Às vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados, e só olhando para trás conseguimos entender por que algo não deu certo como esperávamos.

Ainda assim, o Cavaleiro de Ouros nos assegura que esses desvios podem nos conduzir a bênçãos ainda maiores do que imaginávamos. Ele nos incentiva a manter o rumo e seguir em frente, mesmo quando o progresso parece lento ou inexistente. O sucesso, afinal, costuma ser resultado de esforço consistente ao longo do tempo. É importante permanecer focado nos objetivos e confiar na jornada, mesmo quando o caminho não está claro.

O Cavaleiro de Ouros incorpora qualidades como confiabilidade, dedicação e meticulosidade. Ele é retratado como uma figura firme em uma jornada lenta e constante, montado em um cavalo robusto e segurando um grande pentagrama dourado.

Essa carta reforça a importância de uma abordagem prática e disciplinada em nossos projetos. Ela nos convida a sermos pacientes e diligentes, priorizando benefícios de longo prazo em vez de gratificações imediatas.

Algo que você esperava não aconteceu como imaginava? Existe um incômodo por ainda não “ter” aquilo que parece tão presente na vida dos outros? O Cavaleiro de Ouros atravessa os campos com os olhos voltados para o futuro, mas carrega uma silenciosa frustração com o agora.

Diante dele, a paisagem parece árida, sem sinais imediatos de crescimento e a dúvida surge: quanto tempo ainda será preciso percorrer o mesmo caminho até que algo floresça?

Para se tornar Rei, esse Cavaleiro precisa provar sua capacidade de cultivar e fazer prosperar. Mas há um ponto essencial nessa jornada: a terra só responde quando ele encontra paz dentro de si e compreende o valor do tempo presente. É nesse aprendizado — de paciência e autoaceitação — que a verdadeira transformação começa. Como dizia Charles Chaplin: “A persistência é o caminho do êxito.”

Também é interessante notar que, entre todos os cavaleiros do Tarô Waite-Smith, o Cavaleiro de Ouros é o único cujo cavalo está parado. Isso indica que os acontecimentos estão momentaneamente estagnados.

Embora ele deseje avançar, precisa aprender algo essencial que só pode ser encontrado onde ele está agora: no presente. É no presente que reside a magia de transformar as circunstâncias.

O Universo tem uma maneira de oferecer aprendizados. As lições surgem na forma de “contratempos” recorrentes, que se repetem até que você absorva o que precisa mudar na sua forma de pensar. À primeira vista, pode parecer apenas mais um obstáculo: “Por que isso sempre acontece comigo?!” — mas é nesse momento que você deve se perguntar: “O que essa situação está tentando me ensinar?” “Como posso usar isso como uma oportunidade de fortalecimento?”

Talvez essas repetições estejam ensinando paciência, autoaceitação, limites ou a não depender da validação dos outros. Talvez o aprendizado seja simplesmente encontrar paz com quem você é agora, com todas as suas imperfeições percebidas.

Nesta semana, o desafio é olhar para situações que parecem retrocessos e reconhecer seu valor como lições de crescimento. Pergunte à situação: “Por que você continua acontecendo? O que está tentando me ensinar?” É natural sentir decepção por um tempo, mas depois é preciso enxergar o valor desse aprendizado. Reflita sobre como frustrações do passado o fortaleceram e o conduziram a resultados ainda melhores do que aqueles que você imaginava querer.

Esse Cavaleiro, com sua armadura e seu cavalo firme, simboliza determinação e dedicação inabalável. Ele nos ensina que o sucesso muitas vezes nasce da consistência e da perseverança, mesmo diante das dificuldades.

Com sua abordagem cuidadosa e planejamento meticuloso, ele mostra que agir por impulso nem sempre é a melhor estratégia. Em vez disso, observar, analisar e avançar com um plano bem estruturado tende a trazer resultados mais positivos. Quando a vida apresentar desafios inesperados, lembre-se da firmeza do Cavaleiro de Ouros: aprenda, adapte-se e permaneça comprometido com sua jornada.

Assim como os cavaleiros dos outros naipes, o Cavaleiro de Ouros representa trabalho, esforço e a responsabilidade que surge a partir dos sonhos e ideais do Pajem. Ele é o personagem mais trabalhador, metódico e atento aos detalhes do Tarô. Pode não ser o mais inspirador ou criativo, mas faz o necessário para alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolva tarefas repetitivas ou rotineiras.

Esta carta indica que você está avançando de forma metódica em direção às suas metas. Há um plano definido, e você está seguindo-o com disciplina. Talvez não seja rápido, mas é constante, dedicado e comprometido. Um passo de cada vez até concluir a tarefa.

A carta também sugere que você continue exatamente como está: avançando gradualmente, sem necessidade de mudar sua abordagem. Confie no processo, mantenha suas rotinas e, com o tempo, você alcançará seus objetivos.

O Cavaleiro de Ouros anuncia oportunidades no campo material: trabalho, finanças e construção de patrimônio. É uma energia que favorece tudo o que exige estrutura, disciplina e busca por segurança.

Mais do que correr, ele ensina a avançar com consistência, valorizando cada etapa do processo. Às vezes, o melhor caminho é justamente o mais lento, desde que seja firme e bem construído. Como dizia Abraham Lincoln: “Eu ando devagar, mas nunca ando para trás.”

Trabalho & Carreira:
No campo profissional, o Cavaleiro de Ouros surge como um indicativo de progresso sólido e reconhecimento merecido. Ele revela que a dedicação constante começa a dar frutos e que você segue alinhado com seus objetivos. A carta pode apontar para conquistas concretas, como uma promoção, melhoria financeira ou o destaque das suas habilidades e competências no ambiente de trabalho.

Finanças:
No campo financeiro, o Cavaleiro de Ouros é um excelente presságio. Ele indica a chegada de oportunidades, com potencial de crescimento e ganhos consistentes. A carta reforça a importância de uma postura prática e responsável diante do dinheiro, privilegiando decisões seguras em vez de riscos impulsivos. O foco deve estar no planejamento e na construção de estabilidade, com os olhos voltados para resultados sólidos no longo prazo.

Relacionamentos:
No amor, o Cavaleiro de Ouros aponta para vínculos estáveis e construídos com solidez. Ele traduz lealdade, confiança e compromisso, indicando relações que se desenvolvem com constância e segurança. Para quem já está em um relacionamento, sugere uma parceria firme, com bases fortes e potencial de crescimento.

Já para os solteiros, pode sinalizar a chegada de alguém confiável, disposto a investir em um vínculo duradouro e emocionalmente estável. Mas lembre-se: a carta representa confiabilidade, lealdade e atitudes constantes, não necessariamente grandes demonstrações românticas. Nesta semana, as ações falam mais alto do que palavras.

Conselho:
Vá com calma. Não tenha medo de avançar devagar para garantir precisão. O Cavaleiro de Ouros aconselha observar bem o terreno antes de seguir adiante.

Possíveis desafios:

Teimosia:
Pode haver resistência a mudanças necessárias ou dificuldade em ceder em determinadas situações.

Estagnação:
Cuidado para não cair em uma rotina excessivamente monótona ou se perder nos detalhes a ponto de esquecer o panorama geral.

O Cavaleiro de Ouros mostra que você tem uma habilidade natural para planejar e executar. Você visualiza o objetivo, define o melhor caminho e segue com foco constante. Quando entra no “modo execução”, o trabalho é feito, mesmo que exija esforço intenso. Meticuloso, você cuida de cada detalhe e não deixa nada pela metade. Para você, é essencial concluir tarefas e projetos com qualidade e honrar seus compromissos.

Às vezes, essa carta também aponta para os aspectos mais simples ou até monótonos da vida: a rotina diária, tarefas repetitivas, obrigações domésticas e responsabilidades. Pode ser que você precise se dedicar a um projeto ou tarefa até o fim, com comprometimento total. Com o Cavaleiro de Ouros, é necessário assumir responsabilidades sem reclamações.

Por fim, essa carta sugere que você está adotando uma abordagem mais moderada e conservadora neste momento. Mesmo sentindo que mudanças podem estar a caminho, você permanece fiel ao que já sabe que funciona. Rotina e planejamento cuidadoso são suas ferramentas para alcançar seus objetivos.

Pode não ser o período mais empolgante, mas há segurança em saber que você está no caminho certo. Mesmo que o cansaço apareça ou a vontade de desistir surja, o Cavaleiro de Ouros convida você a persistir porque o sucesso virá.

O Cavaleiro de Ouros como carta da semana sugere um ritmo mais calmo e estratégico. É tempo de priorizar planejamento, disciplina e constância, agindo com responsabilidade para construir bases firmes, sem pressa, mas com segurança. A semana valoriza o trabalho consistente e a organização como caminhos para alcançar objetivos.

Siga no seu tempo, com firmeza e confiança: cada passo dado com consciência aproxima você do resultado que deseja. “Não importa quão devagar você vá, desde que não pare.” Confúcio

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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