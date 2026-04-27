A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas... Leia na coluna de hoje

Khalil Gibran, escritor libanês
"Deve existir algo estranhamente sagrado no sal: está em nossas lágrimas e no mar...”
Felpuda
A cinco meses das eleições 2026, tem gente comentando que pré-candidaturas lançadas de afogadilho, de nomes que desfrutaram do que hoje condenam, já se mostram no balão de oxigênio para sobreviver. A maioria da oposição colocou armadura para guerrear, mas adversário está muito distante, em céu de brigadeiro, enquanto tchurminha do contra ainda continua patinando, sem sair do lugar. Já se ouve que nada poderá melhorar os índices para causar qualquer ameaça. Como disse Rui Barbosa: “A memória é um hóspede incômodo, de que os homens políticos, neste país, se dão pressa em descartar-se”.
Unidos
O trio de deputados de Dourados se uniu em plenário da Assembleia de MS para falar sobre a situação no município que vive epidemia de Chikungunya, deixando as autoridades sanitárias de cabelos em pé. Eles são de partidos diferentes, mas nessa questão decidiram se unir.
Mais
Isso, mais para alertar a população e menos para críticas. José Teixeira (PL), Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) deixaram diferenças ideológicas de lado para centrar seus pronunciamentos sobre os estragos do mosquito transmissor da doença.
Desistência
Até as convenções, algumas desistências à disputa de vagas na Assembleia de MS e na Câmara Federal deverão ser anunciadas. A informação vem sendo tratada, neste momento, com muito cuidado para não causar reações maiores que possam comprometer a conclusão das chapas. Dizem que certos pré-candidatos estão somando “dois mais dois” e não conseguem fechar a conta com “quatro” e daí não querem nadar para morrerem na praia. A conferir.
Bamba
Decididamente, a prefeita Adriane Lopes não está conseguindo agir de forma política, nem mesmo entre alguns dos seus pares Progressistas na Câmara Municipal de Campo Grande. Sua administração vem sendo colocada em xeque por vereadores, que não estão dispostos a ser responsabilizados pela população sobre algumas decisões. Há quem diga que dois importantes sustentáculos seus estão “capengas”: a Casa Civil e a Secretaria de Governo.
Derrubado
A Advocacia-Geral da União conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça, derrubar mandado de segurança de ruralistas de MS contra portaria do Ministério da Justiça. O ato definiu os limites da Terra Indígena Ypoi-Triunfo, em Paranhos, com 19,5 mil hectares destinados ao povo Guarani Ñandeva. Na ação, alegavam violação ao direito de propriedade e contestavam o Relatório de Identificação dos Povos Indígenas, base da portaria. Sustentaram que a área foi deixada no século passado, mas a Justiça não acatou as alegações.
Aniversariantes
Ana Lúcia Alves Arruda Pereira;
João Bosco de Castro Martins;
Simone Oliveira de Mendonça Azambuja;
Walmir Guimarães Dias;
Christina Lima Paniago;
Antonio Emilio Zandavalli;
Carmo Marques Santos;
Erly Heberle;
Rosidelma de Andrea Silva;
Joaquim Lopes de Carvalho Barros;
Leonildo Antonio Corrêa;
Maria Herinqueta de Almeida;
Terezinha Maria Peruzzo;
Guarim Gonçalves Neto;
Venizelos Papacosta Filho;
Milton Figueiredo;
Karla Pierro Scaff;
Paulo Flávio Carvalho;
Ieda de Oliveira Cruz Pinheiro;
Geraldo Clemente Andrade;
Ronaldo Nonato;
Felipe Melo;
Silvia Iwamizu Tada;
Marcionilo Alves dos Santos;
Alexandre Vilhena;
Humberto Antonio Mandetta;
Marilis Mariotto Donato;
Maria Socorro da Costa Silva;
Danieli Santin Scarpanti;
Adriano Corrêa da Silva;
Marina Faria Callejas Oliveira Lima;
Rômulo Tadeu Menossi;
Isaias Avila de Paula;
Pascalle Inverso Ramires;
José Carlos Sousa Gonçalves;
Luiz Paulo Lemos Castelluccio;
Juscelino Soares Brum;
Ismael Antonio Borges;
Waldir Miranda de Britto;
Dr. Pedro Monteiro de Almeida;
Jovir Perondi;
Suely Yamazato;
Neuza Costa da Silva Camargo;
Claudiano Barcellos Ribeiro;
Benedito Nogueira;
Paulo Afrânio Figueiredo Ribeiro;
Moacir Corrêa de Oliveira;
Paulo César Fialho de Oliveira;
Cleide Noemia Souza;
Pedro Mendes Fontoura Filho;
Vera Lúcia Correia de Oliveira;
Suely Anderson Corrêa;
Celia Mara Fernandes da Silva;
Dra. Cleonice Lemos de Souza;
Dr. Elizeu Insaurralde;
Arlindo Flôres Filho;
Regina Maria Nunes Cardoso;
José Roberto Salomão Abud;
João Alberto Silva Filho;
Eraldo Holsback Alves Azambuja;
Orlando Franco Fernandes;
Maria Júlia Ribeiro;
Eliana Ferreira;
Idelma da Silva Faria;
Carlos Henrique Menezes;
Dr. Davi Hamilton Chaparro Rodrigues;
Maria de Lurdes Moraes Buzaglo;
Dr. Eduardo Machado Rocha;
Lúcia Correa Diniz;
Renata Sales da Costa;
Wilmo Cavalcante Vila Nova;
João Gabriel Lopes Simões;
Denise Carvalho de Figueiredo;
Valdemir de Oliveira Ribeiro;
Luciene Rodrigues Portela;
Yoshihito Ota;
Sulmar de Almeida Marques;
Pedro Freitas Silva Torraca;
Solimar Alves Almeida;
Donizete Januário do Prado;
Renata Mieko Fujii Ramos;
Hugo de Oliveira Araujo;
Dr. Reinaldo Rodrigues Barreto;
Oscar José Reginaldo Martins;
Maurilio Antonio Bruzamarello;
Regiane Karyn da Silva Castro;
Vanderlei Pereira Borges;
Arlindo Icassati Almirão;
Jorge Fusao Sato;
Conrado Wolfring;
Rafael Saad Peron;
Girlaine Maria Aparecida Manica Kube;
Agnaldo Massao Sato;
José Roberto de Souza;
Olindo Inácio da Silva;
Marco Antonio Rodrigues;
Karyna Hirano dos Santos;
Austrio Ruberson Prudente Santos;
Gustavo Romanowski Pereira;
Teodoro Martins Ximenes;
Glauce Maria Creado Medeiros;
João Carlos Ocariz de Moraes Filho;
Kelvin da Costa Lopes;
Tereza Cristina Dantas;
Dalva Maria Moreira;
Maria Alice Almeida Prado;
Patrícia Barbosa Pereira;
Paulo Henrique Castro Menezes;
Lídia Oliveira de Lima;
Colaborou Tatyane Gameiro