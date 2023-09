Cinema B+: A nova temporada de Impuros

A violência do tráfico carioca tem sido pano de fundo para a densa “Impuros”, da Starplus, que chega à sua quarta temporada. Inspirada na trajetória real do traficante Fernandinho Guarabu, a série já foi indicada ao Emmy Internacional duas vezes, incluindo o ator principal, René Logam e, embora incômoda e gráfica, é um dos conteúdos de maior destaque nas plataformas internacionais.

Para quem ainda não viu nenhuma temporada, a ação começa nos anos 1990s, no Rio de Janeiro e mais especificamente no Morro do Dendê, na Zona Norte da cidade, um dos mais perigosos no cenário do tráfico de drogas carioca. Nela, acompanhamos como Evandro (Raphael Logam) entra no mundo do crime, por vingança, mas logo se torna líder de uma adas mais perigosas facções criminosas, que quer transformar em um império.

Na sua cola tem o policial federal Victor Morello (Rui Ricardo Diaz). Ninguém é exatamente bom ou mau, a série consegue equilibrar a narrativa com coerência e contexto, sendo que retrata com fidelidade a realidade do cotidiano de muitas pessoas que vivem cercadas de medo até hoje.

Nova Temporada de Impuros - Foto: Divulgação

“Impuros” começou sendo comparada - inevitavelmente - à “Cidade de Deus” e “Tropa de Elite”, com pitadas de “Narcos” também. É densa, não é fácil degustá-la, mas a longevidade de chegar a uma quarta temporada comprova que é um conteúdo que tem qualidade e funciona.

Na quarta temporada Evandro está mais paranoico do que nunca, sem saber em quem confiar. Sua mulher, Geise (Lorena Comparato) está frustada com as falsas promessas do marido e começa fazer negócios fora do Brasil. Já Morello segue no drama com Inês (Karize Brum), sua filha que é dependente química e que foge dele.

Mas quem vai mesmo ter destaque é Laura (Silvia Buarque), a filha do atual líder do Jogo do Bicho no Rio. A guerra entre tráfico e bicheiros terá o palco central da temporada e Laura vai se destacar nesse universo machista e imprevisível. Uma ótima história que, infelizmente, não é apenas ficção.