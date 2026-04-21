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MEMÓRIA

Exposição inédita celebra os 126 anos de Lídia Baís

Catálogo original da única exposição realizada por Lídia Baís em vida será apresentado ao público; Casa Amarela terá programação ampliada na Semana dos Museus, que segue até maio com oficinas, sarau e exibição de documentários

Mariana Piell

Mariana Piell

21/04/2026 - 10h30
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A memória artística e cultural  de Lídia Baís ganha novo fôlego em Campo Grande com a abertura do projeto Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a Arte de Unir Mundos, realizado pela Casa Amarela. A iniciativa marca os 126 anos de nascimento da artista e integra a programação da Semana Nacional dos Museus, que neste ano propõe o tema “Museus unindo um mundo dividido”.

A abertura acontece amanhã, às 18h, com um dos destaques mais aguardados da programação: a apresentação pública do catálogo original da única exposição realizada por Lídia Baís em vida. Raro e carregado de simbolismo, o documento nunca havia sido exibido dessa forma ao público e revela não apenas a produção artística da pintora, mas também aspectos da cena cultural e das relações sociais de sua época.

A exposição segue aberta até o dia 23 de maio, consolidando uma proposta ousada dos organizadores: transformar a tradicional Semana dos Museus em um mês inteiro de atividades. A programação inclui oficinas, sarau, exibição de documentários e experiências sensíveis que dialogam com a obra e o legado da artista.

DOCUMENTO HISTÓRICO

O catálogo apresentado na abertura é considerado uma peça histórica. Embora não possua data precisa, estima-se que tenha sido produzido entre as décadas de 1930 e 1935 – período em que Lídia Baís já experimentava linguagens artísticas que destoavam dos padrões tradicionais.

Idealizadora do projeto, a arteterapeuta Tatiana De Conto destaca a importância do material. Segundo ela, o catálogo vai além de um simples registro expositivo.

"Trata-se de uma peça histórica, que nunca havia sido exibida dessa forma. Ela revela não apenas a produção artística da pintora, mas também registros da cena cultural e das relações que atravessavam aquele período”, afirma.

A proposta da exposição é justamente ampliar o olhar do público sobre a artista, conectando passado e presente. “O público encontra não apenas a estética de Lídia, encontra a história viva de Campo Grande em espelho – um espaço de reconhecimento interno e de conexão com aquilo que ainda busca nome”, completa Tatiana.

A ARTISTA

Nascida em 1900, Lídia Baís foi uma figura singular na história cultural de Mato Grosso do Sul. Filha de uma família tradicional, ela desafiou os padrões sociais do início do século 20 ao se dedicar intensamente à arte, à experimentação e à liberdade criativa.

Sua trajetória é marcada por deslocamentos físicos e simbólicos: entre a vida em Campo Grande, viagens, estudos e períodos de isolamento, a artista construiu uma obra que dialoga com questões existenciais, espirituais e subjetivas – temas pouco explorados na época.

Décadas depois, seu legado segue despertando interesse e novas interpretações. Parte desse resgate se deve ao trabalho de pesquisa de Tatiana De Conto, que há anos investiga a vida da artista. Em 2015, a pesquisadora levou aos palcos o espetáculo “Lídia Baís, Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, posteriormente transformado em livro lançado em 2023.

A obra, voltada ao público juvenil, busca preencher lacunas no ensino da história e cultura regional, apresentando a trajetória da artista de forma acessível e sensível.

ARTE COMO PONTE

A programação do projeto “Pontes Imaginárias” foi pensada para ir além da contemplação estética. A proposta é transformar o espaço expositivo em um ambiente de troca, escuta e criação.

Na noite de abertura, o público também poderá participar do sarau “Unindo Mundos”, que celebra o Dia do Arteterapeuta em parceria com a Associação de Arteterapia do Estado de Mato Grosso do Sul (Aatems).

Ao longo do mês de maio, nos dias 6, 13 e 20, serão realizadas oficinas de arteterapia ministradas por Tatiana De Conto. As atividades são baseadas no livro “Lídia Baís, uma mulher à frente de seu tempo” e utilizam processos criativos como ferramenta de expressão e elaboração emocional.

“A arteterapia utiliza processos criativos como forma de escuta e elaboração emocional. Nas oficinas, trabalhamos a partir da vida e da obra de Lídia para acessar questões internas, memória e identidade. São experiências que convidam à criação e ao encontro consigo e com o outro”, explica Tatiana.

As oficinas propõem diferentes linguagens, como escrita, costura e assemblagem – técnica que reúne objetos e materiais diversos – como caminhos para a construção simbólica e o autoconhecimento.

O encerramento da programação, no dia 23 de maio, contará com a exibição de documentários do projeto Histórias do Tombamento do Complexo Ferroviário, reforçando o diálogo entre arte, memória e território.

210401bCatálogo inédito com obras e informações sobre a vida de Lídia Baís será exposto na Casa Amarela - Divulgação

MUSEU VIVO

Desde 2017, a Casa Amarela atua como Museu de Arte Urbana (Muau), consolidando-se como um espaço cultural que ultrapassa os limites físicos tradicionais de um museu. Mais do que abrigar exposições, o local se posiciona como um território de experiências, encontros e construção de identidade coletiva.

Para o artista Guido Drummond, gestor do espaço ao lado de Tatiana, a ampliação da programação reflete a dimensão da obra de Lídia Baís.

“Nosso intuito é seguir por um mês com atividades que aprofundam o contato com o universo de Lídia. Tivemos a proposta ousada de estender a Semana dos Museus para um mês inteiro de programação, porque entendemos que uma semana seria muito pouco para trabalhar a vida da artista”, afirma.

Serviço

Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a Arte de Unir Mundos.

Casa Amarela – Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro

Amanhã

Abertura da exposição – Catálogo de obras de Lídia Baís (18h)
Sarau “Unindo Mundos” – Dia do Arteterapeuta.

Dias 6, 13 e 20 de maio (quartas-feiras)

Oficina arteterapêutica Tempos do Feminino – Pontes em Lídia Baís.

23 de maio (sábado)

Exibição de documentários: Projeto Histórias do Tombamento do Complexo Ferroviário.

Informações e inscrições: Instagram @casa.amarela.muau ou WhatsApp (67) 9 9189-7034.
 

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Felpuda

A terceirização da saúde que vem sendo discutida em Campo Grande está ...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (20)

20/04/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Paulo Coelho - escritor brasileiro

"Não desista. Geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta”.

 

FELPUDA

A terceirização da saúde que vem sendo discutida em Campo Grande está parecendo clássico de futebol, com torcida organizada e tudo, e com os olhos da população, atentos para saber quem conquistará a vitória. De um lado, a Prefeitura de Campo Grande tentando convencer que a sua jogada é a melhor para as necessidades das pessoas e do outro os dribles são ainda maiores. Enquanto isso, os dois lados jogam para a plateia, o caos vai se instalando fora dos gramados, com o setor enfrentando momentos de extremas dificuldades. Seria cômico, se não fosse trágico.

Diálogo

Perspectiva

O Dia das Mães deste ano deverá injetar R$ 452,6 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do IPF-MS e Sebrae-MS. Apesar de leve queda de 3,3% na intenção de consumo, o volume se mantém próximo ao de 2025.

Mais

Do total, R$ 234,7 milhões devem ser gastos com presentes e R$ 217,8 milhões, comemorações. A pesquisa indica que 64,17% dos consumidores pretendem comprar presentes, com gasto médio de R$ 242,94, enquanto 66,08% devem celebrar a data, com gasto médio de R$ 218,95.

DiálogoDra. Maria José Maldonado e Dr. Guilherme Maldonado

 

DiálogoJo Holley e Armin Schwander

Mornas

Com 20 deputados apoiando o governo do Estado, as sessões na Assembleia Legislativa de MS estão mornas no que se relaciona a discussões de projetos, mesmo os mais polêmicos. A oposição, restrita a quatro deputados, três do PT e um do Novo, até que esboça uma certa reação, mas acaba “engolida” pela base governista. O que se tem visto são discussões de assuntos menos relevantes, daqueles que geram bate-boca para tentar sensibilizar o eleitor.

Puxando

O aval de Lula ao pedido de empréstimo do governo do Estado de R$ 1,2 bilhão ao Bird e aprovado pelo Senado, está sendo defendido pelos petistas como um grande feito do governo federal. A discussão ocorreu na Assembleia, até que alguém lembrou que se não fosse a capacidade de endividamento do Estado, isso não seria possível. Dizem que a fase por lá é a tese do “copo com água pela metade”: está meio vazio ou está meio cheio.

Solitário

O Psol sairá mesmo sem estar aliançado a partidos do mesmo campo ideológico, preferindo enfrentar as urnas, “na cara e coragem” como na maioria das outras ocasiões. Apesar disso, apoiará a provável pré-candidatura de Lula à reeleição. O pré-candidato ao governo do Estado Lucien Rezende se identifica como “pequeno produtor rural” e já foi secretário de Desenvolvimento de Ribas de Rio Pardo. Já o pré-candidato ao Senado é Jonas Carlos da Conceição, o Beto do Movimento ou Beto sem Terra.

Aniversariantes

Eudiley Proença,
Dr. José Kimei Wanderley Tobaru,
José Carlo Tenório,
Dr. Geraldo Resende Pereira,
Fábio Rezek Silva,
Inara Maria Correa Peixoto de Azevedo,
Luciana Ferrari Ledesma,
Eliane de Oliveira,
Aguida Salem,
Aparecido José do Carmo,
Mauro Abrão Siufi,
Vilma Carlos Nantes Silveira,
Sônia de Oliveira Paulino dos Santos,
Sérgio Pedrossian de Abrantes,
Pe. Reginaldo Nascimento Padilha,
Dra. Kamilla Amaral Gonçalves,
Ariel Morilhas Corrêa da Costa,
Guilherme Tabosa,
Karen Recalde Rodrigues,
Carmen Marina do Nascimento Gomes,
Cezar Mafus Maksoud,
Dr. Denis Cleiber Myashiro Castilho,
Junichi Ono,
Carlos Augusto Martinez dos Santos,
Adrianus Lodevicus Maria Vosters,
Edem Luiz Sleimam,
Fernando José Oliveira de Moraes Cardoso,
Jair Alves de Souza,
Zulma Ferreira Nantes,
Pedro Ribeiro de Assunção,
João Rosa Ferreira,
Marcelo Galiano Fernandes,
Edinho Neves,
Leopoldo Ramão Aguero,
Talita Machado Nogueira Guimarães,
Graziele Carneiro,
Luciene Barbosa Anastacio da Silva,
Cristina Aparecida Ferreira da Silva,
Jessika(Jehh) Pazini de Castro,
Andréa Roselle de Souza Medeiros,
Dra. May Melke Amaral Penteado Siravegna,
Urbano Aloysio Rihl,
Dorival Barbosa Campos,
Luiza Soares de Melo,
Ivanete Cruz Lopes,
Ailton Tanaka,
Ozane Moraes Gomes,
José Mauro de Campos,
Tereza Venécia de San Fulgêncio,
Zeli Loubet de Almeida,
Bráulio Cândia,
Sandra Maria Amorim dos Santos Baltha,
Cléber Navas,
Rogério Santiago de Mello,
Francisca Souza Nepomuceno,
Jacy Fonseca Andrade Pinho,
Joana Camila Santiago de Mello,
Juliana Peixoto,
Antônio Clementino da Silva,
Lázaro Sandim,
Reinaldo Antonio de Queiroz,
Dr. Francisco Gomes Rodrigues,
Dra. Maria Lúcia Nakamatsu,
Genoveva Witake Quintella,
Júlio César de Oliveira,
Alda de Jesus Garcia Brown,
Gilberto Salermo,
Elias Martinez,
Letícia Coelho Novaes,
Ernani Fortunati,
Sandra Vieira Nunes,
Carolina Silva,
Mário Sérgio Vieira,
Aislan Felipe da Silva,
Maria Auxiliadora Nunes,
Carlota Maria Lopes,
Maria Aparecida de Sales,
Antonino Gauto Rios,
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José Carlos Barbosa,
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Dra. Maiza dos Santos Viegas,
Tatiana Rodrigues de Souza,
Dorival Gonçalves,
Paulo Eduardo Palermo Martins,
Maria de Freitas,
Carlos Takumi,
Félix Fernando Santiago de Mello,
Pedro Bezerra da Silva,
Sônia de Aquino Grisoste Barbosa,
Dr. Jeoli Medeiros da Cunha,
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Antônio Marcos da Silva,
Everton Will,
Luis Hervê Castilho,
João Belarmino Figueiredo,
Elison Yukio Miyamura,
Flavia Roberta Ayres Filipini,
Thaís Pereira Rihl Vergitz,
Claudinei Antonio Poletti,
Ariana Mourão Borges. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Saúde Correio B+

Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças  

Pediatra reforça importância da vacinação precoce diante do aumento da circulação do vírus influenza em 2026

19/04/2026 14h30

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Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças     

Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças      Foto: Divulgação

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A queda das temperaturas marca o início de um período previsível e, muitas vezes, subestimado na saúde infantil. É no outono que a circulação do vírus influenza começa a subir no Brasil.

Dados históricos do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, a circulação do vírus influenza se intensifica no outono, com pico entre abril e junho, mantendo-se elevada durante o inverno.

Em 2026, o cenário acendeu um alerta internacional, com aumento da circulação do vírus influenza A (H3N2) e início precoce da temporada em alguns países. Não significa, necessariamente, um surto mais grave, mas reforça a importância da preparação e da prevenção.

Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é clara: antecipar a proteção das crianças e dos grupos de risco, como idosos, pacientes crônicos e gestantes.

A pediatra e docente do curso de Medicina do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dra. Lívia Franco, reforça a vacinação precoce contra a gripe como a melhor estratégia, chamando atenção para o grupo mais vulnerável: as crianças, especialmente as menores de cinco anos.

“Nessa faixa etária, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Soma-se a isso a maior exposição em ambientes coletivos, como escolas e creches, além de comportamentos típicos da infância, como levar mãos e objetos à boca e o contato físico frequente. Muitas vezes, são as crianças que levam o vírus para casa, transmitindo inclusive aos avós, outro grupo vulnerável”, alerta.

Essa combinação favorece a transmissão e aumenta o risco de complicações. A influenza, inclusive, não é um quadro leve por definição. A doença pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave e, quanto menor a criança, maior o risco. “Por isso, a vacinação é a principal forma de prevenção”, enfatiza.

A campanha de vacinação contra a gripe no Brasil realizada pelo Ministério da Saúde na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), tem início previsto para o fim de março, com ampliação ao longo das semanas nas unidades básicas de saúde (UBSs). O Instituto Butantã deve entregar 70 milhões de doses com o objetivo de garantir proteção antes do aumento expressivo de casos.

Isso porque a vacina leva, em média, duas semanas para gerar resposta imunológica adequada. Porém, na rede privada, a vacina fica disponível ao longo do ano. Outro ponto que deve ser reforçado é que a vacinação deve ser realizada anualmente.

“O vírus influenza é mutante, por isso a vacina é reformulada todos os anos, justamente para acompanhar as novas cepas em circulação” explica a pediatra Dra. Lívia Franco. Neste ano, a vacina do SUS inclui cepas atualizadas do vírus influenza, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Vacina do SUS e da rede privada: há diferenças, mas ambas protegem

No Brasil, a vacina oferecida gratuitamente nas UBS é a trivalente, que protege contra três cepas do vírus (geralmente dois tipos A, como H1N1 e H3N2, e um tipo B). Na rede privada, a versão mais comum é a tetravalente, que inclui uma cepa adicional de influenza B.

A Dra. Lívia Franco esclarece que na prática, ambas são eficazes e seguras, e a escolha não deve ser um impeditivo para a vacinação. “Estar vacinado é o que realmente reduz o risco da doença e complicações. Outro ponto que preciso enfatizar é que a vacina não causa gripe, pois é produzida com vírus inativado. Não tem capacidade de provocar a doença.”

Os casos em que a criança “fica gripada” após a vacinação, costumam ter outras explicações: infecção prévia ainda sem sintomas, exposição ao vírus antes do tempo necessário para proteção ou até mesmo um resfriado causado por outros vírus, caracterizando um resfriado.

“E, mesmo quando a infecção acontece após a vacinação, o quadro tende a ser mais leve, com menor risco de evolução grave”, esclarece a médica.

Também é importante destacar que gripe e resfriados são doenças diferentes, com sintomas distintos. A gripe costuma surgir de forma súbita, a criança apresenta febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, prostração, queda no estado geral e crianças pequenas ainda podem apresentar vômitos e recusar alimentos.

Já o resfriado é mais leve, progressivo, com sintomas predominantemente nas vias aéreas superiores, como coriza e congestão nasal, e menor impacto no organismo, com duração menor.

Cuidados e sinais de alerta

Os cuidados em ambos os casos incluem hidratação, controle da febre com medicação prescrita, repouso e lavagem nasal frequente com soro fisiológico. A medicação apenas alivia os sintomas e não é capaz de eliminar o vírus do organismo, mas a avaliação médica é necessária se surgirem sinais de alerta, como dificuldade para respirar, sonolência excessiva, recusa alimentar ou piora da febre e da prostração.

“Neste caso é preciso procurar ajuda médica imediatamente, principalmente no caso de crianças, idosos e gestantes”, alerta Lívia.

Segundo orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) a distinção entre gripe e resfriado é importante, pois no outono há outros fatores envolvidos: as alergias e a asma que são as outras protagonistas da estação.

Rinite alérgica e asma também aumentam no outono, e frequentemente confundem os pais por causa dos sintomas semelhantes.  Coriza persistente, espirros, nariz entupido e tosse seca podem não ser infecção, mas uma resposta do organismo a algum agente alérgeno.

A estação favorece esse cenário: ambientes mais fechados, tempo seco, menor ventilação e o uso de cobertores, casacos e edredons guardados aumentam a exposição a ácaros e poeira. Em crianças com histórico de alergia ou asma, isso se traduz em piora dos sintomas e maior risco de crises.

“Por isso, os cuidados devem ser habituais: higienizar roupas de frio antes do uso, manter ambientes ventilados, a casa limpa e, principalmente, seguir corretamente o tratamento de controle indicado pelo pediatra da sua criança faz toda diferença. Prevenir é fundamental”, orienta Lívia Franco.

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