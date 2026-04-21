A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns ...Leia na coluna de hoje

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Diálogo

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Ester Figueiredo

21/04/2026 - 00h02
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Augusto Cury - escritor brasileiro

"Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la”.

Felpuda

A prática de nepotismo cruzado continua encontrando terra fértil em alguns gabinetes, principalmente nos cargos em comissões de salários mais elevados. Assim é que as portas de importante gabinete abriram-se para receber a “pimpolha” de figurinha que ainda continua tendo certo prestígio. A troca pela gentileza, mesmo que não ocorra no momento, ficará para depois, pois nunca se sabe o dia de amanhã. A propósito, os gabinetes de onde partiram as tratativas ficam em prédios separados “por pouca coisa”, como se dizia antigamente, situados no Parque dos Poderes.

Estatística

O maior número de eleitores em MS está na faixa de 35 a 44 anos, somando contingente de 400.611. Quanto ao nível escolar, os que têm o ensino médio completo formam maioria, com 478.559 votantes.

Mais

Os que possuem fundamental incompleto somam 475.967. O Estado conta com 1.999.265 eleitores. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Araxá International Cheese Awards 2026, considerado o maior concurso de queijos das Américas e um dos mais relevantes do setor no cenário internacional. A competição integra a 6ª edição da ExpoQueijo Brasil e será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, no Grande Hotel Termas de Araxá (MG), reunindo produtores artesanais do Brasil e de mais de 20 países. Os produtores podem inscrever seus produtos em uma das 47 categorias disponíveis, conforme critérios definidos em regulamento, que pode ser acessado no site do evento: www.expoqueijobrasil.com.br. A competição é dividida em três fases eliminatórias. Ao final, são concedidos troféus de ouro, prata e bronze em cada categoria, além do prêmio máximo, o Super Ouro, destinado ao queijo de maior pontuação geral entre todos os inscritos.

Danilo Bachega e Amílian NogueiraDanilo Bachega e Amílian Nogueira - Foto: Studio Vollkopf

 

Poliana AbrittaPoliana Abritta - Foto: Divulgação

Sim, mas...

Com a debandada ocorrida no MDB, o ex-governador André Puccinelli, pré-candidato a deputado estadual, não integrará uma chapa competitiva. Os parlamentares Marcio Fernandes e Renato Câmara deixaram a sigla, restando apenas Junior Mochi com mandato. O partido projeta eleger até três deputados, mas na avaliação de alguns políticos, será difícil, pois são necessários 60 mil votos. Quem vai “puxar” quem, dependerá só das urnas.

Em trânsito

O orçamento previsto para Campo Grande em 2027 é de R$ 7,26 bilhões, apresentando crescimento de 4,12% em relação ao valor estimado para este ano, que é de R$ 6,974 bilhões. O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) já foi entregue pela prefeita à Câmara Municipal e está em tramitação. O texto segue para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. A exemplo de outros, deverão ser realizadas audiências públicas para discussão do projeto com a população.

E?

Sobre a LDO 2027 que estabelece valores para aplicação em infraestrutura, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy  Neto, disse que a população vem sofrendo com as faltas de pavimentação e drenagem. Segundo ele, são quase 1.125 quilômetros sem asfalto em Campo Grande, o que representa aproximadamente 25% da malha viária. Para ele, há necessidade da celeridade das licitações para as obras saírem do papel.

Aniversariantes

Maisa Beatris Reindel;
Alexandre Ricardo Gewehr;
Dilson Rodrigues Alves;
Luiz Orcirio Fialho Oliveira;
Carlos Ernani Schadler;
Karla Kirsten Longo;
Pedro Ney Diniz Cabreira;
Márcio Roberto Durães;
Valéria Costa;
José Américo de Freitas Neto;
Neusa Miranda e Silva;
Zilda Aparecida Weis Brum Higa;
Dr. José Eduardo Tibery;
Timotheo Reis Proença;
Rômulo Nacasato Cappi;
Renato Joaquim Ferrarezi;
Egon Krakhecke;
Roseli Martins de Queiroz;
Airton Alves Pinto;
José Antonio de Oliveira Filho;
Simoni Trevizan;
Antonio Roberto Prudente;
José Mota da Silva;
Dr. Daniel Isao Nakamura;
Gustavo Gauto;
Antonio Marcos dos Santos;
Marcelo Pereira Dicchoff;
Marilene Silveira da Costa;
Bruno Augusto Gonçalves dos Reis;
Maisa Aguero de Souza;
Francisca Valeria Costa e Costa;
José Valdecir Paim Silveira;
Mariana Cabral;
Cel. Deusdete Souza de Oliveira Filho;
Ramão Humberto Martins Manvailer;
Gleison Rocha Meireles;
Ivana Monte Lima Oliveira;
Domyngos Joseph de Santana Victor;
Pâmela Seves Amado;
Paula Vírginia Tie Matsuo Dias;
Vírginia Paula Tiemi Matsuo Dias;
Luiz Irineu Gênova;
Agide Paganott;
Letícia e Silva Teruya;
Paulo Piazer Pereira;
Márcia Geromini Fagundes;
Ana de Souza Mecchi;
José Carlos Fagundes;
Armando Fernandes Bernardo;
Liliana Romero da Silva;
Enrique Garnon Ruiz;
João Banac;
José Delmondes;
Euzébio Espírito Santo Filho;
Laís Freire Gomes da Silva;
Oscar Hanson dos Santos;
Donato Borges de Figueredo;
Luciane Sá Escobar;
Aleide Fernandes Benatti;
Matilde Gonzaga;
Marina Rosa de Sampaio;
Benedita da Silva Saraiva;
Augusto Zanin;
Marilene Castro Ferreira;
Benedito Neto Belarmino Anastacio;
Nilson Nolasco;
Dr. Marco Antonio Bonini Filho;
Roger Simões dos Santos;
Leila Castro Ferreira;
Sandra Regina Albuquerque;
João Luiz Leopoldo de Paula;
Dra. Magna Pereira da Silva;
Ruthy Ramos da Costa Silva;
Margareth de Jesus Chaves;
Fabrício Freitas;
Jaqueline Matoso Rodrigues;
Rodrigo de Souza da Silva;
Luís Fernandes Vieira;
Sandra de Oliveira Pereira Morais;
Luiz Gustavo Balbuena Leite;
Manoel Soares Dias;
Noel Alves da Silva;
Aline Fagundes de Oliveira;
Luziano Lázaro de Souza;
Ana Maria Franco Beal;
Henrique Hideyuki Bordignon Tokikawa;
Silvio Salvatierra;
Fábio de Souza;
Dra. Marta Driemeier;
Cecília da Silva Faria;
Alina Munhoz;
Luis Antonio Veronese;
Ronaldo Haruki Okita;
Dr. Roberto Santos Saraiva;
Flávio Augusto Abrahão Barbosa;
Eliana Boura Rodrigues Barbosa;
Maria Jaci Sagmeister;
Dr. Alexandre Turíbio da Silva;
Márcio Antonio Rodrigues de Oliveira;
Matilde Coimbra Grubert;
SanAlexandra Midori Nezu do Amaral Liberali;
Dr. Antonio Adônis Mourão;
Camila Souza Pinheiro Albrecht;
Evandro Akira Ioshida;
Rosilene Regina Mochi de Oliveira;
Tulio Cicero Gandra Ribeiro;

Colaborou Tatyane Gameiro

Saúde Correio B+

Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças  

Pediatra reforça importância da vacinação precoce diante do aumento da circulação do vírus influenza em 2026

19/04/2026 14h30

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Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças     

Outono acende alerta para gripe e alergias respiratórias em crianças      Foto: Divulgação

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A queda das temperaturas marca o início de um período previsível e, muitas vezes, subestimado na saúde infantil. É no outono que a circulação do vírus influenza começa a subir no Brasil.

Dados históricos do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, a circulação do vírus influenza se intensifica no outono, com pico entre abril e junho, mantendo-se elevada durante o inverno.

Em 2026, o cenário acendeu um alerta internacional, com aumento da circulação do vírus influenza A (H3N2) e início precoce da temporada em alguns países. Não significa, necessariamente, um surto mais grave, mas reforça a importância da preparação e da prevenção.

Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é clara: antecipar a proteção das crianças e dos grupos de risco, como idosos, pacientes crônicos e gestantes.

A pediatra e docente do curso de Medicina do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dra. Lívia Franco, reforça a vacinação precoce contra a gripe como a melhor estratégia, chamando atenção para o grupo mais vulnerável: as crianças, especialmente as menores de cinco anos.

“Nessa faixa etária, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Soma-se a isso a maior exposição em ambientes coletivos, como escolas e creches, além de comportamentos típicos da infância, como levar mãos e objetos à boca e o contato físico frequente. Muitas vezes, são as crianças que levam o vírus para casa, transmitindo inclusive aos avós, outro grupo vulnerável”, alerta.

Essa combinação favorece a transmissão e aumenta o risco de complicações. A influenza, inclusive, não é um quadro leve por definição. A doença pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave e, quanto menor a criança, maior o risco. “Por isso, a vacinação é a principal forma de prevenção”, enfatiza.

A campanha de vacinação contra a gripe no Brasil realizada pelo Ministério da Saúde na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), tem início previsto para o fim de março, com ampliação ao longo das semanas nas unidades básicas de saúde (UBSs). O Instituto Butantã deve entregar 70 milhões de doses com o objetivo de garantir proteção antes do aumento expressivo de casos.

Isso porque a vacina leva, em média, duas semanas para gerar resposta imunológica adequada. Porém, na rede privada, a vacina fica disponível ao longo do ano. Outro ponto que deve ser reforçado é que a vacinação deve ser realizada anualmente.

“O vírus influenza é mutante, por isso a vacina é reformulada todos os anos, justamente para acompanhar as novas cepas em circulação” explica a pediatra Dra. Lívia Franco. Neste ano, a vacina do SUS inclui cepas atualizadas do vírus influenza, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.

Vacina do SUS e da rede privada: há diferenças, mas ambas protegem

No Brasil, a vacina oferecida gratuitamente nas UBS é a trivalente, que protege contra três cepas do vírus (geralmente dois tipos A, como H1N1 e H3N2, e um tipo B). Na rede privada, a versão mais comum é a tetravalente, que inclui uma cepa adicional de influenza B.

A Dra. Lívia Franco esclarece que na prática, ambas são eficazes e seguras, e a escolha não deve ser um impeditivo para a vacinação. “Estar vacinado é o que realmente reduz o risco da doença e complicações. Outro ponto que preciso enfatizar é que a vacina não causa gripe, pois é produzida com vírus inativado. Não tem capacidade de provocar a doença.”

Os casos em que a criança “fica gripada” após a vacinação, costumam ter outras explicações: infecção prévia ainda sem sintomas, exposição ao vírus antes do tempo necessário para proteção ou até mesmo um resfriado causado por outros vírus, caracterizando um resfriado.

“E, mesmo quando a infecção acontece após a vacinação, o quadro tende a ser mais leve, com menor risco de evolução grave”, esclarece a médica.

Também é importante destacar que gripe e resfriados são doenças diferentes, com sintomas distintos. A gripe costuma surgir de forma súbita, a criança apresenta febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, prostração, queda no estado geral e crianças pequenas ainda podem apresentar vômitos e recusar alimentos.

Já o resfriado é mais leve, progressivo, com sintomas predominantemente nas vias aéreas superiores, como coriza e congestão nasal, e menor impacto no organismo, com duração menor.

Cuidados e sinais de alerta

Os cuidados em ambos os casos incluem hidratação, controle da febre com medicação prescrita, repouso e lavagem nasal frequente com soro fisiológico. A medicação apenas alivia os sintomas e não é capaz de eliminar o vírus do organismo, mas a avaliação médica é necessária se surgirem sinais de alerta, como dificuldade para respirar, sonolência excessiva, recusa alimentar ou piora da febre e da prostração.

“Neste caso é preciso procurar ajuda médica imediatamente, principalmente no caso de crianças, idosos e gestantes”, alerta Lívia.

Segundo orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) a distinção entre gripe e resfriado é importante, pois no outono há outros fatores envolvidos: as alergias e a asma que são as outras protagonistas da estação.

Rinite alérgica e asma também aumentam no outono, e frequentemente confundem os pais por causa dos sintomas semelhantes.  Coriza persistente, espirros, nariz entupido e tosse seca podem não ser infecção, mas uma resposta do organismo a algum agente alérgeno.

A estação favorece esse cenário: ambientes mais fechados, tempo seco, menor ventilação e o uso de cobertores, casacos e edredons guardados aumentam a exposição a ácaros e poeira. Em crianças com histórico de alergia ou asma, isso se traduz em piora dos sintomas e maior risco de crises.

“Por isso, os cuidados devem ser habituais: higienizar roupas de frio antes do uso, manter ambientes ventilados, a casa limpa e, principalmente, seguir corretamente o tratamento de controle indicado pelo pediatra da sua criança faz toda diferença. Prevenir é fundamental”, orienta Lívia Franco.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos!

O Rei de Paus como carta regente, aponta dias de liderança, atitude e presença. Assuma o comando com firmeza, tome iniciativas com confiança e alinhe ação à sua intuição. Apenas cuidado para não cair em excessos de autoridade ou na impulsividade.

19/04/2026 12h30

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A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos!

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de abril. Cuidado com os excessos! Foto: Divulgação

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A chegada do Sol em Touro, em aspecto desafiador com Plutão, pode provocar momentos de tensão e transformações intensas, pedindo desapego de velhos padrões e mais cuidado com atitudes possessivas. Existe aqui um convite claro para soltar o controle excessivo e encarar mudanças que, embora desconfortáveis, são profundamente necessárias.

Ao mesmo tempo, a comunicação tende a ficar mais direta com Mercúrio em Áries, em conjunção com Marte e Saturno, o que favorece decisões importantes, desde que haja atenção ao tom para evitar desgastes. Há força para agir, para decidir, para colocar limites. Mas essa mesma força, se mal direcionada, pode gerar conflitos desnecessários.

Já Vênus em Touro, em sintonia com Urano, abre espaço para novidades, mudanças de valores e encontros inesperados, colocando à prova o equilíbrio entre estabilidade e liberdade. Nem tudo precisa permanecer como está. Algumas mudanças chegam justamente para mostrar novos caminhos possíveis.

Enquanto isso, Marte em Áries, em conjunção com Mercúrio, Netuno e Saturno, reforça a importância de manter foco, disciplina e constância para tirar planos do papel, sem cair na armadilha do cansaço ou da dispersão.

É um céu que tensiona, impulsiona e transforma. E é nesse cenário que o Rei de Paus se apresenta como guia. O Rei de Paus é o conselheiro sábio do Tarô.

Ele chegou até aqui pela via mais difícil e sobreviveu a muitas provas intensas. Por causa de suas experiências, fala com profundidade e sabedoria. Ele representa a parte de você que é sábia e competente. Aquela que já enfrentou desafios reais, que já lidou com incertezas, que já precisou continuar mesmo sem garantias. Em suma, ele ensina a confiar em si mesmo.

Você não deixou tudo desmoronar até agora, então por que entrar em pânico e achar que justamente neste momento vai falhar?

O Rei de Paus lembra que, se você não confia na sua própria capacidade e habilidade, está traindo a parte de si que te fez sobreviver. E essa parte merece respeito.

O Rei de Paus incorpora a energia do fogo dos paus e, como líder, entende a importância de ser decidido, agir com iniciativa e ter ambição. Ele é destemido e apaixonado, inspirando quem está ao seu redor a segui-lo. Quando essa carta aparece como regente da semana, é um lembrete para canalizar essa energia e confiar nas suas capacidades, independentemente dos obstáculos que surgirem.

O Rei de Paus não nasceu “nobre”. Ele foi um soldado. Conquistou seu lugar com esforço, vencendo batalhas e provando sua competência como líder. Quando o antigo rei morreu sem herdeiro, o povo escolheu esse guerreiro provado como o “Rei de Paus”. Seu trono é adornado por leões, mas ao seu lado existe também o lagarto, símbolo de sobrevivência, adaptação e resistência.

E é aqui que está uma das mensagens mais profundas da semana: não faz sentido comparar lagartos e leões. O lagarto literalmente “aguenta o calor”. Ele se adapta. Ele sobrevive. E foi exatamente isso que te trouxe até aqui. Honrar isso é reconhecer a força que veio das suas experiências. É parar de desvalorizar aquilo que te sustentou nos momentos mais difíceis.

Você pertence ao lugar onde está. Você trabalhou duro para chegar até aqui! E agora precisa sustentar isso com presença.

Você tem dificuldade de confiar em si mesmo, mesmo quando faz bem o seu trabalho ou conduz sua vida? Você já provou repetidas vezes que é capaz, mas, mesmo assim, ainda não acredita totalmente nisso? É hora de ocupar o seu lugar com mais verdade. Incorpore o Rei de Paus que existe em você!

O Rei de Paus incorpora o fogo em sua forma mais madura. Ele é decidido, estratégico, inspirador. Ele lembra que não basta apenas liderar, é preciso inspirar. Sua confiança pode servir como um farol para aqueles que se sentem inseguros ou perdidos. Na liderança, na sabedoria e na estratégia, confie na sua intuição, deixe sua paixão guiar seus passos e saiba que você está mais do que preparado para o caminho à frente.

Você é alguém que chegou até aqui com esforço, enfrentando dificuldades, mas talvez ainda carregue lá no fundo um ressentimento silencioso por não ter tido os privilégios que acredita que outros tiveram.

Procure não se comparar aos outros achando que são “melhores” por terem mais dinheiro, status, estudo, reconhecimento ou qualquer outra coisa. Você não conhece a realidade deles nem suas lutas internas. Todo mundo enfrenta desafios, até os mais privilegiados. Ninguém tem um “passe livre” na vida. Assim como o Rei, você também precisa enfrentar os pensamentos que fazem você duvidar de si mesmo e do seu lugar no mundo. Essa voz interna pode mandar você recuar, dizendo que você não é tão bom quanto os outros. Mande essa voz embora!

Tudo isso conversa diretamente com a energia da semana.

Há movimento, há decisões, há oportunidades. Mas tudo depende da forma como você se posiciona. Se houver comprometimento, os resultados vêm. Se houver recuo, o potencial se perde. Você tem o poder de moldar os resultados. Use com consciência.

E, ao mesmo tempo, permita-se flexibilizar. Vênus com Urano lembra que nem tudo precisa seguir o plano original. O inesperado pode abrir portas que você ainda não considerou. E isso pode ser maravilhoso.

Você tem o poder de moldar os resultados. Use-o com consciência, alinhando suas intenções à visão que deseja construir.

O Rei de Paus representa a energia pura do fogo em sua expressão mais ativa e masculina. Diferente das outras figuras da corte desse naipe, ele não está tão voltado para o ato de criar ou desenvolver ideias sozinho. Sua força está em enxergar o potencial de uma visão e mobilizar outras pessoas para torná-la realidade. Por isso, este arcano indica que você pode ter a oportunidade de assumir o papel de líder e está pronto para conduzir pessoas em direção a um objetivo comum. Não desperdice e se deixe vencer por inseguranças.

Equilíbrio entre firmeza e abertura. Essa é a chave.

O QUE VIBRA PARA VOCÊ NESTA SEMANA

Amor

Assuma o que sente com coragem. Quem te acompanha precisa sentir sua verdade, não sua dúvida. Conexões se fortalecem com presença, não com controle.

Trabalho

Lidere com clareza e direção. Você já sabe o que precisa ser feito, agora é sustentar. Sua postura inspira mais do que suas palavras.

Dinheiro

Decisões práticas trazem estabilidade. Evite impulsos e foque no longo prazo. O crescimento vem da consistência, não da pressa.

O Chamado do Rei de Paus

Existe um fogo dentro de você que não começou agora. Ele foi construído ao longo do tempo. Foi testado, desafiado e permaneceu. Agora, ele não pede que você prove nada. Ele pede que você confie. Confie na sua trajetória. Confie na sua capacidade. Confie na parte de você que sempre soube como continuar.

Sua presença é naturalmente magnética: você transmite foco, determinação e confiança, fazendo com que os outros acreditem em você e no que está construindo. Há um engajamento genuíno das pessoas, que querem fazer parte dessa realização e caminhar ao seu lado.

Além disso, você tem habilidade em coordenar esforços, delegar e conduzir processos sem perder a harmonia do grupo.

O Rei de Paus não exige respeito. Ele o inspira. E você também pode. Você sabe exatamente aonde quer chegar e agora começa a materializar essa visão com o apoio de quem está ao seu redor.

Em vez de simplesmente “deixar a vida levar”, este é o momento de escolher agir com direção, firmeza e estratégia. Mais do que conquistas imediatas, o que te move é o desejo de construir algo duradouro, com impacto real. Existe aqui um chamado para deixar um legado.

Não é por acaso que o Rei de Paus rege a semana da chegada do Sol em Touro, convidando você a cultivar o que realmente tem valor e a plantar, com intenção, tudo aquilo que deseja colher. É tempo de construir e mais do que isso, de lutar com força, foco e firmeza pelos seus objetivos. Assuma o comando da sua vida, seja proativo e tome iniciativa sem hesitar. No fim das contas, como já dizia Goethe, “aquilo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. A ousadia tem genialidade, poder e magia.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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