Cinema B+: Jogo Sujo: o crime como passatempo

AGENDA CULTURAL

Além da farta programação que embala os últimos dias da Bienal Pantanal, incluindo o espetáculo "Crianceiras", o fim de semana tem "Sertanejinho do Teló" celebrando o aniversário de MS, Praça Bolívia, Rockers Sound System, dança no Sesc Prosa

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal Divulgação

No fim de semana do Dia das Crianças e do aniversário de Mato Grosso do Sul, tem festa gratuita para celebrar as duas datas. No Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a partir das 17h, com entrada franca, o MS Ao Vivo contará com três atrações musicais para comemorar os 48 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O projeto musical é uma iniciativa do governo do Estado e apresenta como atração principal o sertanejo pop de Michel Teló.

Isso mesmo. O novo projeto do cantor e instrumentista que, embora nascido no Paraná, tem o coração sul-mato-grossense passeia por um repertório de canções consagradas do pop rock brasileiro, sem abandonar sucessos do modão.

O “Sertanejinho do Teló”, que o músico inclusive gravou ao vivo em Campo Grande, em março, em formato bem intimista e descontraído, vai de Raul Seixas a Los Hermanos, passando por Cazuza, Lulu Santos, com direito a derivações pela música baiana de Ivete Sangalo e outras surpresas.

“Garçom Amigo”, “Vaneira das Meninas Carinhosas” e “Fundo da Grota”, dos tempos do Tradição, antigo grupo de Teló, também estão no repertório do projeto e não devem faltar na apresentação deste domingo.

Aliás, o Tradição também faz parte da festa no show programado por ex-integrantes do grupo, que adotou o nome de Lendas 67, reforçando o simbolismo com as origens do estado e do artista.

O Lendas – com Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – sobe ao palco do parque logo após o aquecimento no gramado com o set list do DJ Jackson Seballo.

O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

CURTA BIENAL

Na Bienal Pantanal, além da presença de dezenas de autores locais, nacionais e internacionais (Naya, Marina Duarte, André Alvez, Henrique Medeiros, Sandra Menezes, Rodrigo Teixeira, Bosco Martins, Ana Suy, Milly Lacombe, Damián Cabrera, etc.), há sets de poesia, shows musicais – por exemplo, Maria Alice (MS) e Nestor Ló Y Los Caminantes (Paraguai) no sábado – e uma programação especial dedicada à criançada, de cinema a espetáculos ao vivo, e, naturalmente, muita literatura.

Tudo com acesso gratuito no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Basta conferir a programação no site www.bienalpantanal.com.br/ ou nas redes sociais do evento.

Um dos destaques é a mostra Curta Bienal, que, hoje, apresenta quatro sessões – às 10h, às 10h30min, às 14h e às 14h30min – do curta-metragem “A Última Porteira” (MS, 2025), uma delicada e envolvente narrativa, com direção de Rodrigo Rezende, sobre paternidade.

“Tiago é um trabalhador solteiro que precisa aprender a ser pai após descobrir que tem uma filha com 10 anos”, diz a sinopse do filme, que tem 20 minutos de duração e classificação indicativa livre.

Sábado e domingo, também tem mais sessões da mostra Curta Bienal, com curadoria de Andréa Freire, sempre no Auditório Pedro de Medeiros. Tero Queiroz (Tiago, o pai) e Giulia Agnes (Alice, a filha) encabeçam o afiado elenco, um dos pontos altos do curta, que é um dos pontas de lança da atual produção audiovisual de MS.

“CRIANCEIRAS”

Outro destaque, em dois horários – às 16h e às 18h – deste domingo, último dia da Bienal, o espetáculo cênico-musical “Crianceiras” proporciona uma viagem, para crianças e adultos, ao universo infantil da poesia de Manoel de Barros (1916-2014).

Concebido pelo músico Márcio de Camillo a partir da obra do poeta, o projeto é inspirado nas iluminuras da artista plástica Martha Barros, sob a direção de Luiz André Cherubini, e tem como referência estética o Grupo Sobrevento de Teatro de Animação.

Unindo teatro, cinema de animação, música, tecnologia digital e literatura, a cena em “Crianceiras” é construída a partir do brincar dos intérpretes com a palavra do poeta musicada em interação com imagens físicas e projetadas que, delicadamente, “no desenrolar das intrigas caçam jeitos inesperados para a liberdade dos curiosos personagens Bernardo, Sabastião, Caranguejo Se Achante e Sombra-Boa, entre outros.

PRAÇA BOLÍVIA

Neste domingo, das 9h às 14h, a feira cultural Praça Bolívia – na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Medeiros, Bairro Santa Fé – também se enfeita para receber a gurizada, com uma programação recheada de atrações: capoterapia (capoeira), Lisa Lima (dança do ventre) e o Palhaço Gabinete, além de artesanato, moda, comidas típicas, arte e antiguidades, campanha de adoção de pets e jogo de xadrez. O Renato Mendes Trio e as bandas Bar Ganhas, Filhos Fortes e Skuderia estão entre as atrações musicais.

DANÇA

Hoje, a partir das 19h, tem o espetáculo de dança “Efêmera Prece”, com o performer Irineu Júnior, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos mediante reserva pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: livre. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

Confira a sinopse: “Um corpo ora em movimento. Entre pausas, fluxos e rupturas, tece sua prece no breve – no que nasce, no que se desfaz, no que resiste. Na travessia entre presença e ausência, molda silêncios, convoca fôlego e se lança. Porque há algo que insiste em permanecer, mesmo quando tudo é passageiro.

“Efêmera Prece” é rito, travessia e respiro, pois seguir em frente é também habitar o instante – reconhecer a beleza do que é passageiro e transformar o efêmero em presença”.