Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome

O documentário da Netflix dá voz à mulher que precisou se reconstruir depois de descobrir que o pai era um dos serial killers mais infames da América

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

08/11/2025 - 13h00

08/11/2025 - 13h00
Dentre os serial killers mais sádicos e temidos do século 20, Dennis Rader, conhecido como “BTK”, se destaca não apenas pela brutalidade e pelo número de vítimas, mas pelo tempo em que conseguiu matar sem ser descoberto — e pela forma quase banal como acabou sendo pego.

BTK começou a agir nos anos 1970, mas só foi preso em 2005. Duas décadas de impunidade chegaram ao fim por um erro quase anacrônico: orgulhoso da própria história, Rader mantinha contato com a polícia e acreditou que enviar uma mensagem em disquete o manteria anônimo. Não sabia que deixava rastros digitais. A partir desse detalhe, os investigadores chegaram até ele — e confirmaram sua identidade graças a uma amostra de DNA obtida a partir de um exame médico de sua filha, Kerri Rawson.

E é justamente Kerri quem hoje conta essa história, em entrevistas e no impactante documentário da Netflix My Father, the BTK Killer.

A filha que busca respostas

Há histórias de terror que não precisam ser inventadas — e poucas são tão devastadoras quanto a de Kerri Rawson.

Em 2005, ela vivia uma vida tranquila no subúrbio, recém-casada e à espera do primeiro filho, quando a polícia bateu à sua porta com uma notícia impossível de compreender: seu pai era o BTK Killer, o assassino em série que havia aterrorizado o Kansas por quase vinte anos.

“BTK” — sigla para Bind, Torture, Kill (amarrar, torturar, matar) — era o nome que o próprio Rader usava em cartas e enigmas enviados à imprensa, enquanto se escondia sob a fachada de um cidadão exemplar: líder da igreja local, escoteiro, marido e pai dedicado.

O documentário, dirigido por Skye Borgman (American Murder: The Family Next Door), é menos sobre os crimes em si e mais sobre o abismo deixado por eles. A produção mergulha na jornada de Kerri — não como herdeira da infâmia, mas como uma mulher tentando compreender quem é depois que tudo o que acreditava sobre o amor, a fé e a família foram destruídas.

Com delicadeza e empatia, Borgman constrói um retrato íntimo de Kerri, que durante anos viveu entre o silêncio e a exposição involuntária.

“Ela passou boa parte da vida sob o peso dos crimes do pai e é compreensivelmente cautelosa com quem entra nesse espaço”,
disse a diretora.

Ganhar sua confiança exigiu mais do que entrevistas — exigiu cuidado, escuta e respeito pelos limites que Kerri aprendeu a erguer.

No documentário, Kerri revisita lembranças de infância que hoje soam como presságios: terrores noturnos, medo do escuro, uma sensação constante de ameaça. Ela se pergunta se, de algum modo, sua mente infantil já pressentia o monstro escondido atrás da figura paterna.

Ao revisitar o passado, Kerri também ajuda investigadores a reabrir casos antigos que podem estar ligados a Rader — uma busca moral e dolorosa, pois cada nova pista reacende feridas que ela tenta cicatrizar há vinte anos.

Entre o amor e o horror

“Meu papel era criar uma estrutura de cuidado e integridade em torno de uma narrativa que tantas vezes foi contada por outros”,
explica Borgman.

E o que se revela é o paradoxo cruel de Kerri: amar o pai e odiar o que ele representa.

O documentário mostra um raro encontro entre os dois, em 2023, após quase duas décadas sem contato. Frente a frente, ela tenta arrancar dele a verdade sobre possíveis novas vítimas — e sobre lembranças pessoais perturbadoras —, mas Rader se esquiva.

“Quero conversar como pai e filha”, diz ele.

É um momento sufocante. Kerri percebe que a única verdade que o pai pode oferecer é o silêncio.

Desde então, ela cortou todo contato. É a sua forma de sobreviver.

“Essa história não é sobre um crime”, diz Borgman. “É sobre uma mulher tentando reconciliar amor, traição e herança familiar.”

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK — a filha que carrega o peso do nome - Divulgação

Uma vida reconstruída

Hoje, Kerri tenta viver longe do eco do nome BTK. Trabalha com vítimas de trauma, ajuda investigadores quando pode, mas aprendeu que sua cura não depende das confissões do pai.

“Eu só quero ser eu mesma”, diz, em uma das falas mais comoventes do filme.

Depois de anos se escondendo, ela aceitou se colocar diante das câmeras — não para reviver o horror, mas para encerrá-lo.
My Father, the BTK Killer é, para Kerri, um rito de passagem: o ponto final que se transforma em recomeço.

Um retrato de coragem

Assistir ao documentário é confrontar uma pergunta impossível: até onde o amor resiste quando a verdade destrói tudo o que

sabíamos?

A resposta de Kerri não é simples — mas é profundamente humana.

É o retrato de uma mulher que se recusa a ser definida pelo monstro que gerou, e que encontrou, na própria dor, um caminho para libertar-se.

My Father, the BTK Killer está disponível na Netflix.

Felpuda

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (8) e domingo (9)

08/11/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Janet Zimmermann - poeta de MS

"Poesia é algo mais que um pensamento ordenado em linhas. É pegar num impulso o rabo de um sentimento em fuga (...)”

 

FELPUDA

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando estudos para realização de operação tapa-buracos no trecho da rodovia MS-145, um dos seus colegas disse ter concebido brilhante ideia. Durante conversa com amigos, explicou, em tom irônico, que pediria a ele que tenha a mesma preocupação com os incontáveis buracos nas ruas de Campo Grande e que peça à prefeita Adriane Lopes, sua esposa, para que tome providências urgentes, “porque a situação está feia de ver...”

DiálogoPrefeitas, vices-prefeitas, gestoras, primeiras-damas e lideranças femininas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul participaram da 2ª edição do projeto Raízes Femininas, idealizado por Keilla Soares Trad (foto). Tendo como tema central “Construindo alternativas para ampliação de acesso à saúde com assistência humanizada”, durante o evento, realizado dia 31 de outubro, foram compartilhados resultados concretos das parcerias com o Hospital São Julião de Campo Grande. As participantes prestaram homenagem à Irmã Sílvia Vecellio, que dedicou décadas de sua vida à direção do hospital. No final, os convidados visitaram o local e encerraram as atividades na capela, onde aconteceram apresentações musicais.
DiálogoFaírte Tebet, comemorando 80 anos neste sábado  
DiálogoGisele Serra Barbosa e Ulysses Serra, que receberam a Medalha do Mérito Legislativo da Assembleia de MS, durante concorrida solenidade.

 Dureza

Vereadores de Campo Grande ficaram “p... da vida” com o não comparecimento da secretária de Finanças Márcia Okama na reunião realizada na quinta-feira, para discussão, principalmente, da urgência do tapa-buracos. Até Marcelo Miglioli, secretário da Infraestrutura, reconheceu que a falta de verba é a causa principal do problema.

"No pulso"

Decididos a ouvir Márcia Hokama, os vereadores aprovaram requerimento convocando a secretária a comparecer no dia 18 deste mês para prestar esclarecimentos sobre as dotações orçamentárias, cronogramas do repasse e liberação de recursos destinados às operações de tapa-buracos e demais obras de manutenção viária da Capital.

Bicudos

Nos bastidores políticos, fala-se que o relacionamento da Câmara com a prefeita Adriane não andaria assim tão harmônico. O fato é que a cobrança da população sobre os problemas na cidade se avoluma e, por mais que sejam feitas as solicitações, a Administração não estaria dando a devida contrapartida. Os humores das excelências não andam nada amigáveis, pois estão “apanhando” dos moradores mais que milho em pilão de fazenda.

Aniversariantes

SÁBADO 
Fairte Nassar Tebet,
Dra. Maria de Lourdes Quevedo, 
João César Matto Grosso Pereira, 
Gerson Claro Dino,
Rosana El Daher Di Giorgio Costa,
Nestor Lemes Barbosa,
Dr. Renato Campos,
Edilene Souza Leles Galvão,
Godofredo Vargas,
Loracy Ireny Klein, 
Renata dos Santos Araújo de Carvalho,
Claudinei Anselmo,
Hélio Loureiro Nattilani,
Jean Rommy de Oliveira,
Camyla Ferreira Alle,
Larissa de Souza Freire,
Eduardo (Dado) Corral Jacintho,
Ana Claudia da Silva,
Hamilton Fernandes da Cunha Júnior,
Guilherme Cambraia de Oliveira,
Cleita Cuyabano Lino,
Joacir Clair Moreira (Cachopa),
Nádia Selingardi Espíndola, 
Ricardo Nabhan de Barros, 
Dr. Alfredo Pinto de Arruda, 
Vanessa Hernando Valdez,
Eulina de Medeiros Vieira,
Fernando Augusto Chacha de Rezende,
Arlei Silva Barbosa,
Carlos Alberto Pereira de Amorim,
Luiz Carlos Telles Júnior,
José Joaquim Ferreira Lins, 
Lúcio Ferreira da Rosa,
Fumitada Kamiya,
Marina Hiroko Shiroma Sakai,
Bruno Sanches Resina Fernandes,
Ariana Cabral Moraes,
Rosângela Kalil Pinheiro,
Alcir Corrêa Coelho,
Nilton Benevides,
Lidia da Costa,
Maria Virginia Pacheco,
Artur Arakaki,
Mary Auxiliadora Montania,
Neusi Cunha de Almeida,
Janete Carneiro Gonçalves,
Roberto Barbosa Razuk,
Maria Luiza Scaff,
Marco Antônio Yarzon Bernal, 
Leandro Assunção Manna, 
Pedro Mendes Fontoura Júnior,
Osvaldo Nakazato,
Dra. Kenia Ádila Rodrigues Curvelo Muassab,
Takao Hishie Nobu,
Anagilda Santana,
Deodato Leonardo da Silva,
Massahide Hiane,
Sandra Regina Alt,
Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes,
Maria Suely Rodrigues Figueiredo,
Dr. Luiz Alberto Hiroki Kanamura,
Mitsuo Ogawa,
Ayako Matsunaga,
Dra. Glaci Vieira Dutra,
Dr. Nelson Eduardo Morais de Oliveira,
Evaldo Júnior Furtado Mesquita,
Thiago José Maksoud Machado,
Ynácio Akira Hirata,
José Claudio Palangana,
Livia Pinheiro Sleiman,
Bruno César de Souza Trindade.

DOMINGO 
Laís Santiago Louzada da Cruz,
Emerson Belaus de Carvalho Pereira,
Sônia Caldart, 
Dr. Vilson Bertelli, 
Isabel Cristiane Loureiro de Almeida,
Giancarlo Miranda,
Alexandre Ávalo,
Edson Oliveira da Silva,
Luiz Eduardo Pradebon,
Roque Dresch,
José Fernando Vieira Peralta, 
Marco Aurelio da Cruz Montes,
Genilda Ferreira Rocha,
Teodoro Patrocinio Gonzalez,
Elizabeth Antunes Marques,
Marita da Penha Laca de Oliveira,
José Egídio Vendramini, 
Tatiane Donatti, 
Maysa de Oliveira Brum Bueno,
Maria Cristina Simões Corrêa, 
Rubens Riquelme Corrêa,
Celso Correia de Souza,
Cláudio Silva,
Ramona Rodrigues da Silva,
Dr. Dilson Deguti Vieira, 
Dr. Ilson Fernandes Sanches,
Marcílio Atanásio Fontoura, 
Thays Arlete Barros Lima,
Carlos Haroldo Novak,
Nilson Queiróz,
Maria de Jesus Barros de Almeida Lima,
Waldir Sell Júnior,
Luiz Mário Mendes Penteado,
Osvaldo Monteiro de Paula,
Maria Rodrigues Arantes,
José Ademir Rivarola,
Milena de Oliveira Aguiar,
Lucy Mara Gomes,
Amélia Santana Costa,
Levy dos Reis Soares,
Martha Horvath,
Helena Rodrigues Melo,
Lázara Assis Corrêa,
Luiz Henrique Moreira,
Ovídio Melo Lopes,
Maria Beatriz Barbosa,
Gisele Flôres Barreto,
Maria Amanda Perez,
Roberto Escamez,
Glorinha Amadeu Pompeu,
Hélio Bernardo Benites,
Luciene Vaz Baltuilhe,
Marcelo Schneider,
Valdecir dos Santos,
Dra. Lidia Codorniz Delamare Espíndola, 
Elza Albuquerque,
Zilca Iozzi Charbel,
Hélvio Rech,
José Adolar de Castro Filho, 
Livia Aju Myasato,
Noêmia Alves Rocha,
Vânia Vilalba Acosta,
Nelson Moacir Alves Barroso,
Emilio Carlos Bertolini,
Nely Kanashiro Simabuco de Almeida,
Jesuina Guedes da Silva,
Manoel Severino da Silva,
Roney Soares Casemiro,
Etair Aparecida Vieira de Mello,
Haru Hiane,
Maria Beatriz Benitez Féres,
Marcelo Rage Abdalla,
Emilia Fumie Shiota,
Marcelo Krug,
Bruno Duarte Vigilato,
Claudio Nomura,
Marcel Luis Possari dos Santos,
Vania Drosghic

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B

Feira do Panamá tem MPB e apresentação cultural em Campo Grande

No domingo (9), a 13ª edição traz opções de compras, gastronomia e diversas atividades culturais

07/11/2025 13h33

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A 13ª edição da Feira do Panamá chega como opção para quem está planejando os presentes de fim de ano, ações sociais e atrações culturais para embalar o domingo (9), no espaço de comércio criativo que virou atração no bairro.

Com mais uma parceria, a feira, que conta com mais de 100 expositores, agora também será colaboradora do projeto Judô Atletas do Futuro, uma iniciativa social que atende crianças na prática do esporte, em Campo Grande.

Enquanto faz suas compras, quem for prestigiar o evento irá perceber que o espaço contará com pontos de coleta de quimonos,  doações que auxiliam jovens atletas que estão começando no esporte.

O local também será ponto de reciclagem de eletrônicos, em parceria com a associação Recic.LE. Aparelhos de celular, baterias e outros resíduos eletrônicos podem ser descartados corretamente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Cumprindo seu compromisso social, a feira ainda oferece opções gastronômicas, com a famosa “comidinha de feira”, que agrada a todos os gostos.

Outras atividades

Nas apresentações, o Projeto Hippie leva para a praça o classic rock e, ainda, o espetáculo artístico “Versos de Nós”, com Irys Siqueira e Nathália Navarro.

Embalando os clássicos da música popular brasileira, o cantor Jonas anima o momento de lazer, que conta com espaço kids, garantindo a diversão de toda a família.

 

 

 

Com a aproximação das festas nas empresas, a feira é uma boa pedida na hora de encontrar desde uma lembrancinha de amigo oculto até artesanatos únicos, presentes perfeitos para não deixar o Natal passar em branco.
 

Serviço

 

  • Feira do Panamá
  • Local: Praça do Panamá
  • Data: 9 de novembro
  • Horário: Das 9h às 16h
  • Endereço: R. Palestina, 1009-1117 – Jardim Panamá
  • Referência: Próximo ao Terminal Júlio de Castilho

