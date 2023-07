Cinema B+: Os 40 anos de Negócio Arriscado

Correio B

Virgem, extravirgem, refinado ou trufado? Saiba como escolher o azeite mais adequado para cada receita

Presente na maioria dos lares brasileiros, o azeite é um dos condimentos mais utilizados durante o preparo dos alimentos na cozinha, em razão da sua versatilidade. Porém, você sabia que existem diferentes tipos do óleo e que cada um é indicado para preparos diversificados?

A nutricionista Jaqueline Lopes desmitifica o uso do produto – de forte tradição em Portugal, na Espanha, na Itália e na Grécia – e indica quais os azeites ideais para determinadas receitas e modos de preparo.

“O azeite é rico em vitamina E, proporcionando a redução da inflamação no corpo. Por ser um anti-inflamatório natural, traz benefícios para a saúde cardiovascular e é antioxidante. O produto, que é produzido a partir das azeitonas, pode ser diferenciado pela cor, pelo sabor, pela textura e pelo aroma”, apresenta Jaqueline.

“O óleo é fundamental na cozinha, pois permite evidenciar sabores dos ingredientes, se usada a versão correta de acordo com cada tipo de cozimento”, comenta a nutricionista.

REFINADO

Facilmente encontrado em mercados, o azeite refinado é indicado para ser usado como ingrediente para grelhados, fritos e refogados. Por conta do seu processo de fabricação, passando por um refinamento, o produto conta com mais acidez, sendo ideal para esses tipos de preparos. Além disso, esse óleo sofre menos alterações em altas temperaturas.

VIRGEM

É um dos óleos mais puros, isso porque a produção do azeite virgem mantém as propriedades nutricionais e as características encontradas nas azeitonas. Ele é indicado para temperar pratos quentes e refogados, sendo um dos mais apropriados para cozinhar, pois também preserva as mesmas qualidades em altas temperaturas.

Mesmo com uma certa acidez, em contato com o calor o aroma é marcante, além de ter também um sabor mais adocicado.

EXTRAVIRGEM

Considerado o mais nobre entre os demais tipos de azeites, o extravirgem é feito a partir de azeitonas selecionadas e conta com uma extração que garante todas as propriedades originais, mantendo uma baixa acidez. O óleo extravirgem é indicado para consumir com pratos frios, ou seja, in natura, sendo excelente para saladas.

Além disso, o ingrediente também pode ser usado em pratos quentes, menos em frituras ou em altas temperaturas, podendo comprometer suas propriedades nutricionais.

ESPECIAL (TRUFADO)

Esse último surgiu após a popularização dos azeites. Nesse tipo são adicionadas especiarias, como trufas, que o tornam mais encorpado. O ingrediente é ideal para preparo de pratos mais refinados, por exemplo os que levam cogumelos e ovos.

O azeite trufado deve ser usado somente para a finalização de receitas, pois em contato com altas temperaturas perde o sabor das trufas.

“Para uso no dia a dia, indico os azeites virgem e extravirgem, sendo esses os mais apropriados para preparos de saladas. Já para ocasiões especiais, o azeite trufado é o ideal, mas é importante lembrar da harmonização para não destoar muito o sabor da receita”, desempata Jaqueline Lopes.