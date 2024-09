Cinema B+: Superman nos cinemas: Uma homenagem a Christopher Reeve

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No dia 10 de outubro completarão 20 anos da morte do ator Christopher Reeve cuja imagem é bem distinta para diferentes gerações. Para os da Geração X, ele é o Super-Homem definitivo. Não houve, ou haverá, substituto, por mais que o eterno favorito das redes sociais Henry Cavill tenha agradado ou Brandon Routh ou Dean Cain tenham tentado interpretar no passado. Nem o futuro, David Corenswet, terá chance de mudar o lugar de Reeve no coração dos fãs.

A outra imagem de Reeve, talvez a que tenha ficado para as gerações mais recentes e que marcou seus últimos anos de vida, foi a dele paralisado do pescoço para baixo, depois de um acidente numa competição de equitação.



Nesse triste aniversário de sua morte, seus filhos decidiram mudar a narrativa e marcar para sempre a perfeita junção de Super e Homem com um documentário que tem emocionado o mundo: Super/Homem: A História de Christopher Reeve.



É difícil assistir aos clips ou o trailer do filme sem chorar e a família Reeve nos dá acesso a imagens íntimas e inéditas de seu pai, assim como os depoimentos emocionados e um filme perfeito e à altura do astro cuja trajetória imprevisível e trágica é tão inspiradora.

O acidente aconteceu há 29 anos, numa queda nada violenta, porém fatal para Reeve. O ator, que começou a carreira no teatro ainda nos anos 1970s, virou um astro mundial quando foi selecionado para interpretar Clark Kent nas telas. Na época, com apenas 24 anos, o desconhecido estrelou Superman, o filme de 1978 que levou o herói dos quadrinhos e da TV para o cinema. A produção, hoje clássica, também contava com Gene Hackman e Marlon Brando no elenco.

Por muitos anos, o peso da capa do personagem da DC Comics não foi apreciado por Christopher Reeve porque mesmo estrelando dramas nos palcos e nas telas, era sempre chamado de “Super-Homem” e ele considerava que sua personalidade e vida não poderiam estar mais distantes do heroísmo que esperavam dele. Ainda assim, por obrigações contratuais, Reeve estrelou outros três filmes como Super-homem mesmo que à contragosto. Embora as continuações tenham problemas, o longa de 1978 é considerado perfeito.

E a Warner vai trazê-lo de volta às salas de projeção para todas gerações que não tiveram a oportunidade de vê-lo na tela grande. Não poderia recomendar mais a chance única. O filme só ficará disponível nos cinemas entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro, antecipando a chegada do documentário, que estreia no dia 17 de outubro.

O filme de 1978 foi dirigido por Richard Donner e teve entre os roteiristas ninguém menos que Mario Puzo, o autor de O Poderoso Chefão. Ele retrata a origem do herói, desde como chegou à Terra, sua juventude na cidade rural de Smallville até se disfarçar como o repórter Clark Kent, onde envolveu com Lois Lane (Margot Kidder) e lutou contra o vilão Lex Luthor (Hackman).



Na época, Superman foi o filme mais caro feito em Hollywood até então, com um custo de mais de 55 milhões de dólares. Rendeu mais de 300 milhões no primeiro ano. Tudo é perfeito no longa, incluindo a trilha sonora inesquecível de John Williams. E, depois de ser apresentado à Christopher Reeve aqui, vai ter outra perspectiva de sua importância e luta, que estarão no documentário Super/Homem. É uma grande homenagem, só recomendo que levem o kleenex para enxugar as lágrimas.