Clima de Copa do Mundo: receitas de petiscos para curtir os jogos do Brasil

Com a Copa do Mundo de futebol se aproximando, crie a oportunidade perfeita para entrar no clima dos jogos e reunir amigos e família. Pensando nisso, a Água Doce Sabores do Brasil e o Divino Fogão apresentampara o B+ sugestões de petiscos para torcer durante as partidas, principalmente dos jogos do Brasil.
PASTEL DE PALMITO
Ingredientes:
- 2 tomates
- 100ml de azeite extravirgem
- 600 gramas de palmito picado
- Salsa a gosto
- 250ml de leite
- 50 gramas de cebola picada
- 30 gramas de alho picado
- Sal a gosto
- 100 gramas de amido de milho
- 1kg de massa de pastel
Modo de preparo:
Em uma panela quente, coloque o azeite, a cebola, o alho e deixe fritar. Em seguida, acrescente o palmito, o tomate, a salsa e refogue por 10 minutos. Verifique o sal e mexa até que o palmito esteja macio. Dissolva o amido de milho no leite, misture ao refogado e mexa até engrossar. Retire do fogo e reserve até esfriar. Abra a massa do pastel, no formato ideal para o petisco (8 cm x 5 cm), recheie e frite. Se preferir, utilize outros recheios de sua escolha.
Rendimento: 40 unidades.
PÃO TRÊS QUEIJOS
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 50 gramas de queijo meia-cura ralado grosso
- 50 gramas de queijo parmesão ralado
- 50 gramas de queijo canastra ou gouda
- 3 ovos
- 360ml de água
- 60ml de óleo
- 1 colher de chá de sal
- Óleo a gosto para untar as mãos
Modo de Preparo:
Primeiramente, pré-aqueça o forno a 200ºC. Separe duas assadeiras médias antiaderentes.
Coloque a água e o óleo numa panela pequena e leve ao fogo médio para ferver. Enquanto isso, numa tigela grande, misture os polvilhos com o sal e assim que a mistura de água e óleo ferver, despeje aos poucos sobre a mistura para escaldar, mexendo bem com uma colher até incorporar todo o líquido. Com a massa já morna, adicione os queijos ralados e misture bem.
Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e junte à massa. Misture vigorosamente a cada adição, para incorporar cada ovo totalmente, de preferência com a espátula.
Para modelar os pães de queijo: coloque um pouco de óleo num pires para untar as mãos; com uma colher, retire uma porção da massa e enrole do tamanho de uma bola. Transfira o pão de queijo modelado para a assadeira untada e repita com o restante deixando espaço de 4 cm entre cada um, pois eles crescem ao assar. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até crescer e dourar.
Rendimento: 19 porções